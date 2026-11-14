Премьер Канады Карни допустил заключение торгового соглашения с США

Премьер Канады Карни заявил о возможности торгового соглашения с США

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы добиваемся прогресса. Существует возможность заключения соглашения, двустороннего соглашения. Но мы пока не достигли этой стадии», – заявил Карни РИА «Новости».

Он сообщил, что незадолго до поездки на саммит АСЕАН в Маниле провел продолжительный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В обсуждении также участвовали торговый представитель США Джеймисон Грир и другие представители американской администрации.

По словам Карни, одним из наиболее сложных вопросов переговоров остается будущее автомобильной промышленности. Он подчеркнул, что правительство не согласится на соглашение, которое не обеспечит жизнеспособность канадского автопрома.

Премьер добавил, что автомобильные отрасли двух стран тесно связаны 60 лет, а их интеграция приносила выгоду. При этом конкурентоспособность североамериканского автопрома зависит от крупных инвестиций в электрические и подключенные автомобили.

Карни отметил, что достижение стабильных торговых отношений в автоотрасли в условиях новой торговой политики США пойдет на пользу работникам и автомобильной промышленности Канады, а также самим Соединенным Штатам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канадский премьер-министр Марк Карни призвал десять стран Евросоюза ратифицировать торговое соглашение с Оттавой.

Карни сделал ставку на разворот в сторону Европы на фоне краха переговоров с США.

Также переговоры США и Канады зашли в тупик из-за вопроса пошлин в автопроме.