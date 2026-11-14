Симпозиум «Создавая будущее» показал новинки и тренды российского геймдева

На симпозиуме «Создавая будущее» в Москве обсудили новинки российского геймдева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Специальный проект симпозиума стартовал в Национальном центре «Россия» и объединил разработчиков, геймеров и экспертов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Соорганизаторами Игрового лобби стали VK Play, «Леста Игры», проект «Кибердом», сеть COLIZEUM, сообщество «реактор» и факультет Университета «Синергия». В программу вошли презентации новинок, паблик-токи и танковый турнир, ведущим выступил Владимир Маркони, сообщается в пресс-релизе.

В ходе дискуссий эксперты обсудили игры, основанные на российской культуре и истории. «Хочется, чтобы российский игрок верил в российского разработчика, а наш разработчик ориентировался в первую очередь на своего игрока», – заявил руководитель подразделения VK Play Indie Александр Егоров.

Руководитель VK Play Александр Михеев отметил качественный рост индустрии благодаря образованию, профессиональному сообществу, инвестициям и дистрибуции. Перспективными направлениями для российских разработчиков он назвал страны Азии, Южной Америки, Ближнего Востока и Северной Африки.

В лобби также состоялся турнир по игре «Мир танков» с призовым фондом около 6 тыс. долларов. Победу одержала команда Enemy. Зрители могли протестировать новые российские игры на мощных ПК и сыграть в ретро-игры в лаунж-зоне.

III Международный симпозиум «Создавая будущее» проходил по поручению президента России Владимира Путина и собрал более 8 тыс. участников из 109 стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве при поддержке ПФКИ стартовал масштабный фестиваль российского геймдева «Игропром 2026».

Также российская студия Cyberia Nova провела закрытое тестирование видеоигры «Земский собор».

Кроме того, школьники и студенты обсудили воссоединение Крыма с Россией и юбилей «Артека».