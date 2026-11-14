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    Европейцев убедили отказаться от собственных армий
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    ГОСТ на русскую кухню исключил окрошку на кефире
    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией
    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным
    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией
    14 ноября 2026, 04:23 • Новости дня

    Вице-премьер Нидерландов назвала правительство неудавшимся экспериментом

    Йешильгез-Зегериус: Кабмин Йеттена в Нидерландах стал неудавшимся экспериментом

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство меньшинства Роба Йеттена стало неудавшимся экспериментом, заявила вице-премьер Нидерландов и лидер Народной партии за свободу и демократию Дилан Йешильгез-Зегериус.

    «Мы видим, что наши партнеры по коалиции слишком сильно ориентируются на левые силы. В таком виде правительство меньшинства – это неудавшийся эксперимент», – сказала Йешильгез-Зегериус по итогам экстренных переговоров с Йеттеном и вторым вице-премьером Бартом ван ден Бринком.

    По словам Йешильгёз-Зегериус, Народная партия за свободу и демократию не намерена продолжать работу в кабмине на прежних условиях. Она подчеркнула, что партнеры по коалиции чрезмерно сместили курс кабинета влево, и заявила о необходимости пересмотра как политической линии правительства, так и содержания проводимой политики, передает ТАСС.

    Политик уточнила, что НПСД потребовала от партнеров по коалиции «два необходимых изменения: содержательную корректировку и политическую корректировку», отметив, что «баланс должен быть восстановлен».

    Йешильгез-Зегериус опровергла сообщения СМИ о якобы преодоленном политическом кризисе, заявив, что ситуация «до сих пор не урегулирована», однако ее партия готова продолжать переговоры о будущем правящей коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что в пятницу нидерландское правительство во главе с премьер-министром Йеттеном смогло преодолеть политический кризис и избежать отставки после многочасовых переговоров.

    В четверг парламент Нидерландов большинством голосов отклонил предложение крайне правой Партии свободы о вынесении вотума недоверия правительству Йеттена.

    Правительственный кризис в Нидерландах разгорелся после заключения двумя из трех партий правящей коалиции соглашения с оппозицией по налоговому плану.

    13 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Песков: ВС России готовы разминировать дороги к Константиновке за пять дней
    Песков: ВС России готовы разминировать дороги к Константиновке за пять дней
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил Украине разминировать Константиновку, если Киев считает, что контролирует этот город.

    «Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они это сделают. Пусть они проведут разминирование», – заявил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, российская сторона, которая фактически контролирует город, готова за пять дней разминировать все подъездные пути для проведения гуманитарной миссии.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Российский лидер подчеркнул, что Москва готова обеспечить безопасность операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков также призвал США и страны Европы сподвигнуть Киев на реализацию гуманитарной операции в Константиновке.

    В четверг военный эксперт Борис Рожин заявил об идеологическом ударе по Украине в случае признания потери города.

    В тот же день ранее президент Владимир Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины организацию гуманитарной миссии в Константиновке.

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    13 ноября 2026, 12:57 • Новости дня
    Журналисту Заворотному оторвало руку при взрыве машины на юге Москвы
    Журналисту Заворотному оторвало руку при взрыве машины на юге Москвы
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Журналист-международник и политтехнолог Сергей Заворотный, известный как пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, лишился руки в результате взрыва автомобиля в Чертаново.

    У пострадавшего также диагностировали ушиб мозга, переломы ребер и открытый перелом правой голени, передает Telegram-канал «Моя Москва».

    На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, Росгвардии и спецслужб.

    Сергей Заворотный – кандидат исторических наук, до 2004 года работал в аппарате Госдумы, а после 2014 года занимал должность директора центра информационных технологий Приморского ГАТУ и стал соавтором книги «Янукович сдал. Госдеп принял».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля на Кировоградской улице в Москве.

    В результате взрыва пострадал журналист Сергей Заворотный.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    13 ноября 2026, 11:58 • Новости дня
    Гастроэксперт: Русскую кухню пора спасать

    Гастроэксперт Шаповалова: Русская кухня оказалась «чужой среди своих»

    Гастроэксперт: Русскую кухню пора спасать
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    ГОСТ на русскую кухню показывает, что государство готово поддерживать и защищать национальную кухню как часть культуры. При этом стандарт не ограничивает творчество поваров и не дает посетителям права отказываться платить за блюдо, приготовленное не по ГОСТу, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель федеральных проектов «Гастрономическая карта России» и «Дом российской кухни» Екатерина Шаповалова, комментируя утверждение единого национального стандарта на блюда традиционной русской кухни.

    В России утвердили единый государственный стандарт на блюда традиционной русской кухни, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. В ведомстве уточнили, что документ уже действует и рестораторы могут использовать технологические карты из него. В первую редакцию вошли более 130 блюд, в том числе борщ, щи, бефстроганов, колобки, кулебяки и компот, а также традиционные приправы вроде хрена и горчицы. Для каждого блюда описаны основные и дополнительные ингредиенты, возможные разновидности, способы подачи и особенности приготовления. Свод правил около двух лет разрабатывали представители ресторанного бизнеса и Росстандарт, а список блюд планируют регулярно пересматривать.

    «В России больше 200 тыс. предприятий питания, и из них на русской кухне и кухне народов России специализируется менее 1%. Здорово, что мы, не выезжая из страны, можем выбрать любую кухню мира, но не в 99% же случаев! Это не норма, когда доля заведений, целенаправленно работающих с русской кухней, настолько мала, что впору бить во все колокола. Что мы, профессиональное сообщество, и сделали», – говорит Шаповалова.

    По ее словам, на уличных фестивалях кухни народов России иностранные гости чаще всего спрашивают, неужели все это Россия. Их представления о нашей кухне очень ограничены и сводятся к борщу и блинам. Россияне, попробовав блюда, постоянно интересуются, где все это можно найти после фестиваля. Русская кухня и тем более кухня народов России оказались «чужими среди своих», ведь уже не одно поколение выросло на блюдах иностранных кухонь и на иностранной культуре.

    «Вокруг русской кухни очень много мифов и стереотипов, причем ее постоянно сравнивают с кухнями других стран. В инфополе навязано мнение, что русская кухня жирная и тяжелая, но это абсолютная ложь. В основе нашей кухни натуральные продукты исключительного качества и их чистые вкусы. Как говорила моя бабушка, недосол на столе, пересол под столом», – отмечает эксперт.

    Она замечает, что принятие ГОСТа русской кухни является сигналом государства, что национальную кухню как неотъемлемую часть культуры нужно поддерживать и даже спасать и защищать. Защищать как практически краснокнижное явление. Введение ГОСТа означает, что государство начинает с себя. В первую очередь все, что реализуется за государственный счет, будет представлять и в обязательном порядке включать русскую кухню.

    Главной задачей сейчас эксперт назвала доступность текста ГОСТа для каждого желающего – от домохозяек до профессиональных поваров. Миллионы людей должны знать, где можно почитать, что такое русская кухня. Огромным стимулом уже стала мощная информационная кампания Минпромторга. На фоне такого внимания даже предприниматели-скептики, далекие от того, чтобы заниматься русской кухней на голом энтузиазме, задумались об инвестициях в национальную кухню.

    «Неправильно считать, что ГОСТ направлен исключительно на рестораны. Мы ожидаем развития и внедрения русской кухни во все сегменты питания: от перекуса на заправках до туристических ресторанов, от завтраков в гостиницах до школьных и студенческих столовых и готовой еды в торговых сетях. На российском рынке море продукции, оборудования и готовых решений, чтобы хоть завтра открыть паназиатское кафе или ресторан итальянской кухни. А производство продуктов для профессиональной сферы со специализацией «русская кухня» и «кухня народов России» еще только предстоит построить, в том числе благодаря ГОСТу. Он и должен стать точкой отсчета, вокруг которой начнут выстраиваться инфраструктура, индустрия и рынок услуг – от специальной маркировки продукции в ретейле до системы преимуществ для бизнеса, готового работать по этому стандарту», – поясняет Шаповалова.

    Среди безусловных плюсов документа собеседница назвала то, что он сориентирует как минимум подрядчиков госмероприятий, что именно они обязаны готовить на деловом завтраке или протокольном обеде. Теперь, увидев иностранные блюда и напитки на кофе-брейке госмероприятия за бюджетный счет, она будет возмущаться еще громче. Кроме того, стандарт поможет и профессионалам, и любому желающему разобраться, что действительно относится к русской кухне, а что нет. Например, он проясняет, без каких ключевых ингредиентов солянка, щи или бородинский хлеб не могут носить свое название.

    «Это снимет путаницу. Посетитель будет понимать, что именно он заказывает, а повар будет знать, на какие исторические и технологические основы опираться. ГОСТ станет языком общения и ориентиром, с ним всем станет намного проще. Он подтолкнет предпринимателей и поваров к работе над новыми меню и созданию новых услуг с национальным лицом, в том числе для экспорта и развития внутреннего и въездного туризма. Это и «русский завтрак», и «русский полдник», и туристические рестораны русской кухни, и кейтеринг в формате «скатерть-самобранка», и меню блюд из русской печи», – перечисляет эксперт.

    Главной проблемой, по мнению Шаповаловой, может стать восприятие ГОСТа как жесткого запрета на авторские вариации. Многие опасаются, что предприниматели-энтузиасты и повара начнут бояться экспериментировать и аутентичность исчезнет. Внутри рабочей группы шли настоящие баталии и споры по каждой статье документа. В Доме российской кухни на ВДНХ, который она курирует, собраны герои гастрокарты всех лет, и у каждого есть свое мнение и семейные рецепты, успешно внедренные в меню.

    «ГОСТ не ограничивает свободу творчества. За свой личный, частный счет вы вольны готовить так, как считаете нужным, и зарабатывать на том, что считаете выгодным. Цели зарегулировать русскую кухню нет. Мы хотим дать профессионалам инструмент, который поможет развивать и популяризировать русскую кухню, сохраняя ее суть», – заявляет собеседница.

    Говоря о роли стандарта для потребителей, эксперт подчеркивает, что сценарий «потребительского терроризма» в духе «это не по ГОСТу, я не буду за это платить» недопустим. Посетитель не может предъявлять претензии заведению или отказываться платить за блюдо, если оно приготовлено не по ГОСТу, здесь все остается по-прежнему. Авторские варианты блюд остаются творчеством поваров. Другое дело, если предприниматель или шеф-повар готовит по стандарту и пишет в меню «приготовлено по ГОСТу «Русская традиционная кухня». Тогда важно перечислить ингредиенты, а выдержку из ГОСТа можно даже сделать частью маркетинга, добровольно и без принуждения.

    «Мы не называем творческие интерпретации блюд русской кухни отклонениями. Приведу живой пример. В Доме российской кухни на ВДНХ работают предприниматели и повара-энтузиасты со всей России, и в их меню суммарно больше 500 блюд русской кухни и кухни народов России. Героиня гастрокарты, династийный повар с Камчатки Света Бокова готовит тельное так, как уже больше 100 лет готовят женщины в ее семье. Тельным у них называют изделие в форме котлеты из рубленого филе нерки с начинкой из картофельного пюре, его подают с соусом из сметаны и икры камчатской нерки. Причем ударение на второй слог здесь тоже принципиально, когда речь идет о вековых семейных традициях», – рассказывает эксперт.

    Еще одним примером Шаповалова называет таежную солянку Кати Мун из Мурманской области. Это охотничий вариант блюда из мяса ловозерского оленя и колбасок из оленины на бочковом огуречном рассоле, с бочковым огурцом, брусникой и кедровым орехом. Оба блюда входят в число самых популярных позиций меню. В них сохранены основные технологические особенности и обязательные ингредиенты, но добавлены региональные и авторские акценты.

    «Рассуждать так, будто эти блюда перестали быть русской кухней, категорически нельзя. Это авторские интерпретации блюд русской кухни. Коллективная работа над ГОСТом проведена огромная, а сколько еще впереди... В стандарт мы планируем включить кулинарный словарь русского языка. Это тоже вызов, ведь не все заимствования нужно и возможно заменять, здесь необходимо чувство меры. Впереди вторая часть ГОСТа, это еще не менее 100 наименований блюд и напитков. Так что если вы не нашли какое-то блюдо, не спешите возмущаться. Очень известные и популярные блюда требуют гораздо больше времени на утверждение текста», – заключила Шаповалова.

    Накануне Роскачество сообщило, что согласовало национальный стандарт на русскую традиционную кухню и передало его на утверждение в Росстандарт. Документ подготовили вместе с рабочей группой при Минпромторге, куда вошли ведущие эксперты по гастрономии и истории питания. По данным Роскачества, стандарт должен сохранить традиционную русскую кухню как часть нематериального этнокультурного наследия страны и сделать эти блюда популярнее в мире.

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    13 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик

    Эксперт Онуфриенко: Ответ на инициативу Путина выдал потерю Киевом Константиновки

    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев сейчас пытается найти любой повод отказаться от гуманитарной миссии в Константиновке и поэтому выдумывает нелепые отговорки. Согласие на ее проведение опровергнет заявления украинских властей о контроле над городом, а отказ покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В пятницу Кремль ответил на возражения Киева о проведении гуманитарной операции в Константиновке.

    «После успешной гуманитарной миссии в Алешках было ясно, что Москва захочет повторить этот опыт в других населенных пунктах и, возможно, получит поддержку со стороны США», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его оценке, предложив провести аналогичную миссию в Константиновке, Владимир Путин сделал безупречный ход.

    «Потерю этого города Киев не может признать уже несколько месяцев. Теперь же, после озвучивания российской инициативы, Украина утверждает, что Москва таким образом якобы пытается осуществить ротацию собственных сил. Но ведь сама подобная позиция прямо указывает на то, что не ВСУ контролируют Константиновку», – подчеркнул спикер.

    Также Банковая уверяет, что Москва якобы желает беспрепятственно доставить в город бронетехнику. «Однако эти процессы легко контролируются, что подтверждает, в частности, опыт мониторинга в Алешках. Вместе с тем прямой отказ Киева от гуманитарной миссии в Константиновке покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта. Впрочем, в эту иллюзию и так верят далеко не все даже на Западе», – заметил аналитик.

    В итоге, указал Онуфриенко, Киев оказывается на распутье, когда не может ни согласиться с российским предложением, ни отказаться от него. «Ситуация вынуждает Банковую увиливать и прибегать к неубедительным отговоркам, которые свидетельствуют о том, что у них нет желания проводить эту гуманитарную акцию», – подчеркнул он.

    «К тому же, Владимир Зеленский находится в длительном турне по Европе. Очевидно, собственные политические и финансовые амбиции для него гораздо важнее жизней людей на тех территориях, которые Киев считает своими», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он отметил, что Россия контролирует населенный пункт и готова обеспечить безопасность. Американская сторона одобрила инициативу.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал не выдерживающими критки заявления киевских властей о том, что Россия может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для переброски бронетехники. «Собственно говоря, если они считают, что мы это используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку. А утверждение, что это будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживает никакой критики, потому что прекрасно видно со спутников, с дронов и с других средств наблюдений», – подчеркнул Песков.

    Представитель Кремля также обратил внимание, что российские военные готовы приступить к разминированию территории у города, на это потребуется пять дней. «Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они это сделают. Пусть они проведут разминирование», – заявил пресс-секретарь президента.

    По его словам, Москва рассчитывает, что гуманитарная миссия пройдет под руководством омбудсменов России и Украины и при мониторинге СМИ. Песков подчеркнул, что инициатива позволит эвакуировать мирное население из города.

    Миссия в Константиновке позволит продемонстрировать, под чьим реальным контролем находится город, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему отказ от гуманитарной акции невыгоден Киеву.

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    13 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    @ Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на саммите ЕС в Дублине попыталась процитировать бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, однако приписала ему фразу, которую он никогда не произносил.

    «Как говорил министр иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко, сначала надо предъявить угрозы и ультиматумы, потому что потом всегда найдутся те, кто предложит нечто, чего у вас не было», – цитирует Каллас РИА «Новости».

    При этом советский дипломат таких слов не произносил. На самом деле глава евродипломатии описала «ловушку Громыко» – так на Западе называют переговорную тактику, при которой одна сторона выдвигает заведомо жесткие требования и затем выжидает, пока другая пойдет на уступки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России Константин Долгов указал на необходимость отставки Каллас из-за отказа учитывать требования Москвы по безопасности.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии исключила обсуждение с Россией и США архитектуры безопасности.

    Летом Каллас заявила о необходимости согласования жестких требований перед возможными переговорами с Москвой.

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    13 ноября 2026, 14:44 • Новости дня
    Царев назвал вероятных организаторов покушения на журналиста Заворотного

    Олег Царев: За взрывом машины Заворотного в Москве стоит СБУ или ГУР МО Украины

    Царев назвал вероятных организаторов покушения на журналиста Заворотного
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    При атаках на территории России украинские спецслужбы действуют не точечно, а пытаются организовать покушения на всех, до кого могут дотянуться. Затем Киев преподносит это в медиа как успех, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее в Москве подорвали автомобиль Сергея Заворотного – бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова и журналиста.

    «У меня нет сомнений в том, что за покушением на Сергея Заворотного стоят Служба безопасности Украины (СБУ) или Главное управление разведки (ГУР МО Украины)», – полагает Олег Царев, бывший депутат Верховной рады.

    По его словам, украинские спецслужбы действуют не точечно, а пытаются организовать покушения «на всех, до кого могут дотянуться». «С военной точки зрения подрыв Заворотного для Киева не имеет смысла. К тому же журналист уже несколько лет не занимался политикой. Кроме того, самого пострадавшего нельзя назвать широко известной фигурой. Но он связан с экс-премьером Украины Николаем Азаровым, и для противника этого достаточно», – заметил спикер.

    В подобных преступлениях Киев рассчитывает исключительно на медийный эффект, подчеркнул собеседник. «В украинском медиапространстве произошедшее подается как демонстрация возможностей спецслужб и предупреждение, что все, кого они считают врагами, будут убиты», – детализировал Царев.

    Помимо этого, продолжил он, такие преступления становятся важными пунктами в отчетах украинских служб о тратах бюджетов и эффективности сотрудников. «За подобные покушения руководители крупных подразделений СБУ и ГУР МО получают новые звания, премии и назначения», – добавил собеседник.

    Ранее на Кировоградской улице в районе Чертаново на юге Москвы произошел взрыв внедорожника Toyota Fortuner. Авто принадлежит журналисту-международнику Сергею Заворотному.

    Отмечается, что самодельное взрывное устройство было прикреплено на днище джипа со стороны водителя. Сдетонировала взрывчатка в момент движения. Заворотный серьезно пострадал, при этом после взрыва он смог самостоятельно выбраться из салона. Очевидцы происшествия услышали громкий хлопок, увидели искореженный автомобиль, бросились на помощь пострадавшему и вызвали скорую.

    По предварительным данным, мощность СВУ могла составить около 300 граммов, пишут в соцсетях. Сильнее всего пострадала именно водительская сторона. Устройство могли привести в действие дистанционно.

    Пострадавший получил осколочные ранения груди и спины, а также сильное повреждение ног. По неподтвержденным данным, Заворотный лишился руки, а также получил ушиб мозга, переломы ребер и открытый перелом правой голени.

    В канале Следственного комитета России в Max сообщается, что по факту взрыва автомобиля на улице Кировоградской возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. На месте происшествия работают сотрудники СК, прокуратуры, Росгвардии и спецслужб.

    Заворотный – публицист, кандидат исторических наук и специалист в медиа и политике. До 2004 года он работал в Госдуме, также состоял на государственных должностях на Украине, в том числе – был пресс-секретарем экс-премьер-министра Николая Азарова.

    В соавторстве с Алексеем Бердниковым он написал книгу «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова». Заворотный в своих публикациях резко критиковал СБУ, обвиняя украинские спецслужбы в терроре и давлении на суды. Также он возглавлял информационный ресурс «Антифашист».

    Сейчас 72-летний Заворотный занимает должность директора центра информационных технологий Приморского ГАТУ. В последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем – у него отказывали почки, рассказали его знакомые. Это может оказать большую нагрузку на организм при лечении и усугубить его состояние.

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    13 ноября 2026, 09:01 • Новости дня
    Евросоюз разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией

    Politico: ЕС разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией

    Евросоюз разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией, сообщает Politico.

    Страны ЕС разделились на три группы в вопросе выбора кандидата для диалога с Москвой, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Первый лагерь поддерживает главу Евросовета Антониу Кошту, считая его наиболее приемлемым вариантом благодаря занимаемой должности. Вторая группа лоббирует переговорщиков от Франции и Германии, так как Париж и Берлин не желают предоставлять Брюсселю монополию на представление европейских интересов.

    Третий, самый малочисленный лагерь предлагает назначить главу европейской дипломатии Каю Каллас. Однако ряд дипломатов считает ее худшим из возможных кандидатов из-за антироссийской позиции, называя подобное предложение шуткой.

    Вопрос назначения представителя планируется обсудить в пятницу на саммите ЕС в Дублине, однако окончательное решение вряд ли будет принято.

    В четверг президент России Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о необходимости того, чтобы США поработали со странами Европы для определения их позиции – хотят они мира или войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить Антониу Кошту и Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика по мирному урегулированию.

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    13 ноября 2026, 20:54 • Новости дня
    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    AFP: Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Европейского союза на саммите в Дублине сформировали делегацию из представителей ряда европейских государств для участия в экспертных переговорах с российской стороной.

    В состав утвержденной делегации вошли представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в объединение Британии, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Фактически европейские страны одобрили тот же самый состав группы, который летал на переговоры в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости участия пяти стран в представлении Европы на переговорах с Россией.

    В четверг российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

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    13 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии не планируют отказывать в визах российским спортсменам, но продолжат настаивать на недопуске сборной России к чемпионату мира по хоккею 2027 года, заявил министр по вопросам развития спорта ФРГ Рональд Рауэ.

    «Нельзя навязать политическое решение с помощью виз. В конечном счете отказ в выдаче виз не решает проблему федерации хоккея и не способствует успешному проведению чемпионата мира. Нужно помочь IIHF найти решение, которое, естественно, сводится к недопуску России к чемпионату мира», – приводит слова Рауэ РИА «Новости» со ссылкой на сайт бундестага.

    Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, включая взрослый мужской чемпионат мира в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

    После этого премьер Канады Марк Карни заявил об отказе выдать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира, а ряд федераций сообщили о планах бойкотировать матчи.

    Ранее председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц сообщил, что семь федераций отказались подписать обновленное расписание молодежного чемпионата мира из-за допуска сборной России. По его словам, аналогичные действия ожидаются и перед взрослым чемпионатом мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тренер Capitals Hockey Academy в Вашингтоне Иннокентий Игнатьев заявил о пользе возвращения российских хоккеистов на международные турниры благодаря росту конкуренции.

    В четверг посол России в Оттаве Олег Степанов назвал проявлением трусости отказ властей Канады выдавать визы российским спортсменам.

    В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение канадских властей не выдавать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею.

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    13 ноября 2026, 11:26 • Новости дня
    Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы

    При взрыве автомобиля в Москве пострадал журналист Сергей Заворотный

    Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате взрыва автомобиля Toyota на Кировоградской улице на юге Москвы серьезно пострадал журналист Сергей Заворотный, ранее работавший пресс-секретарем бывшего премьера Украины Николая Азарова.

    Взрыв автомобиля Toyota произошел прямо во время движения, в результате чего водитель получил травмы и был передан медикам, сообщает Telegram-канал 112.

    По предварительной версии, причиной инцидента могла стать неисправность газового оборудования. Взрыв сильно повредил машину со стороны водительского сиденья, на месте происшествия работают экстренные службы.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил, что взорванный автомобиль принадлежит бывшему пресс-секретарю экс-премьера Украины Николая Азарова журналисту Сергею Заворотному. По словам очевидцев, пострадавший самостоятельно выбрался из салона, он получил серьезные травмы ног и осколочные ранения груди и спины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник сообщил о гибели военного при взрыве автомобиля в поселке Шушары в Петербурге.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего.

    Военный эксперт Юрий Кнутов расценил случившееся как начатую украинскими властями охоту на российских офицеров.

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    13 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Азаров рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве Заворотного

    Азаров: Пострадавший при взрыве в Москве Заворотный в критическом состоянии

    Азаров рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве Заворотного
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пострадавший при взрыве машины в Москве бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный находится в критическом состоянии, сообщил сам Азаров.

    «К большому сожалению, состояние, в котором он находится сейчас, достаточно критичное», – сказал Азаров в эфире телеканала «Россия 24». Его цитирует РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-депутат Рады Олег Царев назвал вероятных организаторов покушения на Заворотного.

    Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство.

    Журналист лишился руки в результате взрыва.

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    13 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Европейцы массово поддержали создание армии ЕС

    Politico: Создание единой армии Евросоюза поддержал 71% европейцев

    Европейцы массово поддержали создание армии ЕС
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Согласно результатам опроса аналитического центра GLOBSEC, 71% жителей европейских стран хотят формирования собственных вооруженных сил Европейского союза на фоне сомнений в надежности США.

    Опрос показал сильную поддержку идеи европейской армии в странах Евросоюза. Наибольший уровень одобрения зафиксирован в Румынии (82%), Литве (78%) и Франции (75%). В традиционно осторожных в вопросах оборонной интеграции Польше и Болгарии инициативу поддержали 70% респондентов, а в Германии – 69%, пишет Politico.

    Высокий интерес к военным возможностям Европы не означает отказа от НАТО. В странах альянса 77% опрошенных хотят сохранить членство, а 78% респондентов в ЕС выступили за развитие европейской обороны параллельно с блоком. Также 64% граждан государств без обязательного призыва высказались за возвращение срочной службы.

    Отношение к Вашингтону продемонстрировало растущий трансатлантический раскол. Более трети участников опроса в Европе считают США угрозой безопасности. В Германии, Франции и Британии такого мнения придерживается около половины респондентов. ФРГ стала единственной страной, где большинство опрошенных назвали Вашингтон угрозой.

    Граждане Германии также выделяются отношением к украинскому кризису. Около 40% респондентов согласились с тем, что отношение Киева к русскоязычному населению оправдывает спецоперацию на Украине, а 39% посчитали, что конфликт спровоцировал Запад. Почти 60% немцев готовы согласиться на территориальные уступки со стороны Украины ради мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Пентагон не стал приглашать Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО. Летом уровень доверия европейцев к Европейскому союзу достиг рекордных показателей. Весной власти Британии, Франции, Германии и Швеции обсуждали варианты расширения европейского ядерного щита на фоне сомнений в американских гарантиях.

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    13 ноября 2026, 09:38 • Новости дня
    Лидеры Евросоюза отказались обсуждать с Россией архитектуру безопасности

    L'AntiDiplomatico: ЕС отверг обсуждение с Россией архитектуры безопасности

    Лидеры Евросоюза отказались обсуждать с Россией архитектуру безопасности
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил об отказе стран Евросоюза обсуждать с Москвой реформирование архитектуры безопасности континента.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта и другие европейские политики отвергли идею пересмотра системы безопасности в рамках переговоров по Украине, пишет L'AntiDiplomatico со ссылкой на Financial Times.

    «Европа располагала функционирующей архитектурой безопасности, пока она не была разрушена», – заявил Кошта на встрече с украинским руководством в Дублине. По его словам, европейским странам нет необходимости заново изобретать велосипед в вопросах обороны.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал счел ловушкой обсуждение вопросов безопасности континента в обмен на участие в консультациях. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула готовность к такому диалогу только после достижения мирного соглашения.

    При этом спецпосланники избранного президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Москву попытались добиться согласия российской стороны на привлечение Европы к переговорному процессу, отмечает The New York Times.

    Президент Владимир Путин в ответ предложил американской администрации выяснить у европейских союзников, хотят ли они мира или продолжения конфликта. Российские дипломаты ранее выдвинули инициативу заключения двусторонних пактов о ненападении со странами Европы для обеспечения гарантий безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения европейских стран к переговорам по украинскому урегулированию. Президент России Владимир Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков. Во вторник власти США выступили за прямое участие представителей Европы в будущих консультациях по разрешению конфликта.

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    13 ноября 2026, 19:33 • Новости дня
    Ученые: Вороны оказались вдвое сообразительнее людей

    Science: Вороны удивили ученых сочетанием скорости и точности решений

    Ученые: Вороны оказались вдвое сообразительнее людей
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Ученые Тюбингенского университета выяснили, что вороны способны принимать решения на основе зрительной информации вдвое быстрее людей и обезьян. В эксперименте птицам требовалось в среднем 235 миллисекунд, чтобы определить направление движения точек на экране и обозначить свой выбор.

    Исследование провели Филипп Шмидбауэр и профессор Андреас Нидер из Института нейробиологии Тюбингенского университета. Результаты опубликованы в журнале Science.

    В опытах участвовали две черные вороны. На сенсорном экране им показывали движущиеся точки. Птицы должны были определить, куда перемещается большинство из них – влево или вправо, – и клюнуть соответствующую мишень.

    В этой задаче вороны оказались вдвое более сообразительными, чем люди и обезьяны: они быстрее определяли направление движения точек, сохраняя высокую точность ответов. Даже когда направление движения было трудно различить, вороны справлялись лучше, чем при случайном выборе ответа. Если же изображение давало четкий сигнал, доля правильных решений приближалась к 100%.

    Во время выполнения задания исследователи регистрировали активность отдельных нейронов в каудолатеральном нидопаллиуме. Этот участок мозга птиц участвует в обработке информации и принятии решений, выполняя функции, сходные с функциями префронтальной коры человека.

    Уже через 70 миллисекунд после появления точек ученые фиксировали различия в активности нейронов, связанных с двумя вариантами ответа. По мере оценки изображения нейронная активность нарастала до порога, связанного с принятием решения. Она отражала как четкость направления движения, так и окончательный выбор вороны.

    Несмотря на различия в строении мозга птиц и млекопитающих, обнаруженные процессы соответствуют существующим моделям принятия решений у людей и других приматов. У птиц нет коры больших полушарий со слоистой организацией, однако это не мешает им обрабатывать информацию по сходным принципам. В данном зрительном задании вороны справлялись вдвое быстрее приматов.

    Авторы предполагают, что такая скорость могла сформироваться в ходе эволюции. Зрение помогает птицам выполнять быстрые и точные маневры в полете, а также направлять клюв к объектам при поиске пищи.

    При этом конкретные биологические механизмы, обеспечивающие преимущество ворон, пока неизвестны. Чтобы объяснить, как иначе устроенный мозг позволяет им настолько быстро решать подобные задачи, потребуются дальнейшие исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе финские ученые обнаружили связь между активным использованием смартфонов в детстве и более высокими когнитивными способностями в подростковом возрасте. Летом исследователи, чья работа была опубликована в журнале New Scientist, сообщили о сходстве организации мозга плода и взрослого человека, что позволяет формироваться элементам сознания еще до рождения.

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    13 ноября 2026, 14:42 • Новости дня
    Песков счел слова Киева о ротации войск признанием Украины о потере Константиновки

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления киевских властей о возможной ротации российских войск под видом гуманитарной миссии означают признание контроля Вооруженных сил России над Константиновкой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Если они считают, что мы используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В четверг президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и страны Европы сподвигнуть Киев на реализацию гуманитарной операции в Константиновке.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о согласии американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с предложением Владимира Путина распространить успешный опыт гуманитарной операции на Константиновку.

    Военный эксперт Борис Рожин указал на возможный идеологический удар по властям Украины в случае признания потери населенного пункта.

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