Рубио объяснил, что Вашингтон сочтет победой в конфликте с Ираном

Рубио назвал победой США лишение Ирана потенциала ядерного оружия

Tекст: Антон Антонов

«Я думаю, победа заключается в обеспечении того, чтобы у них никогда так или иначе не было ядерного оружия. Это означает, что у них не было бы денег на него и не было бы оборудования для этого», – заявил Рубио, отвечая на вопросы после выступления в Федералистском обществе в Вашингтоне.

По словам госсекретаря, нанесенный США экономический ущерб иранскому режиму уже настолько велик, что, как он полагает, нет необходимости прибегать к военным действиям, поскольку власти Ирана «так сильно ослаблены», передает ТАСС.

Иранские власти при этом неоднократно подчеркивали, что не стремятся к созданию ядерного оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Белый дом заявил, что пока не видит необходимости в новых крупных военных операциях против Ирана.

Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном.

Он заявил о необходимости закрепить в соглашении гарантию отсутствия у Ирана ядерного оружия.