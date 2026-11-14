МИД рассказал о подготовке документов к саммиту АТЭС в Шэньчжэне

Глава департамента МИД Биричевский: К саммиту АТЭС подготовлены три документа

Tекст: Антон Антонов

«Впервые с 2017 года российскую делегацию возглавит лично президент Владимир Путин. Сейчас основное внимание сосредоточено на завершении согласования итогов встречи: помимо традиционной декларации лидеров, подготовлено еще два отдельных документа – по вопросам взаимосвязанности, а также по цифровой экономике и искусственному интеллекту», – заявил дипломат в интервью ТАСС.

По словам Биричевского, для России первоочередной задачей станет закрепление в итоговой декларации так называемой вахты Москвы в АТЭС в 2035 году. Он напомнил, что в марте Путин одобрил выдвижение соответствующей заявки и что Россию уже официально поддержали Китай и Вьетнам, при этом в Москве ощущают поддержку подавляющего большинства участников форума.

Говоря о приоритетах России на саммите, представитель МИД выделил продвижение российских торгово-экономических интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обеспечение устойчивости и открытости цепочек поставок и непризнание односторонних ограничений.

В энергетике Москва выступает за равное отношение к природному газу, атомной и возобновляемой генерации, за свободный доступ к технологиям и рынкам и суверенное право стран определять энергобаланс, а в цифровой сфере – за продвижение отечественных решений, акцент на рисках современных технологий и ведущую роль ООН в выработке общих правил их регулирования.

Биричевский также отметил, что китайская сторона как председатель АТЭС уже провела 11 отраслевых министерских встреч и множество смежных мероприятий по торговле, финансам, энергетике, транспорту, цифровизации, туризму и продовольственной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол МИД России по G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил о востребованности трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США.

Администрация США сообщила о планах провести на полях саммита в Шэньчжэне встречу руководителей трех стран.

Россия, США и Китай продолжили согласовывать повестку трехсторонней встречи лидеров.

