В Китае прошел первый пилотируемый полет электросамолета CE-25A

В Китае электросамолет CE-25A совершил первый пилотируемый полет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Воздушное судно стало первым коммерческим электрическим самолетом, разработанным компанией COMAC. Летательный аппарат предназначен для междугородних рейсов и может перевозить 19 пассажиров, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Максимальная взлетная масса самолета достигает 10 т. Он способен преодолевать расстояния до 400 км на крейсерской высоте 2,4 тыс. метров с крейсерской скоростью 300 км/ч.

В создании летательного аппарата приняли участие производители электротяговых аккумуляторов CATL и Шанхайский университет Цзяотун. Самолет успешно прошел 19 беспилотных испытаний, в настоящее время Управление гражданской авиации Китая рассматривает заявку на получение сертификата его летной годности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайский пассажирский самолет C919 совершил первый регулярный коммерческий полет за пределы страны.

Также разработчик показал на выставке в Шанхае футуристический аэромобиль-бабочку.

Кроме того, Гонконг запланировал проведение первых испытаний инновационных электрических летательных аппаратов для перевозки грузов.