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    13 ноября 2026, 23:47 • Новости дня

    Хуситы атаковали аэропорт и нефтепровод в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало международный аэропорт Эр-Рияда и насосную станцию саудовского нефтепровода, сообщает Reuters.

    Хуситы заявили, что нанесли удары по инфраструктурным объектам на территории Саудовской Аравии. Целями атаки стали международный аэропорт Эр-Рияда и насосная станция на крупном нефтепроводе «Восток-Запад», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военный представитель йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил об ударе тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда.

    Официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики заявил об уничтожении ракет хуситов системами противовоздушной обороны.

    Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф выразил готовность стать посредником между Саудовской Аравией и йеменским движением.

    13 ноября 2026, 15:58 • Новости дня
    Боец ММА Нурмагомедов арестован в Абу-Даби на полгода за драку

    Боец ММА Нурмагомедов арестован в Абу-Даби на полгода за драку с Двалишвили

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов арестован в Объединенных Арабских Эмиратах на шесть месяцев после драки с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мерабом Двалишвили.

    Нурмагомедов получил полгода ареста после драки с грузинским бойцом в легчайшей весовой категории Мерабом Двалишвили в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Судебный департамент Абу-Даби в соцсетях отметил, что к шести месяцам тюремного заключения и крупным денежным штрафам были приговорены восемь участников драки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возможным наказанием для Нурмагомедова назвали тюремное заключение сроком до года и штраф за участие в потасовке.

    В четверг участников драки задержали в Абу-Даби для выяснения обстоятельств происшествия.

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал избиение Двалишвили постыдным поступком.

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    13 ноября 2026, 16:09 • Новости дня
    Бойца UFC Двалишвили освободили из-под стражи после драки с Нурмагомедовым в ОАЭ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили отпущен на свободу после инцидента с российским бойцом смешанных единоборств Усманом Нурмагомедовым в ОАЭ

    Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили освобожден из-под стражи после драки с российским бойцом ММА Усманом Нурмагомедовым, передает ТАСС со ссылкой на организацию Real American Freestyle (RAF).

    «Я рад поделиться, что Мераб Двалишвили вновь присоединился к нам в Абу-Даби. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность соответствующим органам власти в Абу-Даби за их профессионализм и поддержку. Мы по-прежнему сосредоточены на движении вперед и рады возвращению Мераба», – сообщил сооснователь RAF Чед Бронштейн.

    Ранее Двалишвили обвинил Нурмагомедова и его друзей в избиении. В пятницу стало известно об аресте восьми участников инцидента сроком на шесть месяцев и крупных денежных штрафах для них. Среди задержанных есть Нурмагомедов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нурмагомедов получил полгода ареста после драки с Двалишвили. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал избиение Мераба Двалишвили постыдным поступком.

    Ранее Нурмагомедова и других участников потасовки задержали для выяснения обстоятельств происшествия.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    13 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    США заявили о сбитии двух летевших в Бахрейн иранских беспилотников

    СЕНТКОМ: Американские военные отразили атаку иранских дронов на Бахрейн

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральное командование американских вооруженных сил (СЕНТКОМ) заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.

    «КСИР запустил два ударных беспилотника в сторону Бахрейна, оба были сбиты американскими военными, пострадавших и разрушений нет», – приводит ТАСС сообщение на странице СЕНТКОМ в соцсети.

    Ранее воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции заявили об успешном нанесении удара по радару армии США в Бахрейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре КСИР заявил об атаке баллистическими ракетами двух эсминцев США. Летом иранская армия сообщила об ударах беспилотников по военной базе Сахир в Бахрейне.

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    13 ноября 2026, 15:10 • Новости дня
    Стала известна возможная мера наказания бойца ММА Нурмагомедова за драку в ОАЭ

    Усману Нурмагомедову предрекли до года тюрьмы за драку в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский боец ММА Усман Нурмагомедов может получить до года тюремного заключения и штраф за участие в потасовке в отеле Абу-Даби.

    Согласно законодательству ОАЭ, публичные драки считаются уголовными преступлениями против общественного порядка. За травмы, которые не мешают повседневной деятельности более 20 дней, предусмотрено до года лишения свободы и штраф до 2,7 тыс. долларов, выяснило РИА «Новости».

    Более тяжкие травмы ведут к ужесточению наказания, а если нападение повлекло необратимую инвалидность, срок может достичь 10 лет. Групповой характер конфликта считается отягчающим обстоятельством.

    Накануне полиция Абу-Даби задержала восемь участников драки у входа в отель и двоих человек, снимавших инцидент на видео. В среду бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил о нападении на него и его знакомого со стороны Нурмагомедова и его друзей. Испанский боец Илия Топурия позже сообщил о задержании Нурмагомедова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал избиение Мераба Двалишвили постыдным поступком.

    Напомним, накануне Усмана Нурмагомедова задержали в Абу-Даби для выяснения обстоятельств потасовки.

    В августе Нурмагомедов защитил пояс чемпиона Professional Fighters League в легком весе, нокаутировав американца Арчи Колгана.

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    13 ноября 2026, 17:05 • Новости дня
    Минфин США пообещал продолжить экономическое давление на Иран

    Бессент: США продолжат кампанию экономического давления на Иран

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон продолжит кампанию экономического давления на Тегеран.

    «Президент Трамп не считает, что нам нужна сделка, и мы просто продолжим усиливать давление на них», – сказал Бессент телеканалу CNBC. Его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Центральное командование ВС США предупредило Армию обороны Израиля о необходимости подготовки к возможному возобновлению военной кампании против Ирана.

    Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии необходимости договоренностей с Ираном для американской стороны.

    В августе министр финансов США Скотт Бессент объявил о выводе конфликта на финальную стадию экономической операцией против Ирана.

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    13 ноября 2026, 05:45 • Новости дня
    КСИР заявил об ударе по американскому радару в Бахрейне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении удара по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне.

    Удар стал ответом на атаку против телекоммуникационной вышки в иранском городе Сирик на берегу Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранскую прессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Центральное командование ВС США сообщило о совместной с американскими ведомствами работе по пресечению перемещения передовых систем вооружений КСИР по суше и через Каспийское море.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил о возможности ударов по американским военным базам в европейских странах в случае атаки на свою территорию.

    Мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий.

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    13 ноября 2026, 15:56 • Новости дня
    Минздрав Газы сообщил о первой в сезоне смерти ребенка от холода

    В секторе Газа от переохлаждения умер девятимесячный ребенок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В секторе Газа от сильного переохлаждения скончался девятимесячный младенец, что стало первым подобным случаем в регионе этой зимой, сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.

    Ребенок по имени Кинан Ахмад Аркик поступил в больницу «Насер» в Газе уже мертвым. Причиной смерти названо резкое снижение температуры тела, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    По информации палестинских источников Agence France Presse, мальчик находился в палатке в лагере для перемещенных лиц в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

    Власти анклава ранее неоднократно обращали внимание на ухудшение гуманитарной ситуации из-за сильных ливней, отмечая острую нехватку утепленных палаток, зимней одежды и обогревателей в лагерях беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Фахми призвал международное сообщество оказать срочную гуманитарную помощь сектору Газа.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Израиль принять срочные меры для недопущения дальнейшей деградации гуманитарной ситуации в анклаве.

    В понедельник в секторе Газа из-за сильных ливней пострадали более 70 тыс. палаток временно перемещенных палестинцев.

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    13 ноября 2026, 07:41 • Новости дня
    КСИР заявил о возможности увеличить дальность иранских ракет

    КСИР: Иран готов увеличить дальность ракет после конфликта с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник командующего аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Али Балали заявил, что Иран способен увеличить дальность своих ракет благодаря опыту, полученному в ходе конфликта с США.

    Иран существенно нарастил опыт разработки ракет и беспилотников в ходе военного противостояния с Соединенными Штатами. Тегеран готов увеличить дальность полета ракет, передает РИА «Новости».

    «Последнее противостояние помогло Ирану нарастить опыт в разработке ракет и беспилотников, а также испытать боевые системы и повысить их эффективность», – сказал Балали на выставке в Тегеране.

    Военный пояснил, что сейчас вооружение включает ракеты дальностью от 2 до 3,5 тыс. километров и беспилотники с временем полета до 30 часов. По его словам, армия не устанавливает верхнего предела для полета ракет, а текущие условия могут потребовать увеличения их дальности для поражения любой определенной цели.

    Ранее власти Ирана заявляли об ограничении дальности ракет 2 тыс. километров. Однако в последнее время военные сообщили о смене доктрины на наступательную и снятии ограничений после приказа верховного лидера Моджтабы Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее западные спецслужбы пришли к выводу о способности Ирана выпускать около 50 баллистических ракет в месяц.

    Во вторник иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции.

    Также Исламская республика сняла ограничения на радиус действия своего ракетного арсенала.

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    13 ноября 2026, 18:55 • Новости дня
    Ирак начал поставлять нефть в сирийский порт Банияс в обход Ормуза

    Ирак начал поставлять от 120 тыс. до 150 тыс. баррелей нефти в порт Банияс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ирак приступил к поставкам нефти с южных месторождений в сирийский порт Банияс, сообщил генеральный директор Basra Oil Company Абдель Керим Насер.

    Ирак начал транспортировку от 120 тыс. до 150 тыс. баррелей нефти в день в сирийский город-порт на берегу Средиземного моря, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    «Этот шаг направлен на укрепление экономического сотрудничества между Багдадом и Дамаском, а также на диверсификацию маршрутов экспорта иракской нефти в направлении Средиземного моря», – заявил Насер.

    В конце августа премьер-министр Ирака Али аз-Зейди сообщил о работе по поставкам нефти на рынок через Банияс и иорданский порт в Акабе. Багдад намерен использовать сирийский порт как альтернативу Ормузскому проливу для доставки нефти на мировой рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты объяснили проблемы поставок иракского сырья через Сирию.

    В октябре Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти в обход Ормузского пролива.

    В августе Ирак и Иран приблизились к соглашению по бесперебойному проходу судов через Ормузский пролив.

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    13 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Хуситы атаковали штаб проправительственных сил в Адене

    Хуситы атаковали штаб проправительственных сил в йеменском Адене

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало штаб проправительственных сил в Адене, сообщил источник в местных органах власти.

    «Ансар Алла» атаковало с помощью беспилотника штаб лагеря йеменской армии в районе Джебаль-Хадид во временной столице правительства Адене», – сообщил источник РИА «Новости».

    По его словам, данные о возможных потерях среди проправительственных военных уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг йеменские хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о нападении на священный для мусульман город Мекку.

    В среду военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе тремя крылатыми ракетами по аэропорту Эр-Рияда.

    В тот же день спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф выразил готовность Тегерана стать посредником между Саудовской Аравией и хуситами.

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    13 ноября 2026, 07:19 • Новости дня
    Пекин пообещал содействовать стабилизации в Персидском заливе

    Спецпосланник Чжай Цзюнь пообещал содействовать стабильности в Персидском заливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая будут содействовать нормализации ситуации и восстановлению мира в районе Персидского залива, заявил специальный посланник КНР по делам Ближнего Востока Чжай Цзюнь.

    «Китай будет придерживаться ряда инициатив, выдвинутых председателем Си Цзиньпином в целях обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке, продолжит прилагать усилия по примирению сторон и прекращению военных действий, будет содействовать скорейшему восстановлению мира и стабильности в районе Персидского залива», – приводит МИД Китая слова спецпосланника, передает ТАСС.

    Чжай Цзюнь подчеркнул необходимость урегулирования споров путем диалога. В четверг он встретился в Эр-Рияде с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. По словам спецпосланника, обострение ситуации в районе Красного моря негативно отражается на безопасности региона.

    Аль Сауд отметил усилия Пекина по снижению напряженности в регионе и подтвердил готовность Эр-Рияда поддерживать контакты с КНР для реагирования на вызовы в области безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина прикладывать усилия для восстановления мира на Ближнем Востоке.

    Также премьер-министр Ирака Али аз-Зейди предложил провести в Багдаде прямые переговоры между сторонами конфликта в зоне Персидского залива.

    Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о создании критических рисков для международных поставок продовольствия и энергоносителей из-за обострения ситуации в Персидском заливе.

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    13 ноября 2026, 19:47 • Новости дня
    Польша решила возобновить работу посольства в Сирии спустя 14 лет

    RMF FM: Польша решила возобновить работу посольства в Сирии спустя 14 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство Польши в столице Сирии Дамаске вновь откроется в январе после 14-летнего перерыва, сообщила польская радиостанция RMF FM.

    Польские дипломаты возвращаются в Сирию спустя 14 лет. Открытие посольства в Дамаске запланировано на январь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    В Дамаске уже находится полномочный представитель Польши, который отвечает за подготовку здания к приему персонала. Ему предстоит организовать ремонт заброшенной штаб-квартиры польского диппредставительства.

    Весь персонал польского посольства в Сирии был эвакуирован на родину в 2012 году из-за начавшихся в стране боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году СМИ сообщили о планах открыть посольство Сирии в Анкаре и генконсульство в Газиантепе.

    Дипломатическое представительство Сирии после 12-летнего перерыва заработало в Лондоне.

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    13 ноября 2026, 20:47 • Новости дня
    Ливанская армия нашла склад оружия «Хезболлы» в Бейруте

    Ливанские военные конфисковали оружейный склад «Хезболлы» на юге Бейрута

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанские военнослужащие в ходе рейда на южной окраине Бейрута обнаружили крупный склад с оружием и боеприпасами, который, предположительно, принадлежит шиитской организации «Хезболла».

    Спецподразделение армейской разведки совершило рейд в районе Мешрафия на юге столицы. В результате было изъято большое количество оружия и боеприпасов, найденное на тайном складе, задержан один человек, передает ТАСС.

    Ранее в горном районе Бшерре на севере страны арестовали пятерых членов «Хезболлы» по подозрению в подготовке диверсии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Соединенные Штаты предложили Ливану прекращение огня в обмен на усиление давления на шиитскую организацию «Хезболла».

    В прошлом месяце ливанская армия предотвратила незаконную транспортировку крупной партии оружия через границу с Сирией.

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    14 ноября 2026, 00:10 • Новости дня
    Ирак возобновил экспорт нефти через Ормузский пролив под защитой США

    Tекст: Антон Антонов

    Ирак восстанавливает экспорт нефти через Оманский залив и Ормузский пролив под военной защитой Соединенных Штатов, сообщил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

    «Ирак возобновляет экспорт нефти через Оманский залив и Ормузский пролив под защитой сил США», – приводит слова Хусейна ТАСС со ссылкой на телеканал Dijlah TV.

    Глава иракского МИД подчеркнул, что все дипломатические усилия Багдада направлены на то, чтобы «купировать кризисы и оградить Ирак от последствий региональных конфликтов».

    По его словам, регион сейчас находится в состоянии «ни войны, ни мира» на фоне растущих опасений по поводу возможного возобновления противостояния и новой эскалации напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ирак приступил к поставкам нефти с южных месторождений в сирийский порт Банияс в обход Ормузского пролива.

    Мировые цены на нефть перешли к росту на фоне перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока и ожиданий от дипломатии между США и Ираном.

    В четверг мировые цены на нефть упали на фоне оценки инвесторами перспектив возобновления американо-иранских переговоров по открытию Ормузского пролива.

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    13 ноября 2026, 23:56 • Новости дня
    Танкеры загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе
    Танкеры загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе, сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана.

    В заявлении КСИР отмечается, что около часа назад два танкера предприняли попытку скрытно пройти по южному и несанкционированному маршруту в Ормузском проливе, после чего подорвались на морских минах и загорелись, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу газовоз подорвался на морской мине при попытке пройти по неразрешенному Ираном маршруту на востоке Ормузского пролива.

    Во вторник в Ормузском проливе три танкера за день подорвались на мине при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

    В воскресенье военно-морские силы КСИР Ирана сообщили о подрыве и возгорании трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

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