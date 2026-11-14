Роскачество посоветовало избегать быстрых займов для новогодних покупок

Роскачество: Совокупные платежи не должны превышать трети дохода

Tекст: Дмитрий Зубарев

Траты перед Новым годом увеличиваются из-за покупки подарков, поездок и распродаж, пишет РИА «Новости». По словам Вяльшиной, нагрузка на бюджет чаще возникает не из-за одной крупной покупки, а из-за накопления отдельных платежей.

«Поэтому заранее определите общий бюджет на праздники и вычтите из вашего дохода обязательные траты: на жилье и коммунальные платежи, продукты питания, действующие кредиты и т. д.», – пояснила она.

Рассрочка и кредитная карта со льготным периодом будут выгодны только при условии их погашения без нарушения сроков. Вяльшина порекомендовала сравнивать цены при покупке в рассрочку и при единовременной оплате, так как иногда «нулевая» ставка уже заложена в стоимость товара.

Небольшие подарки лучше оплачивать из накоплений, а не из заемных средств. Совокупные платежи по всем обязательствам не должны превышать трети ежемесячного дохода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее и россиянам посоветовали начать подготовку новогоднего стола за два месяца до праздника.

Также размер финансовой подушки безопасности предложили рассчитывать от ежемесячных обязательных расходов.

Кроме того, эксперты порекомендовали откладывать средства на один-два платежа вперед по кредитам.