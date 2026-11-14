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    14 ноября 2026, 10:05 • Новости дня

    Лантратова рассказала об увеличении единого пособия на детей

    Госдума: Единое пособие на детей в 2027 году проиндексируют на 6,8%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единое пособие на детей с 1 января 2027 года будет проиндексировано на 6,8% в автоматическом режиме, сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

    «С 1 января 2027 года единое пособие проиндексируют на 6,8%. Никаких заявлений писать не нужно, все произойдет автоматически. Если вы уже получаете пособие, то с нового года вам просто будут платить больше», – заявила Лантратова ТАСС.

    Парламентарий добавила, что право на получение единого пособия возникает у семей, чей доход на одного человека не превышает прожиточный минимум. Она пояснила, что фонд анализирует уровень доходов, имущества и причины, по которым члены семьи не получают заработок.

    Единое пособие – это социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и беременных, вставших на учет до 12-й недели. Размер выплаты на каждого ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минтруд предложил увеличить минимальный доход для получения единого пособия до десяти МРОТ в год.

    Также министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил об охвате едиными пособиями порядка 8 млн детей в 2027 году.

    Кроме того, Минтруд анонсировал увеличение размера единого пособия на 6,8% с начала 2027 года.

    11 ноября 2026, 20:27 • Новости дня
    Пропавший в Дубне девятилетний мальчик найден мертвым

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения в подмосковной Дубне тела мальчика, который ушел из дома и не вернулся.

    Пропавший девятилетний мальчик в Дубне найден мертвым. «Ребенок найден мертвым. По данному факту проводится проверка», – заявил собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

    По его словам, одна из версий случившегося – самоубийство. Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик ушел гулять и не вернулся, его родители начали поиски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре следователи сообщили об успешном завершении поисков 13-летнего мальчика в Брянске.

    В июле на берегу реки Иртыш в Омске обнаружили тело малолетнего ребенка.

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    14 ноября 2026, 00:03 • Новости дня
    Евродепутаты массово покинули зал во время выступления Каллас

    Tекст: Антон Антонов

    Депутаты Европейского парламента массово покинули зал заседаний во время речи главы евродипломатии Каи Каллас о якобы депортации детей с Украины в Россию, сообщил евродепутат от Словакии Любош Блага.

    «Никто никаких детей не похищал. Русские эвакуировали детей из зон боевых действий. И в большинстве случаев речь шла о русских детях, ведь мы говорим о регионе Донбасса», – заявил Блага в Telegram.

    Он пояснил причину голосования против очередной антироссийской резолюции Европарламента. По словам депутата, документ лишь использует тему детей в интересах либеральной пропаганды и направлен на подавление сторонников мира в Европе. Блага добавил об ответственности авторов подобных инициатив за затягивание конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у Каллас перспектив стать переговорщиком от Европы из-за ее глупости.

    В прошлом месяце посольство России в Словакии опровергло заявления местных средств массовой информации о якобы депортации украинских детей.

    В сентябре Блага обвинил Каллас в превращении Европейского союза в военную машину.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    13 ноября 2026, 15:22 • Новости дня
    В Госдуму внесен законопроект о регулировании движения беспилотных автомобилей

    Правительство внесло в Госдуму проект о регулировании беспилотных автомобилей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правительство внесло в Госдуму законопроект об установлении постоянных правил эксплуатации беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования.

    К беспилотным планируется относить машины с третьим, четвертым или пятым уровнем автоматизации, передает РИА «Новости» со ссылкой на проект закона.

    Документ определяет условия их допуска к участию в дорожном движении, обязанности изготовителей, владельцев, водителей и операторов дистанционной поддержки, правила страхования.

    «Проект разработан в целях регулирования эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования», – говорится в пояснительной записке.

    Новой нормой также предлагается определить ответственность за ДТП с беспилотными автомобилями. Нести ответственность будет лицо, осуществлявшее контроль за движением в момент причинения вреда. Однако если водитель не установлен или его не было, то ответственность понесет владелец транспортного средства.

    В документе отмечается, что сейчас беспилотники тестируются в рамках экспериментальных правовых режимов с 2018 года. Новый закон позволит легализовать их движение на всех дорогах и трамвайных путях России после окончания сроков действия этих режимов. Уточняется, что к 2050 году доля беспилотных автомобилей на дорогах может достичь 50%.

    Для машин с четвертым и пятым уровнем автоматизации водитель может не находиться в салоне, а за движением будет следить оператор дистанционной поддержки. Беспилотные автомобили должны быть оснащены устройством регистрации данных, аппаратурой ГЛОНАСС и средствами защиты от постороннего вмешательства. Кроме того, предлагается разрешить использовать такие машины для перевозок пассажиров и грузов, в том числе в такси и на регулярных маршрутах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова назвала принятие закона условием массового запуска беспилотных такси в России.

    В августе министр транспорта Андрей Никитин сообщил о введении в 35 российских субъектах экспериментальных требований к работе беспилотных курьеров.

    Весной в Минтрансе заявили об одобрении правительством концепции развития рынка беспилотных грузоперевозок.

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    11 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    При падении из окна восьмого этажа в Москве погибла четырехлетняя девочка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже и скончалась, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

    В Большом Кондратьевском переулке из окна квартиры на восьмом этаже выпала девочка 2022 года рождения, она скончалась, сообщила прокуратура Москвы в Max.

    По предварительной информации, девочка осталась без присмотра отца на непродолжительное время. В этот момент мужчина находился вместе с ней в квартире.

    Пресненская межрайонная прокуратура проводит проверку для установления обстоятельств инцидента. В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами и не ставить мебель рядом с подоконниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве двухлетний ребенок выжил после падения из окна квартиры.

    До этого в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после того, как ребенок выпал из окна восьмого этажа.

    В начале октября в Перми четырехлетняя девочка скончалась после падения из окна на седьмом этаже.

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    11 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Обвиняемому в убийстве двух девочек на Урале запросили 25 лет колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Свердловской области государственный обвинитель запросил 25 лет лишения свободы для мужчины, обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух 13-летних школьниц в 1994 году.

    В ходе прений государственный обвинитель попросил назначить фигуранту наказание в виде 25 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Свердловской области в Max.

    Следствие установило, что в октябре 1994 года обвиняемый вместе со своим дядей изнасиловали и убили 13-летнюю девочку в квартире в Екатеринбурге. Опасаясь огласки, мужчины привели в помещение подругу убитой, которая видела, с кем ушла школьница. Вторую девочку также изнасиловали и лишили жизни, нанеся ей не менее десяти ножевых ранений.

    После этого злоумышленники вывезли тела на берег Чусовского озера и подожгли. Обвиняемый вину не признал, дело в отношении его родственника выделено в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале уральский суд отправил в колонию мужчину за убийство семерых человек в начале девяностых годов.

    В прошлом году кузбасские следователи нашли обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух детей в 1990-х годах.

    В 2025 году екатеринбургский подросток получил тюремный срок за убийство подруги и ее матери.

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    11 ноября 2026, 18:32 • Новости дня
    Пропавшую в Тюменской области неделю назад 15-летнюю девушку нашли живой

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники полиции нашли живой 15-летнюю девушку, потерявшуюся неделю назад в Тюменской области, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

    Поиски 15-летней девушки из села Покровское Ярковского округа велись с 9 ноября после обращения ее законных представителей в полицию, передает РИА «Новости». «Девушка найдена сотрудниками полиции, жива, с ней все в порядке», – сообщили в пресс-службе.

    Ранее отмечалось, что девушка неоднократно уходила из дома, она пропала 4 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу две 12-летние девочки пропали в Ленинском районе Красноярска.

    В прошлом месяце нашли живым 15-летнего подростка в Тольятти.

    В сентябре в Петропавловске-Камчатском организовали поиски пропавшей 12-летней школьницы.

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    13 ноября 2026, 20:16 • Новости дня
    ЦБ рекомендовал банкам информировать родителей о заключении договоров с детьми
    ЦБ рекомендовал банкам информировать родителей о заключении договоров с детьми
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России рекомендовал кредитным организациям уведомлять родителей о заключении договоров с несовершеннолетними клиентами разными способами, а не только при личном обращении законных представителей в подразделение.

    Такая мера должна предотвратить вовлечение несовершеннолетних клиентов в совершение финансовых операций в противоправных целях, передает РИА «Новости». Кроме того, Банк России предложил предоставить законному представителю возможность установить лимит по операциям ребенка, о котором банк будет информировать, а также отказаться от такого информирования.

    В настоящее время дети до 14 лет не могут самостоятельно открывать счет в банке. Это могут сделать за них родители. Подростки с 14 до 18 лет вправе открывать счет при наличии письменного согласия законных представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Банк России предупредил об активном привлечении российских подростков к схемам вывода и обналичивания похищенных средств.

    В сентябре пресс-служба Банка России заявила об особой уязвимости подростков перед мошенниками.

    В прошлом году Банк России представил новые рекомендации для банков по предотвращению вовлечения подростков в незаконные финансовые операции.

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    11 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Школьница подожгла колонку на подмосковной АЗС по указке мошенников

    МВД: Школьница подожгла колонку на подмосковной АЗС по указке мошенников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова сообщила о задержании школьницы, которая подожгла заправочную колонку на АЗС в Ленинском городском округе по указке неизвестных.

    Инцидент произошел в поселке Мисайлово, сообщается в канале подмосковного главка МВД в Max. «В дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции, расположенной на улице Первомайская в пгт Мисайлово, девочка облила горючей жидкостью и подожгла заправочную колонку», – сообщила Петрова.

    Работники автозаправочной станции самостоятельно локализовали возгорание, пресекли действия подростка и передали ее сотрудникам полиции. В ходе допроса задержанная москвичка призналась, что действовала по указаниям неизвестных лиц, которые связывались с ней по мобильному телефону.

    В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также о террористическом акте. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд в Уфе отправил под стражу подростка за поджог топливозаправочной колонки на АЗС по заданию неустановленных лиц.

    В прошлом месяце подмосковные полицейские задержали девушку за поджог вышки сотовой связи по указанию мошенников.

    Правоохранительные органы задержали юношу после устроенного им пожара на автозаправочной станции в Балашихе.

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    12 ноября 2026, 23:35 • Новости дня
    При пожаре на востоке Москвы погибли двое детей и взрослый

    При пожаре в доме на Алтайской улице в Москве погибли три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате пожара в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека, в том числе двое детей, сообщило Главное управление МЧС России по городу.

    Возгорание личных вещей и мебели произошло в одной из квартир жилого дома по адресу: улица Алтайская, д. 6 на востоке Москвы.

    С вышележащих этажей были спасены 11 человек, в том числе пятеро детей. Принятыми мерами пожар был ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

    «К сожалению, погибли три человека, в том числе двое детей», – говорится в сообщении ведомства.

    Позже стало известно, что по факту гибели трех человек в результате пожара на востоке Москвы возбуждено уголовное дело.

    «Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лиц)», - сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник два человека погибли при пожаре на западе Москвы. В октябре сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в квартире на Новинском бульваре. Также три человека были спасены при пожаре в квартире жилого дома в Игарском проезде на северо-востоке столицы.

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    11 ноября 2026, 18:37 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила запретить детям видеоигры с лутбоксами

    ЕК предложила запретить доступ детям к видеоиграм Pay-to-Win и лутбоксам

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Виркунен представила инициативу ЕК, подразумевающую введение запрета на доступ детей к видеоиграм с покупкой лутбоксов и виртуальной валюты за реальные деньги.

    В Брюсселе представили инициативу о запрете на доступ несовершеннолетних к видеоиграм со стратегией Pay-to-Win и продажей игровой валюты или предметов за реальные деньги, передает ТАСС.

    «Мы считаем необходимым защитить наших детей от вызывающих привыкание несправедливых практик, таких как приобретение за реальные деньги игровых лутбоксов, игровой валюты, «волшебных» предметов или стратегии Pay-to-Win», – заявила Виркунен. Она подчеркнула аналогию привыкания к таким видеоиграм с классическими азартными играми.

    В качестве альтернативы полному запрету рассматривается юридическое обязательство для разработчиков блокировать доступ детям к любым функциям, требующим использования реальных денег. Эти нормы станут частью более широкой политики в отношении несовершеннолетних в цифровой среде, включающей ограничения на доступ к социальным сетям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила полностью запретить пользоваться социальными сетями детям младше 13 лет.

    В июле в ЕС сообщили о планах возможного запрета на использование социальных сетей для несовершеннолетних.

    В мае исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенне Вирккунен заявила о рассмотрении возможности ограничения VPN для защиты детей от запрещенного контента.

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    11 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    «Единая Россия» создает условия для поступления ветеранов СВО на муниципальную службу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума единогласно приняла в первом чтении законопроект «Единой России» об учете боевого опыта участников спецоперации в стаже муниципальной службы, сообщила пресс-служба партии.

    Одним из авторов инициативы выступил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, сообщается в канале «Единой России» в Max. Документ позволит бойцам поступать на ведущие должности и получать дополнительные социальные гарантии.

    «Многие ребята, возвращаясь со специальной военной операции, уже продолжили свою службу на благо нашей Родины, в том числе и на муниципальном уровне. Президент Владимир Путин не раз отмечал важность и значимость муниципального уровня. Это одно из самых значимых направлений, потому что там находишься ближе всего к людям и видишь их проблемы. Я был главой муниципального образования и знаю это не понаслышке», – отметил член комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Нурсултан Муссагалеев.

    По его словам, нововведение создаст дополнительные возможности для выпускников третьего потока программы «Время героев», запущенной по предложению главы государства для военных без высшего образования.

    Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Владислав Головин пояснил, что ветераны смогут претендовать на высшие и главные должности с требованиями к стажу от двух лет. Кроме того, стаж обеспечит надбавку к окладу, дополнительный отпуск и пенсию за выслугу лет.

    Член комитета Госдумы по делам национальностей Энвер Набиев добавил, что сейчас время службы по контракту учитывается в общем трудовом стаже и стаже государственной гражданской службы, но не в муниципальном. Принятый закон справедливо закрывает этот пробел, подчеркнул депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутат Госдумы Александр Асафов назвал решение допустить к участию в программе «Время героев» ветеранов без высшего образования ответом на запрос с передовой.

    Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Сайбель заявил о вдохновении участников спецоперации на работу на гражданской службе после слов президента Владимира Путина.

    В прошлый четверг глава государства поручил правительству разработать программу обучения для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

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    11 ноября 2026, 15:07 • Новости дня
    Госдума одобрила повышение порога долга для ареста имущества

    Госдума одобрила повышение порога долга для ареста имущества до 10 тыс. рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий накладывать арест на имущество должника при сумме долга менее 10 тыс. рублей.

    Документ внесло правительство России в июле. Изменения планируется внести в закон «Об исполнительном производстве». Законопроект предлагает проиндексировать сумму взыскания, при которой не допускается арест имущества, с учетом инфляции. Сейчас арест не накладывается при долге менее 3 тыс. рублей, пишет ТАСС.

    Также предлагается увеличить сумму долга, которую судебный пристав может взыскивать из зарплаты и других доходов. В случае принятия закона этот порог вырастет с 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

    Законопроект закрепляет право приставов запрещать регистрацию имущества должника. При этом такой запрет нельзя будет наложить при долге менее 10 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле министр юстиции Константин Чуйченко сообщил об инициативе увеличить минимальный размер долга для ареста имущества до 10 тыс. рублей.

    В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной процедуре реструктуризации долгов граждан по потребкредитам с участием всех кредиторов при сумме от 25 тыс. рублей.

    В январе Министерство юстиции подготовило законопроект об увеличении минимальной суммы долга для ареста имущества с 3 тыс. до 10 тыс. рублей.

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    11 ноября 2026, 13:44 • Новости дня
    Производители вейпов и сигарет лишились права скрывать состав продукции

    Госдума приняла закон об обязательном раскрытии ингредиентов табака и вейпов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, обязывающий производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции.

    Принятый документ вносит изменения в закон о коммерческой тайне, передает РИА «Новости».

    Теперь сведения о наличии и количестве ингредиентов в составе табака и вейпов не могут быть отнесены к закрытой информации.

    Речь идет о веществах, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие, а также имеют канцерогенные, мутагенные и репротоксические свойства либо приобретают их при нагревании или тлении. Новые нормы вступят в силу с 1 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об обязательном раскрытии данных об опасных ингредиентах табачных изделий и вейпов.

    Летом председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал российские регионы изучить практику введения ограничений на розничную продажу вейпов.

    В парламент внесли документ об исключении сведений о составе табачных изделий и вайпов из коммерческой тайны.

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    12 ноября 2026, 06:24 • Новости дня
    В Туве подростка заманили «на медведя» и жестоко избили

    В Туве жестоко избили заманенного «на медведя» 13-летнего подростка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Тувы организовала проверку после сообщений местных СМИ о жестоком избиении 13-летнего подростка, которого заманили в безлюдное место под предлогом показать медведя.

    В Туве 13-летнего подростка заманили в местечко Ужен ыяш бажы под предлогом «посмотреть на медведя», раздели и жестоко избили, передает ТАСС.

    Избитому ребенку пришлось несколько километров идти домой пешком.

    «Прокуратурой республики в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в Овюрском районе. В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего», – сообщили в прокуратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба МВД по Туве призвала граждан соблюдать бдительность в связи с появлением медведя в районе школы-интерната в Кызыле.

    Также суд в республике оштрафовал местную жительницу за распространение недостоверных сведений о гибели двух школьниц.

    Кроме того, региональная прокуратура организовала проверку после сообщений о противоправных действиях в одном из детских лагерей.

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    13 ноября 2026, 16:47 • Новости дня
    Львова-Белова рассказала о способах вовлечения подростков в преступность

    Львова-Белова заявила о новых способах вовлечения подростков в преступность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Способы вовлечения подростков в преступность постоянно меняются, злоумышленники активно используют интернет-технологии и психологическое давление, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    «Статистика подростковой преступности вызывает тревогу. Видим, что способы вовлечения ребят в опасные ситуации постоянно меняются, активно используются интернет-технологии», – написала детский омбудсмен в своем канале в Max.

    На встрече с председателем комитета Госдумы по информационной политике Сергеем Боярским Львова-Белова обсудила предотвращение рисков вовлечения несовершеннолетних в преступные схемы, такие как интернет-мошенничество и дропперство. Детям предлагают передавать банковские карты, оформлять сим-карты и предоставлять доступ к аккаунтам.

    Злоумышленники также используют психологическое давление, манипулируя страхом за близких. Омбудсмен подчеркнула необходимость снижения рисков распространения деструктивного контента с помощью понятных правовых механизмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Львова-Белова анонсировала создание центра профилактики киберпреступлений против детей на базе аппарата омбудсмена.

    Главный редактор издания Runet Владимир Зыков рассказал об использовании мошенниками страха ребенка перед взрослыми для вовлечения в преступления.

    В сентябре Львова-Белова привела в пример попавшего в тюрьму после попытки заработать на лечение отца подростка.

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