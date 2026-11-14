Танкер загорелся после подрыва на мине в Ормузском проливе

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня утром танкер-нарушитель, который, не обращая внимания на предыдущие предупреждения и отключив системы слежения и опознавания, проходил через небезопасную и запретную зону к востоку от Ормузского пролива, в результате столкновения с морской миной загорелся и потерял ход», – говорится в сообщении.

Военно-морские силы армии Ирана заявили, что любой танкер-нарушитель, проходящий через запретную зону на востоке пролива, неизбежно загорится после столкновения с минами, и выразили сожаление, что судовладельцы, не извлекая уроков из судьбы других судов и доверяя заявлениям США, продолжают рисковать своим имуществом, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе.

Во вторник в Ормузском проливе три танкера за день подорвались на минах при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

