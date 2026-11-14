Швейцария допустила экспорт оружия в 36 стран в случае вооруженных конфликтов

Швейцария задумалась над поставками оружия в 36 стран

Tекст: Дмитрий Зубарев

Поправки будут вынесены на референдум 29 ноября. Речь идет о 36 странах с аналогичными швейцарским режимами экспортного контроля, передает ТАСС.

«Разрешать планируется экспорт военного имущества, которое не дает соответствующей стороне в данном конфликте военного преимущества», – пояснила Чанц.

В ведомстве пояснили, что действующий закон о военных материалах выходит за рамки требований закона о нейтралитете, а ревизия возвращает его к этим рамкам.

Чанц добавила, что поправки не предполагают автоматизма: заявки будут рассматриваться индивидуально.

В перечень из 36 стран входят в том числе Германия, Франция, США, Канада и Япония. Новые правила также смягчают условия реэкспорта швейцарского оружия. В Берне допускают, что европейские страны могут в дальнейшем передать закупленное вооружение Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее швейцарцы отвергли инициативу по ужесточению принципа нейтралитета.

Также в Швейцарии смягчили закон об экспорте оружия в зоны конфликтов.

Кроме того, Швейцария решила помешать реэкспорту своего оружия на Украину.