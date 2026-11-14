Суд отказался признавать «крабового короля» Кана умершим

Суд во Владивостоке отказался признавать «крабового короля» Кана умершим

Tекст: Дмитрий Зубарев

Фрунзенский районный суд Владивостока отклонил кассационные жалобы защиты бизнесмена Олега Кана и не стал прекращать уголовное дело в связи с его возможной смертью, поскольку этот факт за пределами России не был подтвержден, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы инстанции.

В результате приговор от 12 декабря 2025 года и апелляционное определение Приморского краевого суда от 23 апреля 2026 года остались в силе. Ранее суд заочно приговорил Кана к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 5 млн рублей за создание преступного сообщества, контрабанду живого краба на сумму свыше 2,6 млрд рублей и уклонение от уплаты налогов. Инстанция также постановила взыскать с предпринимателя 4,2 млрд рублей в качестве эквивалента стоимости контрабандного груза.

Кроме того, в апреле 2024 года бизнесмен заочно получил 17 лет лишения свободы за организацию убийства предпринимателя Валерия Пхиденко, совершенного во Владивостоке в 2010 году. Суд обязал Кана выплатить по 3 млн рублей пятерым потерпевшим в качестве компенсации морального вреда.

Предприниматель скрылся от следствия за рубежом, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Ранее защита заявляла о возможной смерти подсудимого в Великобритании, однако в Генпрокуратуре назвали эту информацию инсценировкой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее защита Олега Кана попросила Приморский краевой суд пересмотреть приговор по делу о контрабанде.

Также государству вернули около 67 млн долларов по делу рыбопромышленника.

Фрунзенский райсуд Владивостока отказался прекращать уголовное преследование «крабового короля» на основании иностранного документа о смерти бизнесмена.