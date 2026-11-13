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    13 ноября 2026, 21:06 • Новости дня

    Сбой в работе сервисов Microsoft затронул крупнейшие компании ФРГ

    Сбой в сервисах Microsoft затронул Siemens, Volkswagen и Deutsche Bahn

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие концерны Siemens, Volkswagen и Deutsche Bahn столкнулись с проблемами в работе из-за масштабного сбоя в американских сервисах корпорации Microsoft.

    Сбои в работе американских ИТ-сервисов затронули ряд крупных немецких предприятий, включая энергетическую компанию E.ON и телекоммуникационного оператора Telekom, которые пожаловались на ограничения при отправке сообщений, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    Представители Siemens сообщили о задержках в коммуникации. В Deutsche Bahn пояснили, что информация об изменении графика движения поездов задерживалась из-за неполадок с электронной почтой. При этом в железнодорожной компании подчеркнули, что движение составов не зависит от систем Microsoft, поэтому транспортное сообщение в стране осуществляется стабильно.

    Автопроизводитель Volkswagen зафиксировал проблемы с облачной службой Microsoft 365. Компания находится в тесном контакте с американской корпорацией для решения ситуации. В Федеральном ведомстве по информационной безопасности Германии допустили, что неполадки могли серьезно затронуть бизнес в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцелярия премьер-министра Британии Энди Бернема столкнулась с проблемами из-за глобального сбоя сервисов Microsoft.

    Ранее в тот же день серьезные перебои в работе из-за неполадок зафиксировали правительственные ведомства и частные компании Японии.

    Австралийская контрразведка ASIO и федеральная полиция также пострадали от масштабных технических проблем.

    13 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии не планируют отказывать в визах российским спортсменам, но продолжат настаивать на недопуске сборной России к чемпионату мира по хоккею 2027 года, заявил министр по вопросам развития спорта ФРГ Рональд Рауэ.

    «Нельзя навязать политическое решение с помощью виз. В конечном счете отказ в выдаче виз не решает проблему федерации хоккея и не способствует успешному проведению чемпионата мира. Нужно помочь IIHF найти решение, которое, естественно, сводится к недопуску России к чемпионату мира», – приводит слова Рауэ РИА «Новости» со ссылкой на сайт бундестага.

    Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, включая взрослый мужской чемпионат мира в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

    После этого премьер Канады Марк Карни заявил об отказе выдать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира, а ряд федераций сообщили о планах бойкотировать матчи.

    Ранее председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц сообщил, что семь федераций отказались подписать обновленное расписание молодежного чемпионата мира из-за допуска сборной России. По его словам, аналогичные действия ожидаются и перед взрослым чемпионатом мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тренер Capitals Hockey Academy в Вашингтоне Иннокентий Игнатьев заявил о пользе возвращения российских хоккеистов на международные турниры благодаря росту конкуренции.

    В четверг посол России в Оттаве Олег Степанов назвал проявлением трусости отказ властей Канады выдавать визы российским спортсменам.

    В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение канадских властей не выдавать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею.

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    13 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Бундестаг расширил полномочия разведки и контрразведки ФРГ

    Бундестаг расширил полномочия немецких спецслужб BND и BfV

    Бундестаг расширил полномочия разведки и контрразведки ФРГ
    @ S. Ziese/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Германии принял закон о расширении полномочий Федеральной разведывательной службы (BND) и Федерального ведомства по охране конституции (BfV).

    Во втором и третьем чтениях за документ проголосовали 308 депутатов, против выступили 190, воздержался 71, отмечает РИА «Новости». По новому закону, теперь BND получит возможность напрямую реагировать на непосредственные опасности и предпринимать превентивные действия при угрозе со стороны иностранных государств.

    Контрразведка (BfV), в свою очередь, сможет использовать «скрытое вмешательство без применения силы» по оперативной необходимости и самостоятельно ограничивать сотрудничество с союзными спецслужбами, если оно угрожает интересам Германии или ее земель.

    Кроме того, обе службы получат дополнительные полномочия в сфере кибербезопасности, включая отслеживание следов кибератак и информационных систем злоумышленников. Также увеличится разрешенный срок хранения разведданных BND в соответствии с нормами стран-партнеров в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Бундестаге предупредили о выходе киберугроз на новый уровень из-за критической уязвимости в PHP. Тогда же в Германии начали проверку по делу подозреваемого в шпионаже экс-главы BND Августа Ханнинга.

    В августе власти ФРГ разрешили спецслужбам осуществлять диверсии за рубежом и взламывать устройства граждан.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    13 ноября 2026, 09:24 • Новости дня
    Downdetector зафиксировал новые сбои в сервисах Microsoft по всему миру

    Downdetector: В работе сервисов Microsoft по всему миру произошел новый сбой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пользователи в ряде стран вновь сталкиваются с проблемами в работе сервисов Microsoft, следует из данных портала Downdetector.

    Сбои затрагивают работу электронной почты Outlook в Индии, Германии, Нидерландах, Франции и других странах, передает РИА «Новости» со ссылкой на платформу Downdetector.

    Также наблюдаются неполадки в работе Microsoft 365, Teams, Store и Copilot.

    Накануне масштабный сбой затронул 74 страны. В США на работу Outlook поступило более 130 тыс. жалоб, проблемы полностью не устранены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глобальный сбой сервисов Microsoft затронул контрразведку ASIO и федеральную полицию Австралии.

    Во вторник злоумышленники начали рассылать сообщения с предложением получить компенсацию за сбои в популярных сервисах.

    Ранее клиенты «Ozon банка» столкнулись с трудностями при доступе к мобильному приложению.

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    13 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Мерц: Европу на переговорах с Россией могут представить пять стран

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта Европу могут представить пять государств.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил использовать формат из пяти стран для участия Европы в мирных переговорах по Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Kyiv Independent.

    «У нас уже есть проверенный формат Е3. Мы также частично работаем над этим вопросом в формате пяти стран – Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы так оставалось и дальше», – заявил Мерц.

    Канцлер ФРГ также выразил уверенность, что Россия готова к диалогу с европейскими государствами, несмотря на дипломатический тупик.

    В четверг утром Москву посетили спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. После консультаций между Россией, США и Украиной в Абу-Даби они провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле, а затем отправились в Дублин на встречу с Владимиром Зеленским.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что европейские страны пытаются подключиться к мирному процессу, однако их практические действия свидетельствуют о стремлении к продолжению конфликта. Ранее Владимир Путин называл бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера предпочтительным кандидатом в переговорщики, подчеркивая, что европейцы должны сами выбрать лидера, который пользуется доверием и не делал резких заявлений в адрес Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

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    13 ноября 2026, 03:07 • Новости дня
    Бундесвер приостановил использование дронов Quantum Systems после кибератаки

    FT: Бундесвер отказался от дронов Quantum Systems из-за кибератаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Германии приняли решение приостановить эксплуатацию беспилотников баварского оборонного стартапа Quantum Systems после выявленной кибератаки на инфраструктуру компании.

    Бундесвер принял меры предосторожности и отстранил беспилотники компании от участия в недавних военных учениях, пишет Financial Times.

    «По словам источников, это решение помешало компании – одному из самых успешных оборонных стартапов в Европе после раунда финансирования, в ходе которого ее оценили в 7 млрд евро в этом году – принять участие в недавних военных учениях», – пишет газета.

    Quantum сообщила клиентам, что вредоносный файл обновления распространялся через сервер системы наземного управления и планирования миссий QBase. В конце октября стартап выявил инцидент и заявил о нейтрализации угрозы ИТ-отделом в сотрудничестве с властями.

    В Бундесвере отказались комментировать ситуацию из соображений безопасности. Quantum Systems заявила, что не будет комментировать действия отдельных клиентов, добавив, что ее «парк оборудования работает». Компания не сообщила, кто, предположительно, стоит за атакой.

    В июле служба внутренней разведки ФРГ предупреждала о повышенном риске атак на предприятия оборонного сектора, поддерживающие Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Quantum Systems пообещала передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков. Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч.

    В 2025 году стартап увеличил выпуск своих дронов на секретных объектах на Украине.

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    13 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным

    Мерц: В ЕС опасаются «второго Анкориджа» в свете планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие у европейских стран серьезных опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    По словам Мерца, в Европе опасаются новых неожиданностей от США в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    «Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще раз озвучить наш сигнал США – пожалуйста, никаких сюрпризов», – заявил канцлер ФРГ журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.

    Он напомнил о планах американского лидера Дональда Трампа обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

    Встреча лидеров АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о продолжающейся подготовке к возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц допустил участие пяти государств в возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по Украине.

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    13 ноября 2026, 12:37 • Новости дня
    Сбой в работе сервисов Microsoft обошелся Австралии в миллиарды долларов

    The Guardian: Сбой в работе Microsoft обошелся Австралии в миллиарды долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сбой в работе американской корпорации Microsoft может обойтись Австралии в миллиарды долларов, в том числе из-за отсутствия «запасных вариантов» у многих компаний.

    Масштабный сбой в работе сервисов американской корпорации Microsoft, продлившийся 12 часов, привел к колоссальным убыткам для Австралии, которые оцениваются в миллиарды долларов с учетом прямых и косвенных финансовых потерь.

    Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Guardian, которая приводит выводы специалиста в области безопасности компании RSM Australia Ашвина Пала.

    По оценке аналитика, некоторые организации успели задействовать протоколы по обеспечению непрерывности бизнеса, однако у многих компаний не оказалось резервных планов, из-за чего они столкнулись с критическими трудностями. «Я просто ошеломлен тем, что подобное могло произойти», – признался Пал.

    Технические неполадки нарушили функционирование австралийских правительственных ведомств, школ и университетов. Кроме того, перебои затронули Федеральную полицию Австралии и национальную службу безопасности и разведки. В самой корпорации Microsoft заверили, что процесс восстановления работы серверов продолжается, и в некоторых регионах доступ к системам уже частично возвращен.

    Массовые жалобы на недоступность программного обеспечения начали поступать вечером в четверг, при этом подавляющее большинство обращений зафиксировано в США. Согласно данным сервиса Downdetector, 131 тыс. человек столкнулись с проблемами в работе почты Outlook, 46 тыс. пользователей сообщили о неполадках в Microsoft 365, а еще свыше 10 тыс. жалоб пришлось на сервисы Copilot и Microsoft Teams.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу японские ведомства и частные компании столкнулись с перебоями из-за глобального сбоя сервисов Microsoft.

    Пользователи в ряде стран столкнулись с проблемами в работе сервисов американской корпорации.

    Глобальный сбой затронул австралийскую контрразведку ASIO и федеральную полицию.

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    13 ноября 2026, 11:53 • Новости дня
    Немецкая контрразведка заявила об угрозе шпионажа через Tesla

    Немецкая контрразведка предупредила о риске шпионажа через Tesla

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава ведомства по охране конституции немецкой федеральной земли Тюрингия Штефан Крамер заявил о возможном использовании машин американской компании Tesla для шпионажа.

    Как пишет Handelsblatt, автомобили Tesla и китайских автопроизводителей оказались в центре дискуссии по вопросам безопасности в Германии. Поводом стало решение бундесвера запретить въезд подключенных к интернету машин на территорию определенных военных объектов, передает РИА «Новости».

    «Камеры и системы геолокации в подключенных к Сети автомобилях собирают чувствительную информацию… В случае с бундесвером речь идет о военных объектах, рабочих процессах и персонале», – заявил Крамер.

    По его словам, Германии не следует полагаться на «презумпцию невиновности» в отношении автопроизводителей из стран-союзников. Решающее значение имеет то, какие данные собирает автомобиль, куда они передаются и кто может получить к ним доступ.

    В Федеральном ведомстве по безопасности в сфере информационной техники отметили, что большинство современных автомобилей в Германии способны передавать данные во время движения на серверы компаний-производителей. Конкретных доказательств использования машин для шпионажа пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бундесвер ограничил въезд китайских автомобилей на военные объекты из-за опасений шпионажа.

    В прошлом году министр в правительстве Берлина Кансель Кицильтепе назвала Tesla нацистским автомобилем.

    Продажи электромобилей Tesla в Германии сократились на 59%.

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    13 ноября 2026, 18:00 • Новости дня
    Мерц заявил о проведении в ближайшие недели переговоров по Украине с участием ЕС
    Мерц заявил о проведении в ближайшие недели переговоров по Украине с участием ЕС
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ближайшие недели состоятся предметные мирные переговоры по Украине с участием представителей некоторых европейских стран.

    «Впервые в ближайшие недели пройдут предметные мирные переговоры, на которых будет представлена Европа», – цитирует немецкого канцлера газета Bild. Соответствующее заявление Мерц сделал на неформальном саммите Евросоюза в Дублине, передает ТАСС.

    Канцлер отметил, что в переговорах, скорее всего, примут участие представители тех европейских государств, которые ранее проводили консультации с американской и украинской сторонами в Абу-Даби.

    При этом Мерц подчеркнул, что Германия совершенно точно примет участие в переговорном процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности участия стран Европы в мирных переговорах при демонстрации ими реальной готовности способствовать урегулированию конфликта на Украине.

    На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

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    13 ноября 2026, 17:19 • Новости дня
    Дортмундская «Боруссия» отказалась от спонсорства концерна Rheinmetall

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда прекратит спонсорское сотрудничество с германским оборонным концерном Rheinmetall из-за критики болельщиков, заявил глава правления ФК Карстен Крамер.

    Спонсорское соглашение между клубом и концерном, истекающее 30 июня 2027 года, продлено не будет. Решение об этом ФК и Rheinmetall приняли совместно, учитывая недовольство членов клуба и части фанатов, сообщает ТАСС.

    «Мы, разумеется, в курсе, что это сотрудничество было предметом споров с самого начала. Мы знакомы с критической позицией членов и части болельщиков», – заявил Крамер.

    Трехлетний контракт был подписан летом 2024 года, он приносит клубу около 10 млн евро ежегодно. Болельщики «Боруссии» критиковали соглашение, указывая на несовместимость продажи оружия с ценностями футбольного клуба. В ноябре 2024 года члены ФК на общем собрании проголосовали против продления контракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Министерство обороны Румынии потребовало от немецкой компании Rheinmetall 8,7 млн евро в качестве штрафа за несвоевременную поставку модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103.

    Ранее стоимость акций немецкого оборонного концерна на европейских торгах упала более чем на 16% после второго за год снижения годовых прогнозов.

    До этого Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты Schakal для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

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    13 ноября 2026, 16:15 • Новости дня
    Автомобиль экс-главреда Bild Райхельта сожгли в Берлине

    Nius: В Берлине сожгли автомобиль бывшего главного редактора Bild Райхельта

    Tекст: Денис Тельманов

    В берлинском районе Шарлоттенбург неизвестные подожгли автомобиль бывшего главного редактора газеты Bild Юлиана Райхельта, сообщил портал Nius.

    Прохожий вызвал пожарных, однако машина выгорела практически полностью. Полиция подтвердила поджог, пишет Nius. Сам Райхельт считает, что преступление имеет политическую мотивацию и может быть связано с его профессиональной деятельностью в качестве журналиста.

    Следователи также не исключают подобных мотивов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на территории филиала немецкой машиностроительной компании MAN в Лейпциге подожгли 10 грузовиков и фургонов.

    В марте в Баварии член партии «Альтернатива для Германии» поджег свой автомобиль и попытался свалить вину на леворадикалов.

    В 2025 году активисты «Антифа» заявили о причастности к поджогу BMW депутата АдГ Бернда Баумана в Гамбурге.

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    13 ноября 2026, 06:57 • Новости дня
    Сбой Microsoft затронул контрразведку и полицию Австралии

    SBS: Глобальный сбой сервисов Microsoft затронул силовые ведомства Австралии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глобальный сбой сервисов Microsoft затронул австралийскую контрразведку ASIO и федеральную полицию, сообщил телеканал SBS.

    Пользователи столкнулись с проблемами доступа к электронной почте Outlook и другим сервисам Microsoft 365, включая Teams и Copilot, передает РИА «Новости» со ссылкой на SBS. Утром о неполадках сообщили более 5,5 тыс. австралийцев.

    Масштаб последствий для силовых ведомств не уточняется.

    Глава МВД Австралии Тони Берк заявил, что уже обсудил ситуацию с Microsoft. По его словам, в компании предполагают, что причиной сбоя стало неудачное обновление, и не видят оснований связывать инцидент с кибератакой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее активисты в Амстердаме попытались проникнуть на территорию строящегося дата-центра Microsoft.

    Также ИИ-агенты американской компании OpenAI взломали сайты двух ведомств австралийского штата Новый Южный Уэльс.

    Кроме того, Microsoft сообщила о возможных задержках трафика из-за повреждения подводных кабелей в Красном море.

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    13 ноября 2026, 16:02 • Новости дня
    Власти Германии запланировали выкуп долей в урановом концерне Urenco

    Welt: Германия выкупит у RWE и E.ON доли в урановом концерне Urenco

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Германии намерено приобрести у энергетических компаний RWE и E.ON их пакеты акций в предприятии по обогащению урана Urenco по геостратегическим соображениям.

    Власти ФРГ планируют выкупить доли в компании по обогащению урана Urenco у энергетических концернов RWE и E.ON, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt.

    Британская Urenco участвует в производстве реакторного топлива для оборонных целей. Акции компании поделены на три части: одной владеет Британия, второй – Нидерланды, а третья распределена между немецкими RWE и E.ON.

    На территории Германии Urenco управляет предприятием по обогащению урана в городе Гронау.

    Берлин намерен сохранить присутствие в ядерной сфере по геостратегическим соображениям.

    В проект бюджета страны на 2027 год внесли новую статью расходов на приобретение долей в энергетических компаниях, заложив на нее 4 млрд евро.

    В министерствах финансов и экономики ФРГ отказались уточнять, на что конкретно направят эти средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом правительство Германии согласовало участие российской госкорпорации «Росатом» в производстве ядерного топлива на территории страны.

    В июне канцелярия премьер-министра Британии сообщила о намерении поставлять Украине обогащенный уран для обеспечения работы АЭС.

    В прошлом году власти Бразилии и дочерняя структура Росатома начали рассматривать возможность совместной добычи урана.

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    13 ноября 2026, 11:43 • Новости дня
    Германия выделила Украине 200 млн евро на помощь зимой

    МИД ФРГ: Берлин выделит Киеву 200 млн евро на подготовку к зиме

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Германии выделит Украине дополнительные 200 млн евро на оказание гуманитарной и инфраструктурной помощи в зимний период, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

    Власти Германии предоставят Украине еще 200 млн евро на гуманитарные и инфраструктурные нужды в предстоящий зимний период, передает ТАСС.

    «Министерство иностранных дел и министерство экономического сотрудничества и развития в кратчайшие сроки выделяют дополнительные средства на общую сумму 200 млн евро для оказания зимней помощи. Бюджетный комитет Бундестага сегодня дал на это зеленый свет», – говорится в совместном заявлении ведомств.

    Эти финансы пойдут на поддержание водоснабжения, отопления и подачи электричества в украинских городах, а также на закупку предметов первой необходимости.

    Средства по линии министерства экономического сотрудничества будут направлены на поддержку школ, детских садов, сельского хозяйства и служб гражданской защиты. Немецкий МИД займется подготовкой городской инфраструктуры к зиме и помощью беженцам в Молдавии и других соседних государствах, а также внутренним переселенцам и жителям прифронтовых зон. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заверил, что Берлин продолжит гуманитарную поддержку Киева.

    С февраля 2022 года Германия передала украинской стороне около 43,3 млрд евро гуманитарной и 57,6 млрд евро военной помощи, являясь крупнейшим донором Киева. При этом Россия неоднократно указывала, что поставки вооружений киевским властям лишь затягивают конфликт на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Евросоюз пообещал направить на Украину 500 электрогенераторов к зимнему сезону.

    Эксперты Кильского института констатировали расходование внутри ФРГ трети выделенных на поддержку Киева средств.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал выделить украинской стороне пакет военной и гражданской помощи на 1,35 млрд евро.

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    13 ноября 2026, 16:12 • Новости дня
    ВОЗ на фоне сбоя Microsoft посоветовала отвлечься от экранов и прогуляться

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне масштабного сбоя в работе сервисов Microsoft рекомендовала интернет-пользователям отдохнуть от компьютеров, сделать растяжку и пообщаться с другими людьми.

    «Не работает электронная почта? Вот несколько идей, как сохранить здоровье в режиме офлайн», – приводит ТАСС сообщение организации в соцсетях.

    Пользователям также посоветовали встать с рабочего места и прогуляться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу корпорация Microsoft сообщила о постепенном восстановлении работы сервисов после сбоя.

    Сбой в работе американской корпорации обошелся Австралии в миллиарды долларов.

    Глобальные перебои парализовали работу правительственных ведомств и частных компаний в Японии.

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