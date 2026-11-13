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    13 ноября 2026, 21:36 • Новости дня

    Московские школьники завоевали шесть золотых медалей на олимпиаде по астрономии

    Собянин: Шесть школьников из Москвы победили на олимпиаде по астрономии

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о победе шестерых столичных школьников на Открытой международной олимпиаде по астрономии.

    Учащиеся решали задачи и выполняли расчеты на основе собственных наблюдений, сообщил Собянин в Max. Абсолютным победителем соревнований стал Николай Гамынин, набравший наибольшие баллы по итогам наблюдательного и блиц-туров.

    В практическом туре лучшие результаты показали Максим Залеский и Евгений Мотков.

    Золотых наград также были удостоены Иван Пругло, Яков Бахтияров и Михаил Лазарев. Всего в олимпиаде участвовали школьники из 14 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце столичные учащиеся выиграли престижные награды на Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

    Летом российские школьники получили главные награды на Международной инженерно-космической олимпиаде в Пекине.

    Российские школьники завоевали четыре золотые медали на соревнованиях по математике в Шанхае.

    13 ноября 2026, 12:57 • Новости дня
    Журналисту Заворотному оторвало руку при взрыве машины на юге Москвы
    Журналисту Заворотному оторвало руку при взрыве машины на юге Москвы
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Журналист-международник и политтехнолог Сергей Заворотный, известный как пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, лишился руки в результате взрыва автомобиля в Чертаново.

    У пострадавшего также диагностировали ушиб мозга, переломы ребер и открытый перелом правой голени, передает Telegram-канал «Моя Москва».

    На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, Росгвардии и спецслужб.

    Сергей Заворотный – кандидат исторических наук, до 2004 года работал в аппарате Госдумы, а после 2014 года занимал должность директора центра информационных технологий Приморского ГАТУ и стал соавтором книги «Янукович сдал. Госдеп принял».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля на Кировоградской улице в Москве.

    В результате взрыва пострадал журналист Сергей Заворотный.

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    13 ноября 2026, 11:26 • Новости дня
    Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы

    При взрыве автомобиля в Москве пострадал журналист Сергей Заворотный

    Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате взрыва автомобиля Toyota на Кировоградской улице на юге Москвы серьезно пострадал журналист Сергей Заворотный, ранее работавший пресс-секретарем бывшего премьера Украины Николая Азарова.

    Взрыв автомобиля Toyota произошел прямо во время движения, в результате чего водитель получил травмы и был передан медикам, сообщает Telegram-канал 112.

    По предварительной версии, причиной инцидента могла стать неисправность газового оборудования. Взрыв сильно повредил машину со стороны водительского сиденья, на месте происшествия работают экстренные службы.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил, что взорванный автомобиль принадлежит бывшему пресс-секретарю экс-премьера Украины Николая Азарова журналисту Сергею Заворотному. По словам очевидцев, пострадавший самостоятельно выбрался из салона, он получил серьезные травмы ног и осколочные ранения груди и спины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник сообщил о гибели военного при взрыве автомобиля в поселке Шушары в Петербурге.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего.

    Военный эксперт Юрий Кнутов расценил случившееся как начатую украинскими властями охоту на российских офицеров.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    13 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Азаров рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве Заворотного

    Азаров: Пострадавший при взрыве в Москве Заворотный в критическом состоянии

    Азаров рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве Заворотного
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пострадавший при взрыве машины в Москве бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный находится в критическом состоянии, сообщил сам Азаров.

    «К большому сожалению, состояние, в котором он находится сейчас, достаточно критичное», – сказал Азаров в эфире телеканала «Россия 24». Его цитирует РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-депутат Рады Олег Царев назвал вероятных организаторов покушения на Заворотного.

    Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство.

    Журналист лишился руки в результате взрыва.

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    13 ноября 2026, 01:22 • Новости дня
    С начала суток на подлете к Москве сбиты 44 дрона ВСУ

    Собянин сообщил о 44 сбитых на подлете к Москве дронах с полуночи

    С начала суток на подлете к Москве сбиты 44 дрона ВСУ
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала суток силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 44 беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил в Max-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    Силами ПВО Минобороны отражена атака еще десять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города. Таким образом, с начала суток на подлете к столице сбиты 44 дрона,

    По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников. Российские системы ПВО уничтожили еще 15 дронов. Общее число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло почти 60 дронов штук за три часа.


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    13 ноября 2026, 00:10 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве почти 60 дронов ВСУ за три часа

    Собянин: ПВО сбила 59 украинских дронов на подлете к Москве за три часа

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы ПВО уничтожили 59 украинских дронов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале Max.

    «Восемь БПЛА уничтожено ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он за несколько минут до полуночи.

    Всего за три часа, с 21:00 четверга, было сбито 59 украинских дронов на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Собянин сообщил об отражении атаки пяти беспилотников, летевших на Москву. Позже он заявил об уничтожении еще 15 аппаратов. Затем общее число сбитых на подлете к столице дронов достигло 31.

    Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский вечером четверга ввели ограничения на полеты.

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    13 ноября 2026, 03:16 • Новости дня
    Онищенко назвал условия распространения менингококковой инфекции у детей

    Онищенко: Школы и лагеря способствуют распространению менингококка

    Tекст: Катерина Туманова

    Длительное пребывание детей в школах и лагерях способствует распространению менингококковой инфекции, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Для этой инфекции сезон характерный, потому что сейчас сезон похолодания, а дети в больших количествах и долгое время находятся вместе в школах, в классах», – рассказал Онищенко ТАСС.

    Эпидемиолог добавил, что распространению инфекции также способствуют стресс и скученность людей. Он отметил, что ранее подобные случаи фиксировались среди новобранцев, которые собирались в большие группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане 310 человек сделали прививки от менингококковой инфекции. В сентябре Онищенко заявил об отсутствии угрозы масштабных эпидемий из-за экзотических инфекций в России.

    Минздрав зарегистрировал первую отечественную вакцину от менингококка.

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    13 ноября 2026, 01:53 • Новости дня
    Ректор МПГУ сообщил об обязательном профильном ЕГЭ в педвузах с 2027 года

    Ректор МПГУ сообщил об обязательном профильном ЕГЭ в педвузах

    Tекст: Катерина Туманова

    Поступающие на педагогические направления в российские вузы в 2027 году абитуриенты будут обязаны сдавать единый госэкзамен по профильному предмету, сообщил ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков.

    «Основным и главным изменением при поступлении в педагогические вузы в 2027 году является введение профильного вступительного испытания», – заявил Лубков РИА «Новости».

    В настоящее время обязательным экзаменом для поступления на педагогические направления является обществознание.

    Сообщается, что абитуриент, планирующий стать учителем физики, должен будет сдавать ЕГЭ по физике. По словам Лубкова, эта мера направлена на подготовку более мотивированных преподавателей и повышение качества естественно-научного образования.

    «Наличие профильного экзамена при поступлении в вуз – необходимое условие для дальнейшей работы по углублению и расширению знаний в выбранной области», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поручил привлекать преподавателей вузов как наставников молодых учителей. В Госдуме предложили программу возвращения бывших педагогов в школы.

    В сентябре глава Минпросвещения Кравцов анонсировал возвращение обязательной сдачи профильных предметов для поступления на педагогические специальности.

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    13 ноября 2026, 14:25 • Новости дня
    Проректора университета «Синергия» допросили по делу о хищении 20 млн рублей

    Проректора «Синергии» Ерофеева допросили по делу о хищении 20 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следователи допросили проректора по региональному развитию частного университета «Синергия» Михаила Ерофеева в рамках уголовного дела о хищении почти 20 млн рублей.

    Хищение произошло при выполнении государственного контракта, выяснило ТАСС в правоохранительных органах. В учебном заведении прошли обыски.

    «В ходе следственных действий по уголовному делу о совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), был задержан и допрошен Ерофеев, а в самом университете «Синергия» проведены масштабные обыски, а также выемка документации, имеющей интерес для следователей. Ущерб по делу составляет порядка 20 млн рублей», – сообщил источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранительные органы арестовали исполняющую обязанности ректора Донского государственного аграрного университета по подозрению в превышении должностных полномочий при заключении контракта.

    Ранее силовики задержали ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину по делу о хищении бюджетных средств.

    До этого Следственный комитет завел уголовное дело против ректора Нижегородского агротехнологического университета Игоря Воротникова по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

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    13 ноября 2026, 20:59 • Новости дня
    Дептранс Москвы анонсировал изменение парковочных тарифов на ряде улиц

    Дептранс: Парковка на некоторых улицах Москвы станет дешевле с 18 января

    Дептранс Москвы анонсировал изменение парковочных тарифов на ряде улиц
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 18 января 2027 года на ряде улиц в Северном административном округе Москвы снизятся тарифы на платную парковку, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

    На ряде улиц в районах Головинский, Западное Дегунино, Савеловский, Ховрино и Дмитровский парковка станет дешевле, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный дептранс.

    «Сейчас эти стоянки заполняются менее чем наполовину, и снижение тарифа поможет повысить спрос на места. Стоимость пониженного тарифа также будет проиндексирована до 50 рублей в час», – заявили агентству в пресс-службе.

    Эти меры позволят сбалансировать нагрузку на улицы и избежать длительной парковки одних и тех же автомобилей на востребованных участках. Кроме того, в ноябре и декабре 13 парковок со шлагбаумом в ВАО, ЗАО, ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО и ТиНАО будут переведены в режим обычных уличных стоянок из-за повышенного спроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце столичный департамент транспорта сообщил об изменении цен на платную парковку с 17 декабря.

    В мае Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект о постоплате парковок.

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    13 ноября 2026, 19:44 • Новости дня
    ФИПИ утвердил структуру заданий ЕГЭ в 2027 году

    ФИПИ утвердил структуру и содержание заданий ЕГЭ-2027

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) утвердил документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ в 2027 году, сообщили в Рособрнадзоре.

    ФИПИ опубликовал на своем сайте утвержденные документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ в 2027 году, сообщает Рособрнадзор в Max.

    Отмечается, что проекты были опубликованы в конце августа и доработаны по итогам общественно-профессионального обсуждения. В ЕГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, базовой и профильной математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии изменения отсутствуют. В ЕГЭ по информатике упрощена структура записи ответа на одно задание высокого уровня сложности.

    В экзамен по истории внесены изменения в рамках синхронизации с федеральной образовательной программой и государственными учебниками. Общее число заданий увеличено с 21 до 22 за счет добавления задания на работу с историческим источником по всеобщей истории, максимальный первичный балл вырос с 42 до 43.

    До конца ноября ФИПИ планирует разместить для обсуждения перспективные модели КИМ по ряду предметов для использования в последующие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Рособрнадзор анонсировал запуск тренажера для подготовки к ЕГЭ на портале госуслуг.

    Ранее Рособрнадзор назвал даты проведения основного этапа ЕГЭ в 2027 году и сообщил о планах полного перевода ЕГЭ на отечественное программное обеспечение.

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    13 ноября 2026, 16:55 • Новости дня
    В Минпросвещения раскрыли содержание новых учебников по русскому языку

    Минпросвещения: В новые учебники по русскому языку войдут задания на эссе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В единые учебники по русскому языку для 10-11-х классов включат задания на написание эссе и размышлений, сообщила эксперт Минпросвещения Марина Бабурина.

    «Учебники предполагают творческий подход в преподавании предмета. Значительная часть заданий включает написание мини-текстов, эссе, размышлений по разным темам. Это не просто тренировка орфографических и пунктуационных навыков, хотя задания «впишите, вставьте пропущенные буквы» в учебниках тоже есть», – цитирует Бабурину РИА «Новости».

    Она отметила, что современная методика направлена на обеспечение преемственности культурных ценностей и национального менталитета, а также на учет особенностей восприятия информации учениками цифровой эпохи.

    По словам эксперта, в учебниках представлен широкий спектр заданий нового типа. С одной стороны, они готовят к экзаменам, с другой – формируют орфографические навыки, а с третьей – развивают самостоятельное мышление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о начале апробации единых государственных учебников по русскому языку и литературе для 10–11-х классов с 1 января 2027 года.

    В начале месяца появление единых учебников анонсировали в колледжах и техникумах.

    В прошлом месяце Минпросвещения объявило о разработке единых учебников по всем предметам школьной программы.

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    13 ноября 2026, 03:44 • Новости дня
    Климатолог спрогнозировал снег в Москве на Новый год

    Климатолог допустил наличие снежного покрова в Москве под Новый год

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве под Новый год с высокой вероятностью будет снег, хотя в последние годы высота снежного покрова к празднику была ниже нормы, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    «На Новый год 31 декабря наличие снежного покрова весьма вероятно, однако за 90-летний период наблюдений полное отсутствие снега отмечалось только раз, в 2017 году. Но в последние годы, особенно в 2013, 2015, 2019 и 2024 годах, наблюдалась незначительная высота снежного покрова», – передает его слова ТАСС.

    Специалист добавил, что высота снега в те годы составляла лишь 2–6 см, что в четыре-восемь раз меньше нормы в 16 см.

    Температура в декабре ожидается около климатической нормы или выше нее на 1–4 градуса. Средняя температура составит от нуля до –4 градусов. Ранее Терешонок отмечал, что погода в декабре будет неоднородной из-за оттепелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о потеплении в Москве до +6 градусов и осадках в виде дождя со снегом.

    На прошлой неделе в Подмосковье впервые в текущем сезоне образовался снежный покров высотой один сантиметр.

    Синоптик Тишковец спрогнозировал в Центральной России позднюю «истеричную» зиму.

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    13 ноября 2026, 16:47 • Новости дня
    Львова-Белова рассказала о способах вовлечения подростков в преступность

    Львова-Белова заявила о новых способах вовлечения подростков в преступность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Способы вовлечения подростков в преступность постоянно меняются, злоумышленники активно используют интернет-технологии и психологическое давление, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    «Статистика подростковой преступности вызывает тревогу. Видим, что способы вовлечения ребят в опасные ситуации постоянно меняются, активно используются интернет-технологии», – написала детский омбудсмен в своем канале в Max.

    На встрече с председателем комитета Госдумы по информационной политике Сергеем Боярским Львова-Белова обсудила предотвращение рисков вовлечения несовершеннолетних в преступные схемы, такие как интернет-мошенничество и дропперство. Детям предлагают передавать банковские карты, оформлять сим-карты и предоставлять доступ к аккаунтам.

    Злоумышленники также используют психологическое давление, манипулируя страхом за близких. Омбудсмен подчеркнула необходимость снижения рисков распространения деструктивного контента с помощью понятных правовых механизмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Львова-Белова анонсировала создание центра профилактики киберпреступлений против детей на базе аппарата омбудсмена.

    Главный редактор издания Runet Владимир Зыков рассказал об использовании мошенниками страха ребенка перед взрослыми для вовлечения в преступления.

    В сентябре Львова-Белова привела в пример попавшего в тюрьму после попытки заработать на лечение отца подростка.

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    13 ноября 2026, 15:56 • Новости дня
    Минздрав Газы сообщил о первой в сезоне смерти ребенка от холода

    В секторе Газа от переохлаждения умер девятимесячный ребенок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В секторе Газа от сильного переохлаждения скончался девятимесячный младенец, что стало первым подобным случаем в регионе этой зимой, сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.

    Ребенок по имени Кинан Ахмад Аркик поступил в больницу «Насер» в Газе уже мертвым. Причиной смерти названо резкое снижение температуры тела, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    По информации палестинских источников Agence France Presse, мальчик находился в палатке в лагере для перемещенных лиц в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

    Власти анклава ранее неоднократно обращали внимание на ухудшение гуманитарной ситуации из-за сильных ливней, отмечая острую нехватку утепленных палаток, зимней одежды и обогревателей в лагерях беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Фахми призвал международное сообщество оказать срочную гуманитарную помощь сектору Газа.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Израиль принять срочные меры для недопущения дальнейшей деградации гуманитарной ситуации в анклаве.

    В понедельник в секторе Газа из-за сильных ливней пострадали более 70 тыс. палаток временно перемещенных палестинцев.

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    13 ноября 2026, 03:20 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 47 летевших к Москве дронов с полуночи

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в канале Max об уничтожении еще трех беспилотников, летевших к городу, общее их число с полуночи достигло 47.

    «Три БПЛА уничтожено силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

    С полуночи число сбитых на подлете к столице дронов составило 47 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин сообщил об уничтожении 44 летевших на столицу беспилотников. Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты.

    В четверг системы ПВО отразили атаку пяти направлявшихся к городу дронов. Общее число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло почти 60 дронов штук за три часа.

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