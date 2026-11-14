Иранская полиция освободила находившегося 20 дней в плену заложника

Tasnim: В Иране освободили заложника и задержали семерых похитителей

Tекст: Дмитрий Зубарев

На юго-востоке Ирана в городе Ираншехр полиция освободила мужчину после 20 дней плена и задержала семерых подозреваемых, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

«Сотрудники полиции, проведя оперативно-разыскные мероприятия, установили укрытие подозреваемых и в ходе стремительной скоординированной операции задержали семерых похитителей, а заложника, который 20 дней находился у них в плену, освободили целым и невредимым», – заявил Лакзаи.

Мотивом преступления стало вымогательство. В укрытии злоумышленников обнаружили автомат Калашникова, 70 боевых патронов, четыре магазина, два автомобиля и золото стоимостью около 13,1 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники Корпуса Стражей исламской революции ликвидировали боевика в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Также суд Бахрейна приговорил девять человек к пожизненному лишению свободы за шпионаж в пользу Ирана.

Кроме того, власти Исламской Республики объявили о задержании шести обвиняемых в передаче информации оппозиционным телеканалам.