Суд Парижа продлил арест обвиняемой в шпионаже россиянке Новиковой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Срок содержания под стражей гражданки России Анны Новиковой, обвиняемой во Франции в шпионаже, продлен на шесть месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката задержанной Филиппа де Веля. В октябре он сообщал, что суд отклонил восьмое ходатайство об освобождении подзащитной.

О задержании трех членов ассоциации помощи жителям Донбасса SOS Donbass, среди которых была гражданка России Анна Новикова, стало известно в ноябре 2025 года. Задержанным предъявили обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «заговоре с целью совершения преступления».

В посольстве России тогда подтвердили факт задержания Новиковой, отметив, что наличие у нее французского гражданства ограничивает возможности дипломатов. В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ведомство и посольство в Париже приложат все усилия для ее скорейшего освобождения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле парижский суд отказался перевести Новикову под судебный контроль.

В мае прошение о переводе под домашний арест также отклонили, несмотря на предоставленные дипломатами гарантии обеспечения жильем.

В апреле посол России во Франции Алексей Мешков сообщил о готовности посольства предоставить жилье россиянке в качестве гарантии для ее освобождения под судебный надзор.