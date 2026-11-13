ВВС США испытали сброс вооружения с новейшего бомбардировщика B-21 Raider

ВВС США на прошлой неделе провели испытания по сбросу вооружения с перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского военного ведомства.
Успешное применение боеприпасов позволило перевести программу создания самолета из стадии летных испытаний в статус проверки возможностей полноценной боевой платформы.
Мейнк подчеркнул, что проведенные тесты подтвердили способность бомбардировщика оперативно интегрировать новые виды вооружения. В ведомстве добавили, что подготовке предшествовали тысячи часов виртуального моделирования для точного расчета траектории движения боеприпаса.
B-21 Raider представляет собой стратегический бомбардировщик шестого поколения большой дальности, способный преодолевать современные системы противовоздушной обороны. В Пентагоне рассчитывают, что этот самолет станет основой будущей стратегической авиации страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце командование ВВС США начало изучать возможность оснащения бомбардировщиков B-21 Raider средствами воздушного боя.
Вашингтон спланировал продлить эксплуатацию стратегических самолетов B-2 Spirit и B-1B Lancer.
Весной кадры с испытаний по дозаправке в воздухе раскрыли особенности конструкции нового американского бомбардировщика.