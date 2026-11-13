Экс-президенту Парагвая предъявили обвинения по делу о крахе банка

Генпрокуратура Парагвая обвинила экс-президента в преступном сговоре

Tекст: Денис Тельманов

Бывший президент Парагвая, а также экс-председатель Центробанка и глава управления банковского надзора обвиняются в предполагаемом создании преступного сообщества, передает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

Ведомство полагает, что фигуранты создали схему при участии чиновников исполнительной власти и ЦБ для лоббирования интересов бизнес-конгломерата, связанного с Grupo Vázquez и Ueno Bank.

Новые обвинения выдвинуты и против бывших членов совета директоров ЦБ. Следствие считает, что бывшее руководство знало о превышении кредитных лимитов компаниями, связанными с Ueno Bank, а также о других сомнительных операциях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье бывший глава Центрального банка Карлос Карвальо был арестован по делу о финансовом скандале вокруг Ueno Bank.

В тот же день суд оставил бывшего президента Парагвая Сантьяго Пенью под временным арестом.

В прошлую субботу Сенат Парагвая признал Пенью виновным в рамках процедуры импичмента и постановил лишить его поста главы государства.