Сбой в работе сервисов Microsoft затронул крупнейшие компании ФРГ

Сбой в сервисах Microsoft затронул Siemens, Volkswagen и Deutsche Bahn

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сбои в работе американских ИТ-сервисов затронули ряд крупных немецких предприятий, включая энергетическую компанию E.ON и телекоммуникационного оператора Telekom, которые пожаловались на ограничения при отправке сообщений, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Представители Siemens сообщили о задержках в коммуникации. В Deutsche Bahn пояснили, что информация об изменении графика движения поездов задерживалась из-за неполадок с электронной почтой. При этом в железнодорожной компании подчеркнули, что движение составов не зависит от систем Microsoft, поэтому транспортное сообщение в стране осуществляется стабильно.

Автопроизводитель Volkswagen зафиксировал проблемы с облачной службой Microsoft 365. Компания находится в тесном контакте с американской корпорацией для решения ситуации. В Федеральном ведомстве по информационной безопасности Германии допустили, что неполадки могли серьезно затронуть бизнес в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцелярия премьер-министра Британии Энди Бернема столкнулась с проблемами из-за глобального сбоя сервисов Microsoft.

Ранее в тот же день серьезные перебои в работе из-за неполадок зафиксировали правительственные ведомства и частные компании Японии.

Австралийская контрразведка ASIO и федеральная полиция также пострадали от масштабных технических проблем.