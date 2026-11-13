МВД раскрыло схемы вербовки подростков в социальных сетях

МВД: Вербовщики ищут подростков через политический контент в соцсетях

Tекст: Валерия Городецкая

Вербовка часто начинается с безобидной переписки в соцсетях или мессенджерах, сообщает МВД в Max. Злоумышленники анализируют личные страницы и выбирают тех, кто ярко реагирует на политический контент, но не имеет четкой личностной позиции.

В ведомстве советуют обсуждать любые настойчивые предложения со взрослыми или правоохранителями. Для защиты от влияния рекомендуется соблюдать правила цифровой гигиены: защищать персональные данные, использовать надежные пароли и с осторожностью относиться к подозрительным профилям и закрытым чатам.

Если подросток уже начал выполнять задания вербовщиков, но осознал опасность, ему следует как можно быстрее рассказать об этом доверенным взрослым и обратиться в полицию. Согласно ст. 31 УК РФ (добровольный отказ от преступления), лицо, добровольно и окончательно отказавшееся от доведения преступления до конца, не подлежит уголовной ответственности, если своевременно сообщит органам власти и примет меры для предотвращения преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила об активном использовании злоумышленниками интернет-технологий и психологического давления для вовлечения подростков в преступность.

В четверг Следственный комитет России сообщил о задержании в ЛНР подростка, который по заданию куратора планировал устроить теракт в школе Северодонецка.

В субботу начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД Филипп Немов заявил о начале вербовки подростков иностранными спецслужбами в онлайн-играх с мелких просьб.