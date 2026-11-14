Рубио объяснил, что Вашингтон сочтет победой в конфликте с Ираном

«Я думаю, победа заключается в обеспечении того, чтобы у них никогда так или иначе не было ядерного оружия. Это означает, что у них не было бы денег на него и не было бы оборудования для этого», – заявил Рубио, отвечая на вопросы после выступления в Федералистском обществе в Вашингтоне.
По словам госсекретаря, нанесенный США экономический ущерб иранскому режиму уже настолько велик, что, как он полагает, нет необходимости прибегать к военным действиям, поскольку власти Ирана «так сильно ослаблены», передает ТАСС.
Иранские власти при этом неоднократно подчеркивали, что не стремятся к созданию ядерного оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Белый дом заявил, что пока не видит необходимости в новых крупных военных операциях против Ирана.
Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном.
Он заявил о необходимости закрепить в соглашении гарантию отсутствия у Ирана ядерного оружия.