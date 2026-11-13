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    13 ноября 2026, 20:17 • Новости дня

    МВД раскрыло схемы вербовки подростков в социальных сетях

    МВД: Вербовщики ищут подростков через политический контент в соцсетях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вербовщики ищут потенциальных жертв среди подростков, обращая внимание на тех, кто активно ведет соцсети и реагирует на политический контент, предупредили в МВД.

    Вербовка часто начинается с безобидной переписки в соцсетях или мессенджерах, сообщает МВД в Max. Злоумышленники анализируют личные страницы и выбирают тех, кто ярко реагирует на политический контент, но не имеет четкой личностной позиции.

    В ведомстве советуют обсуждать любые настойчивые предложения со взрослыми или правоохранителями. Для защиты от влияния рекомендуется соблюдать правила цифровой гигиены: защищать персональные данные, использовать надежные пароли и с осторожностью относиться к подозрительным профилям и закрытым чатам.

    Если подросток уже начал выполнять задания вербовщиков, но осознал опасность, ему следует как можно быстрее рассказать об этом доверенным взрослым и обратиться в полицию. Согласно ст. 31 УК РФ (добровольный отказ от преступления), лицо, добровольно и окончательно отказавшееся от доведения преступления до конца, не подлежит уголовной ответственности, если своевременно сообщит органам власти и примет меры для предотвращения преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила об активном использовании злоумышленниками интернет-технологий и психологического давления для вовлечения подростков в преступность.

    В четверг Следственный комитет России сообщил о задержании в ЛНР подростка, который по заданию куратора планировал устроить теракт в школе Северодонецка.

    В субботу начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД Филипп Немов заявил о начале вербовки подростков иностранными спецслужбами в онлайн-играх с мелких просьб.

    13 ноября 2026, 09:24 • Новости дня
    Downdetector зафиксировал новые сбои в сервисах Microsoft по всему миру

    Downdetector: В работе сервисов Microsoft по всему миру произошел новый сбой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пользователи в ряде стран вновь сталкиваются с проблемами в работе сервисов Microsoft, следует из данных портала Downdetector.

    Сбои затрагивают работу электронной почты Outlook в Индии, Германии, Нидерландах, Франции и других странах, передает РИА «Новости» со ссылкой на платформу Downdetector.

    Также наблюдаются неполадки в работе Microsoft 365, Teams, Store и Copilot.

    Накануне масштабный сбой затронул 74 страны. В США на работу Outlook поступило более 130 тыс. жалоб, проблемы полностью не устранены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глобальный сбой сервисов Microsoft затронул контрразведку ASIO и федеральную полицию Австралии.

    Во вторник злоумышленники начали рассылать сообщения с предложением получить компенсацию за сбои в популярных сервисах.

    Ранее клиенты «Ozon банка» столкнулись с трудностями при доступе к мобильному приложению.

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    13 ноября 2026, 12:37 • Новости дня
    Сбой в работе сервисов Microsoft обошелся Австралии в миллиарды долларов

    The Guardian: Сбой в работе Microsoft обошелся Австралии в миллиарды долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сбой в работе американской корпорации Microsoft может обойтись Австралии в миллиарды долларов, в том числе из-за отсутствия «запасных вариантов» у многих компаний.

    Масштабный сбой в работе сервисов американской корпорации Microsoft, продлившийся 12 часов, привел к колоссальным убыткам для Австралии, которые оцениваются в миллиарды долларов с учетом прямых и косвенных финансовых потерь.

    Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Guardian, которая приводит выводы специалиста в области безопасности компании RSM Australia Ашвина Пала.

    По оценке аналитика, некоторые организации успели задействовать протоколы по обеспечению непрерывности бизнеса, однако у многих компаний не оказалось резервных планов, из-за чего они столкнулись с критическими трудностями. «Я просто ошеломлен тем, что подобное могло произойти», – признался Пал.

    Технические неполадки нарушили функционирование австралийских правительственных ведомств, школ и университетов. Кроме того, перебои затронули Федеральную полицию Австралии и национальную службу безопасности и разведки. В самой корпорации Microsoft заверили, что процесс восстановления работы серверов продолжается, и в некоторых регионах доступ к системам уже частично возвращен.

    Массовые жалобы на недоступность программного обеспечения начали поступать вечером в четверг, при этом подавляющее большинство обращений зафиксировано в США. Согласно данным сервиса Downdetector, 131 тыс. человек столкнулись с проблемами в работе почты Outlook, 46 тыс. пользователей сообщили о неполадках в Microsoft 365, а еще свыше 10 тыс. жалоб пришлось на сервисы Copilot и Microsoft Teams.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу японские ведомства и частные компании столкнулись с перебоями из-за глобального сбоя сервисов Microsoft.

    Пользователи в ряде стран столкнулись с проблемами в работе сервисов американской корпорации.

    Глобальный сбой затронул австралийскую контрразведку ASIO и федеральную полицию.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    13 ноября 2026, 03:16 • Новости дня
    Онищенко назвал условия распространения менингококковой инфекции у детей

    Онищенко: Школы и лагеря способствуют распространению менингококка

    Tекст: Катерина Туманова

    Длительное пребывание детей в школах и лагерях способствует распространению менингококковой инфекции, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Для этой инфекции сезон характерный, потому что сейчас сезон похолодания, а дети в больших количествах и долгое время находятся вместе в школах, в классах», – рассказал Онищенко ТАСС.

    Эпидемиолог добавил, что распространению инфекции также способствуют стресс и скученность людей. Он отметил, что ранее подобные случаи фиксировались среди новобранцев, которые собирались в большие группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане 310 человек сделали прививки от менингококковой инфекции. В сентябре Онищенко заявил об отсутствии угрозы масштабных эпидемий из-за экзотических инфекций в России.

    Минздрав зарегистрировал первую отечественную вакцину от менингококка.

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    13 ноября 2026, 06:57 • Новости дня
    Сбой Microsoft затронул контрразведку и полицию Австралии

    SBS: Глобальный сбой сервисов Microsoft затронул силовые ведомства Австралии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глобальный сбой сервисов Microsoft затронул австралийскую контрразведку ASIO и федеральную полицию, сообщил телеканал SBS.

    Пользователи столкнулись с проблемами доступа к электронной почте Outlook и другим сервисам Microsoft 365, включая Teams и Copilot, передает РИА «Новости» со ссылкой на SBS. Утром о неполадках сообщили более 5,5 тыс. австралийцев.

    Масштаб последствий для силовых ведомств не уточняется.

    Глава МВД Австралии Тони Берк заявил, что уже обсудил ситуацию с Microsoft. По его словам, в компании предполагают, что причиной сбоя стало неудачное обновление, и не видят оснований связывать инцидент с кибератакой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее активисты в Амстердаме попытались проникнуть на территорию строящегося дата-центра Microsoft.

    Также ИИ-агенты американской компании OpenAI взломали сайты двух ведомств австралийского штата Новый Южный Уэльс.

    Кроме того, Microsoft сообщила о возможных задержках трафика из-за повреждения подводных кабелей в Красном море.

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    13 ноября 2026, 18:21 • Новости дня
    Пьяный житель Сургута напал с ножом на полицейского и похитил пистолет

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сургуте местный житель в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на участкового и похитил его табельный пистолет, сообщила начальник пресс-службы УМВД России по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.

    По словам представителя ведомства, днем 24-летний уроженец Челябинска, проживающий в Сургуте, пришел в участковый пункт полиции, чтобы подать заявление. Мужчина находился в состоянии опьянения, передает РИА «Новости».

    «Внезапно он достал нож и совершил нападение на участкового уполномоченного. В ходе борьбы злоумышленник завладел табельным оружием и скрылся», – рассказала Абмайкина.

    В настоящее время сотрудники полиции разыскивают нападавшего, чтобы задержать его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Екатеринбурге завели уголовное дело после нападения неизвестного мужчины на школьницу с канцелярским ножом.

    В апреле в Оренбургской области задержали мужчину после вооруженного нападения на полицейских.

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    13 ноября 2026, 16:12 • Новости дня
    ВОЗ на фоне сбоя Microsoft посоветовала отвлечься от экранов и прогуляться

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне масштабного сбоя в работе сервисов Microsoft рекомендовала интернет-пользователям отдохнуть от компьютеров, сделать растяжку и пообщаться с другими людьми.

    «Не работает электронная почта? Вот несколько идей, как сохранить здоровье в режиме офлайн», – приводит ТАСС сообщение организации в соцсетях.

    Пользователям также посоветовали встать с рабочего места и прогуляться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу корпорация Microsoft сообщила о постепенном восстановлении работы сервисов после сбоя.

    Сбой в работе американской корпорации обошелся Австралии в миллиарды долларов.

    Глобальные перебои парализовали работу правительственных ведомств и частных компаний в Японии.

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    13 ноября 2026, 16:00 • Новости дня
    Microsoft сообщила о постепенном восстановлении сервисов после сбоя

    Tекст: Дарья Григоренко

    Работа сервисов Microsoft 365 постепенно восстанавливается в регионах после сбоя, сообщила корпорация.

    «Мы видим обнадеживающий прогресс в восстановлении работы в Европе… В Японии ситуация остается сравнительно более стабильной, в Северной Америке также наблюдаются улучшения», – передает РИА «Новости» сообщение корпорации.

    В Microsoft отметили сохранение продленного до 48 часов срока ожидания доставки электронных писем. Мера призвана снизить риск недоставки задержанных сообщений, пока система обрабатывает накопившуюся почту.

    Некоторые пользователи все еще могут сталкиваться с перебоями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сбой в работе американской корпорации Microsoft оценили в миллиарды долларов ущерба для Австралии.

    Масштабный сбой парализовал работу правительственных ведомств и частных компаний в Японии.

    В контрразведке и полиции Австралии также сообщили о проблемах из-за перебоев сервисов Microsoft.

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    13 ноября 2026, 16:47 • Новости дня
    Львова-Белова рассказала о способах вовлечения подростков в преступность

    Львова-Белова заявила о новых способах вовлечения подростков в преступность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Способы вовлечения подростков в преступность постоянно меняются, злоумышленники активно используют интернет-технологии и психологическое давление, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    «Статистика подростковой преступности вызывает тревогу. Видим, что способы вовлечения ребят в опасные ситуации постоянно меняются, активно используются интернет-технологии», – написала детский омбудсмен в своем канале в Max.

    На встрече с председателем комитета Госдумы по информационной политике Сергеем Боярским Львова-Белова обсудила предотвращение рисков вовлечения несовершеннолетних в преступные схемы, такие как интернет-мошенничество и дропперство. Детям предлагают передавать банковские карты, оформлять сим-карты и предоставлять доступ к аккаунтам.

    Злоумышленники также используют психологическое давление, манипулируя страхом за близких. Омбудсмен подчеркнула необходимость снижения рисков распространения деструктивного контента с помощью понятных правовых механизмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Львова-Белова анонсировала создание центра профилактики киберпреступлений против детей на базе аппарата омбудсмена.

    Главный редактор издания Runet Владимир Зыков рассказал об использовании мошенниками страха ребенка перед взрослыми для вовлечения в преступления.

    В сентябре Львова-Белова привела в пример попавшего в тюрьму после попытки заработать на лечение отца подростка.

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    13 ноября 2026, 15:56 • Новости дня
    Минздрав Газы сообщил о первой в сезоне смерти ребенка от холода

    В секторе Газа от переохлаждения умер девятимесячный ребенок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В секторе Газа от сильного переохлаждения скончался девятимесячный младенец, что стало первым подобным случаем в регионе этой зимой, сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.

    Ребенок по имени Кинан Ахмад Аркик поступил в больницу «Насер» в Газе уже мертвым. Причиной смерти названо резкое снижение температуры тела, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    По информации палестинских источников Agence France Presse, мальчик находился в палатке в лагере для перемещенных лиц в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

    Власти анклава ранее неоднократно обращали внимание на ухудшение гуманитарной ситуации из-за сильных ливней, отмечая острую нехватку утепленных палаток, зимней одежды и обогревателей в лагерях беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Фахми призвал международное сообщество оказать срочную гуманитарную помощь сектору Газа.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Израиль принять срочные меры для недопущения дальнейшей деградации гуманитарной ситуации в анклаве.

    В понедельник в секторе Газа из-за сильных ливней пострадали более 70 тыс. палаток временно перемещенных палестинцев.

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    13 ноября 2026, 15:05 • Новости дня
    Российские пользователи пожаловались на сбои в работе чат-бота Claude

    Downdetector: В работе чат-бота Claude AI произошел масштабный сбой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители России и множества других стран столкнулись с масштабными неполадками в работе чат-бота Claude AI от американской компании Anthropic.

    В пятницу пользователи начали массово сообщать о проблемах с доступом к сервисам искусственного интеллекта от компании Anthropic. Сбой затронул авторизацию, сам чат-бот Claude и мобильное приложение, передает РИА «Новости» со ссылкой на сервисы Detector404 и Downdetector.

    Массовый сбой начался около 12:40 мск. Согласно данным Detector404, в России за сутки зафиксировано более 600 обращений, большая часть которых приходится на Петербург и Москву.

    При этом проблемы носят глобальный характер. Наибольшее число жалоб поступило из Германии, Франции и Британии. Неполадки также зафиксированы в США, Индии, Японии, Австралии, Бразилии и других государствах.

    Компания Anthropic, разработавшая семейство больших языковых моделей Claude, была основана в 2021 году. Ее штаб-квартира располагается в Сан-Франциско.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американская компания Anthropic ввела запрет на использование сервисов на базе нейросети Claude для бизнеса из России и Китая.

    Во вторник разработчик объявил о выпуске обновленных моделей искусственного интеллекта.

    Летом пользователи со всего мира уже сталкивались со сбоями в работе чат-бота Claude AI.

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    13 ноября 2026, 19:51 • Новости дня
    Уголовное дело возбуждено после нападения на полицейского в Сургуте

    СК: Уголовное дело возбуждено после нападения на полицейского в Сургуте

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Сургута, который напал на участкового и похитил его табельное оружие.

    Дело открыто в отношении 24-летнего мужчины по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, хищении огнестрельного оружия и его незаконном хранении, сообщается в канале СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу в Max.

    В ведомстве уточнили, что местонахождение нападавшего было оперативно установлено. «В кратчайшие сроки местонахождение нападавшего было установлено, однако в момент преследования он свел счеты с жизнью», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу житель Сургута в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на участкового и похитил его табельный пистолет.

    В прошлом месяце полиция в Сургуте начала проверку после сообщений о стрельбе в жилом районе.

    В феврале Следственный комитет завел уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции в ходе перестрелки на Рублевском шоссе.

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    13 ноября 2026, 16:56 • Новости дня
    Мурашко анонсировал переоснащение 186 детских больниц по всей России

    Мурашко: В России модернизируют 186 детских больниц за 57 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках национального проекта «Семья» в России пройдет модернизация 186 детских больниц, на которую выделено 57 млрд рублей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Ставрополь.

    «В рамках нацпроекта «Семья» сегодня переоснащаются 186 детских больниц в целом по стране, на эти мероприятия предусмотрено 57 млрд рублей. В этом году будет переоснащено 26 детских больниц», – цитирует министра ТАСС.

    В пятницу в Ставрополе открыли новый шестиэтажный корпус краевой детской клинической больницы с современным оборудованием. Это позволит расширить объем и виды медицинской помощи детям.

    Мурашко отметил, что проекты по материнству и детству охватывают всю страну, а не отдельные регионы. По его словам, женщина, принимающая решение о рождении ребенка, должна понимать, что государство создало все условия для оказания необходимой помощи в случае заболеваний или травм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре пресс-служба Минздрава сообщила о планах ежегодно направлять свыше 12 млрд рублей на поддержку программы родовых сертификатов.

    В августе заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова анонсировала обследование младенцев на шесть новых сложных наследственных заболеваний.

    В апреле председатель комиссии «Единой России» по защите материнства Анна Кузнецова рассказала о планах модернизировать более 500 детских поликлиник до 2030 года.

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    13 ноября 2026, 18:23 • Новости дня
    Минпросвещения предложило изменить принципы работы органов опеки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство просвещения разработало новые законопроекты для совершенствования деятельности органов опеки и попечительства, а также создания условий для сохранения детей в кровных семьях.

    Ведомство предложило новые меры по улучшению работы системы опеки, включая создание в детских домах условий, максимально приближенных к семейным, сообщает РИА «Новости».

    Среди ключевых направлений работы заявлены сохранение ребенка в кровной семье, сопровождение оставшихся без попечения родителей детей и семей, которые взяли их на воспитание. Кроме того, особое внимание будет уделяться помощи выпускникам детских домов в социализации и подготовке кандидатов в усыновители для детей, которых сложнее всего устроить в семью.

    Опубликованные на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документы предусматривают переход к региональной структуре органов опеки без передачи полномочий муниципалитетам. Впервые на законодательном уровне планируется закрепить единые порядки и стандарты документов. Ожидается, что новые правила вступят в силу 1 января 2028 года, а переходный период для регионов продлится до конца 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минтруд предложил учитывать обороты по банковским счетам при назначении единого пособия на детей.

    В сентябре глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил о планах обновить федеральную программу дошкольного образования.

    Ранее Министерство просвещения подготовило законопроект об упрощении и ускорении процедуры оформления опеки.

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    13 ноября 2026, 18:50 • Новости дня
    Минпросвещения сообщило о резком сокращении числа воспитанников детдомов

    Численность воспитанников детских домов в России снизилась в четыре раза за 15 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России за последние 15 лет число воспитанников детских домов сократилось почти в четыре раза, составив 26,4 тыс. детей, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

    «За последние 15 лет в России общая численность детей-сирот сократилась почти в два раза – с 522 711 до 317 052 детей. Численность воспитанников детских домов снизилась почти в четыре раза – с 105 945 до 26 406 детей», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что такая положительная динамика достигнута благодаря слаженной работе профильных ведомств и последовательной политике сохранения ребенка в кровной семье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе руководитель Фонда защиты детей, детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила о сокращении количества детей в федеральном банке данных сирот почти на 60% за десять лет.

    В июне она представила президенту Владимиру Путину новый рейтинг российских регионов по ситуации с социальным сиротством.

    Тогда же уполномоченный при президенте по правам ребенка отметила снижение числа детей в детских домах и приютах в России с 60 тыс. до 49 тыс. за два года.

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    13 ноября 2026, 05:35 • Новости дня
    Мошенники стали красть аккаунты детей для вымогательства денег у родителей

    МВД раскрыло схему вымогательства денег через детские аккаунты

    Tекст: Катерина Туманова

    В МВД России сообщили о схеме дистанционных аферистов, которые взламывают профили несовершеннолетних в мессенджерах и под предлогом опасности выманивают средства у их родителей.

    Злоумышленники используют фишинговые ссылки, розыгрыши призов и уговоры выдать СМС-код для кражи учетных записей несовершеннолетних, пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

    Получив доступ к профилю ребенка, аферисты начинают отправлять сообщения его родителям. Преступники создают атмосферу паники, заявляя об угрозе или беде, в которую якобы попал несовершеннолетний. Это делается для того, чтобы заставить взрослого быстро перевести деньги на оплату вымышленного долга или штрафа. В некоторых случаях применяются прямые угрозы.

    Для защиты от подобного обмана правоохранительные органы рекомендуют семьям придумать специальное кодовое слово. С его помощью взрослые смогут быстро проверить, действительно ли им пишет ребенок или профиль захватили злоумышленники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД сообщили об использовании преступниками мобильных игр для поиска жертв среди детей. В октябре эксперт заявил о применении аферистами многоступенчатых схем для обмана несовершеннолетних. В сентябре правоохранители рассказали о рассылке родителям тревожных сообщений с требованием пройти проверку личности на фальшивом сайте.

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