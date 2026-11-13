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    13 ноября 2026, 21:58 • Новости дня

    Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Подмосковье

    МЧС: Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Домодедово

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В подмосковном городском округе Домодедово при пожаре в частном жилом доме погиб годовалый ребенок, сообщило Главное управление МЧС по региону.

    Возгорание произошло в садовом некоммерческом товариществе «Пеленг-Борисово». К моменту прибытия пожарных дом горел по всей площади. В ходе тушения была установлена гибель ребенка 2023 года рождения, сообщает МЧС по Московской области в Max.

    По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы бытового электрообогревателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в результате пожара в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека, в том числе двое детей.

    В понедельник в результате возгорания в жилом доме в поселке Камарчага Красноярского края погибли женщина и двое малолетних детей.

    В октябре ребенок и пожилая женщина погибли при пожаре в доме многодетной семьи в городе Скопине Рязанской области.

    11 ноября 2026, 20:27 • Новости дня
    Пропавший в Дубне девятилетний мальчик найден мертвым

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения в подмосковной Дубне тела мальчика, который ушел из дома и не вернулся.

    Пропавший девятилетний мальчик в Дубне найден мертвым. «Ребенок найден мертвым. По данному факту проводится проверка», – заявил собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

    По его словам, одна из версий случившегося – самоубийство. Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик ушел гулять и не вернулся, его родители начали поиски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре следователи сообщили об успешном завершении поисков 13-летнего мальчика в Брянске.

    В июле на берегу реки Иртыш в Омске обнаружили тело малолетнего ребенка.

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    11 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    При падении из окна восьмого этажа в Москве погибла четырехлетняя девочка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже и скончалась, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

    В Большом Кондратьевском переулке из окна квартиры на восьмом этаже выпала девочка 2022 года рождения, она скончалась, сообщила прокуратура Москвы в Max.

    По предварительной информации, девочка осталась без присмотра отца на непродолжительное время. В этот момент мужчина находился вместе с ней в квартире.

    Пресненская межрайонная прокуратура проводит проверку для установления обстоятельств инцидента. В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами и не ставить мебель рядом с подоконниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве двухлетний ребенок выжил после падения из окна квартиры.

    До этого в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после того, как ребенок выпал из окна восьмого этажа.

    В начале октября в Перми четырехлетняя девочка скончалась после падения из окна на седьмом этаже.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    11 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Обвиняемому в убийстве двух девочек на Урале запросили 25 лет колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Свердловской области государственный обвинитель запросил 25 лет лишения свободы для мужчины, обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух 13-летних школьниц в 1994 году.

    В ходе прений государственный обвинитель попросил назначить фигуранту наказание в виде 25 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Свердловской области в Max.

    Следствие установило, что в октябре 1994 года обвиняемый вместе со своим дядей изнасиловали и убили 13-летнюю девочку в квартире в Екатеринбурге. Опасаясь огласки, мужчины привели в помещение подругу убитой, которая видела, с кем ушла школьница. Вторую девочку также изнасиловали и лишили жизни, нанеся ей не менее десяти ножевых ранений.

    После этого злоумышленники вывезли тела на берег Чусовского озера и подожгли. Обвиняемый вину не признал, дело в отношении его родственника выделено в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале уральский суд отправил в колонию мужчину за убийство семерых человек в начале девяностых годов.

    В прошлом году кузбасские следователи нашли обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух детей в 1990-х годах.

    В 2025 году екатеринбургский подросток получил тюремный срок за убийство подруги и ее матери.

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    11 ноября 2026, 18:32 • Новости дня
    Пропавшую в Тюменской области неделю назад 15-летнюю девушку нашли живой

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники полиции нашли живой 15-летнюю девушку, потерявшуюся неделю назад в Тюменской области, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

    Поиски 15-летней девушки из села Покровское Ярковского округа велись с 9 ноября после обращения ее законных представителей в полицию, передает РИА «Новости». «Девушка найдена сотрудниками полиции, жива, с ней все в порядке», – сообщили в пресс-службе.

    Ранее отмечалось, что девушка неоднократно уходила из дома, она пропала 4 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу две 12-летние девочки пропали в Ленинском районе Красноярска.

    В прошлом месяце нашли живым 15-летнего подростка в Тольятти.

    В сентябре в Петропавловске-Камчатском организовали поиски пропавшей 12-летней школьницы.

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    11 ноября 2026, 00:54 • Новости дня
    Девочка в Краснодаре выпала из окна школы

    Tекст: Антон Антонов

    Ученицу школы № 73 госпитализировали после падения из окна учебного заведения, следует из сообщений в соцсетях и Муниципального центра управления Краснодара.

    В социальных сетях появлялись сообщения, что школьница выпала из окна во время перемены во вторую смену, передает ТАСС.

    «По информации департамента образования, в школе действительно произошел несчастный случай. Девочка жива и находится в медицинском учреждении. Родители находятся рядом с ребенком», – сообщает МЦУ в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после падения ребенка из окна восьмого этажа.

    В поселке Фролы Пермского края восьмиклассника после падения из окна школьного здания во время перемены госпитализировали в медицинское учреждение.

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    11 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Школьница подожгла колонку на подмосковной АЗС по указке мошенников

    МВД: Школьница подожгла колонку на подмосковной АЗС по указке мошенников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова сообщила о задержании школьницы, которая подожгла заправочную колонку на АЗС в Ленинском городском округе по указке неизвестных.

    Инцидент произошел в поселке Мисайлово, сообщается в канале подмосковного главка МВД в Max. «В дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции, расположенной на улице Первомайская в пгт Мисайлово, девочка облила горючей жидкостью и подожгла заправочную колонку», – сообщила Петрова.

    Работники автозаправочной станции самостоятельно локализовали возгорание, пресекли действия подростка и передали ее сотрудникам полиции. В ходе допроса задержанная москвичка призналась, что действовала по указаниям неизвестных лиц, которые связывались с ней по мобильному телефону.

    В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также о террористическом акте. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд в Уфе отправил под стражу подростка за поджог топливозаправочной колонки на АЗС по заданию неустановленных лиц.

    В прошлом месяце подмосковные полицейские задержали девушку за поджог вышки сотовой связи по указанию мошенников.

    Правоохранительные органы задержали юношу после устроенного им пожара на автозаправочной станции в Балашихе.

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    11 ноября 2026, 18:37 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила запретить детям видеоигры с лутбоксами

    ЕК предложила запретить доступ детям к видеоиграм Pay-to-Win и лутбоксам

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Виркунен представила инициативу ЕК, подразумевающую введение запрета на доступ детей к видеоиграм с покупкой лутбоксов и виртуальной валюты за реальные деньги.

    В Брюсселе представили инициативу о запрете на доступ несовершеннолетних к видеоиграм со стратегией Pay-to-Win и продажей игровой валюты или предметов за реальные деньги, передает ТАСС.

    «Мы считаем необходимым защитить наших детей от вызывающих привыкание несправедливых практик, таких как приобретение за реальные деньги игровых лутбоксов, игровой валюты, «волшебных» предметов или стратегии Pay-to-Win», – заявила Виркунен. Она подчеркнула аналогию привыкания к таким видеоиграм с классическими азартными играми.

    В качестве альтернативы полному запрету рассматривается юридическое обязательство для разработчиков блокировать доступ детям к любым функциям, требующим использования реальных денег. Эти нормы станут частью более широкой политики в отношении несовершеннолетних в цифровой среде, включающей ограничения на доступ к социальным сетям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила полностью запретить пользоваться социальными сетями детям младше 13 лет.

    В июле в ЕС сообщили о планах возможного запрета на использование социальных сетей для несовершеннолетних.

    В мае исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенне Вирккунен заявила о рассмотрении возможности ограничения VPN для защиты детей от запрещенного контента.

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    11 ноября 2026, 04:09 • Новости дня
    Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после пожара в Хабаровском крае

    Tекст: Антон Антонов

    Дети попали в больницу с отравлением угарным газом после пожара в Хабаровском крае, один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в региональной прокуратуре.

    «Дети получили лёгкое отравление угарным газом и госпитализированы в районную больницу. Ребенок 2023 года рождения в тяжелом состоянии доставлен в детскую краевую больницу», – сообщило ведомство в «Максе».

    На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор района имени Лазо Никита Кобзарь.

    Надзорное ведомство организовало проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и соблюдения требований пожарной безопасности местными властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду главк МЧС по Хабаровскому краю сообщил о госпитализации шестерых детей после пожара в жилом доме в селе Новостройка.

    Дети были оставлены дома без присмотра.

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    12 ноября 2026, 23:35 • Новости дня
    При пожаре на востоке Москвы погибли двое детей и взрослый

    При пожаре в доме на Алтайской улице в Москве погибли три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате пожара в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека, в том числе двое детей, сообщило Главное управление МЧС России по городу.

    Возгорание личных вещей и мебели произошло в одной из квартир жилого дома по адресу: улица Алтайская, д. 6 на востоке Москвы.

    С вышележащих этажей были спасены 11 человек, в том числе пятеро детей. Принятыми мерами пожар был ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

    «К сожалению, погибли три человека, в том числе двое детей», – говорится в сообщении ведомства.

    Позже стало известно, что по факту гибели трех человек в результате пожара на востоке Москвы возбуждено уголовное дело.

    «Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лиц)», - сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник два человека погибли при пожаре на западе Москвы. В октябре сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в квартире на Новинском бульваре. Также три человека были спасены при пожаре в квартире жилого дома в Игарском проезде на северо-востоке столицы.

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    12 ноября 2026, 06:24 • Новости дня
    В Туве подростка заманили «на медведя» и жестоко избили

    В Туве жестоко избили заманенного «на медведя» 13-летнего подростка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Тувы организовала проверку после сообщений местных СМИ о жестоком избиении 13-летнего подростка, которого заманили в безлюдное место под предлогом показать медведя.

    В Туве 13-летнего подростка заманили в местечко Ужен ыяш бажы под предлогом «посмотреть на медведя», раздели и жестоко избили, передает ТАСС.

    Избитому ребенку пришлось несколько километров идти домой пешком.

    «Прокуратурой республики в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в Овюрском районе. В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего», – сообщили в прокуратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба МВД по Туве призвала граждан соблюдать бдительность в связи с появлением медведя в районе школы-интерната в Кызыле.

    Также суд в республике оштрафовал местную жительницу за распространение недостоверных сведений о гибели двух школьниц.

    Кроме того, региональная прокуратура организовала проверку после сообщений о противоправных действиях в одном из детских лагерей.

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    12 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Сооснователя «Империи гусей» обвинили в развратных действиях против детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Музыканту из Москвы предъявлено обвинение в развратных действиях и иных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

    По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый совершил иные действия сексуального характера в отношении знакомой несовершеннолетней в салоне своего автомобиля в подмосковном Жуковском. В том же месяце в квартире в Екатеринбурге он совершил развратные действия в отношении другой знакомой девочки, передает РИА «Новости».

    «28-летнему музыканту из столицы предъявлено обвинение в совершении развратных действий, а также иных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних», – заявила Врадий.

    В правоохранительных органах агентству уточнили, что речь идет об Алексее Кузьмине из группы «Империя гусей». В настоящее время обвиняемый арестован, расследование уголовного дела находится на завершающем этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Следственное управление СК по Свердловской области предъявило обвинения в хулиганстве двум мужчинам за избиение троих подростков-инвалидов в Екатеринбурге.

    В Карпинске Свердловской области возбудили уголовное дело после смерти подростка от вдыхания паров газа.

    В июле Следственный комитет начал расследование уголовных дел в отношении участников сообщества «Империя гусей».

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    11 ноября 2026, 03:34 • Новости дня
    После пожара в Хабаровском крае в медучреждения доставлены шестеро детей

    Tекст: Антон Антонов

    В результате пожара в жилом доме в селе Новостройка в медицинские учреждения доставлены шестеро детей, оставленные без присмотра, сообщил главк МЧС по Хабаровскому краю.

    Возгорание произошло ночью в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома на Советской улице, сообщает ведомство в «Максе».

    В момент происшествия в помещении находились шестеро детей в возрасте от трех до 14 лет, матери дома не было. Всех несовершеннолетних доставили в медицинские учреждения для обследования и оказания необходимой помощи.

    Площадь горения мебели и домашних вещей составила 10 кв. м. На ликвидацию огня потребовалось менее часа, в тушении участвовали восемь человек и три единицы техники.

    Органы дознания Государственного пожарного надзора начали проверку для установления обстоятельств случившегося. По предварительной информации, в квартире отсутствовал пожарный извещатель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, от отравления угарным газом в Ростовской области погибли четыре человека.

    В результате пожара в поселке городского типа Акимовка Запорожской области погибли два человека.

    Женщина и двое детей погибли при пожаре в Красноярском крае.

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    12 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла 12-летняя девочка

    Шуваев: При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла 12-летняя девочка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе поселка Комсомольский Белгородского округа украинский беспилотник атаковал автомобиль, погибла 12-летняя девочка, ее мать получила осколочное ранение головы, сообщил губернатор Александр Шуваев.

    «Случилось самое страшное – 12-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких. Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего ребенка», – написал губернатор в своем канале в Мах.

    По его словам, мама девочки госпитализирована в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Транспортное средство разбито.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг оперативный штаб региона также сообщил о гибели мирного жителя в результате детонации двух украинских беспилотников в селе Мощеное Белгородской области.

    В среду при атаках украинских беспилотников в приграничных районах региона один мирный житель погиб и еще двое получили ранения.

    В воскресенье Шуваев сообщил о гибели еще одного мирного жителя при массированных атаках ВСУ.

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    12 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    В Нидерландах потребовали 12 лет тюрьмы за онлайн-совращение 245 девочек

    В Нидерландах мужчине грозит 12 лет за совращение 245 девочек через онлайн-игру

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить к 12 годам лишения свободы 41-летнего мужчину за совращение 245 девочек в интернете, сообщило ведомство.

    Обвиняемому также грозит принудительное лечение в психиатрической клинике. По версии следствия, мужчина вступал в контакт с жертвами через созданную им онлайн-игру. Для перехода на новые уровни участницы должны были выполнять перед веб-камерой задания сексуального характера, передает РИА «Новости».

    На компьютере задержанного обнаружили 255 видеороликов с участием несовершеннолетних, снятых в период с сентября 2017 года по день его ареста в октябре 2025 года.

    Жертвами преступлений стали 245 девочек из Нидерландов, Бельгии, Германии, Австралии и США. Самой младшей из установленных потерпевших было восемь лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в американском штате Миссисипи приговорил местного тренера к 90 годам тюремного заключения за производство детской порнографии.

    Суд назначил 29 лет лишения свободы мужчине за преступления против половой неприкосновенности детей в социальных сетях из мест лишения свободы.

    Летом Воронежский суд приговорил 32-летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за дистанционные действия сексуального характера в отношении девочки младше 14 лет.

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    13 ноября 2026, 03:16 • Новости дня
    Онищенко назвал условия распространения менингококковой инфекции у детей

    Онищенко: Школы и лагеря способствуют распространению менингококка

    Tекст: Катерина Туманова

    Длительное пребывание детей в школах и лагерях способствует распространению менингококковой инфекции, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Для этой инфекции сезон характерный, потому что сейчас сезон похолодания, а дети в больших количествах и долгое время находятся вместе в школах, в классах», – рассказал Онищенко ТАСС.

    Эпидемиолог добавил, что распространению инфекции также способствуют стресс и скученность людей. Он отметил, что ранее подобные случаи фиксировались среди новобранцев, которые собирались в большие группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане 310 человек сделали прививки от менингококковой инфекции. В сентябре Онищенко заявил об отсутствии угрозы масштабных эпидемий из-за экзотических инфекций в России.

    Минздрав зарегистрировал первую отечественную вакцину от менингококка.

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