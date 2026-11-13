Хуситы атаковали аэропорт и нефтепровод в Саудовской Аравии

Боец ММА Нурмагомедов арестован в Абу-Даби на полгода за драку

Боец ММА Нурмагомедов арестован в Абу-Даби на полгода за драку с Двалишвили

Tекст: Тимур Шайдуллин

Нурмагомедов получил полгода ареста после драки с грузинским бойцом в легчайшей весовой категории Мерабом Двалишвили в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Судебный департамент Абу-Даби в соцсетях отметил, что к шести месяцам тюремного заключения и крупным денежным штрафам были приговорены восемь участников драки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, возможным наказанием для Нурмагомедова назвали тюремное заключение сроком до года и штраф за участие в потасовке.

В четверг участников драки задержали в Абу-Даби для выяснения обстоятельств происшествия.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал избиение Двалишвили постыдным поступком.