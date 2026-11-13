Хуситы атаковали штаб проправительственных сил в Адене

Трамп сообщил об отсутствии у США потребности в сделке с Ираном

Трамп: У США нет потребности в сделке с Ираном

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Нам не нужна сделка с Ираном. Эти дни давно ушли. У нас их деньги. Сотни миллиардов долларов. И у нас их пролив!» – цитирует заявление Трампа РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Белом доме заявили о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф указывал, что Ормузский пролив никогда не вернется к довоенному статусу.