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    13 ноября 2026, 17:09 • Новости дня

    Глава Минторга США согласился дать показания из-за скандала с Nvidia

    Глава Минторга США согласился дать показания по экспорту чипов Nvidia

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр торговли США Говард Латник согласился выступить в Конгрессе с показаниями о соблюдении экспортных ограничений на поставки микрочипов Nvidia в Китай.

    Говард Латник согласился дать показания в Конгрессе США по вопросам соблюдения экспортных ограничений на поставки чипов Nvidia в Китай на фоне разрастающегося скандала вокруг корпорации, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

    Сенатор-республиканец Тим Скотт предложил Латнику и генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу добровольно выступить на публичных слушаниях.

    Законодатели потребовали от министра торговли объяснений по поводу разрешения американской администрации на экспорт передовых чипов для искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт попросил бывшего генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга явиться на открытые слушания.

    В четверг чиновники Белого дома обсудили возможность отставки министра торговли США Говарда Латника после шпионского скандала.

    Хуанг дал согласие выступить перед американским Конгрессом до Дня благодарения.

    13 ноября 2026, 10:28 • Новости дня
    ИИ доказал предел преимуществ квантовых компьютеров

    NewScientist: ИИ Anthropic подтвердил пределы квантовых компьютеров

    Tекст: Игорь Иножарский

    Старшая нейромодель Fable 5.2 компании Anthropic помогла Дэвиду Туртуреану и коллегам строго доказать гипотезу Ааронсона–Амбайниса, что для целого класса задач квантовые компьютеры не дают решающего ускорения.

    Дэвид Туртуреан из стартапа Physical Superintelligence (PSI) с коллегами привлек модель Fable 5.2 от Anthropic для поиска строгого математического доказательства гипотезы Ааронсона–Амбайниса о границах квантового ускорения и получил результат, который был дважды улучшен и затем проверен формальной системой Lean, пишет New Scientist.

    Гипотеза, сформулированная в 2011 году Скоттом Ааронсоном из Техасского университета в Остине и Андрисом Амбайнисом из Латвийского университета, касалась задач с огромными случайными битовыми строками, где нужно ответить «да» или «нет»; ученые предположили, что классические алгоритмы могут приблизиться к квантовым по эффективности и что квантовые компьютеры не получат там решающего преимущества.

    Ключ к доказательству заключался в переводе проблемы в язык многочленов и использовании наработок ряда математиков; на основе вывода Fable 5.2 команда PSI подготовила полное доказательство, которое затем детально развернули и объяснили Гай Блан, Джордан Доктер, Кармен Страссле и Ли-Ян Тан из Стэнфордского университета, заявив, что новый результат заметно превосходит все предшествующие работы и «сплетен» из уже известных идей совершенно новым и более сложным способом.

    «Это очень четкий математический вопрос, который имеет последствия для квантовых вычислений, и он был настолько труден, что я уже смирился, что сам его не решу», – сказал Андрис Амбайнис, тогда как Шахар Ловетт из Калифорнийского университета в Сан-Диего отметил, что новая работа дает математикам приемы, которые можно перенять и использовать, хотя ее практическое влияние на развитие реальных квантовых машин пока остается неочевидным.

    По словам Скотта Ааронсона, доказательство лишь отсекает один, и без того маловероятный, путь поиска квантовых ускорений и не ставит крест на идее задач, где квантовые компьютеры будут незаменимы, а команда PSI и аналитик Мэттью Пайнс видят дальнейшую задачу ИИ уже не в «сбитии» известных проблем, а в формулировке и исследовании новых амбициозных вопросов в квантовой информатике и чистой математике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду физики столкнулись с неустранимыми ошибками при коррекции вычислений квантовых компьютеров, поставив под сомнение их практическое применение. В сентябре нейросетевая модель Claude от компании Anthropic перевела доказательство теоремы Ферма в проверяемый компьютерный код менее чем за две недели. В мае криптовалютная индустрия готовилась к появлению квантовых машин, способных к 2030 году взламывать защитные коды биткоина.

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    12 ноября 2026, 23:28 • Новости дня
    Стало известно о третьей любовнице экс-главы Nvidia Хуанга

    Ушедшего в отставку главу Nvidia Хуанга уличили в новом служебном романе

    Стало известно о третьей любовнице экс-главы Nvidia Хуанга
    @ Stefan Jerrevang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Покинувший пост генерального директора американской компании Nvidia Дженсен Хуанг состоял в интимных отношениях с еще одной подчиненной, передает Reuters.

    Как стало известно агентству Reuters, бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг состоял в близких отношениях еще с одной сотрудницей компании – об этом сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

    Имя второй сотрудницы агентство не раскрывает. Связаться с ней не удалось.

    В четверг Хуанг ушел в отставку на фоне информации о двух других внебрачных связях. Ими стали отношения с вице-президентом Nvidia по здравоохранению Кимберли Пауэлл и предполагаемой китайской шпионкой Элис Хуанг.

    На фоне скандалов акции компании упали на 5,5% в четверг, а с начала октября их стоимость снизилась более чем на 30%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Хуанг покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной. Его также уличили в романтических отношениях с вице-президентом корпорации Кимберли Пауэлл. Стоимость акций компании снизилась более чем на 10% на предварительных торгах после объявления об отставке.

    На ваш взгляд
    Что в романе главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, на ваш взгляд, наиболее достойно осуждения?



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    9 комментариев

    Комментарии (6)
    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто не рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    12 ноября 2026, 23:53 • Новости дня
    Time: Трамп предложил назначить Тима Кука новым гендиректором Nvidia
    Time: Трамп предложил назначить Тима Кука новым гендиректором Nvidia
    @ Molly Riley/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп предложил назначить бывшего руководителя Apple Тима Кука новым генеральным директором компании Nvidia после скандальной отставки Дженсена Хуанга.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший руководитель Apple Тим Кук должен возглавить производителя микросхем Nvidia после ухода Дженсена Хуанга из-за скандала с предполагаемой китайской шпионкой, пишет Time.

    «Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, проделавший фантастическую работу, ушел в отставку, есть только один человек, который может занять его место – Тим Кук из Apple. Легенда заменяет легенду!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Хуанг покинул пост генерального директора Nvidia в четверг утром на фоне сообщений о его связи с двумя женщинами, одна из которых, по данным американской разведки, является китайской шпионкой.

    Издание отмечает, что Хуанг и Белый дом поддерживали тесные отношения с начала второго президентского срока Трампа. В мае президент США настоял на включении Хуанга в состав делегации для участия в саммите с председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на опасения по поводу связей бизнесмена.

    В понедельник Трамп заявил журналистам, что верит утверждениям Хуанга о неосведомленности относительно шпионской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Хуанг покинул пост главы Nvidia на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной.

    Президент США выступил в защиту руководителя корпорации на фоне расследования его романтических отношений.

    Американские спецслужбы пришли к выводу о работе китайской предпринимательницы Элис Хуанг на Министерство государственной безопасности Китая.

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    12 ноября 2026, 22:29 • Новости дня
    Сбербанк поставил цель стать архитектором агентной экономики России

    Сбербанк в новой стратегии пообещал стать более человекоориентированным

    Tекст: Катерина Туманова

    В день своего 185-летия Сбербанк представил новую стратегию развития на 2027–2029 годы, в которой сделал акцент на расширении возможностей применения генеративного искусственного интеллекта и человекоориентированности, сообщил глава банка Герман Греф.

    «Стратегическая цель Сбербанка к 2029 году – стать одним из ведущих архитекторов и строителей агентной экономики России. Технологии должны помогать человеку и в решении повседневных задач, и в реализации жизненных целей. Мы стремимся дать человеку возможность лучше понять себя, принимать осознанные решения и раскрыть свой потенциал», – передает РИА «Новости» слова Грефа.

    В новой стратегии банк ставит целью ежегодно обеспечивать рентабельность капитала на уровне не ниже 21%. Целевой уровень достаточности капитала по нормативу сохранен на уровне не менее 13,3%, несмотря на ужесточение регуляторных требований.

    Сбербанк сохраняет ориентир по направлению 50% чистой прибыли на дивидендные выплаты. Оставшаяся часть пойдет на обеспечение долгосрочной устойчивости бизнес-модели и реализацию стратегических инициатив.

    Одним из важнейших направлений станет расширение коммерческого применения генеративного искусственного интеллекта. Банк намерен использовать ИИ для формирования новых источников дохода наряду с сокращением расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Сбербанка Греф сообщил о начале разработки первой суверенной нейросети для школьного образования. В октябре  Греф заявил о радикальном изменении роли человека и государства из-за развития ИИ.

    Президент Путин назвал Сбербанк лидером развития суверенного ИИ в России.

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    13 ноября 2026, 00:21 • Новости дня
    Правозащитники в США подали в суд на разработчиков ИИ

    AP: Американские правозащитники потребовали остановить разработку ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Коалиция американских групп по безопасности в интернете и защите прав потребителей подала иск в суд на пять ведущих мировых техгигантов, разрабатывающих искусственный интеллект, с требованием остановить развитие технологии.

    Истцы утверждают, что технологические гиганты не могут предотвратить причинение «катастрофического» вреда своими разработками. Иск подан в Верховный суд Сан-Франциско на фоне промежуточных выборов, которые могут привести к усилению регулирования отрасли из-за перехода контроля над Конгрессом к демократам, пишет Associated Press (AP).

    В иске содержится требование запретить Anthropic, Google, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), OpenAI и SpaceXSI разрабатывать или внедрять новые модели ИИ. В качестве обоснования приводятся задокументированные примеры кибератак, совершенных системами ИИ, а также признания компаний о том, что их технологии в будущем могут уничтожить человечество.

    «Ни одной другой отрасли не позволено относиться к собственной разработке небезопасных продуктов – тем более тех, которые могут убить нас всех, – как к неизбежности», – говорится в жалобе.

    Развитие ИИ вызывает опасения по поводу возможной потери контроля над технологией. Ситуацию усугубили недавние инциденты, включая взлом правительственных сайтов и случай в июле, когда ChatGPT от OpenAI самостоятельно взломал другую ИИ-компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие технологические компании создали специальные оперативные штабы для борьбы со сгенерированной ИИ дезинформацией на промежуточных выборах в США.

    В октябре разработчик Anthropic предупредил о риске использования своих моделей для создания химического и биологического оружия.

    В сентябре подавляющее большинство американцев допустили вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом.

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    13 ноября 2026, 08:42 • Новости дня
    Сотрудники Nvidia не поддержали отставку Дженсена Хуанга

    Wired: Ни один сотрудник Nvidia не поддержал уход Хуанга из-за скандала

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни один из сотрудников Nvidia не высказался за отставку Дженсена Хуанга с поста генерального директора из-за шпионского скандала, пишет журнал Wired.

    Об этом сообщает Wired со ссылкой на обсуждение на корпоративном портале компании. До ухода Хуанга один из инженеров оставил запись в разделе для предложений, призвав совет директоров учесть мнение коллектива. С тех пор под сообщением появилось более 1,6 тыс. комментариев.

    «Если вы верите в нашу миссию, верните нашего босса», – написал анонимно один из сотрудников. «Все мы люди и можем совершать ошибки. Дженсен сделал так много хорошего, он заслуживает второго шанса», – отметил другой. Как отмечается в публикации, изданию не удалось обнаружить ни одного комментария с поддержкой отставки.

    В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для Китая, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг покинул пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной.

    Агентство Reuters сообщило об интимных отношениях Дженсена Хуанга с еще одной сотрудницей.

    Дженсен Хуанг согласился выступить перед Конгрессом США до Дня благодарения.

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    13 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Bloomberg: Компании SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии в декабре

    Tекст: Катерина Туманова

    Компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX и Tesla достигли прогресса в переговорах о слиянии и могут объявить о рекордной сделке в декабре.

    «Компании SpaceX и Tesla Inc. продвигаются в переговорах о слиянии, которое может привести к крупнейшей сделке в истории. Советы директоров и консультанты компаний согласовывают условия объединения и структуру управления», – пишет Bloomberg.

    В результате слияния будет создан конгломерат, объединяющий электромобили, аккумуляторные батареи, ракеты и спутники, с целью использования искусственного интеллекта в космической отрасли, беспилотных автомобилях и человекоподобных роботах.

    Ожидается, что о сделке может быть объявлено уже в декабре или в начале 2027 года.

    Цель объединения активов заключается в совместном использовании технологий искусственного интеллекта в космосе, беспилотных автомобилях и человекоподобных роботах. При этом компаниям предстоит преодолеть ряд препятствий до завершения сделки, включая защиту операций Tesla в Китае.

    Рыночная стоимость SpaceX после недавнего первичного публичного размещения акций превышает 1,9 трлн долларов, тогда как Tesla оценивается примерно в 1,5 трлн долларов. На фоне сообщений о переговорах акции Tesla выросли на 1,9%, а ценные бумаги SpaceX прибавили 0,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость акций SpaceX и Tesla снизилась на фоне выборов в США. В октябре Илон Маск заявил о формировании рабочих групп для оценки объединения компаний. В начале ноября Маск объявил о сокращении производства Cybertruck в пользу роботакси.

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    13 ноября 2026, 04:19 • Новости дня
    Стоматолог объяснила принцип действия генерирующей ток антибактериальной щетки

    Генерирующая микротоки зубная щетка может вызывать дискомфорт

    Tекст: Катерина Туманова

    В Китае создали инновационную зубную щетку с пьезоэлектрическими щетинками, принцип действия которой оценила стоматолог-хирург Вероника Мелехова.

    Щетина новой разработки при изгибании во время чистки зубов генерирует активные формы кислорода.

    «На поверхности зуба формируются гидроксильные радикалы и анионные радикалы, которые и повреждают мембраны клеток, и, соответственно, мешают им приклеиваться», – заявила Мелехова радио Sputnik.

    По словам врача, отрицательный электрический потенциал не позволит бактериям закрепляться на самой щетке, что значительно увеличит срок ее службы по сравнению с классическими моделями.

    Кроме того, исследования китайских специалистов показали снижение объема налета и уменьшение кровоточивости десен при использовании изобретения.

    Специалист добавила, что микротоки способны стимулировать кровообращение в капиллярах и способствовать заживлению тканей. При этом она выразила сомнение в комфортности использования щетки из-за возможного ощущения пощипывания в деснах. В данный момент такие устройства в России и других странах не продаются.

    «Это первая разработка с пластиком такого рода, который сам генерирует, грубо говоря, ток и, соответственно, запускает реакции с образованием активных форм кислорода», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоматолог назвал переоцененные услуги клиник.

    ученые из Мюнхенского университета обнаружили способность микротоков повышать работоспособность при тяжелых умственных задачах.

    Стоматолог-терапевт Анастасия Черношей предупредила о риске повторного заражения при отказе от замены зубной щетки после простуды.

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    13 ноября 2026, 07:06 • Новости дня
    В России запустили производство комплексов «Скиф» с ИИ для дронов

    «Аквилон» запустил производство ИИ-комплексов «Скиф» для беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Научно-производственное предприятие «Аквилон» развернуло опытно-серийное производство бортового вычислительного комплекса «Скиф» с искусственным интеллектом для автономных беспилотников.

    Комплекс «Скиф» предназначен для установки на автономные дроны, а также на наземные и морские робототехнические платформы. Он обеспечивает управление, связь, навигацию и обработку видеопотока, передает ТАСС.

    В Центре беспилотных систем и технологий рассказали, что нейросетевые алгоритмы комплекса отвечают за детекцию, трекинг и сегментацию. Разработчик отмечает устойчивость комплекса к РЭБ, автономность без связи, резервированную навигацию и энергоэффективность.

    Ранее российские военные задействовали новейший беспилотник-перехватчик самолетного типа «Сокол-3» для уничтожения целей ВСУ на днепропетровском направлении.

    В августе в зону СВО направили новейшую систему защиты от беспилотников «Поле-31».

    В том же месяце разработчики сообщили о способности обновленного комплекса «Набат v3» перехватывать аналоговые видеосигналы с беспилотников противника.

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    12 ноября 2026, 20:18 • Новости дня
    Бывший глава Nvidia согласился выступить в Конгрессе

    Бывший гендиректор Nvidia Хуанг согласился дать показания в Конгрессе

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший генеральный директор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг дал согласие выступить перед Конгрессом США до Дня благодарения, сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Брайан Маст.

    «Он согласился прийти. Сейчас мы согласовываем дату», – цитирует Маста CNBC. Отмечается, что Хуанг будет давать показания под присягой, также будет вестись стенограмма. В слушаниях поучаствуют представители нескольких комитетов конгресса.

    Маст рассказал, что прежде предупреждал экс-главу Nvidia о готовности вызвать его повесткой при отказе явиться добровольно. Также законодатели не исключают публичных слушаний с участием других лиц.

    До этого руководители трех комитетов Палаты представителей потребовали от Дженсена Хуанга разъяснений из-за сообщений о его отношениях с женщиной, которую подозревают в работе на китайские спецслужбы. Законодатели хотят понять, как сильно Nvidia защищает свои технологии и конфиденциальную информацию от шпионажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представители Демократической партии США в Конгрессе выразили намерение расследовать связи Дональда Трампа и Дженсена Хуанга из-за скандала.

    В понедельник президент США Дональд Трамп выступил в защиту главы Nvidia Дженсена Хуанга на фоне расследования его романтических отношений с предполагаемой шпионкой.

    В четверг Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала.

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    12 ноября 2026, 22:17 • Новости дня
    Reuters: Белый дом обсудил возможную отставку министра торговли США Латника

    Reuters: Белый дом обсудил отставку министра торговли Латника

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленные чиновники Белого дома обсуждают возможность отставки министра торговли США Говарда Латника после шпионского скандала вокруг бывшего генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, узнало Reuters.

    Все больше американских законодателей критикуют министра Латника из-за отказа администрации внести десятки китайских компаний в черный список США и из-за сомнений в надлежащем контроле правительства за экспортом Nvidia в Китай, пишет Reuters.

    Критика действий Латника началась до отставки Хуанга, который объявил о своем уходе с поста генерального директора Nvidia после разоблачения его связи с Элис Хуанг. Власти США подозревают ее в шпионаже в пользу Пекина.

    Представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп «сохраняет полное доверие к министру и его способности исполнять обязанности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг покинул пост на фоне шпионского скандала. Акции Nvidia упали на 10% после отставки гендиректора Хуанга.

    Посол США в Китае Дэвид Пердью назвал серьезным испытанием для двусторонних отношений этот скандал.

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    13 ноября 2026, 07:19 • Новости дня
    Пекин пообещал содействовать стабилизации в Персидском заливе

    Спецпосланник Чжай Цзюнь пообещал содействовать стабильности в Персидском заливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая будут содействовать нормализации ситуации и восстановлению мира в районе Персидского залива, заявил специальный посланник КНР по делам Ближнего Востока Чжай Цзюнь.

    «Китай будет придерживаться ряда инициатив, выдвинутых председателем Си Цзиньпином в целях обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке, продолжит прилагать усилия по примирению сторон и прекращению военных действий, будет содействовать скорейшему восстановлению мира и стабильности в районе Персидского залива», – приводит МИД Китая слова спецпосланника, передает ТАСС.

    Чжай Цзюнь подчеркнул необходимость урегулирования споров путем диалога. В четверг он встретился в Эр-Рияде с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. По словам спецпосланника, обострение ситуации в районе Красного моря негативно отражается на безопасности региона.

    Аль Сауд отметил усилия Пекина по снижению напряженности в регионе и подтвердил готовность Эр-Рияда поддерживать контакты с КНР для реагирования на вызовы в области безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина прикладывать усилия для восстановления мира на Ближнем Востоке.

    Также премьер-министр Ирака Али аз-Зейди предложил провести в Багдаде прямые переговоры между сторонами конфликта в зоне Персидского залива.

    Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о создании критических рисков для международных поставок продовольствия и энергоносителей из-за обострения ситуации в Персидском заливе.

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    13 ноября 2026, 10:09 • Новости дня
    Экс-главу Nvidia вызвали в Сенат США из-за связи с предполагаемой шпионкой

    Бывшего гендиректора Nvidia Хуанга вызвали в Сенат США из-за шпионского скандала

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт попросил бывшего генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга явиться на открытые слушания из-за сообщений о его отношениях с предполагаемой китайской шпионкой.

    Председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт направил письмо бывшему генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу с просьбой явиться на открытые слушания 3 декабря, передает ТАСС.

    «Я пишу с просьбой о том, чтобы вы добровольно предстали перед Комитетом по банковским, жилищным и городским делам 3 декабря 2026 года для участия в открытых слушаниях, касающихся недавних публикаций, которые вызывают серьезную обеспокоенность в сфере национальной безопасности», – заявил сенатор. Он добавил, что в случае неявки комитет готов выписать официальную повестку через суд.

    В документе приведены ссылки на материалы The New York Times и The Wall Street Journal, утверждавшие о вербовке китайской разведкой женщины, с которой Хуанг состоял в романтических отношениях.

    Аналогичное письмо получил министр торговли США Говард Латник, пишет Politico. Его критикуют за недостаточные ограничения на поставки в Китай чипов для искусственного интеллекта.

    Ранее Хуанг покинул посты генерального директора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров. МИД Китая назвал клеветой утверждения о шпионаже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой.

    Бывший руководитель корпорации дал согласие выступить перед Конгрессом США. В понедельник президент США Дональд Трамп выступил в защиту Хуанга.

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    13 ноября 2026, 10:39 • Новости дня
    В Японии назвали контроль Южно-Китайского моря целью КНР для атаки на Тайвань

    Kyodo News: Китай стремится к контролю Южно-Китайского моря для блокады Тайваня

    Tекст: Игорь Иножарский

    Китай усиливает контроль над Южно-Китайским морем для сдерживания возможного вмешательства США в случае военной операции на Тайване, сообщил исследовательский институт при министерстве обороны Японии.

    Пекин наращивает военно-морской потенциал для проецирования военной мощи вдали от своей материковой части, пишет Kyodo News со ссылкой на доклад Национального института оборонных исследований Японии. Утверждается, что Южно-Китайское море стало плацдармом для противодействия американской армии на фоне стратегического соперничества КНР и США.

    По данным аналитиков, китайские военные планируют обезопасить морские пути за пределами первой островной цепи, которая тянется от южных островов Японии через Тайвань до Филиппин. Блокировка пролива Баши и достижение превосходства в воздухе и на море к югу от Тайваня даст Китаю преимущество при продвижении к острову.

    В докладе отмечается, что Пекин расширяет влияние в Южно-Китайском море с помощью береговой охраны и морской милиции для создания «ситуаций серой зоны», не доводящих до вооруженного конфликта. Кроме того, КНР стремится установить контроль над странами АСЕАН путем увязывания вопросов безопасности и экономики.

    Японские исследователи призвали Токио укрепить форматы сотрудничества с Австралией, Великобританией, Канадой и другими странами для защиты свободы судоходства, а также наладить взаимодействие со странами АСЕАН в сфере оборонных технологий. При этом подчеркивается, что опубликованный документ составлен исследователями института и не отражает официальную позицию японского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву заявил о действиях более 50 китайских кораблей в акватории от южной Японии до Филиппин. Летом власти Китая запланировали защитить острова в Южно-Китайском море с помощью роев беспилотников. В прошлом году японские власти разместили новые ракетные подразделения на островах вблизи Тайваня на фоне обострения спора с Пекином.

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    13 ноября 2026, 10:12 • Новости дня
    Тайвань заявил об учениях ВМС Китая с участием 100 кораблей

    Reuters: Власти Тайваня сообщили об учениях китайского флота со 100 кораблями

    Tекст: Игорь Иножарский

    В начале ноября Китай провел масштабные военные учения в западной части Тихого океана с участием около 100 кораблей, сообщили тайваньские официальные лица.

    Учения, которые в Тайбэе назвали «безмолвным запугиванием», прошли перед крупными международными встречами, пишет Reuters.

    По словам высокопоставленного тайваньского чиновника, китайские военные и береговая охрана отрабатывали симулированные атаки на флоты других государств и города, включая тайваньские.

    В учениях были задействованы скоординированные силы Восточного, Северного и Южного командований, что указывает на отработку блокады Тайваня и более широких операций в регионе.

    Также сообщается, что в ходе учений китайская подлодка запустила межконтинентальную баллистическую ракету из Желтого моря.

    «Это безмолвные учения – и, по сути, безмолвное запугивание», – заявил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Тайвань заявил о действиях более 50 китайских кораблей в акватории от Японии до Филиппин. Позже тайваньская пресса сообщила о планах проведения учений с использованием американских танков. В августе СМИ узнали о тайных совместных маневрах Тайбэя и Вашингтона.

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