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    Европейцев убедили отказаться от собственных армий
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    ГОСТ на русскую кухню запретил окрошку на кефире
    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией
    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным
    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией
    13 ноября 2026, 19:47 • Новости дня

    Польша решила возобновить работу посольства в Сирии спустя 14 лет

    RMF FM: Польша решила возобновить работу посольства в Сирии спустя 14 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство Польши в столице Сирии Дамаске вновь откроется в январе после 14-летнего перерыва, сообщила польская радиостанция RMF FM.

    Польские дипломаты возвращаются в Сирию спустя 14 лет. Открытие посольства в Дамаске запланировано на январь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    В Дамаске уже находится полномочный представитель Польши, который отвечает за подготовку здания к приему персонала. Ему предстоит организовать ремонт заброшенной штаб-квартиры польского диппредставительства.

    Весь персонал польского посольства в Сирии был эвакуирован на родину в 2012 году из-за начавшихся в стране боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году СМИ сообщили о планах открыть посольство Сирии в Анкаре и генконсульство в Газиантепе.

    Дипломатическое представительство Сирии после 12-летнего перерыва заработало в Лондоне.

    13 ноября 2026, 05:43 • Новости дня
    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе

    Кушнер назвал окончание боевых действий условием безопасности ЕС

    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что США договорились с Владимиром Зеленским обсуждать гарантии безопасности и обязательства по деэскалации на Украине параллельно с вопросами европейской безопасности, которые невозможны при продолжении боевых действий.

    «Для того чтобы боевые действия прекратились окончательно, необходимы надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения новых столкновений в будущем», – написал Кушнер в соцсети Х.

    Он отметил, что США договорились с Владимиром Зеленским поддерживать тесный контакт с ним и его командой.

    «Мы также подтвердили, что никакие договоренности, касающиеся системы европейской безопасности, не будут приняты без учета интересов Украины в сфере безопасности», – написал спецпосланник.

    Кушнер добавил, что эти вопросы будут обсуждаться параллельно, однако окончательные решения, кроме мер гуманитарного характера, будут приняты только в рамках всеобъемлющего соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер сообщил о существенном прогрессе по итогам трехдневных переговоров по Украине, а также назвал переговоры с Путиным подробными и продуктивными.

    Во вторник политолог Алексей Мартынов отметил отсутствие у европейских лидеров готовности к конструктивному обсуждению урегулирования на Украине.

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    13 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    @ Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на саммите ЕС в Дублине попыталась процитировать бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, однако приписала ему фразу, которую он никогда не произносил.

    «Как говорил министр иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко, сначала надо предъявить угрозы и ультиматумы, потому что потом всегда найдутся те, кто предложит нечто, чего у вас не было», – цитирует Каллас РИА «Новости».

    При этом советский дипломат таких слов не произносил. На самом деле глава евродипломатии описала «ловушку Громыко» – так на Западе называют переговорную тактику, при которой одна сторона выдвигает заведомо жесткие требования и затем выжидает, пока другая пойдет на уступки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России Константин Долгов указал на необходимость отставки Каллас из-за отказа учитывать требования Москвы по безопасности.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии исключила обсуждение с Россией и США архитектуры безопасности.

    Летом Каллас заявила о необходимости согласования жестких требований перед возможными переговорами с Москвой.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    13 ноября 2026, 09:38 • Новости дня
    Лидеры Евросоюза отказались обсуждать с Россией архитектуру безопасности

    L'AntiDiplomatico: ЕС отверг обсуждение с Россией архитектуры безопасности

    Лидеры Евросоюза отказались обсуждать с Россией архитектуру безопасности
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил об отказе стран Евросоюза обсуждать с Москвой реформирование архитектуры безопасности континента.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта и другие европейские политики отвергли идею пересмотра системы безопасности в рамках переговоров по Украине, пишет L'AntiDiplomatico со ссылкой на Financial Times.

    «Европа располагала функционирующей архитектурой безопасности, пока она не была разрушена», – заявил Кошта на встрече с украинским руководством в Дублине. По его словам, европейским странам нет необходимости заново изобретать велосипед в вопросах обороны.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал счел ловушкой обсуждение вопросов безопасности континента в обмен на участие в консультациях. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула готовность к такому диалогу только после достижения мирного соглашения.

    При этом спецпосланники избранного президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Москву попытались добиться согласия российской стороны на привлечение Европы к переговорному процессу, отмечает The New York Times.

    Президент Владимир Путин в ответ предложил американской администрации выяснить у европейских союзников, хотят ли они мира или продолжения конфликта. Российские дипломаты ранее выдвинули инициативу заключения двусторонних пактов о ненападении со странами Европы для обеспечения гарантий безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения европейских стран к переговорам по украинскому урегулированию. Президент России Владимир Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков. Во вторник власти США выступили за прямое участие представителей Европы в будущих консультациях по разрешению конфликта.

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    13 ноября 2026, 20:54 • Новости дня
    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    AFP: Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Европейского союза на саммите в Дублине сформировали делегацию из представителей ряда европейских государств для участия в экспертных переговорах с российской стороной.

    В состав утвержденной делегации вошли представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в объединение Британии, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Фактически европейские страны одобрили тот же самый состав группы, который летал на переговоры в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости участия пяти стран в представлении Европы на переговорах с Россией.

    В четверг российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

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    13 ноября 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине

    Песков: Страны ЕС подключат к переговорам по Украине после их готовности к миру

    Песков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны смогут присоединиться к мирным переговорам по Украине, когда продемонстрируют реальную готовность способствовать урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Участие европейских стран в мирном процессе на Украине станет возможным в тот момент, когда они продемонстрируют реальное желание и готовность к подобному шагу, передает ТАСС.

    «После того как мы поймем их реальное намерение и готовность способствовать мирному процессу, тогда уже можно будет принимать реальное решение о проведении диалога по украинскому урегулированию в расширенном формате», – заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности представления Европы пятью государствами на мирных переговорах с Россией.

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что Украина и Россия договорились, что в следующем раунде переговоров примут участие представители ЕС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

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    13 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Каллас призвала страны ЕС отказаться от обсуждения безопасности с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза отказаться от диалога с Москвой по архитектуре безопасности, назвав саму возможность подобных переговоров «ловушкой».

    По прибытии на неформальный саммит ЕС в Дублине глава европейской дипломатии призвала страны объединения не вести диалог с Москвой по вопросам архитектуры европейской безопасности, передает ТАСС.

    «Любое обсуждение европейской архитектуры безопасности лишь отвлечет внимание от главного требования Брюсселя – сначала объявить прекращение огня, и только потом говорить обо всем остальном», – заявила Каллас.

    Она добавила, что вероятность проведения подобных консультаций является «ловушкой Москвы», поэтому европейским странам не следует слушать Россию в этом вопросе. При этом глава евродипслужбы подтвердила намерение возглавить возможные переговоры Евросоюза с Москвой, так как считает себя сильным переговорщиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об исключении Евросоюзом себя из переговорного процесса своей поддержкой Киева.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении объединения сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до перемирия.

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    13 ноября 2026, 12:51 • Новости дня
    НАТО предрекли нехватку авиатоплива для масштабного конфликта в Европе

    Центр НАТО: Альянсу грозит дефицит авиатоплива в случае конфликта в Европе

    НАТО предрекли нехватку авиатоплива для масштабного конфликта в Европе
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс может столкнуться с дефицитом авиационного керосина в случае полномасштабной войны в Европе из-за сокращения числа нефтеперерабатывающих заводов и перехода на зеленую энергетику, сообщил Центр передового опыта НАТО по энергетической безопасности.

    Военный блок может испытать нехватку авиационного топлива при масштабном конфликте в Европе, цитирует исследование Центра РИА «Новости».

    При обоснованном наихудшем сценарии с середины 2030-х годов никакие ограничения гражданского потребления не смогут сбалансировать систему без дополнительных мер.

    Согласно расчетам, с 2035 года полное перенаправление поставок керосина на военные нужды не устранит дефицит в 4,7 млн тонн, который к 2050 году может вырасти до 50 млн тонн. Политика декарбонизации в европейских странах снижает спрос на автомобильное топливо, что ведет к закрытию нефтеперерабатывающих заводов. При этом авиация по-прежнему нуждается в керосине, а европейские участники альянса уже зависят от его импорта.

    По данным исследователей, с 2015 года в Европе закрылись около 16% нефтеперерабатывающих предприятий. Запасов авиатоплива в регионе хватает примерно на 49 дней по сравнению со 120 днями для нефтепродуктов в целом. Во время вооруженного конфликта доля керосина может достигать 75-80% от общего потребления топлива войсками. Авторы предлагают сохранить стратегические заводы, увеличить запасы и расширить производство альтернативного горючего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявил о намерении стран Евросоюза направить из стратегических запасов на рынок более 42 млн баррелей топлива.

    Власти Франции рассмотрели возможность отказа от восполнения стратегических запасов дизельного топлива.

    В апреле достаточные запасы авиатоплива обнаружили только у двух стран ЕС.

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    13 ноября 2026, 06:11 • Новости дня
    Депутат Харрис: Датчане устали финансировать Украину из-за падения уровня жизни

    Депутат Харрис: Датчане устали финансировать Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Датчане устали финансировать Украину из-за падения уровня собственной жизни, заявил независимый депутат датского парламента Якоб Харрис.

    По словам Харриса, Владимир Зеленский «увозит миллиарды» из Дании, пока уровень жизни местных жителей снижается, заявил он RT.

    «Они видят, как Зеленский приезжает в Данию, а потом уезжает с миллиардами. И я думаю, что мы должны спросить датчан, прежде чем направлять еще больше денег в этот конфликт», – цитирует политика РИА «Новости».

    Ранее Харрис и лидер Датской народной партии Мортен Мессершмидт выступили против выступления Зеленского в парламенте страны. Харрис выразил протест, отказавшись встать для приветствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мария Захарова пошутила над отказом премьер-министра Дании Фредериксен представлять Европу на возможных переговорах по  Украине.

    Кандидат в президенты Франции указал на вред помощи Киеву для ЕС. Фицо заявил об ошибке Мерца в вопросе финансирования Украины.


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    13 ноября 2026, 19:10 • Новости дня
    Медведев назвал главу евродипломатии Каллас слишком глупой для переговоров
    Медведев назвал главу евродипломатии Каллас слишком глупой для переговоров
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что главу евродипломатии Каю Каллас никто не видит в роли переговорщика от Европы из-за ее глупости, при этом Евросоюз пока не приглашали на переговоры по урегулированию.

    «Кая цитирует Громыко, пишет, что должна представлять Евросоюз и что «русские ее не хотят видеть» в этом качестве. Ее вообще никто не хочет, но не потому, что она «жесткий переговорщик», а потому, что она просто глупая», – заявил Медведев в Max.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что Каллас никто не хочет видеть в роли переговорщика от Европы.

    «И вообще, ЕС никто пока на переговоры не звал», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать кандидатуру Каллас в качестве переговорщика от Европы по Украине.

    Глава европейской дипломатии попыталась процитировать бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, приписав ему выдуманную фразу.

    В прошлом месяце Каллас закатила глаза при вопросе о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

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    13 ноября 2026, 14:19 • Новости дня
    Болгария впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа в ЕС

    Евростат: Болгария впервые вошла в тройку крупнейших покупателей газа из России

    Болгария впервые вошла в тройку главных покупателей российского газа в ЕС
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В сентябре 2026 года Болгария впервые заняла третье место среди стран Европейского союза по объему импорта российского газа, закупив трубопроводного топлива на 241 млн долларов, свидетельствуют данные Евростата.

    По данным Евростата, лидером по импорту природного газа из России в сентябре 2026 года осталась Франция, которая приобрела сжиженного природного газа (СПГ) на 352,3 млн долларов. Это на треть больше августовских показателей и в 1,8 раза превышает объем закупок за аналогичный период прошлого года, передает РИА «Новости».

    Второе место сохранила Венгрия, увеличившая импорт трубопроводного газа до 273,5 млн долларов (рост на 14% к августу и на 12% в годовом выражении). Болгария, импортировавшая по трубе газа на 241 млн долларов, продемонстрировала рост поставок на 40% за месяц и в 2,7 раза за год.

    На четвертой строчке расположилась Греция с объемом закупок 173,6 млн долларов. Пятерку замыкает Словакия, чей импорт СПГ вырос втрое в годовом выражении и на 19% за месяц, достигнув 133,2 млн долларов.

    Кроме того, в сентябре российский газ также поставлялся в Нидерланды (112,1 млн долларов) и Португалию (58,2 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу государства Евросоюза приобрели в сентябре российский природный газ на наибольшую с января 2025 года сумму.

    В прошлом месяце Венгрия поднялась на второе место среди стран ЕС по объемам импорта природного газа из России.

    В начале месяца европейские страны испытали сложности с закупкой СПГ на мировых рынках из-за высоких цен в Азии.

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    13 ноября 2026, 05:25 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС подготовил новые санкции против российских банков и энергокомпаний

    ЕС введет новые санкции против российских банков и нефтетанкеров

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Европейского союза планируют утвердить более ста новых ограничительных мер в отношении российских банков, энергетических компаний и танкеров, перевозящих нефть в обход ограничений.

    Новые санкции будут направлены против российского энергетического сектора, банков, а также судов так называемого теневого флота, пишет Bloomberg.

    Поводом для введения очередных мер стал рост числа гибридных атак в Европе, ответственность за которые возлагают на Москву. В частности, речь идет о кибератаках, поджогах и неудачной атаке дронов на аэропорт в Германии.

    Ожидается, что министры иностранных дел стран Евросоюза одобрят эти ограничения на встрече в Брюсселе в понедельник. Кроме того, идет разработка 22-го пакета антироссийских санкций, который может быть принят в декабре.

    Во вторник министры обороны стран объединения обсудят отношения с Китаем. Основное внимание планируется уделить снижению зависимости в цепочках поставок и мерам по ограничению поддержки, которую Пекин оказывает Москве. На встрече также выступит заместитель министра обороны США Элбридж Колби, который расскажет о планах по пересмотру американского военного присутствия в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия ввела санкции против «Сибур холдинга» и «Восток ойл». Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России. Лавров указал на триллионные убытки Европы от разрыва торговли с Россией.



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    13 ноября 2026, 19:28 • Новости дня
    Глава МВД Литвы по ошибке объявил о высылке в Россию не того Иванова
    Глава МВД Литвы по ошибке объявил о высылке в Россию не того Иванова
    @ POOL UNION EUROPEENNE/AGENCE HANS LUCAS/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас принес извинения за публикацию неверных данных о депортации в Россию бывшего лидера движения «Единство» Валерия Иванова.

    Ведомство опубликовало извинения за ошибку, допущенную из-за получения министром неверных данных от пограничной службы, сообщает ТАСС.

    Изначально Мартинас Кателинас объявил о высылке из страны Валерия Иванова, который в 1988–1991 годах руководил общественно-политическим движением «Единство», выступавшим за сохранение членства республики в СССР.

    Впоследствии правоохранительные органы Литвы признали эту организацию антигосударственной, а суд лишил Валерия Иванова свободы на три года.

    Выяснилось, что в действительности депортации подвергся бывший советский военнослужащий Вильнюсского гарнизона Геннадий Иванов.

    В апреле он вышел на свободу после отбытия наказания за участие в вильнюсских событиях января 1991 года, которое местная юстиция расценила как антигосударственную деятельность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МВД Литвы Мартинас Кателинас попросил продлить участие военнослужащих в охране границы с Калининградской областью.

    Летом французские СМИ допустили принудительное возвращение в Вильнюс россиянина для рассмотрения прошения об убежище.

    В прошлом году суд в Литве приговорил к лишению свободы гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу России.

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    13 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Мерц: Европу на переговорах с Россией могут представить пять стран

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта Европу могут представить пять государств.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил использовать формат из пяти стран для участия Европы в мирных переговорах по Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Kyiv Independent.

    «У нас уже есть проверенный формат Е3. Мы также частично работаем над этим вопросом в формате пяти стран – Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы так оставалось и дальше», – заявил Мерц.

    Канцлер ФРГ также выразил уверенность, что Россия готова к диалогу с европейскими государствами, несмотря на дипломатический тупик.

    В четверг утром Москву посетили спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. После консультаций между Россией, США и Украиной в Абу-Даби они провели переговоры с Владимиром Путиным в Кремле, а затем отправились в Дублин на встречу с Владимиром Зеленским.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что европейские страны пытаются подключиться к мирному процессу, однако их практические действия свидетельствуют о стремлении к продолжению конфликта. Ранее Владимир Путин называл бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера предпочтительным кандидатом в переговорщики, подчеркивая, что европейцы должны сами выбрать лидера, который пользуется доверием и не делал резких заявлений в адрес Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

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    13 ноября 2026, 22:08 • Новости дня
    Европейский альянс информационных агентств исключил ТАСС
    Европейский альянс информационных агентств исключил ТАСС
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральная ассамблея Европейского альянса информационных агентств (EANA) по итогам тайного голосования лишила агентство ТАСС членства в организации, не уведомив российскую сторону и не указав мотивы решения.

    «Деградация ряда европейских структур продолжается. Примечательно, что правление Европейского альянса национальных агентств недавно направило в ТАСС письмо с угрозой исключения из структуры, в котором так и не смогло привести ни одного примера дезинформации со стороны нашего агентства», – сказал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

    В феврале 2022 года руководящий орган EANA – Совет альянса – сообщил ТАСС о приостановке членства, заявив, что из-за введенных Роскомнадзором ограничений российское агентство «действует вопреки назначению EANA, а именно не может больше выступать поставщиком непредвзятых новостей», передает ТАСС.

    Во время ассамблей EANA в 2022 и 2023 годах участники альянса уже обсуждали возможное исключение ТАСС, однако тогда за такую меру не набиралось достаточного количества голосов, в результате чего было решено ограничиться приостановкой членства российского агентства без его формального вывода из организации.

    EANA объединяет по одному новостному агентству от каждого европейского государства и был создан в 1956 году на конференции по медиатехнологиям в Страсбурге; органом управления является ежегодная Генеральная ассамблея и две конференции EANA в год. После исключения ТАСС и включения ELTA в альянсе осталось 33 участника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС подготовил новые санкции против российских банков и энергокомпаний.

    В четверг министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил о введении Европейским союзом нового пакета ограничительных мер против России 16 ноября.

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    13 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным

    Мерц: В ЕС опасаются «второго Анкориджа» в свете планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие у европейских стран серьезных опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    По словам Мерца, в Европе опасаются новых неожиданностей от США в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    «Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще раз озвучить наш сигнал США – пожалуйста, никаких сюрпризов», – заявил канцлер ФРГ журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.

    Он напомнил о планах американского лидера Дональда Трампа обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

    Встреча лидеров АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о продолжающейся подготовке к возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц допустил участие пяти государств в возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по Украине.

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