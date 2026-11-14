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    14 ноября 2026, 03:50 • Новости дня

    Трамп не стал связывать приостановку вылетов в США с кибератакой или ИИ

    Трамп не стал связывать приостановку вылетов в США с кибератакой или ИИ
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает кибератаку или действия искусственного интеллекта причиной всеобщей приостановки вылетов и транспортного коллапса в американских аэропортах.

    Об этом Трамп заявил Fox News.

    На фоне транспортного коллапса в американских аэропортах госсекретарь США Марко Рубио поздно вечером в пятницу прибыл в Белый дом, передает РИА «Новости».

    «Мы только что получили сообщение: госсекретарь Марко Рубио только что вернулся в Белый дом, что обычно не происходит так поздно вечером в пятницу. Так что они собирают всю команду вместе, чтобы убедиться, что у президента Дональда Трампа есть вся нужная информация, чтобы он мог определить курс действий для того, что необходимо сделать дальше», – сказал корреспондент Fox News Питер Дуси в прямом эфире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в американских аэропортах отменили более 4,1 тыс. рейсов и задержали свыше 10 тыс. вылетов.

    Международный аэропорт Сан-Франциско сообщил, что возобновил вылеты в тихоокеанском направлении, а из аэропорта Бостона отправились два рейса в Европу.

    США ввели запрет на вылеты во всех аэропортах страны в третий раз в истории.

    11 ноября 2026, 10:48 • Новости дня
    WSJ: Танкеры с российским дизелем изменили курс из-за отказа в разгрузке в США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Усилия президента США Дональда Трампа по организации поставок российского дизельного топлива в страну не увенчались успехом, так как направлявшиеся в Америку танкеры изменили курс из-за нежелания покупателей принимать топливо.

    Инициатива по обеспечению Соединенных Штатов российским дизельным топливом пока не привела к началу импорта, пишет WSJ. Направлявшиеся в страну танкеры изменили маршрут после того, как американские компании, опасаясь проблем, оказались не готовы принять эти партии.

    Американский лидер рассматривал импорт из России как способ снизить высокие цены на автомобильное топливо, которые способствовали росту потребительских расходов в преддверии промежуточных выборов.

    По словам представителей отрасли и лоббистов, перенаправление судов свидетельствует о нежелании американских нефтяных компаний работать с российским дизелем из-за возможных юридических и репутационных последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива в страну. В прошлом месяце губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл выразила намерение помешать ввозу дизеля из России в местный порт. Член Палаты представителей Конгресса США от демократов Джейми Раскин сообщил об ответственности нефтяных компаний в случае импорта российского топлива.

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    11 ноября 2026, 05:50 • Новости дня
    Трамп и Нетаньяху устроили «адскую перепалку»

    Ynet: Трамп и Нетаньяху устроили адскую перепалку на повышенных тонах

    Tекст: Антон Антонов

    В минувшие выходные премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп устроили «адскую перепалку на повышенных тонах», сообщил источник, знакомый с ходом беседы.

    Сложный телефонный разговор между лидерами США и Израиля прошел на фоне разногласий двух государств по поводу возобновления конфликта с Ираном, пишет Ynet.

    Источники издания охарактеризовали беседу как напряженную дискуссию на повышенных тонах.

    «Фейковые новости, полная чушь», – заявили в канцелярии премьер-министра Израиля в ответ на вопрос о скандале.

    В ведомстве подчеркнули, что беседа не носила конфронтационного характера. Факт разговора подтвердил высокопоставленный израильский чиновник, который также опроверг слова источников о тяжелой дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Трамп прохладно встретил Нетаньяху в Белом доме.

    Поражение республиканцев на промежуточных выборах связывают с недовольством ходом конфликта с Ираном.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    12 ноября 2026, 01:30 • Новости дня
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби

    Российская делегация вернулась в Москву после встречи с США и Украиной

    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила работу в Абу-Даби и вылетела в Москву в среду вечером.

    Трехсторонние консультации с участием представителей России, США и Украины проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    Как сообщил возглавлявший российскую группу помощник президента Владимир Мединский, центральной темой прошедшей встречи стала архитектура европейской безопасности. Он отметил, что стороны договорились о новом масштабном обмене пленными между Москвой и Киевом, конкретные параметры которого огласят в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Источник сообщил о подготовке соглашения об обмене пленными по результатам трехсторонней встречи.

    ООН поддержала переговоры России, США и Украины в Абу-Даби.

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    12 ноября 2026, 00:08 • Новости дня
    Часовой у Могилы Неизвестного Солдата отчитал Хегсета за неуместное поведение

    Часовой Могилы Неизвестного Солдата отчитал Хегсета за смех у мемориала

    Часовой у Могилы Неизвестного Солдата отчитал Хегсета за неуместное поведение
    @ Annabelle Gordon-Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский военный часовой сделал выговор министру обороны США Питу Хегсету и его советникам за смех и разговоры возле Могилы Неизвестного Солдата после церемонии в честь Дня ветеранов.

    Хегсет фотографировался у мемориала с женой и старшими помощниками после мероприятий на Арлингтонском национальном кладбище. Некоторые члены группы начали смеяться и болтать, что побудило патрульного солдата сделать им замечание, пишет CNN.

    «Все посетители должны соблюдать атмосферу тишины и уважения», – окликнул веселую компанию часовой, прервав свой патруль и повернувшись лицом к уходящей группе.

    Представитель Пентагона Шон Парнелл отметил правильность действий военнослужащего. По его словам, солдат справедливо и уважительно напомнил присутствующим о необходимости соблюдать приличия в торжественный день.

    В последние дни глава Пентагона оказался под давлением из-за обвинений со стороны уходящего в отставку конгрессмена-республиканца Томаса Масси. Законодатель обвинил Хегсета в исполнении незаконных приказов, включая ведение войны в Иране без одобрения Конгресса и указания о проведении внесудебных казней, однако во вторник процедуру импичмента удалось заблокировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Хегсет подтвердил планы показать в прямом эфире казнь через расстрел военного Нидала Малика Хасана. В сентябре Министерство обороны США начало отбор военнослужащих с особым вниманием к их физическим данным для участия в выступлении Хегсета. В августе глава Пентагона грубо выругался на церемонии переименования военной базы.

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    12 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Ушаков анонсировал обсуждение Украины Путиным и Трампом в Китае

    Ушаков: Путин и Трамп продолжат обсуждать Украину на саммите АТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС в Китае продолжат диалог по украинскому урегулированию, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Решению этой задачи, было отмечено, уделяет личное внимание президент Дональд Трамп. Естественно, в ходе планируемой встречи с ним на саммите АТЭС в Шэньчжэне будет продолжено обсуждение всего комплекса связанных с урегулированием вопросов», – цитирует Ушакова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о всеобщем внимании к планирующейся на саммите АТЭС встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    На прошлой неделе Песков допустил общение российского и американского лидеров при их прибытии на саммит в Шэньчжэне.

    В прошлом месяце помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о начале организации будущего саммита трех глав государств.

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    13 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным

    Мерц: В ЕС опасаются «второго Анкориджа» в свете планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие у европейских стран серьезных опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    По словам Мерца, в Европе опасаются новых неожиданностей от США в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    «Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще раз озвучить наш сигнал США – пожалуйста, никаких сюрпризов», – заявил канцлер ФРГ журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.

    Он напомнил о планах американского лидера Дональда Трампа обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

    Встреча лидеров АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о продолжающейся подготовке к возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц допустил участие пяти государств в возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по Украине.

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    12 ноября 2026, 23:53 • Новости дня
    Time: Трамп предложил назначить Тима Кука новым гендиректором Nvidia
    Time: Трамп предложил назначить Тима Кука новым гендиректором Nvidia
    @ Molly Riley/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп предложил назначить бывшего руководителя Apple Тима Кука новым генеральным директором компании Nvidia после скандальной отставки Дженсена Хуанга.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший руководитель Apple Тим Кук должен возглавить производителя микросхем Nvidia после ухода Дженсена Хуанга из-за скандала с предполагаемой китайской шпионкой, пишет Time.

    «Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, проделавший фантастическую работу, ушел в отставку, есть только один человек, который может занять его место – Тим Кук из Apple. Легенда заменяет легенду!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Хуанг покинул пост генерального директора Nvidia в четверг утром на фоне сообщений о его связи с двумя женщинами, одна из которых, по данным американской разведки, является китайской шпионкой.

    Издание отмечает, что Хуанг и Белый дом поддерживали тесные отношения с начала второго президентского срока Трампа. В мае президент США настоял на включении Хуанга в состав делегации для участия в саммите с председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на опасения по поводу связей бизнесмена.

    В понедельник Трамп заявил журналистам, что верит утверждениям Хуанга о неосведомленности относительно шпионской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Хуанг покинул пост главы Nvidia на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной.

    Президент США выступил в защиту руководителя корпорации на фоне расследования его романтических отношений.

    Американские спецслужбы пришли к выводу о работе китайской предпринимательницы Элис Хуанг на Министерство государственной безопасности Китая.

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    12 ноября 2026, 02:22 • Новости дня
    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать соседние страны

    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать его соседи

    Tекст: Катерина Туманова

    США создали специальную группу под эгидой Центрального командования для перекрытия сухопутных торговых маршрутов Ирана, однако соседние страны отказываются поддержать эту инициативу из страха перед экономическими последствиями, пишет NYT.

    Вашингтон хочет усилить свою кампанию экономического давления на Иран, закрыв его сухопутные границы. Соседние государства, опасаясь экономических последствий, оказывают сопротивление, пишет The New York Times.

    «По словам трех иракских чиновников и одного американского чиновника, знакомых с ходом переговоров, американские официальные лица в течение нескольких недель пытались – и безуспешно – оказать дипломатическое давление на соседей Ирана, чтобы те закрыли свои пограничные переходы. Соседние государства, прежде всего Турция, Ирак и Пакистан, все больше опасаются и выражают недовольство политикой США, которая, по их словам, может нанести им такой же вред, как и Тегерану», – говорится в статье.

    В субботу к этой операции присоединились американские военные. Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о создании целевой группы Iron Gate, состоящей из 20 гражданских и военных специалистов.

    Ее цель – работать над «предотвращением перемещения передовых систем вооружения, технологий двойного назначения, материалов, находящихся под санкциями, и незаконных потоков доходов через сухопутные границы Ирана и Каспийское море». Группа будет базироваться во Флориде.

    Однако дипломатическое давление Вашингтона на Ирак, Турцию и Пакистан пока не увенчалось успехом.

    В администрации президента США Дональда Трампа рассчитывают, что усиление экономической блокады заставит Тегеран пойти на уступки без возобновления военных ударов.

    «Экономическая боль, которая причиняется Ирану прямо сейчас, экстраординарна», – заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс задумался о прямых переговорах с Ираном для завершения войны. В Белом доме заявили о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном. Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана.

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    12 ноября 2026, 01:47 • Новости дня
    Самолет спецпосланника США Уиткоффа прибыл в Дублин

    Американские посланники прилетели в Ирландию на переговоры с Зеленским

    Tекст: Катерина Туманова

    Воздушное судно специального посланника президента США Стива Уиткоффа прибыло в столицу Ирландии из Абу-Даби для запланированной встречи с Владимиром Зеленским.

    Самолет американского представителя приземлился в аэропорту ирландской столицы, передает ТАСС.

    Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер принимали участие в трехсторонних консультациях делегаций России, США и Украины, которые состоялись в Абу-Даби 10–11 ноября.

    Ранее Кушнер сообщал о планах отправиться вместе с Уиткоффом в Москву для обсуждения итогов встреч в ОАЭ с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого, американские посланники намеревались посетить Дублин для проведения переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кушнер заявил о планах отправиться в Дублин для встречи с Зеленским. Помощник президента России Мединский высоко оценил эффективность американских посланников на трехсторонних переговорах.

    Российская делегация в ночь на четверг вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 16:23 • Новости дня
    МИД Филиппин подтвердил приезд Трампа на саммит АСЕАН

    МИД Филиппин: Трамп приедет на саммит АСЕАН в Маниле

    Tекст: Ольга Иванова

    Филиппины получили подтверждение участия президента США Дональда Трампа в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщила глава МИД страны Мария Тереса Ласаро.

    «Да, мы получили подтверждение, что он приедет сюда, на Филиппины, для участия в саммите АСЕАН», – приводит слова Ласаро РИА «Новости».

    В 2026 году Филиппины председательствуют в АСЕАН. По данным секретариата объединения, 49-й саммит АСЕАН и сопутствующие встречи пройдут в Маниле с 14 по 17 ноября.

    В рамках программы в Маниле состоится Восточноазиатский саммит (ВАС), в котором участвуют страны АСЕАН и их партнеры, в том числе Россия и США. Российскую делегацию на ВАС 17 ноября возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел России назвал продвижение стратегического партнерства с АСЕАН одним из приоритетов страны.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность переговоров с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН на Филиппинах.

    Филиппины направили официальное приглашение президенту России Владимиру Путину на осенние международные мероприятия в Маниле.

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    12 ноября 2026, 18:53 • Новости дня
    Трамп сообщил об отсутствии у США потребности в сделке с Ираном

    Трамп: У США нет потребности в сделке с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американской стороне больше не нужны договоренности с Ираном, так как Вашингтон располагает иранскими деньгами, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Нам не нужна сделка с Ираном. Эти дни давно ушли. У нас их деньги. Сотни миллиардов долларов. И у нас их пролив!» – цитирует заявление Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Белом доме заявили о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном.

    Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф указывал, что Ормузский пролив никогда не вернется к довоенному статусу.

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    11 ноября 2026, 22:41 • Новости дня
    Президент Армении утвердил соглашение с США по «Маршруту Трампа»

    Президент Армении ратифицировал договор по «Маршруту Трампа»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал документ о ратификации рамочного соглашения о стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

    Глава Армении официально утвердил ратификацию рамочного договора о стратегическом партнерстве с Вашингтоном. Документ касается реализации масштабной инициативы под названием «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

    «Десятого ноября президент Республики Ваагн Хачатурян подписал законы о ратификации следующих документов: Рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки в рамках проекта «Путь Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP)», – сказано в сообщении на официальном сайте президента Армении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре спикер законодательного органа Армении Рубинян сообщил о ратификации парламентом Армении рамочного соглашения с США о «Маршруте Трампа». Представители США и стран Центральной Азии приняли совместное решение об усилиях для дальнейшего развития Транскаспийского торгового пути.

    Летом замглавы МИД Михаил Галузин отметил необходимость учета позиции Москвы при прокладке маршрута.

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    11 ноября 2026, 10:30 • Новости дня
    Семья Кеннеди потребовала через суд остановить стройку триумфальной арки Трампа

    Washington Post: Семья Кеннеди подала в суд на Трампа из-за строящейся арки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Члены семьи 35-го президента США Джона Кеннеди подали судебный иск, чтобы заблокировать строительство триумфальной арки президента Дональда Трампа на Арлингтонском национальном кладбище.

    Родственники политика утверждают, что запланированное сооружение высотой более 76 метров отбросит тень на могилу Джона Кеннеди и другие захоронения на Арлингтонском национальном кладбище. Истцы ссылаются на анализ влияния арки на освещенность территории, пишет Washington Post.

    «Президент Дональд Трамп пытается незаконно возвести массивную арку, которая навсегда бросит тень и повредит исторически значимым видам на существующие могилы и мемориалы, установленные в честь семьи Кеннеди на Арлингтонском национальном кладбище, а также на мемориалы сотен тысяч павших американских героев», – говорится в тексте иска.

    Согласно расчетам издания, тень от арки будет закрывать вечный огонь Кеннеди на 18 дней в году, а сам мемориал – на 50 дней. Представитель Белого дома Дэвис Ингл раскритиковал попытки остановить работы. Он подчеркнул, что проект призван почтить память покоящихся на кладбище героев, и судебная система не должна использоваться для политизации подобных сооружений.

    Управление проектом осуществляет Министерство внутренних дел США. В ведомстве заявили, что тень затронет лишь небольшой участок кладбища менее двух недель в году и только ранним утром. На прошлой неделе окружной судья США Таня Чуткан приостановила строительные работы до 20 ноября для рассмотрения жалоб на их законность.

    В начале года регулятор в Вашингтоне одобрил строительство каменной триумфальной арки высотой около 76 метров к 250-летию США.

    Напомним, Белый дом запланировал возвести на берегу реки Потомак триумфальную арку высотой 76 метров.

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    12 ноября 2026, 01:14 • Новости дня
    Вэнс задумался о прямых переговорах с Ираном для завершения войны

    WSJ: Вэнс допустил прямые переговоры с Ираном для завершения войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность проведения личных переговоров с высокопоставленным иранским чиновником для завершения войны.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность личных переговоров с высокопоставленным иранским чиновником из службы безопасности в попытке положить конец войне, которая рассматривается как обуза для Республиканской партии.

    «По мнению некоторых американских чиновников, стать лицом иранской дипломатии может быть политически рискованно для вице-президента», – пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, Вэнс готов стать главным переговорщиком с Ираном в попытке положить конец войне, которая рассматривается как обуза для Республиканской партии. Президент США Дональд Трамп заверил своих главных помощников в открытости для возобновления переговоров с Ираном со стороны Вэнса и наделил его соответствующими полномочиями.

    Американские чиновники подчеркнули предварительный характер обсуждений о направлении Вэнса на прямую встречу с иранскими официальными лицами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МИД России не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговоров. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Резаи заявил об отсутствии переговоров с Вашингтоном.

    В октябре Вэнс выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров.

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    11 ноября 2026, 09:43 • Новости дня
    Демократы в Конгрессе США призвали расследовать связи Трампа и главы Nvidia

    NYT: Конгресс потребовал проверить связи Трампа и главы Nvidia из-за шпионажа

    Tекст: Игорь Иножарский

    Представители Демократической партии США в Конгрессе планируют использовать скандал вокруг генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга для ужесточения контроля над экспортом микросхем, пишет The New York Times.

    Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер обвинил президента Дональда Трампа в «неисполнении обязанностей» после сообщений, что главу государства еще в прошлом году предупреждали о связях руководителя корпорации Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, пишет Bloomberg.

    Демократы намерены использовать скандал для продвижения более строгих правил экспорта чипов.

    По данным The New York Times, госсекретарь Марко Рубио напоминал Трампу об отношениях Хуанга с подозреваемой в шпионаже женщиной во время поездки главы Nvidia в Китай на президентском самолете в мае.

    Накануне Трамп заявил, что Хуанг заверил его в неосведомленности о шпионской деятельности своей знакомой. Президент назвал руководителя Nvidia «очень порядочным человеком».

    Инцидент вызвал вопросы о том, знал ли Трамп об отношениях Хуанга с предполагаемой шпионкой и могла ли быть скомпрометирована секретная информация об американских разработках в области искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп выступил в защиту генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга на фоне расследования связей бизнесмена с предполагаемой китайской шпионкой. Дженсен Хуанг признался в измене жене и романтических отношениях с подозреваемой в шпионаже в пользу Китая женщиной. В субботу американские спецслужбы назвали поддерживавшую тесные отношения с генеральным директором Nvidia китайскую предпринимательницу Элис Хуанг сотрудницей Министерства государственной безопасности Китая.

    На ваш взгляд
    Что в романе главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, на ваш взгляд, наиболее достойно осуждения?



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