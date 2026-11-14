  • Новость часаСилы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских дронов над регионами России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Русских волков оговорили в деле о пропаже «оленей Санты-Клауса»
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    ГОСТ на русскую кухню исключил окрошку на кефире
    Лантратова рассказала об увеличении единого пособия на детей
    Власти Эстонии снесли не менее 140 советских военных памятников
    Путин помиловал осужденную на пять лет блогера Лерчек
    Пашинян анонсировал три визита в Россию в декабре
    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины
    14 ноября 2026, 10:16 • Новости дня

    США и Китай провели первое заседание совместного торгового совета

    США и Китай обсудили снижение пошлин на товары в 30 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Соединенных Штатов и Китайской народной республики провели по видеосвязи первое заседание совместного торгового совета, на котором обсудили перспективы взаимного снижения пошлин.

    Заседание состоялось в рамках механизма китайско-американских торгово-экономических консультаций, передает ТАСС со ссылкой на министерство коммерции КНР.

    В ведомстве сообщили, что мероприятие было посвящено таможенным тарифам. Стороны обсудили перспективы взаимного снижения пошлин на товары стоимостью 30 млрд долларов, а также уделили внимание торговле сельскохозяйственной продукцией.

    По информации министерства, Вашингтон и Пекин намерены укреплять взаимодействие в рамках совета и содействовать решению торгово-экономических вопросов. Власти двух стран планируют способствовать построению стабильных отношений, основанных на уважении и взаимности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп подтвердили необходимость взаимного снижения пошлин на товары стоимостью 30 млрд долларов.

    В мае Вашингтон и Пекин сообщили о намерении сформировать специальную структуру для обсуждения экономических вопросов.

    В январе китайские власти заявили о поэтапном снижении напряженности в торговых отношениях с Соединенными Штатами.

    12 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России

    Kyodo News: Министры стран G7 осудили Китай и Иран за поддержку России

    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министры иностранных дел стран «Большой семерки» по итогам встречи в Париже приняли совместную декларацию с осуждением Китая, КНДР и Ирана за военную поддержку Москвы на фоне конфликта на Украине.

    В совместном заявлении по итогам двухдневной встречи в Париже главы внешнеполитических ведомств стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины, пишет Kyodo News.

    Участники встречи осудили предоставление военной помощи России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия, компонентов двойного назначения и военную подготовку со стороны Китая.

    «Мы ясно дали понять о нашем намерении продолжать принимать меры против этих стран», – заявили министры.

    Кроме того, представители «Большой семерки» выразили обеспокоенность действиями Пекина к востоку от Тайваня, отметив угрозу региональной стабильности и безопасности международного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти КНР официально подтвердили европейским чиновникам нейтральный статус в украинском конфликте. В июне Пекин начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах около Тайваня. В мае в Брюсселе приступили к созданию плана готовности европейских государств оказывать вооруженную поддержку Киеву.

    Комментарии (20)
    12 ноября 2026, 05:25 • Новости дня
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг оказался в центре нового скандала из-за романтических отношений с вице-президентом корпорации Кимберли Пауэлл.

    Генеральный директор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг состоял в романтических отношениях с вице-президентом компании по продуктам в сфере здравоохранения Кимберли Пауэлл, пишет New York Times.

    По информации издания, Пауэлл работает в Nvidia с 2008 года, а нынешнюю должность заняла в 2017 году. Она находится в непосредственном подчинении Хуанга, и в корпорации знали об их связи.

    Согласно внутреннему кодексу корпоративного поведения, сотрудникам рекомендуется избегать ситуаций, способных привести к конфликту интересов, включая личные отношения.

    Ранее совет директоров Nvidia инициировал расследование в отношении Хуанга из-за его внебрачной связи с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР. МИД Китая назвал клеветой утверждения о работе подруги гендиректора на китайскую разведку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    В среду посол США в Китае Дэвид Пердью назвал скандал вокруг генерального директора серьезным испытанием для двусторонних отношений.

    Представители Демократической партии США в Конгрессе запланировали использовать ситуацию для ужесточения контроля над экспортом микросхем.

    На ваш взгляд
    Что в романе главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, на ваш взгляд, наиболее достойно осуждения?



    Результаты
    9 комментариев

    Комментарии (12)
    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2026, 10:38 • Новости дня
    Китай впервые показал секретный ударный беспилотник «Таинственный дракон»

    TWZ: Китай впервые продемонстрировал ударный БПЛА «Таинственный дракон»

    Китай впервые показал секретный ударный беспилотник «Таинственный дракон»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Китая впервые продемонстрировали внутренние отсеки вооружения и другие детали секретного ударного беспилотника GJ-11 «Таинственный дракон», а также заявили о его успешном применении в боевых стрельбах.

    Китайское государственное телевидение продемонстрировало новые детали малозаметного ударного беспилотника GJ-11 («Таинственный дракон»), включая два внутренних отсека для вооружения, усиленное шасси и скрытое выхлопное сопло двигателя. Аппарат построен по аэродинамической схеме «летающее крыло», пишет The War Zone.

    В эфире телеканала было заявлено об успешном завершении первой боевой задачи GJ-11 с применением настоящего оружия. Уточняется, что в нанесении точного удара по скрытой облаками цели участвовали две женщины из первого набора операторов дронов ВВС Народно-освободительной армии Китая.

    Внутренние отсеки с зубчатыми створками позволяют аппарату скрытно нести боеприпасы класса «воздух-поверхность». Под носовым обтекателем беспилотника размещена оптико-электронная система прицеливания, аналогичная датчикам на передовых китайских истребителях.

    Главными задачами GJ-11 станут нанесение авиаударов и подавление противовоздушной обороны противника в зонах с высокой степенью угрозы. Кроме того, показаны сценарии совместного применения беспилотников с истребителями J-16 и J-20, где дроны будут выполнять роль ведомых машин, расширяя радиолокационное поле и боекомплект пилотируемых самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Сети появились фотографии загадочного китайского экраноплана с узлами подвески для вооружения.

    В феврале американские СМИ раскрыли возможные цели запуска секретного китайского космического шаттла «Божественный дракон».

    В том же месяце сообщалось о планах вооружить американские разведывательные дроны MQ-9 дальнобойными крылатыми ракетами.

    Комментарии (3)
    12 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала

    Reuters: Глава Nvidia Хуанг покинул пост из-за скандала с китайской шпионкой

    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг немедленно покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной.

    Хуанг, являющийся соучредителем компании и владеющий долей в 3,61%, также выйдет из состава совета директоров. Исполняющим обязанности руководителя станет финансовый директор Колетт Кресс, пишет Reuters.

    Отставка произошла после сообщений о романе 63-летнего руководителя с китайской бизнесвумен Элис Хуанг. Власти США подозревают ее в шпионаже в пользу Пекина, а ее облачную компанию Megaspeed – в помощи Китаю в обходе экспортных ограничений на передовые чипы искусственного интеллекта.

    Накануне газета The New York Times сообщила, что глава корпорации также состоял во внебрачных отношениях с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. На фоне скандалов акции компании упали более чем на 10% на предварительных торгах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    В понедельник МИД КНР назвал совершенно беспочвенными заявления о китайском шпионаже.

    Генеральный директор американской компании признался в измене жене и романтических отношениях с женщиной.

    Комментарии (9)
    11 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    Китай впервые обошел Южную Корею по числу заказов на суда-газовозы
    Китай впервые обошел Южную Корею по числу заказов на суда-газовозы
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские судостроители в октябре получили большую часть мировых заказов на суда для перевозки сжиженного природного газа, потеснив многолетнего лидера рынка в этом сегменте.

    Впервые по итогам месяца Китай обошел Южную Корею по числу заказов на перевозчики сжиженного природного газа (СПГ), бросив вызов ее многолетнему доминированию в этом дорогостоящем сегменте судостроения на фоне растущего спроса, пишет South China Morning Post.

    В октябре в мире заказали семь крупных СПГ-танкеров, из которых китайские верфи получили пять, а южнокорейские – только два, следует из данных британской консалтинговой компании Clarksons Research.

    При этом за первые десять месяцев года Южная Корея сохраняет лидерство: ее корабелы выиграли 44 контракта на крупные суда для перевозки СПГ против 32 заказов у Китая при общем объеме мировых контрактов в 76 судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай увеличил импорт российского сжиженного природного газа на 44,3% в годовом исчислении.

    Посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ сообщил о рассмотрении возможности организовать регулярное торговое сообщение по Северному морскому пути.

    В марте катарская государственная компания Qatar Energy объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств по контрактам на поставку СПГ в Китай и Южную Корею.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati

    SCMP: Китайский бренд электромобилей Maextro договорился о союзе с Maserati

    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская марка люксовых электромобилей Maextro, поддерживаемая технологическим гигантом Huawei, приблизилась к заключению соглашения о совместной разработке автомобилей с итальянской компанией Maserati.

    В рамках сотрудничества компании планируют создать модели для конкуренции на мировом рынке с BMW и Mercedes-Benz. Maextro намерена использовать опыт Maserati в сфере дизайна для привлечения состоятельных покупателей, пишет South China Morning Post.

    Ожидается, что массовое производство новой модели начнется к концу 2027 года. Машины будут продаваться как в Китае, так и за рубежом, причем на международных рынках автомобили получат логотипы итальянского бренда, который принадлежит корпорации Stellantis.

    «Автопроизводители и поставщики по всему миру по-прежнему стремятся объединить международные бренды с китайским производством для создания и продажи большего количества электромобилей», – заявил основатель шанхайской компании CnEVPost Фэйт Чжан.

    В настоящее время автомобили Maextro совместно разрабатываются Huawei и государственной компанией JAC Group. В октябре вокруг марки разгорелся скандал после публикации видео с поломкой педали тормоза на минивэне V800 во время тестов, что привело к расследованию со стороны китайских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре регистрации новых автомобилей китайской компании BYD в Европе выросли более чем в два раза.

    В том же месяце председатель производителя автомобильных компонентов Gestamp Франсиско Риберас предупредил о риске потери автомобильной промышленности в Европе из-за конкуренции со стороны КНР.

    В январе долю китайских машин на европейском рынке назвали рекордной.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    В Nvidia приготовились сместить гендиректора Хуанга из-за скандала со шпионкой

    WSJ: В Nvidia запланировали увольнение гендиректора Хуанга

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американской корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку основателя и генерального директора Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    Руководство компании запланировало провести заседание в среду, чтобы решить дальнейшую судьбу главы корпорации после выявления двух случаев супружеской измены с его стороны, пишет The Wall Street Journal.

    Уход Дженсена Хуанга завершит эпоху развития корпорации. Под его руководством компания стимулировала глобальный бум искусственного интеллекта, а основатель Nvidia превратился в геополитическую звезду.

    Как пишет WSJ, в случае его увольнения одной из самых дорогих мировых компаний потребуется новый лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол США в Китае Пердью назвал скандал с Хуангом серьезным испытанием для двусторонних отношений. Reuters сообщило о руководящих постах фигурантки шпионского дела Элис Хуанг в инвестиционной компании Шанхая.

    В понедельник МИД КНР отверг обвинения в китайском шпионаже в отношении руководителя Nvidia.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    Газпром установил пятый за месяц рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» зафиксировала пятый с начала ноября исторический максимум суточных поставок природного газа китайским потребителям по магистральному трубопроводу «Сила Сибири».

    Новый исторический максимум был достигнут 10 ноября, говорится в канале компании в «Макс». «Газпром» в пятый раз с начала ноября обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Новый рекорд установлен 10 ноября», – сказано в заявлении энергетического холдинга.

    В текущем году предприятие отчиталось о нескольких аналогичных достижениях: дважды в январе, один раз в июле и четыре раза в ноябре, последний из которых пришелся на 5 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российская энергетическая компания обновила абсолютный исторический максимум суточных поставок природного газа китайским потребителям.

    В четверг Газпром установил третий с начала ноября рекорд прокачки топлива по магистрали «Сила Сибири».

    В прошлую среду корпорация также сообщила о превышении показателей суточного экспорта энергоносителей в Китай.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    Житель Китая приобрел квартиру на онлайн-аукционе за 1,7 доллара

    Житель Китая купил двухкомнатную квартиру на аукционе за 1,7 доллара

    Tекст: Дарья Григоренко

    Анонимный покупатель из восточной части Китая приобрел жилье на онлайн-аукционе всего за 1,7 доллара во время ноябрьского фестиваля скидок, сообщили СМИ.

    Двухкомнатная квартира площадью 68 кв. метров расположена на седьмом этаже в провинции Хэйлунцзян. Недвижимость продавалась через платформу Alibaba Auction, пишет South China Morning Post.

    Начальная цена лота составляла 0,2 доллара, а максимальная ставка была ограничена 1,7 доллара. В аукционе приняли участие 1677 человек. Победителем стал житель региона Цзянсу-Чжэцзян, который первым предложил максимальную сумму. Покупатель не планирует переезжать в Хэйлунцзян и намерен использовать квартиру для зимнего отдыха.

    Для завершения сделки мужчине предстоит заплатить около 300,1 доллара в виде налогов. Рыночная стоимость подобного жилья оценивается примерно в 6000 долларов. Разницу в цене субсидировала платформа в рамках рекламной акции.

    Юрист пекинской юридической фирмы Ван Юйчэнь предупредил, что сверхдешевые дома могут скрывать проблемы с документами, неоплаченные налоги и долги. Похожий случай произошел в 2024 году, когда женщина приобрела квартиру в провинции Шаньдун за 1,7 доллара при ее реальной стоимости около 7,5 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной на сетевых барахолках зафиксировали массовую распродажу домашних библиотек по низким ценам.

    В марте Amazon в Европе повысил цену на виниловые пластинки до 40 евро.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2026, 19:35 • Новости дня
    Китай вывел на орбиту научный спутник Pathfinder

    China Daily: Китай запустил научный спутник Pathfinder с космодрома Цзюцюань

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракета-носитель «Чанчжэн-2D» успешно доставила на заданную орбиту новейший аппарат Pathfinder, предназначенный для астрономических наблюдений.

    Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» состоялся в среду вечером со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия, сообщила газета China Daily.

    Космический аппарат был разработан Инновационной академией микроспутников при Китайской академии наук. Основной задачей спутника станет проведение астрономических наблюдений.

    Этот старт стал 83-й космической миссией Китая в текущем году. Кроме того, запуск оказался 677-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Китай вывел на орбиту три спутника серии Yaogan-51 для дистанционного зондирования Земли.

    В прошлом месяце Пекин запустил аппарат Yaogan-50-03 с помощью модифицированной ракеты-носителя CZ-6A.

    В сентябре Китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников «Яогань-40».

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 17:09 • Новости дня
    Глава Минторга США согласился дать показания из-за скандала с Nvidia

    Глава Минторга США согласился дать показания по экспорту чипов Nvidia

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр торговли США Говард Латник согласился выступить в Конгрессе с показаниями о соблюдении экспортных ограничений на поставки микрочипов Nvidia в Китай.

    Говард Латник согласился дать показания в Конгрессе США по вопросам соблюдения экспортных ограничений на поставки чипов Nvidia в Китай на фоне разрастающегося скандала вокруг корпорации, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

    Сенатор-республиканец Тим Скотт предложил Латнику и генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу добровольно выступить на публичных слушаниях.

    Законодатели потребовали от министра торговли объяснений по поводу разрешения американской администрации на экспорт передовых чипов для искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт попросил бывшего генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга явиться на открытые слушания.

    В четверг чиновники Белого дома обсудили возможность отставки министра торговли США Говарда Латника после шпионского скандала.

    Хуанг дал согласие выступить перед американским Конгрессом до Дня благодарения.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 12:16 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о готовности к диалогу о воссоединении с Тайванем

    Си Цзиньпин выразил готовность к диалогу о воссоединении с Тайванем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина к проведению консультаций с Тайванем по вопросу национального воссоединения при условии соблюдения принципа «одного Китая».

    Китайский лидер выступил на мероприятии в Доме народных собраний, посвященном 160-летию со дня рождения первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, передает ТАСС.

    «Мы готовы вести диалог и консультации со здравомыслящими представителями всех слоев общественности Тайваня по вопросам отношений между двумя берегами и национального воссоединения на основе приверженности принципу «одного Китая» и «Консенсусу 1992 года», – заявил он.

    «Консенсус 1992 года» представляет собой историческую договоренность между представителями Коммунистической партии Китая и правившей на острове партии «Гоминьдан». Документ подразумевает признание существования только одного китайского государства, однако Пекин и Тайбэй оставляют за собой право трактовать это положение по-своему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил об отсутствии у Пекина намерений оставлять пространство для сепаратистской деятельности сторонников независимости Тайваня.

    Также Си Цзиньпин потребовал от американских властей решительно выступить против тайваньского сепаратизма.

    Комментарии (2)
    13 ноября 2026, 04:19 • Новости дня
    Стоматолог объяснила принцип действия генерирующей ток антибактериальной щетки

    Генерирующая микротоки зубная щетка может вызывать дискомфорт

    Tекст: Катерина Туманова

    В Китае создали инновационную зубную щетку с пьезоэлектрическими щетинками, принцип действия которой оценила стоматолог-хирург Вероника Мелехова.

    Щетина новой разработки при изгибании во время чистки зубов генерирует активные формы кислорода.

    «На поверхности зуба формируются гидроксильные радикалы и анионные радикалы, которые и повреждают мембраны клеток, и, соответственно, мешают им приклеиваться», – заявила Мелехова радио Sputnik.

    По словам врача, отрицательный электрический потенциал не позволит бактериям закрепляться на самой щетке, что значительно увеличит срок ее службы по сравнению с классическими моделями.

    Кроме того, исследования китайских специалистов показали снижение объема налета и уменьшение кровоточивости десен при использовании изобретения.

    Специалист добавила, что микротоки способны стимулировать кровообращение в капиллярах и способствовать заживлению тканей. При этом она выразила сомнение в комфортности использования щетки из-за возможного ощущения пощипывания в деснах. В данный момент такие устройства в России и других странах не продаются.

    «Это первая разработка с пластиком такого рода, который сам генерирует, грубо говоря, ток и, соответственно, запускает реакции с образованием активных форм кислорода», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоматолог назвал переоцененные услуги клиник.

    ученые из Мюнхенского университета обнаружили способность микротоков повышать работоспособность при тяжелых умственных задачах.

    Стоматолог-терапевт Анастасия Черношей предупредила о риске повторного заражения при отказе от замены зубной щетки после простуды.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 08:31 • Новости дня
    Си Цзиньпин обозначил принципы выстраивания отношений Китая с внешним миром

    Си Цзиньпин призвал строить отношения Китая с миром с глобальной точки зрения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин должен правильно понимать и выстраивать свои связи с внешним миром, ориентируясь на судьбу всего человечества.

    Китайский лидер выступил в Доме народных собраний на мероприятии в честь 160-летия со дня рождения основателя партии Гоминьдан и первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, передает РИА «Новости».

    «На новом пути мы должны неизменно смотреть на перспективы и судьбу человечества с глобальной точки зрения, правильно понимать и выстраивать отношения с внешним миром», – сказал Си Цзиньпин.

    Председатель КНР подчеркнул необходимость опираться на общие тенденции развития человечества и масштабные перемены в мире. Он также отметил важность продвижения «четырех глобальных инициатив» и внесения вклада в создание сообщества единой судьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении американского президента Дональда Трампа провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о готовности расширять сотрудничество с КНДР.

    Также Пекин выразил намерение укреплять единство и самостоятельность стран глобального Юга.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 06:42 • Новости дня
    Си Цзиньпин предупредил об отсутствии пространства для независимости Тайваня

    Си Цзиньпин заявил о недопустимости тайваньского сепаратизма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин не оставит пространства для сепаратистской деятельности сторонников независимости Тайваня.

    Об этом он сказал на мероприятии в Доме народных собраний, посвященном 160-летию первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, передает ТАСС.

    «Мы ни в коем случае не оставим пространства для каких-либо форм сепаратистской деятельности в пользу «независимости Тайваня», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил против превращения Ближнего Востока в арену геополитических конфликтов.

    Также Си Цзиньпин потребовал от американских властей решительно выступить против тайваньского сепаратизма.

    Кроме того, председатель КНР предупредил президента США Джо Байдена о несовместимости сепаратистской деятельности на Тайване с миром в Тайваньском проливе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Европа передала Украине 8 млрд евро доходов от активов России
    Новый гибридный двигатель увеличил время полета дронов в два раза
    Минцифры: Операторы и банки договорились о маркировке звонков
    В России начали разрабатывать инсулин в таблетках
    США лишились статуса победившей корь страны
    Дептранс Москвы анонсировал изменение парковочных тарифов на ряде улиц
    Аферисты придумали схему обмана дачников под видом уборки участков к зиме