Дождь в ночь на 14 ноября стал самым сильным в Москве за осень

Дождь в Москве в ночь на 14 ноября стал самым сильным за осень

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Дождь ночью 14 ноября, о котором так много говорили накануне, состоялся, правда, не столь страшный, как пугали. Категории сильный он достиг лишь на части Подмосковья. В Москве, на ВДНХ, выпало 14 миллиметров, а за процесс – 15 миллиметров, что составляет 28% от месячной нормы. Этот дождь стал самым сильным за текущую осень», – приводит слова Поздняковой РИА «Новости».

Она отметила, что осадки продолжались с 18 часов пятницы до 6 часов субботы, а порывы ветра достигали 15 метров в секунду.

«В 3 часа ночи атмосферное давление составило 731,7 миллиметра ртутного столба, а затем начался его рост, и дождь пошел на убыль», – добавила Позднякова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о вероятном выпадении до 15 миллиметров осадков в Москве в ночь на субботу.

Ранее около 50% месячной нормы осадков спрогнозировали в Москве с 13 по 14 ноября.

В тот же день синоптики предупредили о семибалльном шторме с порывами ветра до 15 метров в секунду и резком снижении атмосферного давления в столице 13 ноября.