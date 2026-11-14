Правительство расширило список приоритетных грузов для Крайнего Севера

Кабмин расширил перечень приоритетных грузов для Крайнего Севера на 30 позиций

Tекст: Дмитрий Зубарев

Перечень грузов первой категории, поставляемых в приоритетном порядке в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории, расширен постановлением председателя правительства Михаила Мишустина, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение кабмина.

В список включены 30 новых наименований социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров. Среди них – консервированные овощи и грибы, безалкогольные напитки, уксус, кетчуп, томатные соусы и паста, зерновые культуры, комбикорма для скота и удобрения.

Грузы северного завоза первой категории получают приоритет при перевозке и обслуживании. Региональные власти имеют право устанавливать предельные цены на эти товары, формировать стратегический запас и выдавать бизнесу бюджетные кредиты на их закупку и доставку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти России повысили приоритет перевозки зерна по железной дороге.

Также кабмин повысил приоритет перевозки по железной дороге купленного на бирже зерна.

Кроме того, правительство расширило перечень товаров для стабилизации цен.