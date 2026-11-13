BMW решил отозвать более 720 тыс. автомобилей в США из-за риска возгорания

Reuters: BMW отзывает в США более 720 тыс. машин из-за угрозы пожара

Tекст: Вера Басилая

Отзыв коснется автомобилей 3-й и 5-й серий, кроссоверов X1, X3 и X4, а также родстеров Z4 и некоторых других моделей, произведенных в период с 2012 по 2018 год, передает Reuters.

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) порекомендовало владельцам неисправных транспортных средств парковать их на открытом воздухе вдали от зданий и других машин до тех пор, пока поломка не будет устранена.

Автопроизводитель в настоящее время работает над решением проблемы. В компании располагают информацией о десяти случаях возгорания. Пожары произошли после того, как в 2024 году эти машины уже отзывались из-за дефекта водяного насоса и прошли ремонт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце германский автоконцерн Volkswagen отозвал почти 72,7 тыс. электромобилей по всему миру из-за производственного брака высоковольтных батарей.

В сентябре автопроизводитель вернул в мастерские около 4 млн машин разных брендов из-за риска возникновения неисправности в рулевом управлении.

В феврале немецкий концерн BMW начал масштабный отзыв машин из-за риска пожара.