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    13 ноября 2026, 18:56 • Новости дня

    Масштабный сбой Microsoft затронул канцелярию премьера Британии

    The Times: Сбой Microsoft нарушил работу канцелярии премьера Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцелярия премьер-министра Британии Энди Бернема и несколько правительственных ведомств столкнулись с проблемами из-за масштабного сбоя в работе сервисов американской корпорации Microsoft.

    Неполадки повлияли на работу министерств транспорта, юстиции и энергетики Соединенного Королевства, передает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Трудности с доступом к сервисам возникли в британских школах и полицейских участках по всей стране. Утром сбой нарушил деятельность парламента, судов, больниц и экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу последствия массового сбоя в работе сервисов Microsoft затронули министерства финансов, транспорта и образования Чехии.

     Правительственные ведомства и частные компании Японии столкнулись с серьезными перебоями из-за глобальных технических проблем.

    Глобальный сбой также затронул австралийскую контрразведку и федеральную полицию.

    13 ноября 2026, 09:24 • Новости дня
    Downdetector зафиксировал новые сбои в сервисах Microsoft по всему миру

    Downdetector: В работе сервисов Microsoft по всему миру произошел новый сбой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пользователи в ряде стран вновь сталкиваются с проблемами в работе сервисов Microsoft, следует из данных портала Downdetector.

    Сбои затрагивают работу электронной почты Outlook в Индии, Германии, Нидерландах, Франции и других странах, передает РИА «Новости» со ссылкой на платформу Downdetector.

    Также наблюдаются неполадки в работе Microsoft 365, Teams, Store и Copilot.

    Накануне масштабный сбой затронул 74 страны. В США на работу Outlook поступило более 130 тыс. жалоб, проблемы полностью не устранены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глобальный сбой сервисов Microsoft затронул контрразведку ASIO и федеральную полицию Австралии.

    Во вторник злоумышленники начали рассылать сообщения с предложением получить компенсацию за сбои в популярных сервисах.

    Ранее клиенты «Ozon банка» столкнулись с трудностями при доступе к мобильному приложению.

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    13 ноября 2026, 12:37 • Новости дня
    Сбой в работе сервисов Microsoft обошелся Австралии в миллиарды долларов

    The Guardian: Сбой в работе Microsoft обошелся Австралии в миллиарды долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сбой в работе американской корпорации Microsoft может обойтись Австралии в миллиарды долларов, в том числе из-за отсутствия «запасных вариантов» у многих компаний.

    Масштабный сбой в работе сервисов американской корпорации Microsoft, продлившийся 12 часов, привел к колоссальным убыткам для Австралии, которые оцениваются в миллиарды долларов с учетом прямых и косвенных финансовых потерь.

    Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Guardian, которая приводит выводы специалиста в области безопасности компании RSM Australia Ашвина Пала.

    По оценке аналитика, некоторые организации успели задействовать протоколы по обеспечению непрерывности бизнеса, однако у многих компаний не оказалось резервных планов, из-за чего они столкнулись с критическими трудностями. «Я просто ошеломлен тем, что подобное могло произойти», – признался Пал.

    Технические неполадки нарушили функционирование австралийских правительственных ведомств, школ и университетов. Кроме того, перебои затронули Федеральную полицию Австралии и национальную службу безопасности и разведки. В самой корпорации Microsoft заверили, что процесс восстановления работы серверов продолжается, и в некоторых регионах доступ к системам уже частично возвращен.

    Массовые жалобы на недоступность программного обеспечения начали поступать вечером в четверг, при этом подавляющее большинство обращений зафиксировано в США. Согласно данным сервиса Downdetector, 131 тыс. человек столкнулись с проблемами в работе почты Outlook, 46 тыс. пользователей сообщили о неполадках в Microsoft 365, а еще свыше 10 тыс. жалоб пришлось на сервисы Copilot и Microsoft Teams.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу японские ведомства и частные компании столкнулись с перебоями из-за глобального сбоя сервисов Microsoft.

    Пользователи в ряде стран столкнулись с проблемами в работе сервисов американской корпорации.

    Глобальный сбой затронул австралийскую контрразведку ASIO и федеральную полицию.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    13 ноября 2026, 06:57 • Новости дня
    Сбой Microsoft затронул контрразведку и полицию Австралии

    SBS: Глобальный сбой сервисов Microsoft затронул силовые ведомства Австралии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глобальный сбой сервисов Microsoft затронул австралийскую контрразведку ASIO и федеральную полицию, сообщил телеканал SBS.

    Пользователи столкнулись с проблемами доступа к электронной почте Outlook и другим сервисам Microsoft 365, включая Teams и Copilot, передает РИА «Новости» со ссылкой на SBS. Утром о неполадках сообщили более 5,5 тыс. австралийцев.

    Масштаб последствий для силовых ведомств не уточняется.

    Глава МВД Австралии Тони Берк заявил, что уже обсудил ситуацию с Microsoft. По его словам, в компании предполагают, что причиной сбоя стало неудачное обновление, и не видят оснований связывать инцидент с кибератакой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее активисты в Амстердаме попытались проникнуть на территорию строящегося дата-центра Microsoft.

    Также ИИ-агенты американской компании OpenAI взломали сайты двух ведомств австралийского штата Новый Южный Уэльс.

    Кроме того, Microsoft сообщила о возможных задержках трафика из-за повреждения подводных кабелей в Красном море.

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    13 ноября 2026, 15:06 • Новости дня
    Посол Британии заявил об отмывании российского капитала в Грузии

    Посол Великобритании Уорд заявил об отмывании российских денег в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Посол Британии в Грузии Гаррет Уорд заявил об «определенных доказательствах» «перемещения и отмывания денег» в Грузии подсанкционного российского капитала, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью business-media.ge британский дипломат, регулярно высказывающий противоречивые заявления в адрес грузинских властей, отметил, что «существовали определенные доказательства перемещения и отмывания российского капитала в виде криптовалюты в Грузии».

    По словам Уорда, «аналогичные случаи фиксировались в Центральной Азии».

    «Из-за санкций российский капитал ищет пути обхода и отмывания денег, в основном в виде криптовалюты. Мы увидели определенные доказательства и в Грузии», – заявил посол Великобритании.

    Он сообщил, что Лондон санкционировал несколько криптоплатформ, действующих в Грузии.

    При этом посол положительно оценил принятые властями Грузии меры против подозрительных криптосубъектов, «в том числе штрафы и уголовное преследование».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия раскритиковала Британию за введение санкций против лидеров Южной Осетии.



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    13 ноября 2026, 16:12 • Новости дня
    ВОЗ на фоне сбоя Microsoft посоветовала отвлечься от экранов и прогуляться

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне масштабного сбоя в работе сервисов Microsoft рекомендовала интернет-пользователям отдохнуть от компьютеров, сделать растяжку и пообщаться с другими людьми.

    «Не работает электронная почта? Вот несколько идей, как сохранить здоровье в режиме офлайн», – приводит ТАСС сообщение организации в соцсетях.

    Пользователям также посоветовали встать с рабочего места и прогуляться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу корпорация Microsoft сообщила о постепенном восстановлении работы сервисов после сбоя.

    Сбой в работе американской корпорации обошелся Австралии в миллиарды долларов.

    Глобальные перебои парализовали работу правительственных ведомств и частных компаний в Японии.

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    13 ноября 2026, 16:00 • Новости дня
    Microsoft сообщила о постепенном восстановлении сервисов после сбоя

    Tекст: Дарья Григоренко

    Работа сервисов Microsoft 365 постепенно восстанавливается в регионах после сбоя, сообщила корпорация.

    «Мы видим обнадеживающий прогресс в восстановлении работы в Европе… В Японии ситуация остается сравнительно более стабильной, в Северной Америке также наблюдаются улучшения», – передает РИА «Новости» сообщение корпорации.

    В Microsoft отметили сохранение продленного до 48 часов срока ожидания доставки электронных писем. Мера призвана снизить риск недоставки задержанных сообщений, пока система обрабатывает накопившуюся почту.

    Некоторые пользователи все еще могут сталкиваться с перебоями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сбой в работе американской корпорации Microsoft оценили в миллиарды долларов ущерба для Австралии.

    Масштабный сбой парализовал работу правительственных ведомств и частных компаний в Японии.

    В контрразведке и полиции Австралии также сообщили о проблемах из-за перебоев сервисов Microsoft.

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    13 ноября 2026, 10:13 • Новости дня
    Азербайджан и Британия подписали декларацию о стратегическом партнерстве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Великобритании Энди Бернем подписали декларацию о повышении двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства.

    Документ был подписан в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дублине, сообщает Anadolu.

    В рамках декларации стороны намерены укреплять сотрудничество в сферах обороны и безопасности с целью содействия региональному миру и стабильности.

    Документ предусматривает расширение и углубление двусторонних торговых и инвестиционных связей, содействие устойчивому экономическому росту, а также поддержку развития Среднего коридора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры на полях саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

    Во вторник правительства Азербайджана, Болгарии, Турции и Грузии подписали соглашение о поставках электроэнергии в Европу.

    В воскресенье Алиев выразил надежду на достижение конкретных результатов в процессе нормализации отношений с Арменией.

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    13 ноября 2026, 15:05 • Новости дня
    Российские пользователи пожаловались на сбои в работе чат-бота Claude

    Downdetector: В работе чат-бота Claude AI произошел масштабный сбой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители России и множества других стран столкнулись с масштабными неполадками в работе чат-бота Claude AI от американской компании Anthropic.

    В пятницу пользователи начали массово сообщать о проблемах с доступом к сервисам искусственного интеллекта от компании Anthropic. Сбой затронул авторизацию, сам чат-бот Claude и мобильное приложение, передает РИА «Новости» со ссылкой на сервисы Detector404 и Downdetector.

    Массовый сбой начался около 12:40 мск. Согласно данным Detector404, в России за сутки зафиксировано более 600 обращений, большая часть которых приходится на Петербург и Москву.

    При этом проблемы носят глобальный характер. Наибольшее число жалоб поступило из Германии, Франции и Британии. Неполадки также зафиксированы в США, Индии, Японии, Австралии, Бразилии и других государствах.

    Компания Anthropic, разработавшая семейство больших языковых моделей Claude, была основана в 2021 году. Ее штаб-квартира располагается в Сан-Франциско.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американская компания Anthropic ввела запрет на использование сервисов на базе нейросети Claude для бизнеса из России и Китая.

    Во вторник разработчик объявил о выпуске обновленных моделей искусственного интеллекта.

    Летом пользователи со всего мира уже сталкивались со сбоями в работе чат-бота Claude AI.

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    13 ноября 2026, 17:38 • Новости дня
    Секретный бункер Черчилля впервые открыли для посетителей

    Telegraph: В Британии открыли для посетителей секретный бункер Уинстона Черчилля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Неподалеку от британского Дувра впервые стал доступен для посетителей секретный бункер Уинстона Черчилля, построенный в 1940 году.

    Бункер Фэн-Бэй, оснащенный передовыми технологиями своего времени для наведения артиллерии и защиты Дуврского пролива, открылся для публики, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

    Как уточняет издание, в бункере находилось устройство управления огнем, помогавшее координировать артиллерийские операции. После Второй мировой войны объект забросили, а в 1970-х годах вход засыпали землей.

    Заново бункер обнаружили в 2017 году, после чего он стал предметом исследований Национального фонда Британии. Интерьер объекта почти не реставрировался: внутри сохранились командный пункт, краска, надписи на стенах, трубы и воздуховоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о предназначении тайного бункера президента Франции Эммануэля Макрона для защиты от собственного народа.

    В субботу французский лидер получил в распоряжение тайный бункер под Парижем для эвакуации на случай захвата Елисейского дворца протестующими.

    Ранее под горами Колорадо обнаружили уникальный подземный объект для выживания высших чинов США при ядерной угрозе.

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    13 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    Сбой в работе сервисов Microsoft затронул три министерства в Чехии

    ЧТК: В Чехии три министерства затронуты массовым сбоем в работе Microsoft

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последствия массового сбоя в работе сервисов Microsoft затронули три чешских министерства – финансов, транспорта и образования, сообщило агентство ЧТК.

    Сбои в работе сервисов чешского подразделения Microsoft подтвердила сама корпорация, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ЧТК. По словам пресс-секретаря чешского подразделения Microsoft Каролины Кржиженецкой, нет никаких признаков того, что произошла кибератака или преднамеренное стремление нанести ущерб указанным ведомствам.

    Масштабный сбой в работе сервисов Microsoft по всему миру наблюдался 12 ноября. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. Представитель компании заявлял, что сбой не вызван кибератакой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Всемирная организация здравоохранения рекомендовала интернет-пользователям отдохнуть от компьютеров на фоне масштабного сбоя в работе сервисов Microsoft.

    Корпорация сообщила о постепенном восстановлении работы сервисов Microsoft 365.

    В Японии правительственные ведомства и частные компании столкнулись с серьезными перебоями в работе из-за глобального сбоя сервисов Microsoft.

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    13 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    «Сибур» оценил влияние британских санкций на устойчивость компании

    «Сибур» исключил влияние британских санкций на устойчивость компании

    Tекст: Валерия Городецкая

    В нефтехимической компании «Сибур» заявили, что введенные Британией санкционные ограничения не повлияют на устойчивость предприятия.

    Британские санкции не окажут влияния на устойчивость «Сибура», передает ТАСС. В компании подчеркнули, что не ожидают негативных последствий, поскольку предприятие не работает в энергетической отрасли, не владеет недрами и не занимается добычей полезных ископаемых.

    Основная деятельность холдинга связана с разработкой и производством современных синтетических материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Британии включили в антироссийский санкционный список ПАО «Сибур холдинг» и проект «Восток ойл».

    В понедельник президент Владимир Путин высоко оценил организацию работы нефтехимической компании.

    В марте холдинг приостановил 6% производства в результате чрезвычайной ситуации на предприятии «Нижнекамскнефтехим».

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    13 ноября 2026, 20:17 • Новости дня
    МВД раскрыло схемы вербовки подростков в социальных сетях

    МВД: Вербовщики ищут подростков через политический контент в соцсетях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вербовщики ищут потенциальных жертв среди подростков, обращая внимание на тех, кто активно ведет соцсети и реагирует на политический контент, предупредили в МВД.

    Вербовка часто начинается с безобидной переписки в соцсетях или мессенджерах, сообщает МВД в Max. Злоумышленники анализируют личные страницы и выбирают тех, кто ярко реагирует на политический контент, но не имеет четкой личностной позиции.

    В ведомстве советуют обсуждать любые настойчивые предложения со взрослыми или правоохранителями. Для защиты от влияния рекомендуется соблюдать правила цифровой гигиены: защищать персональные данные, использовать надежные пароли и с осторожностью относиться к подозрительным профилям и закрытым чатам.

    Если подросток уже начал выполнять задания вербовщиков, но осознал опасность, ему следует как можно быстрее рассказать об этом доверенным взрослым и обратиться в полицию. Согласно ст. 31 УК РФ (добровольный отказ от преступления), лицо, добровольно и окончательно отказавшееся от доведения преступления до конца, не подлежит уголовной ответственности, если своевременно сообщит органам власти и примет меры для предотвращения преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила об активном использовании злоумышленниками интернет-технологий и психологического давления для вовлечения подростков в преступность.

    В четверг Следственный комитет России сообщил о задержании в ЛНР подростка, который по заданию куратора планировал устроить теракт в школе Северодонецка.

    В субботу начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД Филипп Немов заявил о начале вербовки подростков иностранными спецслужбами в онлайн-играх с мелких просьб.

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    13 ноября 2026, 20:28 • Новости дня
    Uber сообщила об утечке персональных данных пользователей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская компания Uber сообщила, что неизвестные злоумышленники получили доступ к информации пользователей.

    Неизвестные злоумышленники получили несанкционированный доступ к персональной информации пользователей американского сервиса такси Uber. Уведомление об инциденте было опубликовано на сайте генерального прокурора Калифорнии, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что 9 октября 2026 года один из подрядчиков сообщил Uber о компрометации своих внутренних учетных данных. Третья сторона воспользовалась ими для проникновения в аккаунт такси-сервиса, связанный с этим партнером. Узнав о произошедшем, компания немедленно прекратила обмен данными с подрядчиком и инициировала внутреннее расследование.

    В официальном заявлении не раскрывается название компании-партнера и точный перечень украденных сведений. При этом, по информации издания TechCrunch, утечка связана с компанией Fireworks AI, а в руки хакеров попали данные водительских удостоверений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце южнокорейские финансовые компании сообщили об утечке персональных данных клиентов в результате кибератак.

    Японская компания по разработке облачных сервисов Ymirlink сообщила о возможной утечке персональных данных более 51 млн пользователей из-за кибератаки на системы бронирования билетов.

    В сентябре киберпреступники из группировки ShinyHunters получили несанкционированный доступ к базам данных ФБР.

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    13 ноября 2026, 21:06 • Новости дня
    Сбой в работе сервисов Microsoft затронул крупнейшие компании ФРГ

    Сбой в сервисах Microsoft затронул Siemens, Volkswagen и Deutsche Bahn

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие концерны Siemens, Volkswagen и Deutsche Bahn столкнулись с проблемами в работе из-за масштабного сбоя в американских сервисах корпорации Microsoft.

    Сбои в работе американских ИТ-сервисов затронули ряд крупных немецких предприятий, включая энергетическую компанию E.ON и телекоммуникационного оператора Telekom, которые пожаловались на ограничения при отправке сообщений, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    Представители Siemens сообщили о задержках в коммуникации. В Deutsche Bahn пояснили, что информация об изменении графика движения поездов задерживалась из-за неполадок с электронной почтой. При этом в железнодорожной компании подчеркнули, что движение составов не зависит от систем Microsoft, поэтому транспортное сообщение в стране осуществляется стабильно.

    Автопроизводитель Volkswagen зафиксировал проблемы с облачной службой Microsoft 365. Компания находится в тесном контакте с американской корпорацией для решения ситуации. В Федеральном ведомстве по информационной безопасности Германии допустили, что неполадки могли серьезно затронуть бизнес в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцелярия премьер-министра Британии Энди Бернема столкнулась с проблемами из-за глобального сбоя сервисов Microsoft.

    Ранее в тот же день серьезные перебои в работе из-за неполадок зафиксировали правительственные ведомства и частные компании Японии.

    Австралийская контрразведка ASIO и федеральная полиция также пострадали от масштабных технических проблем.

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    13 ноября 2026, 22:02 • Новости дня
    Сотрудники британских судов объявили забастовку из-за низкой зарплаты

    Сотрудники судов Британии объявили забастовку из-за низкой зарплаты

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники британских судов по семейным делам и службы пробации проведут забастовку, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.

    Британские сотрудники судов по семейным делам и работники службы пробации намерены провести забастовку в связи с низким уровнем оплаты и тяжелыми условиями труда, передает РИА «Новости» со ссылкой на отраслевой профсоюз Napo.

     Точные даты проведения протестной акции будут определены позднее.

    Недовольство сотрудников судебной системы вызвано тем, что работодатель предложил повысить зарплату лишь на 5% и отказался обсуждать вопрос снижения рабочей нагрузки. По данным профсоюза, реальные доходы его членов не увеличивались с 2010 года, оставаясь на уровне чуть выше минимальной оплаты труда.

    Дополнительное возмущение работников службы пробации вызывает рост нагрузки, связанный с реализацией правительственной программы досрочного освобождения заключенных, которая была введена для решения проблемы переполненных тюрем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сотрудники американской нефтяной компании Apache на месторождениях в Северном море заявили о суточной забастовке из-за несогласия с размером заработной платы.

    Британский профсоюз Unite сообщил об акции нефтяников из-за отказа работодателя повысить зарплаты до уровня инфляции.

    В сентябре члены профсоюза Unite решили провести забастовку на заводе производителя алкоголя Diageo из-за планов руководства по сокращению рабочих мест.

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