Логопед объяснила возможность избавления от картавости во взрослом возрасте

Логопед Ихсанова: Отучить взрослого человека картавить абсолютно реально

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Отучить взрослого человека картавить абсолютно реально. Более того, у взрослых есть колоссальное преимущество перед детьми – осознанная, железная мотивация. Взрослый пациент четко понимает цель, ответственно выполняет домашние задания и самостоятельно контролирует свою речь в повседневной жизни», – рассказала Ихсанова РИА «Новости».

Процесс коррекции, как и у детей, включает развитие подвижности мышц языка, постановку звука «Р» и его автоматизацию.

Главная сложность заключается в многолетней привычке, добавила специалист. Потребуется время, чтобы «перепрошить» мышечную память и создать новые нейронные связи в мозге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в России сообщили о создании специализированного автономного программного обеспечения для быстрой оценки когнитивных функций взрослых пациентов.

Также врач-оториноларинголог Светлана Романенко рассказала о пользе активного образа жизни, гимнастики и равномерных голосовых нагрузок для сохранения молодости связок и предотвращения возрастных изменений голоса.

Кроме того, появление забывчивости и рассеянности у взрослых связали с влиянием информационного шума, гиподинамии и хронического стресса.