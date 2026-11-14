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    14 ноября 2026, 07:42 • Новости дня

    Танкер загорелся после подрыва на мине в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу утром танкер-нарушитель загорелся и потерял ход после подрыва на морской мине в запретной зоне на востоке Ормузского пролива, сообщил отдел по связям с общественностью военно-морских сил армии Ирана.

    «Сегодня утром танкер-нарушитель, который, не обращая внимания на предыдущие предупреждения и отключив системы слежения и опознавания, проходил через небезопасную и запретную зону к востоку от Ормузского пролива, в результате столкновения с морской миной загорелся и потерял ход», – говорится в сообщении.

    Военно-морские силы армии Ирана заявили, что любой танкер-нарушитель, проходящий через запретную зону на востоке пролива, неизбежно загорится после столкновения с минами, и выразили сожаление, что судовладельцы, не извлекая уроков из судьбы других судов и доверяя заявлениям США, продолжают рисковать своим имуществом, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе.

    Во вторник в Ормузском проливе три танкера за день подорвались на минах при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

    13 ноября 2026, 15:58 • Новости дня
    Боец ММА Нурмагомедов арестован в Абу-Даби на полгода за драку

    Боец ММА Нурмагомедов арестован в Абу-Даби на полгода за драку с Двалишвили

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов арестован в Объединенных Арабских Эмиратах на шесть месяцев после драки с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мерабом Двалишвили.

    Нурмагомедов получил полгода ареста после драки с грузинским бойцом в легчайшей весовой категории Мерабом Двалишвили в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Судебный департамент Абу-Даби в соцсетях отметил, что к шести месяцам тюремного заключения и крупным денежным штрафам были приговорены восемь участников драки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возможным наказанием для Нурмагомедова назвали тюремное заключение сроком до года и штраф за участие в потасовке.

    В четверг участников драки задержали в Абу-Даби для выяснения обстоятельств происшествия.

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал избиение Двалишвили постыдным поступком.

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    13 ноября 2026, 17:05 • Новости дня
    Минфин США пообещал продолжить экономическое давление на Иран

    Бессент: США продолжат кампанию экономического давления на Иран

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон продолжит кампанию экономического давления на Тегеран.

    «Президент Трамп не считает, что нам нужна сделка, и мы просто продолжим усиливать давление на них», – сказал Бессент телеканалу CNBC. Его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Центральное командование ВС США предупредило Армию обороны Израиля о необходимости подготовки к возможному возобновлению военной кампании против Ирана.

    Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии необходимости договоренностей с Ираном для американской стороны.

    В августе министр финансов США Скотт Бессент объявил о выводе конфликта на финальную стадию экономической операцией против Ирана.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    13 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    США заявили о сбитии двух летевших в Бахрейн иранских беспилотников

    СЕНТКОМ: Американские военные отразили атаку иранских дронов на Бахрейн

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральное командование американских вооруженных сил (СЕНТКОМ) заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.

    «КСИР запустил два ударных беспилотника в сторону Бахрейна, оба были сбиты американскими военными, пострадавших и разрушений нет», – приводит ТАСС сообщение на странице СЕНТКОМ в соцсети.

    Ранее воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции заявили об успешном нанесении удара по радару армии США в Бахрейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре КСИР заявил об атаке баллистическими ракетами двух эсминцев США. Летом иранская армия сообщила об ударах беспилотников по военной базе Сахир в Бахрейне.

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    13 ноября 2026, 16:09 • Новости дня
    Бойца UFC Двалишвили освободили из-под стражи после драки с Нурмагомедовым в ОАЭ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили отпущен на свободу после инцидента с российским бойцом смешанных единоборств Усманом Нурмагомедовым в ОАЭ

    Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили освобожден из-под стражи после драки с российским бойцом ММА Усманом Нурмагомедовым, передает ТАСС со ссылкой на организацию Real American Freestyle (RAF).

    «Я рад поделиться, что Мераб Двалишвили вновь присоединился к нам в Абу-Даби. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность соответствующим органам власти в Абу-Даби за их профессионализм и поддержку. Мы по-прежнему сосредоточены на движении вперед и рады возвращению Мераба», – сообщил сооснователь RAF Чед Бронштейн.

    Ранее Двалишвили обвинил Нурмагомедова и его друзей в избиении. В пятницу стало известно об аресте восьми участников инцидента сроком на шесть месяцев и крупных денежных штрафах для них. Среди задержанных есть Нурмагомедов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нурмагомедов получил полгода ареста после драки с Двалишвили. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал избиение Мераба Двалишвили постыдным поступком.

    Ранее Нурмагомедова и других участников потасовки задержали для выяснения обстоятельств происшествия.

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    13 ноября 2026, 18:55 • Новости дня
    Ирак начал поставлять нефть в сирийский порт Банияс в обход Ормуза

    Ирак начал поставлять от 120 тыс. до 150 тыс. баррелей нефти в порт Банияс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ирак приступил к поставкам нефти с южных месторождений в сирийский порт Банияс, сообщил генеральный директор Basra Oil Company Абдель Керим Насер.

    Ирак начал транспортировку от 120 тыс. до 150 тыс. баррелей нефти в день в сирийский город-порт на берегу Средиземного моря, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    «Этот шаг направлен на укрепление экономического сотрудничества между Багдадом и Дамаском, а также на диверсификацию маршрутов экспорта иракской нефти в направлении Средиземного моря», – заявил Насер.

    В конце августа премьер-министр Ирака Али аз-Зейди сообщил о работе по поставкам нефти на рынок через Банияс и иорданский порт в Акабе. Багдад намерен использовать сирийский порт как альтернативу Ормузскому проливу для доставки нефти на мировой рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты объяснили проблемы поставок иракского сырья через Сирию.

    В октябре Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти в обход Ормузского пролива.

    В августе Ирак и Иран приблизились к соглашению по бесперебойному проходу судов через Ормузский пролив.

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    13 ноября 2026, 15:10 • Новости дня
    Стала известна возможная мера наказания бойца ММА Нурмагомедова за драку в ОАЭ

    Усману Нурмагомедову предрекли до года тюрьмы за драку в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский боец ММА Усман Нурмагомедов может получить до года тюремного заключения и штраф за участие в потасовке в отеле Абу-Даби.

    Согласно законодательству ОАЭ, публичные драки считаются уголовными преступлениями против общественного порядка. За травмы, которые не мешают повседневной деятельности более 20 дней, предусмотрено до года лишения свободы и штраф до 2,7 тыс. долларов, выяснило РИА «Новости».

    Более тяжкие травмы ведут к ужесточению наказания, а если нападение повлекло необратимую инвалидность, срок может достичь 10 лет. Групповой характер конфликта считается отягчающим обстоятельством.

    Накануне полиция Абу-Даби задержала восемь участников драки у входа в отель и двоих человек, снимавших инцидент на видео. В среду бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил о нападении на него и его знакомого со стороны Нурмагомедова и его друзей. Испанский боец Илия Топурия позже сообщил о задержании Нурмагомедова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал избиение Мераба Двалишвили постыдным поступком.

    Напомним, накануне Усмана Нурмагомедова задержали в Абу-Даби для выяснения обстоятельств потасовки.

    В августе Нурмагомедов защитил пояс чемпиона Professional Fighters League в легком весе, нокаутировав американца Арчи Колгана.

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    13 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Лихачев анонсировал увеличение числа сотрудников Росатома на АЭС «Бушер»

    Лихачев: Росатом увеличит число сотрудников на АЭС «Бушер» до 300

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госкорпорация «Росатом» планирует в ближайшее время довести число своих специалистов на площадке АЭС «Бушер» в Иране до 300 человек, заявил гендиректор компании Алексей Лихачев.

    «На сегодняшний день идет нарастание численности. 180 человек уже на площадке, мы планируем увеличить до 300 в ближайшее время, потому что пока не видим рисков, связанных с возможным торможением наших работ», – приводит слова Лихачева РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Росатом» запланировала возведение в Иране новых атомных энергоблоков большой и малой мощности.

    Ранее Лихачев заявлял о планах увеличить численность специалистов на АЭС «Бушер» до 700 человек.

    До этого госкорпорация вернула на АЭС 135 сотрудников.

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    13 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Хуситы атаковали штаб проправительственных сил в Адене

    Хуситы атаковали штаб проправительственных сил в йеменском Адене

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало штаб проправительственных сил в Адене, сообщил источник в местных органах власти.

    «Ансар Алла» атаковало с помощью беспилотника штаб лагеря йеменской армии в районе Джебаль-Хадид во временной столице правительства Адене», – сообщил источник РИА «Новости».

    По его словам, данные о возможных потерях среди проправительственных военных уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг йеменские хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о нападении на священный для мусульман город Мекку.

    В среду военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе тремя крылатыми ракетами по аэропорту Эр-Рияда.

    В тот же день спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф выразил готовность Тегерана стать посредником между Саудовской Аравией и хуситами.

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    13 ноября 2026, 15:56 • Новости дня
    Минздрав Газы сообщил о первой в сезоне смерти ребенка от холода

    В секторе Газа от переохлаждения умер девятимесячный ребенок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В секторе Газа от сильного переохлаждения скончался девятимесячный младенец, что стало первым подобным случаем в регионе этой зимой, сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.

    Ребенок по имени Кинан Ахмад Аркик поступил в больницу «Насер» в Газе уже мертвым. Причиной смерти названо резкое снижение температуры тела, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    По информации палестинских источников Agence France Presse, мальчик находился в палатке в лагере для перемещенных лиц в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

    Власти анклава ранее неоднократно обращали внимание на ухудшение гуманитарной ситуации из-за сильных ливней, отмечая острую нехватку утепленных палаток, зимней одежды и обогревателей в лагерях беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Фахми призвал международное сообщество оказать срочную гуманитарную помощь сектору Газа.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Израиль принять срочные меры для недопущения дальнейшей деградации гуманитарной ситуации в анклаве.

    В понедельник в секторе Газа из-за сильных ливней пострадали более 70 тыс. палаток временно перемещенных палестинцев.

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    13 ноября 2026, 19:47 • Новости дня
    Польша решила возобновить работу посольства в Сирии спустя 14 лет

    RMF FM: Польша решила возобновить работу посольства в Сирии спустя 14 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство Польши в столице Сирии Дамаске вновь откроется в январе после 14-летнего перерыва, сообщила польская радиостанция RMF FM.

    Польские дипломаты возвращаются в Сирию спустя 14 лет. Открытие посольства в Дамаске запланировано на январь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    В Дамаске уже находится полномочный представитель Польши, который отвечает за подготовку здания к приему персонала. Ему предстоит организовать ремонт заброшенной штаб-квартиры польского диппредставительства.

    Весь персонал польского посольства в Сирии был эвакуирован на родину в 2012 году из-за начавшихся в стране боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году СМИ сообщили о планах открыть посольство Сирии в Анкаре и генконсульство в Газиантепе.

    Дипломатическое представительство Сирии после 12-летнего перерыва заработало в Лондоне.

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    13 ноября 2026, 10:03 • Новости дня
    В Ормузском проливе подорвался газовоз

    КСИР: В Ормузском проливе на мине подорвался газовоз

    Tекст: Дарья Григоренко

    Газовоз подорвался на морской мине при попытке пройти по неразрешенному Ираном маршруту на востоке Ормузского пролива, сообщила пресс-служба военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    Как уточнили в КСИР, «несколько часов назад судно, перевозившее сжиженный газ на востоке Ормузского пролива, не обратив внимания на неоднократные предупреждения, попыталось пройти по неразрешенному и опасному южному маршруту пролива и подорвалось на морской мине, что вызвало очень мощный взрыв», передает ТАСС.

    По данным ВМС, судно рассчитывало пройти под прикрытием американских истребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о подрыве на мине третьего за день танкера при попытке пройти по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе.

    В воскресенье в восточной части Ормузского пролива нефтяной танкер подорвался на мине.

    В пятницу на прошлой неделе в Ормузском проливе два танкера загорелись после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

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    14 ноября 2026, 00:10 • Новости дня
    Ирак возобновил экспорт нефти через Ормузский пролив под защитой США

    Tекст: Антон Антонов

    Ирак восстанавливает экспорт нефти через Оманский залив и Ормузский пролив под военной защитой Соединенных Штатов, сообщил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

    «Ирак возобновляет экспорт нефти через Оманский залив и Ормузский пролив под защитой сил США», – приводит слова Хусейна ТАСС со ссылкой на телеканал Dijlah TV.

    Глава иракского МИД подчеркнул, что все дипломатические усилия Багдада направлены на то, чтобы «купировать кризисы и оградить Ирак от последствий региональных конфликтов».

    По его словам, регион сейчас находится в состоянии «ни войны, ни мира» на фоне растущих опасений по поводу возможного возобновления противостояния и новой эскалации напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ирак приступил к поставкам нефти с южных месторождений в сирийский порт Банияс в обход Ормузского пролива.

    Мировые цены на нефть перешли к росту на фоне перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока и ожиданий от дипломатии между США и Ираном.

    В четверг мировые цены на нефть упали на фоне оценки инвесторами перспектив возобновления американо-иранских переговоров по открытию Ормузского пролива.

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    13 ноября 2026, 20:47 • Новости дня
    Ливанская армия нашла склад оружия «Хезболлы» в Бейруте

    Ливанские военные конфисковали оружейный склад «Хезболлы» на юге Бейрута

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанские военнослужащие в ходе рейда на южной окраине Бейрута обнаружили крупный склад с оружием и боеприпасами, который, предположительно, принадлежит шиитской организации «Хезболла».

    Спецподразделение армейской разведки совершило рейд в районе Мешрафия на юге столицы. В результате было изъято большое количество оружия и боеприпасов, найденное на тайном складе, задержан один человек, передает ТАСС.

    Ранее в горном районе Бшерре на севере страны арестовали пятерых членов «Хезболлы» по подозрению в подготовке диверсии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Соединенные Штаты предложили Ливану прекращение огня в обмен на усиление давления на шиитскую организацию «Хезболла».

    В прошлом месяце ливанская армия предотвратила незаконную транспортировку крупной партии оружия через границу с Сирией.

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    14 ноября 2026, 02:48 • Новости дня
    Рубио объяснил, что Вашингтон сочтет победой в конфликте с Ираном

    Рубио назвал победой США лишение Ирана потенциала ядерного оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Победа Вашингтона в конфликте с Ираном подразумевает окончательное лишение Тегерана финансовых и научно-технических возможностей для создания ядерного оружия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Я думаю, победа заключается в обеспечении того, чтобы у них никогда так или иначе не было ядерного оружия. Это означает, что у них не было бы денег на него и не было бы оборудования для этого», – заявил Рубио, отвечая на вопросы после выступления в Федералистском обществе в Вашингтоне.

    По словам госсекретаря, нанесенный США экономический ущерб иранскому режиму уже настолько велик, что, как он полагает, нет необходимости прибегать к военным действиям, поскольку власти Ирана «так сильно ослаблены», передает ТАСС.

    Иранские власти при этом неоднократно подчеркивали, что не стремятся к созданию ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Белый дом заявил, что пока не видит необходимости в новых крупных военных операциях против Ирана.

    Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном.

    Он заявил о необходимости закрепить в соглашении гарантию отсутствия у Ирана ядерного оружия.

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    13 ноября 2026, 23:56 • Новости дня
    Танкеры загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе
    Танкеры загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе, сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана.

    В заявлении КСИР отмечается, что около часа назад два танкера предприняли попытку скрытно пройти по южному и несанкционированному маршруту в Ормузском проливе, после чего подорвались на морских минах и загорелись, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу газовоз подорвался на морской мине при попытке пройти по неразрешенному Ираном маршруту на востоке Ормузского пролива.

    Во вторник в Ормузском проливе три танкера за день подорвались на мине при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

    В воскресенье военно-морские силы КСИР Ирана сообщили о подрыве и возгорании трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

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