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    14 ноября 2026, 10:39 • Новости дня

    В Москве произошла стрельба

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На одной из столичных улиц в субботу в первой половине дня раздались звуки стрельбы, об этом сообщают телеканалы.

    Происшествие случилось на Ботанической улице, сообщает РЕН-ТВ.

    На видеозаписи зафиксировано, что неизвестные стреляли в воздух из окон автомобиля.

    Подробности не сообщаются.

    Ранее в Челябинске столкнулись два автомобиля Lada, аварии предшествовала погоня со стрельбой.

    В апреле в Красноярске сотрудники ДПС после погони со стрельбой остановили пьяного водителя.

    13 ноября 2026, 12:57 • Новости дня
    Журналисту Заворотному оторвало руку при взрыве машины на юге Москвы
    Журналисту Заворотному оторвало руку при взрыве машины на юге Москвы
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Журналист-международник и политтехнолог Сергей Заворотный, известный как пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, лишился руки в результате взрыва автомобиля в Чертаново.

    У пострадавшего также диагностировали ушиб мозга, переломы ребер и открытый перелом правой голени, передает Telegram-канал «Моя Москва».

    На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, Росгвардии и спецслужб.

    Сергей Заворотный – кандидат исторических наук, до 2004 года работал в аппарате Госдумы, а после 2014 года занимал должность директора центра информационных технологий Приморского ГАТУ и стал соавтором книги «Янукович сдал. Госдеп принял».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля на Кировоградской улице в Москве.

    В результате взрыва пострадал журналист Сергей Заворотный.

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    13 ноября 2026, 11:26 • Новости дня
    Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы

    При взрыве автомобиля в Москве пострадал журналист Сергей Заворотный

    Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате взрыва автомобиля Toyota на Кировоградской улице на юге Москвы серьезно пострадал журналист Сергей Заворотный, ранее работавший пресс-секретарем бывшего премьера Украины Николая Азарова.

    Взрыв автомобиля Toyota произошел прямо во время движения, в результате чего водитель получил травмы и был передан медикам, сообщает Telegram-канал 112.

    По предварительной версии, причиной инцидента могла стать неисправность газового оборудования. Взрыв сильно повредил машину со стороны водительского сиденья, на месте происшествия работают экстренные службы.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил, что взорванный автомобиль принадлежит бывшему пресс-секретарю экс-премьера Украины Николая Азарова журналисту Сергею Заворотному. По словам очевидцев, пострадавший самостоятельно выбрался из салона, он получил серьезные травмы ног и осколочные ранения груди и спины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник сообщил о гибели военного при взрыве автомобиля в поселке Шушары в Петербурге.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего.

    Военный эксперт Юрий Кнутов расценил случившееся как начатую украинскими властями охоту на российских офицеров.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    13 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Азаров рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве Заворотного

    Азаров: Пострадавший при взрыве в Москве Заворотный в критическом состоянии

    Азаров рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве Заворотного
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пострадавший при взрыве машины в Москве бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный находится в критическом состоянии, сообщил сам Азаров.

    «К большому сожалению, состояние, в котором он находится сейчас, достаточно критичное», – сказал Азаров в эфире телеканала «Россия 24». Его цитирует РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-депутат Рады Олег Царев назвал вероятных организаторов покушения на Заворотного.

    Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство.

    Журналист лишился руки в результате взрыва.

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    13 ноября 2026, 20:59 • Новости дня
    Дептранс Москвы анонсировал изменение парковочных тарифов на ряде улиц

    Дептранс: Парковка на некоторых улицах Москвы станет дешевле с 18 января

    Дептранс Москвы анонсировал изменение парковочных тарифов на ряде улиц
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 18 января 2027 года на ряде улиц в Северном административном округе Москвы снизятся тарифы на платную парковку, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

    На ряде улиц в районах Головинский, Западное Дегунино, Савеловский, Ховрино и Дмитровский парковка станет дешевле, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный дептранс.

    «Сейчас эти стоянки заполняются менее чем наполовину, и снижение тарифа поможет повысить спрос на места. Стоимость пониженного тарифа также будет проиндексирована до 50 рублей в час», – заявили агентству в пресс-службе.

    Эти меры позволят сбалансировать нагрузку на улицы и избежать длительной парковки одних и тех же автомобилей на востребованных участках. Кроме того, в ноябре и декабре 13 парковок со шлагбаумом в ВАО, ЗАО, ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО и ТиНАО будут переведены в режим обычных уличных стоянок из-за повышенного спроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце столичный департамент транспорта сообщил об изменении цен на платную парковку с 17 декабря.

    В мае Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект о постоплате парковок.

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    13 ноября 2026, 01:22 • Новости дня
    С начала суток на подлете к Москве сбиты 44 дрона ВСУ

    Собянин сообщил о 44 сбитых на подлете к Москве дронах с полуночи

    С начала суток на подлете к Москве сбиты 44 дрона ВСУ
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала суток силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 44 беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил в Max-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    Силами ПВО Минобороны отражена атака еще десять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города. Таким образом, с начала суток на подлете к столице сбиты 44 дрона,

    По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников. Российские системы ПВО уничтожили еще 15 дронов. Общее число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло почти 60 дронов штук за три часа.


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    12 ноября 2026, 17:06 • Новости дня
    Гражданин Германии признал вину в убийстве главврача в Новой Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержанный по обвинению в убийстве главного врача московской «КМ-Клиник» Марины Каган гражданин Германии Даниэль Кольс признал вину, сообщил следователь в зале суда.

    «Вину Кольс признал», – слова следователя приводит РИА «Новости». По ходатайству следствия он заключен под стражу на срок два месяца – до 10 января 2027 года.

    Ранее стало известно об обнаружении в частном доме в Новой Москве тела женщины с признаками насильственной смерти. Убитой оказалась главный врач «КМ-Клиник» Марина Каган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду гражданин Германии сознался в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве из-за ревности.

    Во вторник его задержали по подозрению в убийстве Марины Каган.

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    11 ноября 2026, 20:22 • Новости дня
    Электричка столкнулась с грузовиком в Москве

    Электричка задела грузовик на Павелецком направлении Московской железной дороги

    Tекст: Ольга Иванова

    Вблизи остановочного пункта Тульская пригородный поезд сообщением Михнево – Павелецкий вокзал по касательной столкнулся с грузовым автомобилем, сообщила Московская железная дорога (МЖД).

    Часть кузова машины находилась в габарите пути, сообщает МЖД в Telegram-канале. В результате инцидента никто не пострадал. Точные обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.

    После короткой остановки электропоезд продолжил движение и уже прибыл на конечную станцию. На график следования других составов ситуация не повлияла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Архангельской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации после схода вагонов грузового поезда.

    В субботу в Москве самосвал со щебнем спровоцировал ДТП с трамваем на проспекте Буденного.

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    12 ноября 2026, 21:57 • Новости дня
    Бывший зампред общества «Динамо» осужден за мошенничество

    Экс-зампред московского отделения общества «Динамо» Михалевский получил пять с половиной лет колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тушинский суд Москвы приговорил бывшего первого заместителя председателя столичного отделения спортивного общества «Динамо» Владимира Михалевского к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве с недвижимостью.

    Михалевского признали виновным в двух эпизодах мошенничества на сумму почти 100 млн рублей (1,2 млн долларов), передает ТАСС. «Кроме того, судом удовлетворены иски потерпевшей стороны на общую сумму почти 100 млн рублей», – сообщил агентству участник процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг гособвинение попросило суд приговорить Владимира Михалевского к шести с половиной годам лишения свободы.

    В понедельник суд ужесточил меру пресечения бывшему первому заместителю председателя столичного отделения спортивного общества «Динамо», переведя его с домашнего ареста под стражу.

    Ранее представители потерпевшей стороны потребовали перевести в СИЗО Владимира Михалевского из-за пропусков судебных заседаний.

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    12 ноября 2026, 23:35 • Новости дня
    При пожаре на востоке Москвы погибли двое детей и взрослый

    При пожаре в доме на Алтайской улице в Москве погибли три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате пожара в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека, в том числе двое детей, сообщило Главное управление МЧС России по городу.

    Возгорание личных вещей и мебели произошло в одной из квартир жилого дома по адресу: улица Алтайская, д. 6 на востоке Москвы.

    С вышележащих этажей были спасены 11 человек, в том числе пятеро детей. Принятыми мерами пожар был ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

    «К сожалению, погибли три человека, в том числе двое детей», – говорится в сообщении ведомства.

    Позже стало известно, что по факту гибели трех человек в результате пожара на востоке Москвы возбуждено уголовное дело.

    «Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лиц)», - сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник два человека погибли при пожаре на западе Москвы. В октябре сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в квартире на Новинском бульваре. Также три человека были спасены при пожаре в квартире жилого дома в Игарском проезде на северо-востоке столицы.

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    12 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Сооснователя «Империи гусей» обвинили в развратных действиях против детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Музыканту из Москвы предъявлено обвинение в развратных действиях и иных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

    По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый совершил иные действия сексуального характера в отношении знакомой несовершеннолетней в салоне своего автомобиля в подмосковном Жуковском. В том же месяце в квартире в Екатеринбурге он совершил развратные действия в отношении другой знакомой девочки, передает РИА «Новости».

    «28-летнему музыканту из столицы предъявлено обвинение в совершении развратных действий, а также иных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних», – заявила Врадий.

    В правоохранительных органах агентству уточнили, что речь идет об Алексее Кузьмине из группы «Империя гусей». В настоящее время обвиняемый арестован, расследование уголовного дела находится на завершающем этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Следственное управление СК по Свердловской области предъявило обвинения в хулиганстве двум мужчинам за избиение троих подростков-инвалидов в Екатеринбурге.

    В Карпинске Свердловской области возбудили уголовное дело после смерти подростка от вдыхания паров газа.

    В июле Следственный комитет начал расследование уголовных дел в отношении участников сообщества «Империя гусей».

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    12 ноября 2026, 01:55 • Новости дня
    ПВО уничтожила два летевших на Москву беспилотника

    Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», – написал он в Max.

    Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за среду уничтожили 85 украинских дронов над десятью регионами России. Над Россией в ночь на среду сбили 627 украинских беспилотников. В октябре мэр Собянин сообщил об уничтожении 650 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

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    14 ноября 2026, 01:33 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Система ПВО уничтожила три беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА», – сообщил мэр Москвы в Max.

    Сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу БПЛА также атаковали Москву.

    В четверг силы ПВО тоже отразили атаку беспилотников на столицу.

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    13 ноября 2026, 00:10 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве почти 60 дронов ВСУ за три часа

    Собянин: ПВО сбила 59 украинских дронов на подлете к Москве за три часа

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы ПВО уничтожили 59 украинских дронов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале Max.

    «Восемь БПЛА уничтожено ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он за несколько минут до полуночи.

    Всего за три часа, с 21:00 четверга, было сбито 59 украинских дронов на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Собянин сообщил об отражении атаки пяти беспилотников, летевших на Москву. Позже он заявил об уничтожении еще 15 аппаратов. Затем общее число сбитых на подлете к столице дронов достигло 31.

    Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский вечером четверга ввели ограничения на полеты.

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    12 ноября 2026, 07:21 • Новости дня
    Метро Москвы взыскало 350 тыс. рублей с упавшего на пути пассажира

    Суд в Москве взыскал 350 тыс. рублей с упавшего на рельсы в метро пассажира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд обязал пассажира, упавшего на пути на станции метро «Пятницкое шоссе» под воздействием сильнодействующих препаратов, выплатить Московскому метрополитену более 350 тыс. рублей компенсации за срыв графика движения поездов.

    Инцидент произошел утром 27 января на Арбатско-Покровской линии: мужчина под действием «аптечных наркотиков» упал на рельсы, из-за чего движение пришлось остановить на 10 минут, пишет РИА «Новости».

    Отмена двух поездов и внеплановая высадка пассажиров нанесли метрополитену убытки в виде упущенной выгоды. Суд удовлетворил иск предприятия и постановил взыскать с ответчика, который не явился на заседание, 353,2 тыс. рублей, а также расходы на оплату госпошлины.

    Ранее за это происшествие мужчину привлекли к административной ответственности за неисполнение требований транспортной безопасности и оштрафовали на 3 тыс. рублей. Кроме того, за употребление сильнодействующих веществ без назначения врача суд назначил ему 10 суток административного ареста. Мужчина признал вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд назначил девять суток административного ареста жителю столицы за прыжок на пути станции метро «Царицыно» в обнаженном виде.

    Также столичный метрополитен взыскал упущенную выгоду с оказавшегося на рельсах станции «Сокол» в состоянии опьянения мужчины.

    Кроме того, суд обязал пьяного пассажира выплатить компенсацию за остановку поездов из-за падения на пути в московском метро.

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    12 ноября 2026, 17:36 • Новости дня
    Обвиняемому в убийстве главврача в Новой Москве вменили угон машины

    Tекст: Ольга Иванова

    Гражданину Германии Даниэлю Кольсу, арестованному по обвинению в убийстве главного врача «КМ-Клиник» Марины Каган в Новой Москве, добавили статью об угоне автомобиля, сообщила столичная прокуратура.

    «Тридцатилетнему мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 166 УК РФ (угон)», – сообщило ведомство в Max. Отмечается, что арестованный избил и задушил женщину в ее доме, взял ключи от принадлежащего ей BMW и пакет, которым душил, после чего скрылся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг гражданин Германии Даниэль Кольс признал вину в убийстве Марины Каган.

    В среду подозреваемый признался в совершении преступления из-за ревности.

    Во вторник правоохранительные органы задержали Кольса.

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