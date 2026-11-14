США и Китай провели первое заседание совместного торгового совета

США и Китай обсудили снижение пошлин на товары в 30 млрд долларов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Заседание состоялось в рамках механизма китайско-американских торгово-экономических консультаций, передает ТАСС со ссылкой на министерство коммерции КНР.

В ведомстве сообщили, что мероприятие было посвящено таможенным тарифам. Стороны обсудили перспективы взаимного снижения пошлин на товары стоимостью 30 млрд долларов, а также уделили внимание торговле сельскохозяйственной продукцией.

По информации министерства, Вашингтон и Пекин намерены укреплять взаимодействие в рамках совета и содействовать решению торгово-экономических вопросов. Власти двух стран планируют способствовать построению стабильных отношений, основанных на уважении и взаимности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп подтвердили необходимость взаимного снижения пошлин на товары стоимостью 30 млрд долларов.

В мае Вашингтон и Пекин сообщили о намерении сформировать специальную структуру для обсуждения экономических вопросов.

В январе китайские власти заявили о поэтапном снижении напряженности в торговых отношениях с Соединенными Штатами.