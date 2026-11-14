Фигуранту дела о покушении на жену казанского бизнесмена ужесточили обвинение

Обвинение по делу о покушении на жену казанского бизнесмена ужесточили

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бурихону Хамидову теперь инкриминируют покушение на причинение тяжкого вреда здоровью и покушение на убийство из корыстных побуждений, пишет ТАСС.

Во время ареста в октябре 2025 года фигуранту вменялось только покушение на убийство, совершенное группой лиц. Тогда суд отправил его под стражу на два месяца.

Нападение произошло 14 октября 2025 года на улице Восстания в Казани. Неизвестный на мотоцикле несколько раз ударил ножом в шею 34-летнюю жену предпринимателя Ивана Шевырева. Исполнителем преступления следствие считает гражданина России Рафиса Султанова, которого экстрадировали из Таджикистана.

Ранее по делу задерживали самого Ивана Шевырева и его отца Станислава Шевырева. Позже дело в отношении супруга пострадавшей прекратили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Верховный суд Татарстана приговорил местного жителя к 24 годам лишения свободы за государственную измену.

Также Верховный суд Татарстана оставил под стражей заместителя директора компании «Волга-автодор» Станислава Шевырева по подозрению в покушении на убийство жены сына.

Источник в правоохранительных органах сообщил о личности пострадавшей при нападении с ножом в Казани.