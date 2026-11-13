Дортмундская «Боруссия» отказалась от спонсорства концерна Rheinmetall

Tекст: Тимур Шайдуллин

Спонсорское соглашение между клубом и концерном, истекающее 30 июня 2027 года, продлено не будет. Решение об этом ФК и Rheinmetall приняли совместно, учитывая недовольство членов клуба и части фанатов, сообщает ТАСС.

«Мы, разумеется, в курсе, что это сотрудничество было предметом споров с самого начала. Мы знакомы с критической позицией членов и части болельщиков», – заявил Крамер.

Трехлетний контракт был подписан летом 2024 года, он приносит клубу около 10 млн евро ежегодно. Болельщики «Боруссии» критиковали соглашение, указывая на несовместимость продажи оружия с ценностями футбольного клуба. В ноябре 2024 года члены ФК на общем собрании проголосовали против продления контракта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Министерство обороны Румынии потребовало от немецкой компании Rheinmetall 8,7 млн евро в качестве штрафа за несвоевременную поставку модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103.

Ранее стоимость акций немецкого оборонного концерна на европейских торгах упала более чем на 16% после второго за год снижения годовых прогнозов.

До этого Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты Schakal для вооруженных сил Германии и Нидерландов.