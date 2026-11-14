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    14 ноября 2026, 11:08 • Новости дня

    Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

    Американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершает полет над акваторией Черного моря, следует из полетных данных.

    Самолет вылетел из международного аэропорта Констанца имени Михаила Когэлничану в Румынии и направился в сторону Черного моря, передает РИА «Новости». Борт летит над морем и придерживается курса на юго-восток.

    Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II около пяти часов осуществлял патрулирование у границ России, облетая Калининградскую область.

    В среду источник в авиадиспетчерских службах сообщил о нахождении вылетевшего из Румынии самолета-разведчика НАТО над нейтральными водами Черного моря более девяти часов.

    В понедельник самолет-разведчик НАТО более пяти часов находился в районе Калининградской области.

    11 ноября 2026, 21:41 • Новости дня
    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева

    Захарова: Посол России в США Дарчиев умер в Москве от хронического заболевания

    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев скончался в Москве от хронического заболевания, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Александр Никитич умер сегодня в Москве от хронического заболевания. О дате и месте прощания мы информируем дополнительно», – сообщила Захарова в Telegram-канале.

    Она добавила, что министерство получает большое количество соболезнований из разных стран мира в связи со смертью дипломата.

    По словам Захаровой, эти послания пронизаны горечью утраты, а также теплыми воспоминаниями о дружбе и совместной работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство иностранных дел сообщило о скоропостижной кончине посла России в США Александра Дарчиева на 67-м году жизни.

    Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования в связи со смертью дипломата.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной Александра Дарчиева.

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    12 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером описал позицию Европы по системе безопасности с помощью старой шутки о коррупции.

    Глава государства рассказал анекдот о жулике, который построил виллы и коттеджи, передает РИА «Новости».

    «Знаете, есть очень старая шутка на этот счет. Она не имеет никакой привязки к пространственной. Но с учетом особенностей сегодняшнего дня, я скажу так. Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ. Его спрашивают, где взял деньги? Он отвечает: «В тумбочке».

    - Да, хорошо, а кто положил деньги в тумбочку?
    - Жена.
    - А откуда взяла жена?
    - Я ей дал.
    - А ты откуда взял?
    - Из тумбочки.

    Круг замкнулся».

    Президент пояснил, что Европа заявляет о готовности заключить мир после сделки, но затем собирается ввести войска на Украину, что приведет к продолжению войны.

    Путин подчеркнул абсолютную неприемлемость присутствия иностранных войск на украинской территории для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Москва, Вашингтон и Киев обсудили урегулирование конфликта на Украине и устройство европейской безопасности.

    Российский лидер предупредил о начале войны с Россией в случае появления европейских войск на украинской территории.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    13 ноября 2026, 05:43 • Новости дня
    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе

    Кушнер назвал окончание боевых действий условием безопасности ЕС

    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что США договорились с Владимиром Зеленским обсуждать гарантии безопасности и обязательства по деэскалации на Украине параллельно с вопросами европейской безопасности, которые невозможны при продолжении боевых действий.

    «Для того чтобы боевые действия прекратились окончательно, необходимы надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения новых столкновений в будущем», – написал Кушнер в соцсети Х.

    Он отметил, что США договорились с Владимиром Зеленским поддерживать тесный контакт с ним и его командой.

    «Мы также подтвердили, что никакие договоренности, касающиеся системы европейской безопасности, не будут приняты без учета интересов Украины в сфере безопасности», – написал спецпосланник.

    Кушнер добавил, что эти вопросы будут обсуждаться параллельно, однако окончательные решения, кроме мер гуманитарного характера, будут приняты только в рамках всеобъемлющего соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер сообщил о существенном прогрессе по итогам трехдневных переговоров по Украине, а также назвал переговоры с Путиным подробными и продуктивными.

    Во вторник политолог Алексей Мартынов отметил отсутствие у европейских лидеров готовности к конструктивному обсуждению урегулирования на Украине.

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    13 ноября 2026, 12:22 • Новости дня
    Рар: Европейцы не хотят менять систему безопасности на основе сдерживания России

    Политолог Рар: ЕС намерен тянуть время по вопросу системы безопасности в Европе

    Рар: Европейцы не хотят менять систему безопасности на основе сдерживания России
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские столицы опасаются, что Вашингтон навяжет им некий новый договор с Москвой о системе безопасности на континенте, поэтому предпочитают тянуть время в надежде на укрепление позиций демократов в США, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что ЕС разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией.

    «Европейцы не хотят менять существующую систему безопасности. Они считают, что архитектура Европы должна базироваться на силе НАТО и Евросоюза, на сдерживании России и на подключении Украины к западным структурам. При этом, по их мнению, у Москвы нет права менять эту систему в свою пользу. Поэтому готовность администрации Дональда Трампа искать компромисс с РФ в этом вопросе вызывает у европейских политиков непонимание», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Вместе с тем, как указал собеседник, в столицах стран ЕС осознают: у США есть рычаги, чтобы заставить их согласиться на некий новый договор с Москвой, а Трамп вполне может проигнорировать партнеров и шантажировать их выходом из НАТО. «Отсюда решение европейцев тянуть время: не соглашаться ни на что, не назначать собственных переговорщиков, продолжать поддерживать Украину и надеяться на скорое укрепление позиций демократов в США, которые вернут политику к прежним «байденовским» позициям», – пояснил аналитик.

    Впрочем, ситуация внутри ЕС неоднозначна. «Жесткую и принципиальную линию поддерживают Германия, Франция, Польша и Дания. К ним относится и Британия, которая за кулисами руководит внешнеполитическими процессами. Отдельные страны – например Словакия, а теперь также Финляндия и Норвегия, – хотят смягчить линию и договориться с Москвой, но плана у них нет», – уточнил Рар.

    «Если говорить о кандидатах на роль переговорщика, то глава Евросовета Антониу Кошта видит, что в Европе разброд, и не хочет рисковать, выступая в роли посредника. Фигуру финского президента Александра Стубба отвергают в Германии – там боятся, что он окажется слишком уступчивым», – детализировал спикер.

    По его словам, есть также мнение, что переговоры должны вести немцы, которые «и так за все платят и все решают». «Но канцлер Фридрих Мерц сам отказывается говорить с Владимиром Путиным. Он не хочет сдавать позиции Украины», – указал политолог. «Таким образом, остается Кая Каллас. Наверное, ее и пошлют на переговоры, подобные тем, что прошли в Абу-Даби», – допустил эксперт, добавив, что против могут выступить США. «Глава евродипломатии совсем несговорчива, к тому же – явная русофобка», – акцентировал он.

    «Как бы то ни было, Европа будет тянуть время до саммита G20 во Флориде. Возможно, Мерц и Эммануэль Макрон вынуждены будут лично переговорить с Путиным. Что из этого получится, сказать трудно, ведь американцы и европейцы по-разному оценивают кризис на Украине. Администрация Трампа видит вину Запада в начале конфликта, в то время как Евросоюз рассматривает все как одностороннюю агрессию России», – заключил Рар.

    Ранее спецпосланник президента США и его зять Джаред Кушнер заявил, что Россия и Украина якобы договорились допустить представителей Европы на следующий раунд переговоров. По его словам, расширение формата контактов позволит обсудить устройство европейской безопасности после окончания боевых действий.

    «Долгосрочное прекращение боевых действий требует надежных гарантий безопасности, механизмов предотвращения конфликтов и взаимных обязательств по деэскалации, снижающих риск будущего конфликта», – сказал он. Кушнер добавил, что «никакие более широкие европейские механизмы безопасности не будут окончательно оформлены» без учета интересов безопасности Украины и достижения соглашения об урегулировании конфликта.

    Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры России и Украины при посредничестве США. 12 ноября прошла встреча Владимира Путина с американскими эмиссарами Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Она продлилась более двух часов. В ходе открытой части переговоров российский лидер призвал США помочь Европе определиться, чего она хочет – мира или войны.

    Путин подчеркнул, что любой ввод иностранных войск на Украину после заключения мира спровоцирует возобновление боевых действий, поскольку для Москвы их присутствие неприемлемо. «Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили: для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Он указал, что администрация Дональда Трампа в этом случае предложила договориться об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. «Что мы слышим от европейцев? Говорят: нет, только после мира на Украине. Но после мира на Украине они собираются вводить войска на территорию Украины. А это продолжение войны. Круг замкнулся», – добавил глава государства.

    Помощник президента России Юрий Ушаков после встречи Путина с американскими переговорщиками заявил, что Москва готова вместе с Вашингтоном немедленно приступить к обсуждению европейской безопасности. По его словам, РФ рассчитывает, что страны Европы поддержат работу над новой долгосрочной архитектурой безопасности.

    Однако в европейских столицах снова наблюдаются тревога и раскол. Так, премьер-министр Эстонии Кристен Михал испугался, что Европа оказалась в «ловушке», согласившись обсуждать архитектуру безопасности региона в рамках переговоров по конфликту на Украине. По его мнению, Россия якобы не может участвовать в обсуждении архитектуры безопасности.

    В свою очередь издание Politico отмечает, что Евросоюз, предположительно обеспечивший себе место за столом переговоров, разрывают споры о том, кто будет выступать от имени объединения. Причем эта тема затмевает саммит в Дублине, который не должен был быть посвящен Украине. По информации журнала, Евросоюз разделился на три основные группы по вопросу выбора представителя для переговоров с Москвой по украинскому урегулированию.

    Первая группа поддерживает кандидатуру главы Евросовета Антониу Кошты, считая его самым приемлемым кандидатом благодаря его институциональной должности. Второй лагерь выступает за переговорщиков из Франции и Германии. Эти страны не хотят уступать свои места за столом переговоров и вряд ли одобрят сделку, которая даст Брюсселю монополию на представление интересов всего Евросоюза в процессе переговоров.

    Третий, самый малочисленный лагерь предлагает назначить главу европейской дипломатии Каю Каллас. Однако ряд дипломатов считает ее худшим из возможных кандидатов из-за антироссийской позиции, называя подобное предложение шуткой.

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    12 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной

    Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером призвал Европу выбрать мир или войну

    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о необходимости для европейских стран окончательно определиться в выборе между миром и войной.

    На встрече с американскими представителями обсуждалась позиция европейских государств в контексте глобальной безопасности, передает РИА «Новости». Российский лидер выразил желание увидеть результаты взаимодействия Соединенных Штатов со своими партнерами в Европе.

    «Нам очень хотелось бы, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработала с вашими европейскими советниками, чтобы в конце концов определились с вопросом, чего они хотят – мира или войны», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг специальный посланник президента США Джаред Кушнер сообщил о начале обсуждения архитектуры безопасности с европейскими представителями.

    В среду американские переговорщики выразили намерение обсудить возможность привлечения стран Европы к многостороннему формату урегулирования.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова исключила участие европейских государств в переговорах.

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    12 ноября 2026, 17:38 • Новости дня
    Рожин: Гуманитарная миссия может раскрыть Украине правду о потере Киевом Константиновки
    Рожин: Гуманитарная миссия может раскрыть Украине правду о потере Киевом Константиновки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Гуманитарная операция в Константиновке необходима для безопасной эвакуации оставшихся жителей города. Однако примет ли Киев предложение Владимира Путина – большой вопрос, поскольку признание потери населенного пункта нанесет идеологический удар Украине, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    «Константиновка на текущий момент находится под полным контролем России. В городе остается небольшое число мирных жителей – около 400-500. Большая часть людей покинула населенный пункт в период насильственной эвакуации, которую организовывал Киев при отступлении», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    Впрочем, кому-то все же удалось остаться в своих домах. «Тем не менее ситуация в Константиновке постепенно накалялась, поэтому еще определенное число местных из наиболее опасных районов вывозили уже российские бойцы. Соответственно, сейчас в городе остается лишь небольшой процент населения», – продолжает собеседник.

    Сейчас, по его словам, населенный пункт является небезопасным местом для гражданских лиц. «ВСУ ведут регулярные обстрелы этой территории. Кроме того, противник, оставляя эти позиции, буквально «усеял» городскую черту минами. В таких условиях вывести оставшихся людей, как и в Алешках, без приостановки огня на данном участке фронта – невозможно», – уточняет эксперт.

    Поэтому гуманитарная миссия, предложенная лично Владимиром Путиным, – насущная необходимость для спасения жителей Константиновки. Однако согласится ли на этот шаг Киев – большой вопрос. «Офис Владимира Зеленского так и не признал потерю этого населенного пункта. Поддержка российской инициативы «обнажит» для международной общественности вранье украинского руководства», – акцентирует он.

    «Но и отказ от миссии ничего хорошего для ВСУ не несет, поскольку таким образом Москва еще раз продемонстрирует неготовность Киева к шагам, действительно приближающим завершение конфликта. Однако, на мой взгляд, итоговое решение Зеленского зависит от того, сумеют ли американцы в этот раз найти подходящие рычаги давления», – заключил Рожин.

    Ранее Владимир Путин на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке. «В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, в Донбассе есть такой населенный пункт – Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках, пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской… поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека», – сказал он.

    Президент также уточнил, что Россия полностью контролирует Константиновку, в связи с чем Москва готова гарантировать и обеспечить абсолютную безопасность работы будущей гуманитарной миссии на этой территории. Напомним, об освобождении данного населенного пункта Минобороны сообщало еще в начале июля.

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    13 ноября 2026, 04:10 • Новости дня
    Кушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине

    США, Россия и Украина договорились расширить формат переговоров

    Кушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Трехдневные переговоры с участием российской и украинской делегаций, а также прямые дискуссии с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским завершились существенным прогрессом, сообщил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

    Консультации проходили в Абу-Даби, после чего американская делегация посетила Москву и Дублин для встреч с лидерами России и Украины. В завершение дня состоялись консультации с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Италии, Франции, Ирландии, Польши и представителями ЕС, сообщил Кушнер в соцсети X (бывший Twitter).

    «Была проделана огромная работа, чтобы после многих месяцев перерыва возобновить прямые переговоры. Нам удалось добиться значительного прогресса в понимании опасений обеих сторон, поиске возможных решений и определении дальнейших шагов. Обе стороны согласились расширить формат следующего раунда переговоров, включив в него наших европейских партнеров», – написал Кушнер.

    Он пояснил, что это позволит одновременно обсуждать как территориальные вопросы между Украиной и Россией, так и более широкие аспекты послевоенной системы европейской безопасности.

    По словам спецпосланника США, для того, чтобы боевые действия прекратились окончательно, необходимы надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения новых столкновений в будущем.

    Кроме того, ведется подготовка к крупнейшему за время конфликта обмену пленными. При этом окончательные договоренности по европейской безопасности возможны только при учете интересов безопасности Украины.

    «В ближайшее время мы планируем объявить о форматах переговоров, графике встреч и других деталях», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кушнер заявил о проведении следующего этапа консультаций на следующей неделе. Он также назвал переговоры с Путиным подробными и продуктивными.

    Во вторник Уиткофф и Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в переговорах.

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    13 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Туск: Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам Туска, Уиткофф и Кушнер в Дублине рассказали лидерам ряда европейских стран и представителям ЕС об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    «Вчера поздно вечером на военном аэродроме в Дублине состоялись переговоры с участием представителей США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии и институтов ЕС. Американцы сообщили об итогах встречи в Москве», – сообщил польский премьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спецпосланник Джаред Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об отмеченном на переговорах нежелании властей Украины завершать конфликт.

    Стив Уиткофф на встрече с президентом России заявил о возможности привлечения европейских стран к трехсторонним контактам.

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    13 ноября 2026, 13:48 • Новости дня
    Павел Дуров: Экс-глава Nvidia Хуанг совершил ошибку новичка
    Павел Дуров: Экс-глава Nvidia Хуанг совершил ошибку новичка
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров (в списке террористов и экстремистов) заявил, что основателям компаний не следует заводить совет директоров. Он напомнил, как совет уволил его из «ВКонтакте» в 2014 году, и сравнил это с отставкой гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга.

    «В 2014 году мой совет директоров уволил меня за то, что я отказался сотрудничать со шпионами. В 2026 году совет директоров Дженсена уволил его за то, что он согласился сотрудничать с одним из них», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

    «Так что совет директоров может вас уволить в любом случае. Основатели – не имейте совета директоров. Будьте сами себе советом», – посоветовал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американское издание Axios назвало 11 возможных преемников основателя Nvidia.

    Экс-главу Nvidia Дженсена Хуанга вызвали в Сенат США из-за связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    Ни один из сотрудников Nvidia не высказался за отставку Дженсена Хуанга из-за шпионского скандала.

    На ваш взгляд
    Что в романе главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, на ваш взгляд, наиболее достойно осуждения?



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    9 комментариев

    Комментарии (7)
    12 ноября 2026, 19:32 • Новости дня
    Уиткофф анонсировал присоединение Европы к переговорам по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представители европейских стран присоединятся к следующему раунду переговоров по украинскому урегулированию, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    «Европейцы присоединятся к следующей встрече, и мы считаем это очень важным событием. Они наши партнеры, и для них важно быть вовлеченными», – цитирует Уиткоффа CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения европейцев к трехсторонним переговорам.

    Президент Владимир Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках политиков ЕС по украинскому урегулированию.

    Во вторник Уиткофф и Джаред Кушнер выступили за прямое участие стран Европы в будущих консультациях.

    Комментарии (12)
    12 ноября 2026, 11:22 • Новости дня
    Россия усомнилась в способности Европы выбрать единого переговорщика

    Ушаков: Европа пока не смогла выбрать единого кандидата на роль переговорщика

    Россия усомнилась в способности Европы выбрать единого переговорщика
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика по мирному урегулированию.

    В настоящее время европейские государства не могут определиться с единым представителем для участия в дипломатическом процессе, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что сложно, действительно, будет. На данный момент пока они не могут», – сказал Ушаков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Дональда Трампа о трудностях с назначением европейского посланника.

    Помощник главы государства добавил, что выбор подходящей кандидатуры также зависит от того, с кем именно Европе предстоит вести переговорный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о необходимости включить европейских представителей в следующий раунд переговоров по Украине.

    Во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступил за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о неучастии Европы в мирных переговорах.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечным.

    Соответствующее заявление главы государства прозвучало в ходе встречи с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле, передает РИА «Новости».

    «Что касается длительности мира (на Украине) и его устойчивости, надежности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для Вооруженных сил.

    В тот же день он предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    Во вторник американские спецпосланники выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

    Комментарии (8)
    12 ноября 2026, 10:07 • Новости дня
    Кушнер вышел из самолета во Внуково в одном джемпере
    Кушнер вышел из самолета во Внуково в одном джемпере
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прилетели в Москву из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Американскую делегацию у трапа встретил спецпредставитель президента России по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, после чего кортеж отправился в центр Москвы, указал Коц в Max.

    Отмечается, что Кушнер сошел с трапа самолета без верхней одежды, несмотря на мокрый снег и температуру около нуля градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели из Абу-Даби в Москву для проведения переговоров с российским руководством.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев опубликовал видео встречи с Уиткоффом и Кушнером в аэропорту Внуково-2.

    В среду Кушнер анонсировал встречу с Владимиром Зеленским в Дублине после завершения визита в Москву.

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    12 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером продлилась два с половиной часа
    Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером продлилась два с половиной часа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин завершил переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в представительском кабинете Кремля.

    Встреча российского лидера с американской делегацией завершилась и продлилась около двух с половиной часов, передает РИА «Новости».

    С российской стороны в переговорах приняли участие помощники главы государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский. На встрече также присутствовал специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг кортеж со спецпосланниками президента США покинул территорию Кремля.

    Перед началом встречи российский лидер поприветствовал делегацию рукопожатием. Он попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.

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    12 ноября 2026, 22:23 • Новости дня
    Путин после встречи с Уиткоффом и Кушнером собрал оперативное совещание Совбеза

    Путин собрал оперативное совещание Совбеза после встречи с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в Кремле после переговоров со специальными посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Президент России проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза вскоре после окончания встречи с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает ТАСС.

    Помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию в Абу-Даби, и другие переговорщики России принимают участие в оперативном совещании Совбеза.

    Переговоры с эмиссарами США длились свыше двух часов. Они прибыли в Москву после завершения очередного раунда трехсторонних консультаций по урегулированию украинского кризиса, который прошел накануне в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил о поддержке посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложения Владимира Путина распространить успешный опыт гуманитарной операции на Константиновку.

    Юрий Ушаков рассказал об обсуждении на переговорах нежелания властей Украины завершать конфликт из-за всеобщих выборов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

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