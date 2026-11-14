МВД раскрыло признаки поддельных объявлений в Сети

МВД назвало признаки мошеннических объявлений в интернете

Tекст: Дмитрий Зубарев

Поддельные объявления можно отличить от мошеннических по ряду признаков, в том числе по нереалистичным обещаниям и навязыванию предоплаты, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«Слишком выгодные условия, которые не соответствуют реальности», – пояснили в ведомстве.

Кроме того, признаком подделки может быть отсутствие точного адреса, организации, ИНН или официальных реквизитов, а также общение только через мессенджеры или анонимные номера без городской линии.

Навязывание предоплаты – требование перевести деньги для брони, страховки, гарантии – в пресс-центре также назвали признаком мошеннического объявления.

В МВД советуют обращать внимание на оформление текста: орфографические ошибки и странные формулировки являются верным признаком подделки. Также стоит проверять фотографии, которые не должны совпадать с изображениями, доступными для бесплатного скачивания в интернете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее МВД предупредило о хищении денег и персональных данных россиян через поддельные сайты магазинов шин и фейковые объявления.

Также МВД назвало заниженные цены и отсутствие контактных данных признаками мошеннических интернет-магазинов.

Кроме того, полиция сообщила о создании аферистами сайтов-двойников популярных маркетплейсов для кражи денег во время онлайн-покупок.