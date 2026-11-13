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    13 ноября 2026, 20:59 • Новости дня

    Дептранс Москвы анонсировал изменение парковочных тарифов на ряде улиц

    Дептранс: Парковка на некоторых улицах Москвы станет дешевле с 18 января

    Дептранс Москвы анонсировал изменение парковочных тарифов на ряде улиц
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 18 января 2027 года на ряде улиц в Северном административном округе Москвы снизятся тарифы на платную парковку, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

    На ряде улиц в районах Головинский, Западное Дегунино, Савеловский, Ховрино и Дмитровский парковка станет дешевле, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный дептранс.

    «Сейчас эти стоянки заполняются менее чем наполовину, и снижение тарифа поможет повысить спрос на места. Стоимость пониженного тарифа также будет проиндексирована до 50 рублей в час», – заявили агентству в пресс-службе.

    Эти меры позволят сбалансировать нагрузку на улицы и избежать длительной парковки одних и тех же автомобилей на востребованных участках. Кроме того, в ноябре и декабре 13 парковок со шлагбаумом в ВАО, ЗАО, ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО и ТиНАО будут переведены в режим обычных уличных стоянок из-за повышенного спроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце столичный департамент транспорта сообщил об изменении цен на платную парковку с 17 декабря.

    В мае Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект о постоплате парковок.

    13 ноября 2026, 12:57 • Новости дня
    Журналисту Заворотному оторвало руку при взрыве машины на юге Москвы
    Журналисту Заворотному оторвало руку при взрыве машины на юге Москвы
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Журналист-международник и политтехнолог Сергей Заворотный, известный как пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, лишился руки в результате взрыва автомобиля в Чертаново.

    У пострадавшего также диагностировали ушиб мозга, переломы ребер и открытый перелом правой голени, передает Telegram-канал «Моя Москва».

    На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, Росгвардии и спецслужб.

    Сергей Заворотный – кандидат исторических наук, до 2004 года работал в аппарате Госдумы, а после 2014 года занимал должность директора центра информационных технологий Приморского ГАТУ и стал соавтором книги «Янукович сдал. Госдеп принял».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля на Кировоградской улице в Москве.

    В результате взрыва пострадал журналист Сергей Заворотный.

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    13 ноября 2026, 11:26 • Новости дня
    Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы

    При взрыве автомобиля в Москве пострадал журналист Сергей Заворотный

    Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате взрыва автомобиля Toyota на Кировоградской улице на юге Москвы серьезно пострадал журналист Сергей Заворотный, ранее работавший пресс-секретарем бывшего премьера Украины Николая Азарова.

    Взрыв автомобиля Toyota произошел прямо во время движения, в результате чего водитель получил травмы и был передан медикам, сообщает Telegram-канал 112.

    По предварительной версии, причиной инцидента могла стать неисправность газового оборудования. Взрыв сильно повредил машину со стороны водительского сиденья, на месте происшествия работают экстренные службы.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил, что взорванный автомобиль принадлежит бывшему пресс-секретарю экс-премьера Украины Николая Азарова журналисту Сергею Заворотному. По словам очевидцев, пострадавший самостоятельно выбрался из салона, он получил серьезные травмы ног и осколочные ранения груди и спины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник сообщил о гибели военного при взрыве автомобиля в поселке Шушары в Петербурге.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего.

    Военный эксперт Юрий Кнутов расценил случившееся как начатую украинскими властями охоту на российских офицеров.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    13 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Азаров рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве Заворотного

    Азаров: Пострадавший при взрыве в Москве Заворотный в критическом состоянии

    Азаров рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве Заворотного
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пострадавший при взрыве машины в Москве бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный находится в критическом состоянии, сообщил сам Азаров.

    «К большому сожалению, состояние, в котором он находится сейчас, достаточно критичное», – сказал Азаров в эфире телеканала «Россия 24». Его цитирует РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-депутат Рады Олег Царев назвал вероятных организаторов покушения на Заворотного.

    Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство.

    Журналист лишился руки в результате взрыва.

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    13 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Сборка внедорожников Tank 400 началась в Калининграде

    «Автотор» приступил к производству бензиновой версии Tank 400 в Калининграде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Калининградский завод «Автотор» начал производство третьей модели бренда Tank – бензиновой версии рамного внедорожника Tank 400, сообщили в пресс-службе концерна Great Wall Motors.

    «В Калининграде началось производство рамного внедорожника Tank 400. На предприятии «Автотор» налажен выпуск бензиновой версии внедорожной модели», – говорится в сообщении пресс-службы концерна.

    На первом этапе автомобили собирают на базе готовых сваренных и окрашенных кузовов. Внедорожник оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 245 лошадиных сил и девятиступенчатой коробкой передач.

    В Great Wall Motors добавили, что автомобиль адаптирован к российским условиям эксплуатации и оборудован зимним пакетом, включающим подогрев сидений, руля, стекол, зеркал и форсунок омывателя, а также бачком омывателя увеличенного объема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре автоконцерн «АвтоВАЗ» приступил к серийному производству обновленной версии внедорожника Niva Bronto.

    В июне на предприятии «Автотор» стартовало локализованное производство внедорожников Tank 300.

    В январе 2025 года в Калининграде началось производство рамных внедорожников BJ60.

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    13 ноября 2026, 01:22 • Новости дня
    С начала суток на подлете к Москве сбиты 44 дрона ВСУ

    Собянин сообщил о 44 сбитых на подлете к Москве дронах с полуночи

    С начала суток на подлете к Москве сбиты 44 дрона ВСУ
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала суток силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 44 беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил в Max-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    Силами ПВО Минобороны отражена атака еще десять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города. Таким образом, с начала суток на подлете к столице сбиты 44 дрона,

    По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников. Российские системы ПВО уничтожили еще 15 дронов. Общее число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло почти 60 дронов штук за три часа.


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    13 ноября 2026, 15:22 • Новости дня
    В Госдуму внесен законопроект о регулировании движения беспилотных автомобилей

    Правительство внесло в Госдуму проект о регулировании беспилотных автомобилей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правительство внесло в Госдуму законопроект об установлении постоянных правил эксплуатации беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования.

    К беспилотным планируется относить машины с третьим, четвертым или пятым уровнем автоматизации, передает РИА «Новости» со ссылкой на проект закона.

    Документ определяет условия их допуска к участию в дорожном движении, обязанности изготовителей, владельцев, водителей и операторов дистанционной поддержки, правила страхования.

    «Проект разработан в целях регулирования эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования», – говорится в пояснительной записке.

    Новой нормой также предлагается определить ответственность за ДТП с беспилотными автомобилями. Нести ответственность будет лицо, осуществлявшее контроль за движением в момент причинения вреда. Однако если водитель не установлен или его не было, то ответственность понесет владелец транспортного средства.

    В документе отмечается, что сейчас беспилотники тестируются в рамках экспериментальных правовых режимов с 2018 года. Новый закон позволит легализовать их движение на всех дорогах и трамвайных путях России после окончания сроков действия этих режимов. Уточняется, что к 2050 году доля беспилотных автомобилей на дорогах может достичь 50%.

    Для машин с четвертым и пятым уровнем автоматизации водитель может не находиться в салоне, а за движением будет следить оператор дистанционной поддержки. Беспилотные автомобили должны быть оснащены устройством регистрации данных, аппаратурой ГЛОНАСС и средствами защиты от постороннего вмешательства. Кроме того, предлагается разрешить использовать такие машины для перевозок пассажиров и грузов, в том числе в такси и на регулярных маршрутах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова назвала принятие закона условием массового запуска беспилотных такси в России.

    В августе министр транспорта Андрей Никитин сообщил о введении в 35 российских субъектах экспериментальных требований к работе беспилотных курьеров.

    Весной в Минтрансе заявили об одобрении правительством концепции развития рынка беспилотных грузоперевозок.

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    13 ноября 2026, 00:10 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве почти 60 дронов ВСУ за три часа

    Собянин: ПВО сбила 59 украинских дронов на подлете к Москве за три часа

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы ПВО уничтожили 59 украинских дронов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале Max.

    «Восемь БПЛА уничтожено ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он за несколько минут до полуночи.

    Всего за три часа, с 21:00 четверга, было сбито 59 украинских дронов на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Собянин сообщил об отражении атаки пяти беспилотников, летевших на Москву. Позже он заявил об уничтожении еще 15 аппаратов. Затем общее число сбитых на подлете к столице дронов достигло 31.

    Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский вечером четверга ввели ограничения на полеты.

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    13 ноября 2026, 03:55 • Новости дня
    МВД призвало заменить продленные в 2023 году водительские права

    Tекст: Катерина Туманова

    В МВД России напомнили, что водители, чьи удостоверения истекали в ноябре 2023 года и были автоматически продлены на три года, должны заменить документы в текущем месяце.

    В ведомстве уточнили, что замена обязательна для тех водителей, которые воспользовались постановлением правительства об особенностях разрешительной деятельности, передает РИА «Новости».

    «В ноябре 2026 года необходимо заменить водительское удостоверение… тем, у кого оно истекло в ноябре 2023 года в случае, если владелец удостоверения воспользовался правом продления срока действия», – заявили в пресс-службе ведомства.

    В МВД добавили, что поменять права в этом месяце также обязаны граждане, у которых срок их действия истекает в ноябре 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре эксперт сообщил об изменении правил сдачи теоретического экзамена на водительские права с марта 2027 года. Юрист предупредил автомобилистов об уборке улиц за неоплаченные штрафы. Эксперт заявил об угрозе лишения прав из-за сбитого лося.

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    13 ноября 2026, 12:04 • Новости дня
    Toyota реализовала более 58 млн автомобилей Corolla за 60 лет

    Kyodo: Продажи автомобилей Toyota Corolla превысили 58 млн единиц за 60 лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Японская корпорация Toyota Motor реализовала свыше 58 млн экземпляров модели Corolla по всему миру за 60 лет с момента выпуска первого поколения автомобиля.

    Мировые продажи самого популярного в мире автомобиля превысили 58 млн единиц в более чем 150 странах и регионах по состоянию на конец сентября, пишет Kyodo.

    Первое поколение Corolla дебютировало в ноябре 1966 года в виде двухдверного седана. В 2020 году линейка пополнилась первым в серии кроссовером Corolla Cross. По итогам 2024 года глобальные продажи модели достигли рекордных 1,66 млн экземпляров.

    Ожидается, что следующее, 13-е поколение автомобиля получит разнообразные силовые установки, включая первый в серии электромобиль и подключаемый гибрид. Кроме того, компания планирует вывести на массовый рынок машины с водородным двигателем, испытав прототипы на базе GR Corolla в гонках на выносливость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее легковые автомобили марок Lada и Toyota стали лидерами продаж на российском рынке машин с пробегом.

    Также автогигант «АвтоВАЗ» начал выпуск модернизированной Lada Niva Legend.

    Кроме того, бывший высокопоставленный американский чиновник сравнил беспилотную боевую систему LUCAS с автомобилем Toyota Corolla.

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    13 ноября 2026, 03:44 • Новости дня
    Климатолог спрогнозировал снег в Москве на Новый год

    Климатолог допустил наличие снежного покрова в Москве под Новый год

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве под Новый год с высокой вероятностью будет снег, хотя в последние годы высота снежного покрова к празднику была ниже нормы, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    «На Новый год 31 декабря наличие снежного покрова весьма вероятно, однако за 90-летний период наблюдений полное отсутствие снега отмечалось только раз, в 2017 году. Но в последние годы, особенно в 2013, 2015, 2019 и 2024 годах, наблюдалась незначительная высота снежного покрова», – передает его слова ТАСС.

    Специалист добавил, что высота снега в те годы составляла лишь 2–6 см, что в четыре-восемь раз меньше нормы в 16 см.

    Температура в декабре ожидается около климатической нормы или выше нее на 1–4 градуса. Средняя температура составит от нуля до –4 градусов. Ранее Терешонок отмечал, что погода в декабре будет неоднородной из-за оттепелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о потеплении в Москве до +6 градусов и осадках в виде дождя со снегом.

    На прошлой неделе в Подмосковье впервые в текущем сезоне образовался снежный покров высотой один сантиметр.

    Синоптик Тишковец спрогнозировал в Центральной России позднюю «истеричную» зиму.

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    13 ноября 2026, 17:00 • Новости дня
    Названо число подключенных к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» беспилотных автомобилей

    К системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили 317 беспилотных автомобилей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России к системе онлайн-мониторинга «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили 317 беспилотных автомобилей, сообщил гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

    «Сейчас к платформе идентификации на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» подключены 317 ВАТС – 190 легковых автомобилей (включая такси) и 127 робофур», – приводит слова Райкевича РИА «Новости».

    Он отметил, что система позволяет в реальном времени отслеживать движение беспилотников. Данные используют для оценки безаварийного пробега и готовности технологий к промышленной эксплуатации автономного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство внесло в Госдуму законопроект об установлении постоянных правил эксплуатации беспилотных транспортных средств, одним из условий которого станет мониторинг через «ЭРА-ГЛОНАСС».

    В октябре правительство включило два новых региона в эксперимент с тестированием высокоавтоматизированного рельсового транспорта.

    Ранее Минтранс оценил сроки выхода беспилотных грузовиков на дороги России.

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    13 ноября 2026, 03:20 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 47 летевших к Москве дронов с полуночи

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в канале Max об уничтожении еще трех беспилотников, летевших к городу, общее их число с полуночи достигло 47.

    «Три БПЛА уничтожено силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

    С полуночи число сбитых на подлете к столице дронов составило 47 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин сообщил об уничтожении 44 летевших на столицу беспилотников. Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты.

    В четверг системы ПВО отразили атаку пяти направлявшихся к городу дронов. Общее число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло почти 60 дронов штук за три часа.

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    13 ноября 2026, 17:46 • Новости дня
    Жертвами столкновения грузовика и микроавтобуса в Индии стали 23 человека

    В Индии 23 человека погибли при ДТП фуры и микроавтобуса

    Tекст: Денис Тельманов

    По меньшей мере 23 человека погибли и 20 пострадали при столкновении микроавтобуса со студентами и грузового автомобиля в индийском штате Ассам.

    Авария произошла недалеко от индийского национального парка Казиранга на северо-востоке страны. Многие из пассажиров микроавтобуса оказались студентами местного колледжа, которые возвращались домой после занятий, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание India Today.

    Точное число находившихся в салоне микроавтобуса людей остается неизвестным. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

    По предварительным данным полиции, микроавтобус перед столкновением двигался на высокой скорости. При этом ранее на водителя данного транспортного средства выписали порядка 12 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце 15 человек погибли в результате наезда грузового автомобиля на толпу молящихся около храма в индийском Гвалиоре.

    Летом пассажирский автобус на высокой скорости врезался в толпу зрителей во время религиозного концерта в штате Бихар.

    В прошлом году газета Hindustan Times сообщила о гибели как минимум 20 человек при лобовом столкновении автобуса и грузовика в штате Телангана.

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    13 ноября 2026, 22:01 • Новости дня
    АвтоВАЗ зарегистрировал в России товарный знак Tezis

    Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» запатентовал бренд Tezis сроком до 2036 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» получил разрешение Роспатента на использование новой торговой марки Tezis для продажи машин и запчастей.

    Автопроизводитель получил возможность выпускать и реализовывать под новым брендом транспортные средства, а также запчасти и различные автомобильные аксессуары к ним, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Роспатента.

    Соответствующая заявка была направлена предприятием в ведомство в июне текущего года. В ноябре по ней было принято положительное решение, срок действия которого установлен до 2036 года.

    В настоящее время концерн, владеющий производственными площадками в Тольятти и Ижевске, а также начавший в сентябре 2025 года сборку Lada Iskra на «Автозаводе Санкт-Петербург», выпускает легковые машины семи семейств: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре АвтоВАЗ запатентовал мемную фразу «Можно, а зачем?» в качестве товарного знака.

    В июне отечественный автомобильный концерн направил официальные документы для оформления прав на новые торговые марки.

    В марте в России зарегистрировали новый товарный знак Lada Parus для выпуска автомобилей и автозапчастей.

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    13 ноября 2026, 21:10 • Новости дня
    BMW решил отозвать более 720 тыс. автомобилей в США из-за риска возгорания

    Reuters: BMW отзывает в США более 720 тыс. машин из-за угрозы пожара

    Tекст: Вера Басилая

    Германский автоконцерн BMW инициировал отзыв почти 721 тыс. машин в Соединенных Штатах из-за угрозы возгорания после предыдущего ремонта водяного насоса.

    Отзыв коснется автомобилей 3-й и 5-й серий, кроссоверов X1, X3 и X4, а также родстеров Z4 и некоторых других моделей, произведенных в период с 2012 по 2018 год, передает Reuters.

    Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) порекомендовало владельцам неисправных транспортных средств парковать их на открытом воздухе вдали от зданий и других машин до тех пор, пока поломка не будет устранена.

    Автопроизводитель в настоящее время работает над решением проблемы. В компании располагают информацией о десяти случаях возгорания. Пожары произошли после того, как в 2024 году эти машины уже отзывались из-за дефекта водяного насоса и прошли ремонт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце германский автоконцерн Volkswagen отозвал почти 72,7 тыс. электромобилей по всему миру из-за производственного брака высоковольтных батарей.

    В сентябре автопроизводитель вернул в мастерские около 4 млн машин разных брендов из-за риска возникновения неисправности в рулевом управлении.

    В феврале немецкий концерн BMW начал масштабный отзыв машин из-за риска пожара.

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