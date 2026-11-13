Минфин США пообещал продолжить экономическое давление на Иран

Бессент: США продолжат кампанию экономического давления на Иран

Tекст: Денис Тельманов

«Президент Трамп не считает, что нам нужна сделка, и мы просто продолжим усиливать давление на них», – сказал Бессент телеканалу CNBC. Его слова приводит РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Центральное командование ВС США предупредило Армию обороны Израиля о необходимости подготовки к возможному возобновлению военной кампании против Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии необходимости договоренностей с Ираном для американской стороны.

В августе министр финансов США Скотт Бессент объявил о выводе конфликта на финальную стадию экономической операцией против Ирана.