RMF FM: Польша решила возобновить работу посольства в Сирии спустя 14 лет

Tекст: Денис Тельманов

Польские дипломаты возвращаются в Сирию спустя 14 лет. Открытие посольства в Дамаске запланировано на январь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

В Дамаске уже находится полномочный представитель Польши, который отвечает за подготовку здания к приему персонала. Ему предстоит организовать ремонт заброшенной штаб-квартиры польского диппредставительства.

Весь персонал польского посольства в Сирии был эвакуирован на родину в 2012 году из-за начавшихся в стране боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году СМИ сообщили о планах открыть посольство Сирии в Анкаре и генконсульство в Газиантепе.

Дипломатическое представительство Сирии после 12-летнего перерыва заработало в Лондоне.