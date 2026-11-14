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    14 ноября 2026, 02:43 • Новости дня

    Daily Mail заявила об экстраординарной миссии самолетов Британии у границ России

    Daily Mail: Самолеты-разведчики Британии совершили 17 вылетов к границам России

    Tекст: Антон Антонов

    Королевские военно-воздушные силы (RAF) Великобритании в октябре резко увеличили число разведывательных полетов у границ России, сообщает Daily Mail, заявив об «экстраординарной» миссии.

    Британское командование 17 раз за месяц направляло два самолета-разведчика Rivet Joint для слежки за российской военной активностью. Основное внимание было уделено Калининградской области, пишет Daily Mail.

    Самолеты неоднократно кружили вокруг российского эксклава. Кроме того, авиация непрерывно патрулировала границы НАТО с Россией и Белоруссией в Прибалтике.

    В октябре количество вылетов выросло в четыре раза по сравнению с маем. «Использование такого изысканного актива позволяет предположить, что существовал особый запрос на информацию, на который мог ответить только Rivet Joint», – сообщил источник в сфере обороны.

    Министерство обороны Великобритании не прокомментировало цель операции. Эксперты полагают, что самолеты собирали данные российских систем связи для оценки возможной угрозы. Издание связывает действия авиации с заявлениями Москвы о защите Калининградской области от внешних угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности страны использовать все доступные виды вооружений в случае опасности для Калининградской области.

    В пятницу американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II около пяти часов патрулировал границы России в районе Калининградской области.

    Во вторник британский Boeing RC-135W Rivet Joint также выполнил патрулирование вблизи региона.

    В понедельник самолет-разведчик НАТО более пяти часов находился в районе Калининградской области.

    11 ноября 2026, 09:42 • Новости дня
    Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске

    ФСБ: Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске

    Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный агент польских спецслужб рассказал на видео ФСБ о выполнении заданий иностранного куратора по сбору информации о военных объектах в Балтийске Калининградской области.

    Агент польских спецслужб признался в выполнении заданий куратора по сбору информации о военных объектах в калининградском Балтийске, передает РИА «Новости».

    «Гражданин Российской Федерации установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польши, который давал задание по сбору информации о военных объектах Министерства обороны Российской Федерации, находящихся в городе Балтийске», – рассказал задержанный на видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Федеральная служба безопасности выявила агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области. Правоохранительные органы задержали двух агентов, собиравших и передававших информацию о военнослужащих и объектах Минобороны России. Кроме того, задержанных интересовала социально-экономическая ситуация, а также миграционная и социальная политика в регионе.

    В прошлом месяце задержанный в Крыму агент Службы безопасности Украины признался в передаче куратору координат кораблей Черноморского флота.

    Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае готовившего подрыв объекта Министерства обороны гражданина России.

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    11 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    В МИД допустили заключение пакта о ненападении с частью стран НАТО

    МИД: Россия могла бы заключить пакт о ненападении с частью стран НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны НАТО могли бы заключить с Москвой договоры о ненападении ради получения гарантий безопасности, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин.

    По его словам, принцип неделимости безопасности можно реализовать различными способами, от оборонительных союзов по примеру Организации Договора о коллективной безопасности или договора между Россией и КНДР до двусторонних соглашений, передает ТАСС.

    «Это могут быть двусторонние договоренности, которые по своему смыслу соответствуют критериям пактов о взаимном ненападении. Например, такого рода договоренности могут быть достигнуты, в том числе и с отдельными государствами – членами НАТО, которые в таком случае получили бы, например, от РФ дополнительные индивидуальные гарантии безопасности», – заявил Дробинин на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности.

    При этом дипломат не стал уточнять, о каких именно странах Североатлантического альянса идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Грушко заявил об отсутствии готовности стран Североатлантического альянса выстраивать безопасность вместе с Москвой.

    В субботу Министерство иностранных дел России указало на разрушение прежней архитектуры безопасности из-за спровоцированного НАТО кризиса.

    В прошлом году глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил о готовности Москвы юридически закрепить гарантии ненападения на государства Североатлантического альянса.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    11 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    Индийский фильм впервые вышел на первое место по сборам в Британии

    Variety: Индийский мультфильм «Рамаяна» стал лидером проката в Британии

    Индийский фильм впервые вышел на первое место по сборам в Британии
    @ Nina Prommer/ZUMA/REUTERS

    Анимационная картина «Рамаяна: Рождение легенды» (Ramayana: Rise of a Legend) стала первым индийским фильмом, дебютировавшим на вершине кассового рейтинга Великобритании и Ирландии. За стартовый уикенд лента собрала 2,1 млн фунтов стерлингов, или около 2,8 млн долларов.

    Индийский мультфильм опередил другие новинки проката, пишет Variety. Второе место заняла картина «Дикая лошадь номер девять» (Wild Horse Nine) со сборами 1,9 млн долларов. Третьей стала лента «Годзилла минус ноль» (Godzilla Minus Zero), заработавшая 1,8 млн долларов.

    Ранее высшим достижением индийского кино на рынке Великобритании и Ирландии была вторая строчка. Ее занимали «RRR» режиссера Раджамули в 2022 году, «Патхан» и «Джаван» с Шахрух Ханом в 2023-м, а также «Дхурандхар: Месть» с Ранвиром Сингхом в текущем году.

    В основу «Рамаяны: Рождения легенды» лег древнеиндийский эпос. Его главный герой, принц Рама, вынужден покинуть родину, а его жена Сита следует за ним. Когда царь Равана похищает Ситу, Рама вступает в борьбу за ее освобождение. Приключенческий сюжет раскрывает темы любви, долга и верности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник актер Владимир Вдовиченков заявил о возможности замены киноактеров искусственным интеллектом в будущем. В воскресенье заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин рассказал о заимствовании Голливудом опыта советских кинематографистов при создании фильмов о космосе. В пятницу канадский исполнитель Абель Тесфайе, известный как The Weeknd, установил новый рекорд по кассовым сборам среди мужчин в рамках одного гастрольного тура.

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    13 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Сборка внедорожников Tank 400 началась в Калининграде

    «Автотор» приступил к производству бензиновой версии Tank 400 в Калининграде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Калининградский завод «Автотор» начал производство третьей модели бренда Tank – бензиновой версии рамного внедорожника Tank 400, сообщили в пресс-службе концерна Great Wall Motors.

    «В Калининграде началось производство рамного внедорожника Tank 400. На предприятии «Автотор» налажен выпуск бензиновой версии внедорожной модели», – говорится в сообщении пресс-службы концерна.

    На первом этапе автомобили собирают на базе готовых сваренных и окрашенных кузовов. Внедорожник оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 245 лошадиных сил и девятиступенчатой коробкой передач.

    В Great Wall Motors добавили, что автомобиль адаптирован к российским условиям эксплуатации и оборудован зимним пакетом, включающим подогрев сидений, руля, стекол, зеркал и форсунок омывателя, а также бачком омывателя увеличенного объема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре автоконцерн «АвтоВАЗ» приступил к серийному производству обновленной версии внедорожника Niva Bronto.

    В июне на предприятии «Автотор» стартовало локализованное производство внедорожников Tank 300.

    В январе 2025 года в Калининграде началось производство рамных внедорожников BJ60.

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    12 ноября 2026, 22:13 • Новости дня
    В Кремле призвали НАТО закрепить позицию о нерасширении на восток

    Песков заявил о необходимости документально закрепить нерасширение НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости документально закрепить обязательство НАТО отказаться от дальнейшего расширения на восток.

    Песков напомнил, что западные страны уже давали обещания не расширять Североатлантический альянс, передает ТАСС.

    «Это было во времена еще Горбачева, Ельцина. После этого НАТО пять раз или шесть раз расширялось на восток. Поэтому, конечно, за такими важными для нас словами должны стоять действия по, собственно, наверное, документальному оформлению нерасширения НАТО», – отметил Песков в комментарии Первому каналу.

    Ранее Песков заявил, что размещение европейского контингента на территории Украины будет означать продолжение боевых действий в более широких масштабах.

    В четверг Москва, Вашингтон и Киев обсудили устройство европейской безопасности.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль российских границ.

    Во вторник замглавы МИД Александр Грушко сообщил об отсутствии у НАТО и Евросоюза готовности выстраивать безопасность вместе с Москвой.

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    11 ноября 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков опроверг связь России с задержанным в Британии военным США

    Песков: Задержание военного США за шпионаж в Британии не касается России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия не имеет отношения к задержанию американского военнослужащего, которого подозревают в сотрудничестве с российской разведкой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Этот арест никак не касается нас, и мы не знаем, с чем он связан. Мы не имеем к этому никакого отношения, и это не имеет никакого отношения к нам», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду контртеррористическая полиция Лондона задержала в графстве Глостершир 41-летнего военнослужащего армии США по подозрению в якобы сборе секретных данных и содействии российской разведке.

    Во вторник о задержании сообщил Скотленд-Ярд.

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    11 ноября 2026, 23:01 • Новости дня
    Бывший генсек НАТО призвал Запад немедленно отправить войска на Украину

    The Telegraph: Экс-генсек НАТО призвал Запад отправить войска на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал западные страны перейти к практическим действиям и немедленно отправить военный контингент на Украину, не дожидаясь завершения конфликта, сообщает The Telegraph.

    Расмуссен в интервью The Telegraph призвал Запад не откладывать размещение войск на украинской территории до установления мира, передают «Вести».

    Он отметил, что созданная Францией и Великобританией «коалиция желающих» пока больше напоминает объединение стран, которые лишь ожидают дальнейшего развития событий.

    «Но сейчас она больше похожа на „коалицию ждущих“», – подчеркнул экс-генсек.

    По его мнению, Парижу и Лондону следует прямо сейчас перейти к практическим действиям для размещения военного контингента, а не дожидаться официального окончания боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих в Польшу на учения по подготовке к отправке войск на Украину.

    Коалиция европейских стран запланировала разместить военных на Украине после окончания конфликта с Россией.

    В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня для размещения европейских военных.

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    11 ноября 2026, 09:02 • Новости дня
    ФСБ пресекла работу агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области

    ФСБ: В Калининграде выявлена собиравшая данные о военных агентурная сеть Польши

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности (ФСБ) выявила и локализовала агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области, собиравшую данные о российских военных объектах.

    Сеть собирала данные о российских военных объектах, а также информацию о социально-экономической ситуации в Калининградской области, миграционной и социальной политике в регионе. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны два агента военной разведки и агентства внутренней безопасности Польши, передает РИА «Новости».

    Семерым гражданам Польши и трем гражданам России объявлены официальные предостережения о недопустимости госизмены и шпионажа.

    В отношении задержанных в Калининграде агентов Польши возбуждены дела о шпионаже по ст. 276 УК России, суд отправил их под стражу.

    Также за пособническую деятельность польским спецслужбам аннулированы российские визы 14 гражданам Польши, шестерым закрыт въезд в Россию на длительный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Польша сообщила о намерении сформировать новую военную бригаду территориальной обороны на границе с Калининградской областью.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что попытки западных стран реализовать планы по блокаде Калининградской области приведут к катастрофе.

    Обвиняемому в диверсии в Калининграде немцу Гайдуку добавили статью о шпионаже.

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    11 ноября 2026, 11:00 • Новости дня
    Эстонскую деревню заперли среди противотанковых рвов на границе с Россией

    ERR: Деревня в Эстонии оказалась изолирована из-за 23 км противотанковых рвов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Деревня Вински оказалась запертой между противотанковыми рвами и заграждениями на границе с Россией из-за строительства эстонских военных укреплений.

    В рамках создания Балтийской линии обороны в эстонском уезде Сетомаа на частных земельных участках вырыли противотанковые рвы протяженностью почти 23 км.

    В результате деревня Вински фактически превратилась в крепость, окруженную ограждением с одной стороны и рвами с другой, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    В населенном пункте из одной улицы расположено семь хозяйств, где живут 15 человек. Местных жителей беспокоит отвод стекающей в ров воды и сохранность лесной дороги для выезда. «Сначала мы боялись, что рвы настолько глубокие, что непонятно, как из них выбраться, если туда упасть, или если они наполнятся водой, поскольку склоны очень крутые», – заявила жительница деревни Лея Ояметс.

    Она отметила, что добивалась создания запасного пешеходного выхода, так как с единственной автомобильной дорогой может произойти что угодно. Руководитель Союза Сетомаа Маргус Тиммо подчеркнул, что для решения проблемы пытаются найти выход.

    «Балтийская линия обороны» является совместным проектом Эстонии, Латвии и Литвы по созданию эшелонированной полосы укреплений вдоль границ с Россией и Белоруссией. В эту систему войдут бункеры, минные поля, а также системы наблюдения и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма сообщил о планах возвести первый военный городок в приграничной Нарве.

    Эстонские военные вырыли 10 км противотанковых рвов на границе с Россией.

    Также вооруженные силы Эстонии приступили к новому этапу создания противотанковых заграждений.

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    11 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Politico: НАТО намерено свернуть ряд зарубежных миссий для противостояния России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Североатлантический альянс планирует свернуть часть иностранных миссий, в том числе в Ираке и Косово, чтобы сосредоточиться на противостоянии России, сообщило издание Politico.

    Страны НАТО готовятся к крупнейшей переоценке военного планирования как минимум за два десятилетия. Блок рассматривает возможность отказаться от требования предоставлять войска для иностранных миссий по противодействию локальным кризисам ради сосредоточения усилий на противостоянии с Россией, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

    Издание отмечает, что этот процесс идет параллельно со стратегическим обзором размещения сил в Европе, проводимым США. Ожидается, что он приведет к сокращению американского контингента на европейской территории альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Латвия продлила участие своих вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке до ноября 2028 года.

    В июле страны восточного рубежа альянса усилили оборону на границах с Россией для подготовки к военному конфликту.

    В июне руководство НАТО засекретило детали изменения стратегии присутствия войск в Европе после сокращения американского контингента.

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    13 ноября 2026, 14:14 • Новости дня
    Песков: Переговоры в Абу-Даби не касались выхода стран из НАТО

    Песков опроверг обсуждение выхода стран из НАТО на переговорах в Абу-Даби

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби не выдвигалось предложений о выходе действующих членов НАТО из альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мне неизвестно об этом, нет, не выдвигалось [предложений]. Об этом речи, конечно, не шло точно», – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли подобные инициативы в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов российской делегации с представителями Европы на полях переговоров в Абу-Даби.

    В тот же день он сообщил об обсуждении темы этих переговоров президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

    В понедельник Кремль исключил участие Европы в предстоящих встречах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

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    12 ноября 2026, 18:09 • Новости дня
    Полянский заявил о подготовке Запада к интервенции на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что планы западных стран по переброске войск на Украину свидетельствуют о подготовке к военной интервенции.

    Полянский на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подчеркнул, что намерения западных государств отправить военный контингент на украинскую территорию в рамках «коалиции желающих» говорят о подготовке к прямому вооруженному конфликту с Москвой, передает ТАСС.

    «Приготовления к переброске войск на Украину в рамках так называемой коалиции желающих, с учетом многократно высказанной нами неприемлемости размещения западных контингентов на ее территории, сложно рассматривать иначе как подготовку к интервенции и неизбежному в таком случае военному столкновению с нами», – заявил постпред.

    Дипломат отметил, что европейские страны демонстрируют готовность к военной конфронтации с Россией посредством практических шагов. По его словам, речь идет о переводе промышленности на военные рельсы и модернизации инфраструктуры для ускоренного развертывания вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал отправить западный военный контингент на Украину.

    В понедельник министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих на учения по подготовке к отправке войск на украинскую территорию.

    Летом постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил об интеграции украинской оборонной промышленности в европейские цепочки.

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    11 ноября 2026, 10:01 • Новости дня
    Лондон отказался подчинять свой финансовый сектор правилам Евросоюза

    Bloomberg: Правительство Британии отвергло финансовые стандарты Евросоюза

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кабинет министров премьера Великобритании Энди Бернема отверг идею автоматического согласования правил оказания финансовых услуг с нормами Евросоюза, сообщили СМИ.

    Британские власти намерены сохранить независимость лондонского Сити и не хотят применять механизм, при котором страна вынуждена автоматически следовать европейским нормативным актам, пишет Bloomberg.

    Лейбористское правительство ведет переговоры об укреплении связей с Брюсселем в сельском хозяйстве и энергетике. Однако переговорщики назвали распространение этих требований на финансовые услуги красной линией, которую страна пересекать не готова.

    Представители отрасли поддерживают отказ от европейских норм. В организациях The CityUK и UK Finance подчеркнули, что банковскому сектору необходима гибкость для оперативного реагирования на рыночные риски. После выхода из блока британские компании добились отмены ограничений на выплату бонусов и не желают вновь подчиняться чужим приоритетам.

    Директор аналитического центра UK in a Changing Europe Ананд Менон отметил, что отказ от правил исключает для Великобритании так называемый норвежский вариант сотрудничества с единым рынком. Аналитик предположил, что Бернем рассматривает индивидуальное соглашение по швейцарскому образцу или полное возвращение в состав Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Великобритании Энди Бернем допустил возвращение страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

    В сентябре глава правительства заявил о возможности возвращения страны в европейский блок.

    Летом британский кабинет министров категорически исключил перспективу присоединения Соединенного Королевства к единому рынку и таможенному союзу.

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    11 ноября 2026, 20:05 • Новости дня
    Вылетевший из Румынии самолет НАТО девять часов курсировал над Черным морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II находился над нейтральными водами Черного моря более девяти часов, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    «Самолет-разведчик Bombardier Artemis II с утра вновь был замечен над акваторией Черного моря, в южной части которой он курсировал с запада на восток и обратно на протяжении более чем девяти часов», – рассказал собеседник ТАСС.

    Борт находился на высоте около 10,5 км и не входил в воздушное пространство прибрежных государств, за исключением Румынии. Именно из Румынии он вылетел и там совершал развороты. В настоящее время самолет возвращается на аэродром постоянного базирования в Констанце.

    Источник добавил, что полеты Bombardier Artemis II над Черным морем стали регулярными. Самолет также часто фиксируют над центральными районами Прибалтики и около Калининградской области. Территорию этого российского региона он обычно облетает по кругу через воздушное пространство Польши и Литвы. С начала года этот самолет летал в районе Калининградской области 70 раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.

    В воскресенье американский самолет радиолокационной разведки дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей.

    В субботу самолет-разведчик НАТО второй раз за неделю заметили над нейтральными водами Черного моря.

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    12 ноября 2026, 17:38 • Новости дня
    Британия ввела санкции против «Сибур холдинга» и «Восток ойл»

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Британии включили в антироссийский санкционный список ПАО «Сибур холдинг» и проект компании «Роснефть» «Восток ойл».

    О расширении санкционного перечня сообщило правительство Соединенного Королевства, передает ТАСС. Также под британские ограничения попали компании «Славнефть», «Кузбассразрезуголь», Сибирская угольная энергетическая компания и АО «НИПИгазпереработка».

    Кроме того, санкции введены против эмиратских компаний Forteza Trading, Novus Energy и Patera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Британия включила в антироссийские перечни 26 физических и юридических лиц.

    Британские власти ввели ограничения против 23 лиц и организаций.

    Летом Британия добавила в санкционный список семь российских банков и шесть судов.

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