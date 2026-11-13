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    13 ноября 2026, 17:07 • Новости дня

    Ученые оценили последствия единичного ядерного взрыва в космосе

    Daily Mail: Ядерный взрыв в космосе выведет из строя спутники на низкой орбите

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специалисты из Висконсинского университета в Мадисоне и Принстонского университета в США смоделировали последствия единичного ядерного взрыва в космосе.

    Согласно результатам исследования, последствия взрыва на достаточно большой высоте окажутся «очень и очень тяжелыми», пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail. Он сможет вывести из строя практически все из более чем 13 тыс. спутников, расположенных на низкой околоземной орбите.

    Моделирование показало, что взрыв ядерной бомбы мощностью одна мегатонна на высоте 500 км над Южной Атлантикой приведет к выводу из строя около 98% спутников в течение одной недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре на ядерном объекте Министерства энергетики США в результате пожара произошел выброс радиоактивных веществ.

    Летом южнокорейский зонд зафиксировал появление нового кратера после мощного удара отработавшей ступени американской ракеты о лунную поверхность.

    Китайские специалисты разработали двухэтапный метод ликвидации опасных астероидов путем закладки ядерного заряда глубоко под поверхность небесного тела.

    13 ноября 2026, 00:04 • Новости дня
    Эксперт: Лунная АЭС России готовит переворот в сфере освоения космоса

    Эксперт Анпилогов: Лунная АЭС может значительно снизить стоимость освоения космоса

    Эксперт: Лунная АЭС России готовит переворот в сфере освоения космоса
    @ nasa.gov

    Tекст: Олег Исайченко

    Лунную АЭС России стоит рассматривать в контексте более масштабного проекта: совместной с Китаем базы на Южном полюсе спутника Земли. Станция будет снабжать дешевым электричеством целую исследовательскую команду, что является колоссальным прорывом в освоении космоса, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере космонавтики Алексей Анпилогов. Ранее Роскосмос приступил к сборке частей для атомной электростанции на Луне.

    «Атомная электростанция разрабатывается Роскосмосом для совместной лунной базы с Китаем, которая должна быть построена в районе Южного полюса спутника Земли. Там имеются большие запасы льда, из которого можно получать кислород для космонавтов и топливо для ракет. Но сделать это без дешевого электричества невозможно. Ядерный реактор способен закрыть эту потребность для будущих исследователей», – сказал эксперт в сфере космонавтики Алексей Анпилогов.

    Впрочем, по его словам, реализовать развертывание АЭС на Луне крайне непросто. «Речь идет об уникальном инженерном решении. В СССР данные разработки велись, но ядерный реактор там создавали для спутников 1970-х годов. Сейчас же речь идет о куда более мощном устройстве. Ограничиться изучением старых чертежей не выйдет», – акцентирует собеседник.

    Кроме Советского Союза опыт в данной сфере имеется и у американцев. «Тем не менее, в США, в силу длительного пренебрежения космической программой, эту технологию утратили окончательно. Забавно, но в работе над собственной лунной станцией они теперь опираются на результаты, полученные в ходе исследовательской деятельности СССР», – уточняет эксперт.

    Основная проблема в рамках создания АЭС для спутника Земли – обеспечение полной автономности реактора. «В первое время на базе будет отсутствовать рабочий персонал, а монтажом конструкций предстоит заниматься роботам. С отдельными сервисными операциями устройства справятся, но взаимодействие со сложным оборудованием им не по силам», – полагает он.

    «Соответственно, в программу проекта закладывают вообще полное отсутствие необходимости чинить реактор в будущем. Установка проработает несколько десятилетий, после чего ее заглушат. Затем конструкцию либо вывезут, либо оставят на Луне как памятник освоению космоса человечеством», – рассуждает собеседник.

    При этом речь идет о по-настоящему выдающемся проекте. «Россия и Китай заходят дальше простой высадки на Луне. Речь идет о создании постоянно действующей базы на спутнике Земли, запуски различных устройств с которой обойдутся в разы дешевле полетов с поверхности нашей планеты. Исследование Солнечной системы станет дешевым как никогда раньше», – заключил Анпилогов.

    Напомним, Роскосмос приступил к сборке частей для атомной электростанции на Луне. Параллельно идет работа над тяжелой посадочной платформой и станцией, которая будет распределять энергию и заряжать оборудование.

    Над проектом работают специалисты Роскосмоса, Росатома и Курчатовского института. Установка мощностью от 5 до 10 кВт станет источником энергии для Международной научной лунной станции, участниками которой выступают 16 государств.

    Лунная АЭС входит в число трех приоритетов отечественной космонавтики, отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Помимо нее, отрасль сосредоточится на создании Российской орбитальной станции, первый модуль которой выведут на орбиту в 2028 году, и ракеты «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью.

    Ракеты для отправки оборудования станции на Луну уже готовы. Окончательный вариант установки Росатом выберет в 2027 году из пяти разработанных, а саму электростанцию планируется построить к середине 2030-х годов.

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    10 ноября 2026, 20:38 • Новости дня
    НАСА объявило конкурс на разработку электрических ракетных двигателей

    NASA предложило 500 тыс. долларов за разработку электрических ракетных двигателей

    НАСА объявило конкурс на разработку электрических ракетных двигателей
    @ Muhammed Ali Yigit/Anadolu Agency/REUTERS

    NASA объявило конкурс AMPERE Challenge с общим призовым фондом 500 тыс. долларов для американских компаний, разрабатывающих электрические двигатели для космических аппаратов. Участникам предстоит создать и продемонстрировать прототипы двигателей на эффекте Холла.

    Конкурс направлен на развитие двигательных установок средней мощности, востребованных для эксплуатации спутников, оборонных задач и исследования космоса, сообщает НАСА.

    Соревнование пройдет в три этапа. Победителями смогут стать до двух команд, каждая из которых получит до 250 тыс. долларов. Помимо денежных призов предусмотрен доступ к испытательным ресурсам и технологиям NASA, которые помогут оценить характеристики установок и усовершенствовать их. Участвовать могут коммерческие компании, зарегистрированные в США и ведущие основную деятельность на территории страны.

    Двигатели на эффекте Холла используют электрические и магнитные поля для управления заряженными частицами и их ускорения. Частицы выбрасываются с высокой скоростью, создавая тягу, которая приводит космический аппарат в движение. Указанный в условиях конкурса диапазон от 3 до 7 кВт относится к потребляемой электрической мощности.

    Такие установки создают значительно меньшую тягу, чем химические ракетные двигатели, однако гораздо экономнее расходуют рабочее тело. Они способны длительное время обеспечивать небольшое ускорение, постепенно меняя скорость или траекторию аппарата.

    Электрические двигатели этого типа уже применяются в космосе для коррекции орбит спутников и поддержания их положения. Повышение характеристик установок может расширить круг задач, для которых они подходят, включая продолжительные роботизированные исследовательские миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава НАСА Джаред Айзекман объявил о конкурсе для студентов США по проектированию лунной базы с призовым фондом 1 млн долларов. В субботу американская компания SpaceX сообщила о подготовке первого захвата ступени корабля Starship на стартовой площадке. В июле страны Евросоюза столкнулись с отставанием в космической гонке из-за дефицита тяжелых ракет-носителей и ограниченных бюджетов.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    13 ноября 2026, 01:45 • Новости дня
    Ученые назвали лидирующий по числу магнитных бурь месяц в 2026 году

    Ученые: Январь стал лидером по количеству магнитных бурь в 2026 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Январь оказался месяцем с наибольшим количеством магнитных бурь в 2026 году, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

    «Топ-3 месяцев 2026 по количеству дней с магнитными бурями: январь – 10 дней, март – семь дней, апрель – шесть дней», – заявил Богачев РИА «Новости».

    Также в январе произошла самая сильная буря года. Она длилась с 19 по 21 января и достигла максимального индекса Kp 8,67, что соответствует уровню G4 (очень сильная магнитная буря).

    Второе место по силе заняла буря 4 июля с индексом Kp 7,33 (уровень G3). Третьей стала буря с Kp 7,00 (G3), продолжавшаяся четверо суток с 20 по 23 марта.

    Магнитная буря представляет собой возмущение магнитного поля Земли из-за усиленного потока солнечного ветра, вызванного вспышками на Солнце и корональными выбросами массы. Продолжительность таких событий может варьироваться от нескольких часов до нескольких суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в главной активной области Солнца неожиданно произошла сильная вспышка класса М. В начале недели сформировавшаяся корональная дыра на Солнце по очертаниям напомнила кота. В тот же день за первые восемь часов на Солнце зафиксировали 10 вспышек.

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    10 ноября 2026, 17:27 • Новости дня
    Роскосмос анонсировал создание ИИ-помощника инженера-проектировщика

    Баканов: Роскосмос создаст ИИ-помощника инженера-проектировщика

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что к 2027 году планируется оцифровать 7,5 млн инженерных документов для обучения ИИ-помощника проектировщика.

    По его словам, Роскосмос намерен оцифровать масштабный отраслевой архив инженерных данных для последующего создания нейросетей и специализированных программных комплексов, передает РИА «Новости».

    «Оцифровываем отраслевой архив инженерных данных: к концу 2027 года планируем перевести в машиночитаемый вид 7,5 млн документов. Они станут основой для обучения систем и создания ИИ-помощника инженера-проектировщика», – рассказал журналистам Баканов по итогам завершения стратегической сессии «Развитие космической деятельности в России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Баканов заявил об активном внедрении технологий искусственного интеллекта в ракетно-космическую отрасль.

    В апреле гендиректор госкорпорации сообщил о планах использовать ИИ для проектирования и моделирования и спрогнозировал запуск искусственного интеллекта в проектирование ключевых компонентов ракетных двигателей и спутников.

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    10 ноября 2026, 17:36 • Новости дня
    Баканов назвал три главные цели российской ракетно-космической отрасли

    Глава Роскосмоса назвал создание лунной электростанции главной целью отрасли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал создание Российской орбитальной станции, лунной электростанции и новых ракет главными целями развития ракетно-космической отрасли страны.

    По его словам, создание флагманских продуктов, принесение пользы для смежных отраслей и развитие космической экономики стали основными целями ракетно-космической отрасли России, передает РИА «Новости». «Все восемь федеральных проектов направлены на достижение трех главных целей развития отрасли. Первая – в рамках реализации нацпроекта «Космос» создаем флагманские продукты: ракету «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью, лунную электростанцию мощностью от пяти до десяти киловатт и Российскую орбитальную станцию», – заявил Баканов.

    Запуск первого из шести модулей Российской орбитальной станции намечен на 2028 год. Второй целью Баканов обозначил пользу для смежных сфер, включая предотвращение ущерба в погодозависимых отраслях и применение спутниковых снимков для нужд картографии.

    Третьей задачей стало развитие экономики отрасли. Предприятия должны нарастить собственные инвестиции и уменьшить кредитную нагрузку. Кроме того, ожидается кратный рост рынка наблюдения за Землей с учетом государственного и коммерческого спроса. Значимой целью также признана цифровая трансформация, в рамках которой внедряются технологии искусственного интеллекта.

    Глава госкорпорации отметил эффективность компьютерного моделирования при расчете теплового режима двигателя для аппарата «Луна-ресурс». Роскосмос совместно с Росатомом и Курчатовским институтом также разрабатывает лунную атомную станцию в рамках проекта Международной научной лунной станции, в котором участвуют 16 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о внедрении технологий искусственного интеллекта в ракетно-космической отрасли.

    Он объявил о готовности ракет-носителей для отправки инфраструктуры будущей атомной электростанции на Луну.

    В сентябре генеральный директор Роскосмоса анонсировал парашютные испытания нового перспективного многоразового пилотируемого корабля.

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    11 ноября 2026, 19:35 • Новости дня
    Китай вывел на орбиту научный спутник Pathfinder

    China Daily: Китай запустил научный спутник Pathfinder с космодрома Цзюцюань

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракета-носитель «Чанчжэн-2D» успешно доставила на заданную орбиту новейший аппарат Pathfinder, предназначенный для астрономических наблюдений.

    Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» состоялся в среду вечером со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия, сообщила газета China Daily.

    Космический аппарат был разработан Инновационной академией микроспутников при Китайской академии наук. Основной задачей спутника станет проведение астрономических наблюдений.

    Этот старт стал 83-й космической миссией Китая в текущем году. Кроме того, запуск оказался 677-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Китай вывел на орбиту три спутника серии Yaogan-51 для дистанционного зондирования Земли.

    В прошлом месяце Пекин запустил аппарат Yaogan-50-03 с помощью модифицированной ракеты-носителя CZ-6A.

    В сентябре Китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников «Яогань-40».

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    11 ноября 2026, 21:57 • Новости дня
    Названы имена космонавтов Роскосмоса для будущих миссий МКС-78 и МКС-79

    ЦПК: Вагнер, Песков, Чуб и Горбунов войдут в экипажи следующих экспедиций к МКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские космонавты Николай Чуб, Александр Горбунов, Иван Вагнер и Кирилл Песков назначены в экипажи 78-й и 79-й длительных экспедиций на Международную космическую станцию (МКС).

    Капитаном экипажа корабля «Союз МС-32» в рамках 78-й экспедиции станет Николай Чуб, а бортинженером – Александр Горбунов, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Центра подготовки космонавтов.

    В экипаж корабля «Союз МС-33» для участия в 79-й экспедиции вошли капитан Иван Вагнер и бортинженер Кирилл Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду НАСА подтвердило продление соглашения с Роскосмосом о перекрестных полетах на МКС.

    В воскресенье космонавт-испытатель Сергей Прокопьев сообщил о предстоящих выпускных экзаменах для четырех кандидатов на включение в экипаж.

    В пятницу космонавта Дмитрия Петелина назначили командиром отправляющегося весной 2027 года на станцию экипажа.

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    11 ноября 2026, 21:31 • Новости дня
    НАСА подтвердило продление договора с Роскосмосом о перекрестных полетах на МКС

    НАСА: Соглашение с Роскосмосом о перекрестных полетах на МКС продлено

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подтвердило продление соглашения с Роскосмосом о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС), заявил представитель ведомства Джошуа Финч.

    «В целях обеспечения дальнейшей безопасной работы Международной космической станции, защиты жизней астронавтов и сохранения присутствия США в космосе НАСА и российская госкорпорация Роскосмос согласились продолжить перекрестные полеты на американских пилотируемых кораблях и российских «Союзах», – приводит ТАСС слова Финча.

    Представитель НАСА подчеркнул, что перекрестные полеты обеспечивают присутствие на станции экипажей, которые должным образом подготовлены к выполнению важнейших работ по ее техническому обслуживанию, а также к выходам в открытый космос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов объявил о договоренности между Россией и США продлить срок службы МКС до 2030 года.

    В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио положительно оценили восстановление связей между Роскосмосом и НАСА.

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    12 ноября 2026, 13:43 • Новости дня
    Роскосмос приступил к компоновке частей для лунной АЭС

    Роскосмос начал унификацию платформы и компоновку частей для лунной АЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Роскосмос начал работы по компоновке составных частей для будущей атомной электростанции на Луне, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

    Специалисты Роскосмоса приступили к унификации тяжелой посадочной платформы, компоновке частей и созданию зарядно-распределительной станции для лунной АЭС, передает ТАСС.

    «Мы уже компонуем составные части, унифицируем тяжелую посадочную платформу, луноход, зарядно-распределительную станцию», – заявил Баканов на встрече с главами дипломатических представительств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Баканов назвал создание лунной электростанции в числе главных целей российской ракетно-космической отрасли.

    В субботу заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин назвал создание атомной электростанции необходимым условием для дальнейшего освоения спутника Земли.

    В прошлом месяце Баканов сообщил о готовности ракет-носителей для отправки на Луну инфраструктуры будущей электростанции.

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    13 ноября 2026, 04:19 • Новости дня
    Стоматолог объяснила принцип действия генерирующей ток антибактериальной щетки

    Генерирующая микротоки зубная щетка может вызывать дискомфорт

    Tекст: Катерина Туманова

    В Китае создали инновационную зубную щетку с пьезоэлектрическими щетинками, принцип действия которой оценила стоматолог-хирург Вероника Мелехова.

    Щетина новой разработки при изгибании во время чистки зубов генерирует активные формы кислорода.

    «На поверхности зуба формируются гидроксильные радикалы и анионные радикалы, которые и повреждают мембраны клеток, и, соответственно, мешают им приклеиваться», – заявила Мелехова радио Sputnik.

    По словам врача, отрицательный электрический потенциал не позволит бактериям закрепляться на самой щетке, что значительно увеличит срок ее службы по сравнению с классическими моделями.

    Кроме того, исследования китайских специалистов показали снижение объема налета и уменьшение кровоточивости десен при использовании изобретения.

    Специалист добавила, что микротоки способны стимулировать кровообращение в капиллярах и способствовать заживлению тканей. При этом она выразила сомнение в комфортности использования щетки из-за возможного ощущения пощипывания в деснах. В данный момент такие устройства в России и других странах не продаются.

    «Это первая разработка с пластиком такого рода, который сам генерирует, грубо говоря, ток и, соответственно, запускает реакции с образованием активных форм кислорода», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоматолог назвал переоцененные услуги клиник.

    ученые из Мюнхенского университета обнаружили способность микротоков повышать работоспособность при тяжелых умственных задачах.

    Стоматолог-терапевт Анастасия Черношей предупредила о риске повторного заражения при отказе от замены зубной щетки после простуды.

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    13 ноября 2026, 04:37 • Новости дня
    Астроном назвал дату парада четырех планет

    Астроном Францев: Парад четырех планет состоится утром 14 ноября

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу утром жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление – выстраивание в одну линию Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера, сообщил лектор Пермского планетария Виталий Францев.

    «Такое комбо из четырех планет является главным астрономическим событием этой осени», – заявил лектор РИА «Новости».

    Францев отметил, что для наблюдения за парадом планет не потребуются оптические приборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Веселков сообщил о возможности увидеть невооруженным глазом Меркурий и схождение полной Луны со звездным скоплением Плеяды в конце ноября. Он также назвал даты ярких метеорных потоков в ноябре. Доцент Томского госуниверситета Капарулин сообщил о приближении мощного метеорного потока Геминиды.

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    12 ноября 2026, 12:58 • Новости дня
    На Солнце внезапно произошла сильная вспышка класса М

    Ученые ИКИ РАН зафиксировали сильную вспышку класса М на Солнце

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прошедшей ночью в главной активной области Солнца неожиданно произошла сильная вспышка класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    «Ночью около полуночи в главной активной области на Солнце № 4566 неожиданно произошла вспышка категории M», – говорится в сообщении лаборатории, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что явление находилось на нижней границе группы с баллом M1.7. После этого последовала серия менее мощных взрывов категории C.

    Специалисты отметили, что данное событие временно нарушило общую тенденцию снижения солнечной активности, однако рассматривается лишь как эпизод. В целом взрывная энергия на звезде считается исчерпанной, в настоящий момент наблюдается процесс распада пятен.

    Активный центр уходит за западный край светила, из-за чего его влияние на Землю практически сведено к нулю. Магнитное поле планеты сейчас остается спокойным, такие показатели прогнозируются еще как минимум на протяжении недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник за первые восемь часов на Солнце зафиксировали 10 вспышек.

    В воскресенье на звезде зарегистрировали вторую за сутки вспышку класса М.

    В субботу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на светиле.

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    12 ноября 2026, 11:45 • Новости дня
    В Шотландии нашли редкие артефакты времен римской оккупации

    The Guardian: В Шотландии нашли уникальную римскую чашу и скелет лошади

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Шотландии обнаружены уникальные артефакты периода римского владычества, включая бронзовую чашу с изображениями животных и полный скелет кавалерийской лошади, сообщил куратор выставки в Национальном музее Шотландии Бетани Симпсон.

    Национальный музей Шотландии выставил уникальные артефакты времен второй римской оккупации Шотландии в 142–165 годах нашей эры, пишет The Guardian.

    Среди находок – бронзовая чаша с рельефами дельфинов, оленей и охотничьей собаки. «Вы найдете это только в Инвереске. Этого больше нигде нет в Шотландии; этого не найти нигде в Великобритании», – заявила помощник куратора музея Бетани Симпсон.

    Также впервые представлены два хорошо сохранившихся каменных алтаря из митреума в Инвереске и полный скелет лошади. По словам археолога Фрейзера Хантера, захоронения кавалерийских лошадей в Британии встречаются крайне редко.

    Выставка также освещает влияние Рима на культуру пиктских племен, включая появление серебряных украшений и развитие резьбы по камню, которые возникли как реакция на римское присутствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее археолог Тьерри Обри из фонда парка Коа и его коллеги обнаружили у скальной гравировки в долине Коа в Португалии стоянку возрастом около 26 тыс. лет.

    Также в Шотландии внутри черепа женщины нашли странные царапины, указывающие на необычные погребальные ритуалы.

    Кроме того, в ледяной пещере Скаришоара был найден штамм бактерий Psychrobacter SC65A.3, устойчивый к десяти современным антибиотикам.

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    11 ноября 2026, 10:54 • Новости дня
    Жители Малайзии приняли след от китайской ракеты за корабль пришельцев

    SCMP: Малайзийцы приняли след от китайской ракеты «Чанчжэн-12» за НЛО

    Tекст: Вера Басилая

    Светящийся след в небе над малайзийским штатом Сабах, который местные жители приняли за инопланетный корабль, оказался результатом запуска китайской ракеты «Чанчжэн-12».

    В небе над малайзийским штатом Сабах на острове Борнео появилось загадочное свечение в форме медузы, которое вызвало панику среди местных жителей из-за слухов о появлении НЛО, пишет SCMP.

    Космическое агентство Малайзии успокоило граждан, пояснив, что светящийся след оставила китайская ракета-носитель «Чанчжэн-12». Отмечается, что запуск был осуществлен в понедельник утром из южной провинции Хайнань.

    В министерстве науки, технологий и инноваций Малайзии подтвердили получение отчета об обнаружении ракеты. Ранее появление объекта также вызвало у местных жителей опасения по поводу возможного падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ракета-носитель «Чанчжэн-12» успешно вывела на околоземную орбиту партию из девяти спутников китайской системы SatNet.

    В марте Китай вывел на орбиту группу аппаратов CentiSpace-02 при помощи запущенной в Желтом море ракеты.

    В 2025 году жители индонезийского города Чиребон увидели в небе вызывавший тревогу огненный шар неизвестного происхождения.

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    13 ноября 2026, 15:53 • Новости дня
    Фальков анонсировал открытие установки мегасайенс в Гатчине

    Фальков: Курчатовский институт откроет установку мегасайенс в Гатчине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшее время Курчатовский институт откроет крупную научную установку класса мегасайенс в Гатчине Ленинградской области, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    Об этом он рассказал на II Российско-армянском научно-образовательном форуме, передает РИА «Новости». Фальков напомнил, что недавно в Новосибирской области состоялось открытие другой установки класса мегасайенс – Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).

    Министр назвал Курчатовский институт флагманом в области физики, который готовится запустить новую большую установку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Фальков сообщил о планах запустить программу «Большая наука в школы» для посещения учениками российских установок класса мегасайенс.

    В тот же день директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Павел Логачев заявил о намерении провести первый эксперимент на СКИФ до конца ноября.

    В прошлом месяце вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых присоединиться к работе на этой мегаустановке.

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