  • Новость часаАзаров рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве Заворотного
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    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу
    Названо число потерянных Украиной локомотивов с начала года
    Царев назвал вероятных организаторов покушения на журналиста Заворотного
    Гастроэксперт: Русскую кухню пора спасать
    Песков счел слова Киева о ротации войск признанием Украины о потере Константиновки
    Журналисту Заворотному оторвало руку при взрыве машины на юге Москвы
    ВС России готовы разминировать дороги к Константиновке за пять дней
    Евросоюз в 2026 году нарастил импорт СПГ из России
    Лихачев анонсировал старт последних испытаний перед пуском АЭС «Аккую»
    13 ноября 2026, 16:46 • Новости дня

    Начальника иркутского морга арестовали по делу о взятках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кировский районный суд Иркутска заключил под стражу начальника областного морга и руководителя крупного ритуального агентства по обвинению в коррупции.

    Следствие считает, что руководитель ритуального агентства через исполнительного директора передал более 2 млн рублей начальнику областного патологоанатомического бюро за покровительство, передает ТАСС.

    Оба фигуранта арестованы до 4 января 2027 года. Посредник в передаче взятки находится под подпиской о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Привокзальный районный суд Тулы заключил под стражу заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции по обвинению во взятке.

    В марте директора Новосибирского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии задержали по подозрению в превышении полномочий и взяточничестве.

    В прошлом году суд арестовал руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СК по Кемеровской области Леонида Харитонова.

    13 ноября 2026, 00:04 • Новости дня
    Эксперт: Лунная АЭС России готовит переворот в сфере освоения космоса

    Эксперт Анпилогов: Лунная АЭС может значительно снизить стоимость освоения космоса

    Эксперт: Лунная АЭС России готовит переворот в сфере освоения космоса
    @ nasa.gov

    Tекст: Олег Исайченко

    Лунную АЭС России стоит рассматривать в контексте более масштабного проекта: совместной с Китаем базы на Южном полюсе спутника Земли. Станция будет снабжать дешевым электричеством целую исследовательскую команду, что является колоссальным прорывом в освоении космоса, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере космонавтики Алексей Анпилогов. Ранее Роскосмос приступил к сборке частей для атомной электростанции на Луне.

    «Атомная электростанция разрабатывается Роскосмосом для совместной лунной базы с Китаем, которая должна быть построена в районе Южного полюса спутника Земли. Там имеются большие запасы льда, из которого можно получать кислород для космонавтов и топливо для ракет. Но сделать это без дешевого электричества невозможно. Ядерный реактор способен закрыть эту потребность для будущих исследователей», – сказал эксперт в сфере космонавтики Алексей Анпилогов.

    Впрочем, по его словам, реализовать развертывание АЭС на Луне крайне непросто. «Речь идет об уникальном инженерном решении. В СССР данные разработки велись, но ядерный реактор там создавали для спутников 1970-х годов. Сейчас же речь идет о куда более мощном устройстве. Ограничиться изучением старых чертежей не выйдет», – акцентирует собеседник.

    Кроме Советского Союза опыт в данной сфере имеется и у американцев. «Тем не менее, в США, в силу длительного пренебрежения космической программой, эту технологию утратили окончательно. Забавно, но в работе над собственной лунной станцией они теперь опираются на результаты, полученные в ходе исследовательской деятельности СССР», – уточняет эксперт.

    Основная проблема в рамках создания АЭС для спутника Земли – обеспечение полной автономности реактора. «В первое время на базе будет отсутствовать рабочий персонал, а монтажом конструкций предстоит заниматься роботам. С отдельными сервисными операциями устройства справятся, но взаимодействие со сложным оборудованием им не по силам», – полагает он.

    «Соответственно, в программу проекта закладывают вообще полное отсутствие необходимости чинить реактор в будущем. Установка проработает несколько десятилетий, после чего ее заглушат. Затем конструкцию либо вывезут, либо оставят на Луне как памятник освоению космоса человечеством», – рассуждает собеседник.

    При этом речь идет о по-настоящему выдающемся проекте. «Россия и Китай заходят дальше простой высадки на Луне. Речь идет о создании постоянно действующей базы на спутнике Земли, запуски различных устройств с которой обойдутся в разы дешевле полетов с поверхности нашей планеты. Исследование Солнечной системы станет дешевым как никогда раньше», – заключил Анпилогов.

    Напомним, Роскосмос приступил к сборке частей для атомной электростанции на Луне. Параллельно идет работа над тяжелой посадочной платформой и станцией, которая будет распределять энергию и заряжать оборудование.

    Над проектом работают специалисты Роскосмоса, Росатома и Курчатовского института. Установка мощностью от 5 до 10 кВт станет источником энергии для Международной научной лунной станции, участниками которой выступают 16 государств.

    Лунная АЭС входит в число трех приоритетов отечественной космонавтики, отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Помимо нее, отрасль сосредоточится на создании Российской орбитальной станции, первый модуль которой выведут на орбиту в 2028 году, и ракеты «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью.

    Ракеты для отправки оборудования станции на Луну уже готовы. Окончательный вариант установки Росатом выберет в 2027 году из пяти разработанных, а саму электростанцию планируется построить к середине 2030-х годов.

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    13 ноября 2026, 05:43 • Новости дня
    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе

    Кушнер назвал окончание боевых действий условием безопасности ЕС

    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что США договорились с Владимиром Зеленским обсуждать гарантии безопасности и обязательства по деэскалации на Украине параллельно с вопросами европейской безопасности, которые невозможны при продолжении боевых действий.

    «Для того чтобы боевые действия прекратились окончательно, необходимы надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения новых столкновений в будущем», – написал Кушнер в соцсети Х.

    Он отметил, что США договорились с Владимиром Зеленским поддерживать тесный контакт с ним и его командой.

    «Мы также подтвердили, что никакие договоренности, касающиеся системы европейской безопасности, не будут приняты без учета интересов Украины в сфере безопасности», – написал спецпосланник.

    Кушнер добавил, что эти вопросы будут обсуждаться параллельно, однако окончательные решения, кроме мер гуманитарного характера, будут приняты только в рамках всеобъемлющего соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер сообщил о существенном прогрессе по итогам трехдневных переговоров по Украине, а также назвал переговоры с Путиным подробными и продуктивными.

    Во вторник политолог Алексей Мартынов отметил отсутствие у европейских лидеров готовности к конструктивному обсуждению урегулирования на Украине.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    13 ноября 2026, 12:57 • Новости дня
    Журналисту Заворотному оторвало руку при взрыве машины на юге Москвы
    Журналисту Заворотному оторвало руку при взрыве машины на юге Москвы
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Журналист-международник и политтехнолог Сергей Заворотный, известный как пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, лишился руки в результате взрыва автомобиля в Чертаново.

    У пострадавшего также диагностировали ушиб мозга, переломы ребер и открытый перелом правой голени, передает Telegram-канал «Моя Москва».

    На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, Росгвардии и спецслужб.

    Сергей Заворотный – кандидат исторических наук, до 2004 года работал в аппарате Госдумы, а после 2014 года занимал должность директора центра информационных технологий Приморского ГАТУ и стал соавтором книги «Янукович сдал. Госдеп принял».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля на Кировоградской улице в Москве.

    В результате взрыва пострадал журналист Сергей Заворотный.

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    13 ноября 2026, 11:58 • Новости дня
    Гастроэксперт: Русскую кухню пора спасать

    Гастроэксперт Шаповалова: Русская кухня оказалась «чужой среди своих»

    Гастроэксперт: Русскую кухню пора спасать
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    ГОСТ на русскую кухню показывает, что государство готово поддерживать и защищать национальную кухню как часть культуры. При этом стандарт не ограничивает творчество поваров и не дает посетителям права отказываться платить за блюдо, приготовленное не по ГОСТу, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель федеральных проектов «Гастрономическая карта России» и «Дом российской кухни» Екатерина Шаповалова, комментируя утверждение единого национального стандарта на блюда традиционной русской кухни.

    В России утвердили единый государственный стандарт на блюда традиционной русской кухни, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. В ведомстве уточнили, что документ уже действует и рестораторы могут использовать технологические карты из него. В первую редакцию вошли более 130 блюд, в том числе борщ, щи, бефстроганов, колобки, кулебяки и компот, а также традиционные приправы вроде хрена и горчицы. Для каждого блюда описаны основные и дополнительные ингредиенты, возможные разновидности, способы подачи и особенности приготовления. Свод правил около двух лет разрабатывали представители ресторанного бизнеса и Росстандарт, а список блюд планируют регулярно пересматривать.

    «В России больше 200 тыс. предприятий питания, и из них на русской кухне и кухне народов России специализируется менее 1%. Здорово, что мы, не выезжая из страны, можем выбрать любую кухню мира, но не в 99% же случаев! Это не норма, когда доля заведений, целенаправленно работающих с русской кухней, настолько мала, что впору бить во все колокола. Что мы, профессиональное сообщество, и сделали», – говорит Шаповалова.

    По ее словам, на уличных фестивалях кухни народов России иностранные гости чаще всего спрашивают, неужели все это Россия. Их представления о нашей кухне очень ограничены и сводятся к борщу и блинам. Россияне, попробовав блюда, постоянно интересуются, где все это можно найти после фестиваля. Русская кухня и тем более кухня народов России оказались «чужими среди своих», ведь уже не одно поколение выросло на блюдах иностранных кухонь и на иностранной культуре.

    «Вокруг русской кухни очень много мифов и стереотипов, причем ее постоянно сравнивают с кухнями других стран. В инфополе навязано мнение, что русская кухня жирная и тяжелая, но это абсолютная ложь. В основе нашей кухни натуральные продукты исключительного качества и их чистые вкусы. Как говорила моя бабушка, недосол на столе, пересол под столом», – отмечает эксперт.

    Она замечает, что принятие ГОСТа русской кухни является сигналом государства, что национальную кухню как неотъемлемую часть культуры нужно поддерживать и даже спасать и защищать. Защищать как практически краснокнижное явление. Введение ГОСТа означает, что государство начинает с себя. В первую очередь все, что реализуется за государственный счет, будет представлять и в обязательном порядке включать русскую кухню.

    Главной задачей сейчас эксперт назвала доступность текста ГОСТа для каждого желающего – от домохозяек до профессиональных поваров. Миллионы людей должны знать, где можно почитать, что такое русская кухня. Огромным стимулом уже стала мощная информационная кампания Минпромторга. На фоне такого внимания даже предприниматели-скептики, далекие от того, чтобы заниматься русской кухней на голом энтузиазме, задумались об инвестициях в национальную кухню.

    «Неправильно считать, что ГОСТ направлен исключительно на рестораны. Мы ожидаем развития и внедрения русской кухни во все сегменты питания: от перекуса на заправках до туристических ресторанов, от завтраков в гостиницах до школьных и студенческих столовых и готовой еды в торговых сетях. На российском рынке море продукции, оборудования и готовых решений, чтобы хоть завтра открыть паназиатское кафе или ресторан итальянской кухни. А производство продуктов для профессиональной сферы со специализацией «русская кухня» и «кухня народов России» еще только предстоит построить, в том числе благодаря ГОСТу. Он и должен стать точкой отсчета, вокруг которой начнут выстраиваться инфраструктура, индустрия и рынок услуг – от специальной маркировки продукции в ретейле до системы преимуществ для бизнеса, готового работать по этому стандарту», – поясняет Шаповалова.

    Среди безусловных плюсов документа собеседница назвала то, что он сориентирует как минимум подрядчиков госмероприятий, что именно они обязаны готовить на деловом завтраке или протокольном обеде. Теперь, увидев иностранные блюда и напитки на кофе-брейке госмероприятия за бюджетный счет, она будет возмущаться еще громче. Кроме того, стандарт поможет и профессионалам, и любому желающему разобраться, что действительно относится к русской кухне, а что нет. Например, он проясняет, без каких ключевых ингредиентов солянка, щи или бородинский хлеб не могут носить свое название.

    «Это снимет путаницу. Посетитель будет понимать, что именно он заказывает, а повар будет знать, на какие исторические и технологические основы опираться. ГОСТ станет языком общения и ориентиром, с ним всем станет намного проще. Он подтолкнет предпринимателей и поваров к работе над новыми меню и созданию новых услуг с национальным лицом, в том числе для экспорта и развития внутреннего и въездного туризма. Это и «русский завтрак», и «русский полдник», и туристические рестораны русской кухни, и кейтеринг в формате «скатерть-самобранка», и меню блюд из русской печи», – перечисляет эксперт.

    Главной проблемой, по мнению Шаповаловой, может стать восприятие ГОСТа как жесткого запрета на авторские вариации. Многие опасаются, что предприниматели-энтузиасты и повара начнут бояться экспериментировать и аутентичность исчезнет. Внутри рабочей группы шли настоящие баталии и споры по каждой статье документа. В Доме российской кухни на ВДНХ, который она курирует, собраны герои гастрокарты всех лет, и у каждого есть свое мнение и семейные рецепты, успешно внедренные в меню.

    «ГОСТ не ограничивает свободу творчества. За свой личный, частный счет вы вольны готовить так, как считаете нужным, и зарабатывать на том, что считаете выгодным. Цели зарегулировать русскую кухню нет. Мы хотим дать профессионалам инструмент, который поможет развивать и популяризировать русскую кухню, сохраняя ее суть», – заявляет собеседница.

    Говоря о роли стандарта для потребителей, эксперт подчеркивает, что сценарий «потребительского терроризма» в духе «это не по ГОСТу, я не буду за это платить» недопустим. Посетитель не может предъявлять претензии заведению или отказываться платить за блюдо, если оно приготовлено не по ГОСТу, здесь все остается по-прежнему. Авторские варианты блюд остаются творчеством поваров. Другое дело, если предприниматель или шеф-повар готовит по стандарту и пишет в меню «приготовлено по ГОСТу «Русская традиционная кухня». Тогда важно перечислить ингредиенты, а выдержку из ГОСТа можно даже сделать частью маркетинга, добровольно и без принуждения.

    «Мы не называем творческие интерпретации блюд русской кухни отклонениями. Приведу живой пример. В Доме российской кухни на ВДНХ работают предприниматели и повара-энтузиасты со всей России, и в их меню суммарно больше 500 блюд русской кухни и кухни народов России. Героиня гастрокарты, династийный повар с Камчатки Света Бокова готовит тельное так, как уже больше 100 лет готовят женщины в ее семье. Тельным у них называют изделие в форме котлеты из рубленого филе нерки с начинкой из картофельного пюре, его подают с соусом из сметаны и икры камчатской нерки. Причем ударение на второй слог здесь тоже принципиально, когда речь идет о вековых семейных традициях», – рассказывает эксперт.

    Еще одним примером Шаповалова называет таежную солянку Кати Мун из Мурманской области. Это охотничий вариант блюда из мяса ловозерского оленя и колбасок из оленины на бочковом огуречном рассоле, с бочковым огурцом, брусникой и кедровым орехом. Оба блюда входят в число самых популярных позиций меню. В них сохранены основные технологические особенности и обязательные ингредиенты, но добавлены региональные и авторские акценты.

    «Рассуждать так, будто эти блюда перестали быть русской кухней, категорически нельзя. Это авторские интерпретации блюд русской кухни. Коллективная работа над ГОСТом проведена огромная, а сколько еще впереди... В стандарт мы планируем включить кулинарный словарь русского языка. Это тоже вызов, ведь не все заимствования нужно и возможно заменять, здесь необходимо чувство меры. Впереди вторая часть ГОСТа, это еще не менее 100 наименований блюд и напитков. Так что если вы не нашли какое-то блюдо, не спешите возмущаться. Очень известные и популярные блюда требуют гораздо больше времени на утверждение текста», – заключила Шаповалова.

    Накануне Роскачество сообщило, что согласовало национальный стандарт на русскую традиционную кухню и передало его на утверждение в Росстандарт. Документ подготовили вместе с рабочей группой при Минпромторге, куда вошли ведущие эксперты по гастрономии и истории питания. По данным Роскачества, стандарт должен сохранить традиционную русскую кухню как часть нематериального этнокультурного наследия страны и сделать эти блюда популярнее в мире.

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    13 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Песков: ВС России готовы разминировать дороги к Константиновке за пять дней
    Песков: ВС России готовы разминировать дороги к Константиновке за пять дней
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил Украине разминировать Константиновку, если Киев считает, что контролирует этот город.

    «Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они это сделают. Пусть они проведут разминирование», – заявил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, российская сторона, которая фактически контролирует город, готова за пять дней разминировать все подъездные пути для проведения гуманитарной миссии.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Российский лидер подчеркнул, что Москва готова обеспечить безопасность операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков также призвал США и страны Европы сподвигнуть Киев на реализацию гуманитарной операции в Константиновке.

    В четверг военный эксперт Борис Рожин заявил об идеологическом ударе по Украине в случае признания потери города.

    В тот же день ранее президент Владимир Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины организацию гуманитарной миссии в Константиновке.

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    13 ноября 2026, 09:01 • Новости дня
    Евросоюз разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией

    Politico: ЕС разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией

    Евросоюз разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией, сообщает Politico.

    Страны ЕС разделились на три группы в вопросе выбора кандидата для диалога с Москвой, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Первый лагерь поддерживает главу Евросовета Антониу Кошту, считая его наиболее приемлемым вариантом благодаря занимаемой должности. Вторая группа лоббирует переговорщиков от Франции и Германии, так как Париж и Берлин не желают предоставлять Брюсселю монополию на представление европейских интересов.

    Третий, самый малочисленный лагерь предлагает назначить главу европейской дипломатии Каю Каллас. Однако ряд дипломатов считает ее худшим из возможных кандидатов из-за антироссийской позиции, называя подобное предложение шуткой.

    Вопрос назначения представителя планируется обсудить в пятницу на саммите ЕС в Дублине, однако окончательное решение вряд ли будет принято.

    В четверг президент России Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о необходимости того, чтобы США поработали со странами Европы для определения их позиции – хотят они мира или войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить Антониу Кошту и Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика по мирному урегулированию.

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    13 ноября 2026, 11:26 • Новости дня
    Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы

    При взрыве автомобиля в Москве пострадал журналист Сергей Заворотный

    Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате взрыва автомобиля Toyota на Кировоградской улице на юге Москвы серьезно пострадал журналист Сергей Заворотный, ранее работавший пресс-секретарем бывшего премьера Украины Николая Азарова.

    Взрыв автомобиля Toyota произошел прямо во время движения, в результате чего водитель получил травмы и был передан медикам, сообщает Telegram-канал 112.

    По предварительной версии, причиной инцидента могла стать неисправность газового оборудования. Взрыв сильно повредил машину со стороны водительского сиденья, на месте происшествия работают экстренные службы.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил, что взорванный автомобиль принадлежит бывшему пресс-секретарю экс-премьера Украины Николая Азарова журналисту Сергею Заворотному. По словам очевидцев, пострадавший самостоятельно выбрался из салона, он получил серьезные травмы ног и осколочные ранения груди и спины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник сообщил о гибели военного при взрыве автомобиля в поселке Шушары в Петербурге.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего.

    Военный эксперт Юрий Кнутов расценил случившееся как начатую украинскими властями охоту на российских офицеров.

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    13 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Европейцы массово поддержали создание армии ЕС

    Politico: Создание единой армии Евросоюза поддержал 71% европейцев

    Европейцы массово поддержали создание армии ЕС
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Согласно результатам опроса аналитического центра GLOBSEC, 71% жителей европейских стран хотят формирования собственных вооруженных сил Европейского союза на фоне сомнений в надежности США.

    Опрос показал сильную поддержку идеи европейской армии в странах Евросоюза. Наибольший уровень одобрения зафиксирован в Румынии (82%), Литве (78%) и Франции (75%). В традиционно осторожных в вопросах оборонной интеграции Польше и Болгарии инициативу поддержали 70% респондентов, а в Германии – 69%, пишет Politico.

    Высокий интерес к военным возможностям Европы не означает отказа от НАТО. В странах альянса 77% опрошенных хотят сохранить членство, а 78% респондентов в ЕС выступили за развитие европейской обороны параллельно с блоком. Также 64% граждан государств без обязательного призыва высказались за возвращение срочной службы.

    Отношение к Вашингтону продемонстрировало растущий трансатлантический раскол. Более трети участников опроса в Европе считают США угрозой безопасности. В Германии, Франции и Британии такого мнения придерживается около половины респондентов. ФРГ стала единственной страной, где большинство опрошенных назвали Вашингтон угрозой.

    Граждане Германии также выделяются отношением к украинскому кризису. Около 40% респондентов согласились с тем, что отношение Киева к русскоязычному населению оправдывает спецоперацию на Украине, а 39% посчитали, что конфликт спровоцировал Запад. Почти 60% немцев готовы согласиться на территориальные уступки со стороны Украины ради мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Пентагон не стал приглашать Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО. Летом уровень доверия европейцев к Европейскому союзу достиг рекордных показателей. Весной власти Британии, Франции, Германии и Швеции обсуждали варианты расширения европейского ядерного щита на фоне сомнений в американских гарантиях.

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    13 ноября 2026, 09:38 • Новости дня
    Лидеры Евросоюза отказались обсуждать с Россией архитектуру безопасности

    L'AntiDiplomatico: ЕС отверг обсуждение с Россией архитектуры безопасности

    Лидеры Евросоюза отказались обсуждать с Россией архитектуру безопасности
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил об отказе стран Евросоюза обсуждать с Москвой реформирование архитектуры безопасности континента.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта и другие европейские политики отвергли идею пересмотра системы безопасности в рамках переговоров по Украине, пишет L'AntiDiplomatico со ссылкой на Financial Times.

    «Европа располагала функционирующей архитектурой безопасности, пока она не была разрушена», – заявил Кошта на встрече с украинским руководством в Дублине. По его словам, европейским странам нет необходимости заново изобретать велосипед в вопросах обороны.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал счел ловушкой обсуждение вопросов безопасности континента в обмен на участие в консультациях. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула готовность к такому диалогу только после достижения мирного соглашения.

    При этом спецпосланники избранного президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Москву попытались добиться согласия российской стороны на привлечение Европы к переговорному процессу, отмечает The New York Times.

    Президент Владимир Путин в ответ предложил американской администрации выяснить у европейских союзников, хотят ли они мира или продолжения конфликта. Российские дипломаты ранее выдвинули инициативу заключения двусторонних пактов о ненападении со странами Европы для обеспечения гарантий безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения европейских стран к переговорам по украинскому урегулированию. Президент России Владимир Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков. Во вторник власти США выступили за прямое участие представителей Европы в будущих консультациях по разрешению конфликта.

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    13 ноября 2026, 14:44 • Новости дня
    Царев назвал вероятных организаторов покушения на журналиста Заворотного

    Олег Царев: За взрывом машины Заворотного в Москве стоит СБУ или ГУР МО Украины

    Царев назвал вероятных организаторов покушения на журналиста Заворотного
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    При атаках на территории России украинские спецслужбы действуют не точечно, а пытаются организовать покушения на всех, до кого могут дотянуться. Затем Киев преподносит это в медиа как успех, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее в Москве подорвали автомобиль Сергея Заворотного – бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова и журналиста.

    «У меня нет сомнений в том, что за покушением на Сергея Заворотного стоят Служба безопасности Украины (СБУ) или Главное управление разведки (ГУР МО Украины)», – полагает Олег Царев, бывший депутат Верховной рады.

    По его словам, украинские спецслужбы действуют не точечно, а пытаются организовать покушения «на всех, до кого могут дотянуться». «С военной точки зрения подрыв Заворотного для Киева не имеет смысла. К тому же журналист уже несколько лет не занимался политикой. Кроме того, самого пострадавшего нельзя назвать широко известной фигурой. Но он связан с экс-премьером Украины Николаем Азаровым, и для противника этого достаточно», – заметил спикер.

    В подобных преступлениях Киев рассчитывает исключительно на медийный эффект, подчеркнул собеседник. «В украинском медиапространстве произошедшее подается как демонстрация возможностей спецслужб и предупреждение, что все, кого они считают врагами, будут убиты», – детализировал Царев.

    Помимо этого, продолжил он, такие преступления становятся важными пунктами в отчетах украинских служб о тратах бюджетов и эффективности сотрудников. «За подобные покушения руководители крупных подразделений СБУ и ГУР МО получают новые звания, премии и назначения», – добавил собеседник.

    Ранее на Кировоградской улице в районе Чертаново на юге Москвы произошел взрыв внедорожника Toyota Fortuner. Авто принадлежит журналисту-международнику Сергею Заворотному.

    Отмечается, что самодельное взрывное устройство было прикреплено на днище джипа со стороны водителя. Сдетонировала взрывчатка в момент движения. Заворотный серьезно пострадал, при этом после взрыва он смог самостоятельно выбраться из салона. Очевидцы происшествия услышали громкий хлопок, увидели искореженный автомобиль, бросились на помощь пострадавшему и вызвали скорую.

    По предварительным данным, мощность СВУ могла составить около 300 граммов, пишут в соцсетях. Сильнее всего пострадала именно водительская сторона. Устройство могли привести в действие дистанционно.

    Пострадавший получил осколочные ранения груди и спины, а также сильное повреждение ног. По неподтвержденным данным, Заворотный лишился руки, а также получил ушиб мозга, переломы ребер и открытый перелом правой голени.

    В канале Следственного комитета России в Max сообщается, что по факту взрыва автомобиля на улице Кировоградской возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. На месте происшествия работают сотрудники СК, прокуратуры, Росгвардии и спецслужб.

    Заворотный – публицист, кандидат исторических наук и специалист в медиа и политике. До 2004 года он работал в Госдуме, также состоял на государственных должностях на Украине, в том числе – был пресс-секретарем экс-премьер-министра Николая Азарова.

    В соавторстве с Алексеем Бердниковым он написал книгу «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова». Заворотный в своих публикациях резко критиковал СБУ, обвиняя украинские спецслужбы в терроре и давлении на суды. Также он возглавлял информационный ресурс «Антифашист».

    Сейчас 72-летний Заворотный занимает должность директора центра информационных технологий Приморского ГАТУ. В последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем – у него отказывали почки, рассказали его знакомые. Это может оказать большую нагрузку на организм при лечении и усугубить его состояние.

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    12 ноября 2026, 18:37 • Новости дня
    Спикер Рады на русском языке пожаловался на холод в парламенте

    Стефанчук на русском языке пожаловался на отсутствие отопления в Раде

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на русском языке пожаловался на холод из-за отсутствия отопления в здании парламента.

    Стефанчук во время заседания парламента пожаловался, что замерз из-за отсутствия отопления в здании, передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись, которую опубликовало украинское издание «Страна.ua».

    «Ужас», – сказал Стефанчук на русском языке. После этого спикер перешел на украинский язык и добавил, что в помещении ужасно холодно.

    Ранее депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил о перебоях со светом в украинском парламенте, а также констатировал отсутствие воды и тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Гетманцев заявил об отсутствии воды и отопления в здании Верховной рады.

    Мэр Киева Виталий Кличко выступал в парламенте с отчетом об отключениях электроэнергии, во время которого пропали свет, интернет и вода.

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    13 ноября 2026, 12:22 • Новости дня
    Рар: Европейцы не хотят менять систему безопасности на основе сдерживания России

    Политолог Рар: ЕС намерен тянуть время по вопросу системы безопасности в Европе

    Рар: Европейцы не хотят менять систему безопасности на основе сдерживания России
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские столицы опасаются, что Вашингтон навяжет им некий новый договор с Москвой о системе безопасности на континенте, поэтому предпочитают тянуть время в надежде на укрепление позиций демократов в США, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что ЕС разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией.

    «Европейцы не хотят менять существующую систему безопасности. Они считают, что архитектура Европы должна базироваться на силе НАТО и Евросоюза, на сдерживании России и на подключении Украины к западным структурам. При этом, по их мнению, у Москвы нет права менять эту систему в свою пользу. Поэтому готовность администрации Дональда Трампа искать компромисс с РФ в этом вопросе вызывает у европейских политиков непонимание», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Вместе с тем, как указал собеседник, в столицах стран ЕС осознают: у США есть рычаги, чтобы заставить их согласиться на некий новый договор с Москвой, а Трамп вполне может проигнорировать партнеров и шантажировать их выходом из НАТО. «Отсюда решение европейцев тянуть время: не соглашаться ни на что, не назначать собственных переговорщиков, продолжать поддерживать Украину и надеяться на скорое укрепление позиций демократов в США, которые вернут политику к прежним «байденовским» позициям», – пояснил аналитик.

    Впрочем, ситуация внутри ЕС неоднозначна. «Жесткую и принципиальную линию поддерживают Германия, Франция, Польша и Дания. К ним относится и Британия, которая за кулисами руководит внешнеполитическими процессами. Отдельные страны – например Словакия, а теперь также Финляндия и Норвегия, – хотят смягчить линию и договориться с Москвой, но плана у них нет», – уточнил Рар.

    «Если говорить о кандидатах на роль переговорщика, то глава Евросовета Антониу Кошта видит, что в Европе разброд, и не хочет рисковать, выступая в роли посредника. Фигуру финского президента Александра Стубба отвергают в Германии – там боятся, что он окажется слишком уступчивым», – детализировал спикер.

    По его словам, есть также мнение, что переговоры должны вести немцы, которые «и так за все платят и все решают». «Но канцлер Фридрих Мерц сам отказывается говорить с Владимиром Путиным. Он не хочет сдавать позиции Украины», – указал политолог. «Таким образом, остается Кая Каллас. Наверное, ее и пошлют на переговоры, подобные тем, что прошли в Абу-Даби», – допустил эксперт, добавив, что против могут выступить США. «Глава евродипломатии совсем несговорчива, к тому же – явная русофобка», – акцентировал он.

    «Как бы то ни было, Европа будет тянуть время до саммита G20 во Флориде. Возможно, Мерц и Эммануэль Макрон вынуждены будут лично переговорить с Путиным. Что из этого получится, сказать трудно, ведь американцы и европейцы по-разному оценивают кризис на Украине. Администрация Трампа видит вину Запада в начале конфликта, в то время как Евросоюз рассматривает все как одностороннюю агрессию России», – заключил Рар.

    Ранее спецпосланник президента США и его зять Джаред Кушнер заявил, что Россия и Украина якобы договорились допустить представителей Европы на следующий раунд переговоров. По его словам, расширение формата контактов позволит обсудить устройство европейской безопасности после окончания боевых действий.

    «Долгосрочное прекращение боевых действий требует надежных гарантий безопасности, механизмов предотвращения конфликтов и взаимных обязательств по деэскалации, снижающих риск будущего конфликта», – сказал он. Кушнер добавил, что «никакие более широкие европейские механизмы безопасности не будут окончательно оформлены» без учета интересов безопасности Украины и достижения соглашения об урегулировании конфликта.

    Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры России и Украины при посредничестве США. 12 ноября прошла встреча Владимира Путина с американскими эмиссарами Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Она продлилась более двух часов. В ходе открытой части переговоров российский лидер призвал США помочь Европе определиться, чего она хочет – мира или войны.

    Путин подчеркнул, что любой ввод иностранных войск на Украину после заключения мира спровоцирует возобновление боевых действий, поскольку для Москвы их присутствие неприемлемо. «Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили: для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Он указал, что администрация Дональда Трампа в этом случае предложила договориться об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. «Что мы слышим от европейцев? Говорят: нет, только после мира на Украине. Но после мира на Украине они собираются вводить войска на территорию Украины. А это продолжение войны. Круг замкнулся», – добавил глава государства.

    Помощник президента России Юрий Ушаков после встречи Путина с американскими переговорщиками заявил, что Москва готова вместе с Вашингтоном немедленно приступить к обсуждению европейской безопасности. По его словам, РФ рассчитывает, что страны Европы поддержат работу над новой долгосрочной архитектурой безопасности.

    Однако в европейских столицах снова наблюдаются тревога и раскол. Так, премьер-министр Эстонии Кристен Михал испугался, что Европа оказалась в «ловушке», согласившись обсуждать архитектуру безопасности региона в рамках переговоров по конфликту на Украине. По его мнению, Россия якобы не может участвовать в обсуждении архитектуры безопасности.

    В свою очередь издание Politico отмечает, что Евросоюз, предположительно обеспечивший себе место за столом переговоров, разрывают споры о том, кто будет выступать от имени объединения. Причем эта тема затмевает саммит в Дублине, который не должен был быть посвящен Украине. По информации журнала, Евросоюз разделился на три основные группы по вопросу выбора представителя для переговоров с Москвой по украинскому урегулированию.

    Первая группа поддерживает кандидатуру главы Евросовета Антониу Кошты, считая его самым приемлемым кандидатом благодаря его институциональной должности. Второй лагерь выступает за переговорщиков из Франции и Германии. Эти страны не хотят уступать свои места за столом переговоров и вряд ли одобрят сделку, которая даст Брюсселю монополию на представление интересов всего Евросоюза в процессе переговоров.

    Третий, самый малочисленный лагерь предлагает назначить главу европейской дипломатии Каю Каллас. Однако ряд дипломатов считает ее худшим из возможных кандидатов из-за антироссийской позиции, называя подобное предложение шуткой.

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    12 ноября 2026, 18:24 • Новости дня
    Полянский предостерег Польшу от «игры с огнем» на Балтике

    Полянский призвал Польшу не играть с огнем на Балтике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Польше не следует играть с огнем, заявляя о притязаниях на Балтийское море и наращивая военный потенциал.

    Полянский прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Балтийское море становится польским. «Поэтому уж нашим польским коллегам точно не стоило бы играть с огнем, тем более что все предыдущие такие игры заканчивались для поляков весьма неудачно и болезненно», – приводит его слова ТАСС.

    Постпред напомнил, что нынешние границы Польши на берегах Балтийского моря стали результатом послевоенного устройства Европы. Он подчеркнул, что без усилий советского руководства длина польского побережья составляла бы всего 71 км с единственным морским портом Гдыней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал «быстрое завоевание польской Балтики».

    До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский созвал экстренное онлайн-совещание Совета государств Балтийского моря.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Балтика превращается в зону нестабильности.

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    13 ноября 2026, 02:35 • Новости дня
    Премьер Эстонии Михал назвал ловушкой переговоры о безопасности в Европе

    FT: Европа испугалась требований России по архитектуре безопасности

    Премьер Эстонии Михал назвал ловушкой переговоры о безопасности в Европе
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что европейские страны оказались в ловушке из-за требований Москвы пересмотреть архитектуру безопасности континента в обмен на участие в мирных переговорах по Украине.

    Европейские дипломаты выразили обеспокоенность тем, что последний раунд переговоров по Украине лишь усилил требования России о полной перестройке архитектуры безопасности континента, пишет Financial Times.

    «Три официальных представителя сообщили Financial Times, что в европейских столицах нарастает беспокойство по поводу того, что согласие на обсуждение более широких вопросов обороны и безопасности на континенте станет ценой за участие в переговорах по Украине, от чего они отказывались на протяжении пяти лет», – сказано в материале.

    В частности, премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредил, что Европу заманили в «ловушку» обсуждения архитектуры безопасности континента в обмен на участие в переговорах и что Россия якобы много лет пытается повлиять на суверенитет государств НАТО.

    «Сейчас мы в ловушке. Россия не должна участвовать в этой дискуссии», – заявил он в преддверии саммита европейских лидеров в Дублине в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Михал призвал уполномочить председателя Кошту и Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    В среду помощник президента России Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Он также допустил участие европейских государств в мирных переговорах после пробуждения у них совести.

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    13 ноября 2026, 10:28 • Новости дня
    ИИ доказал предел преимуществ квантовых компьютеров

    NewScientist: ИИ Anthropic подтвердил пределы квантовых компьютеров

    Tекст: Игорь Иножарский

    Старшая нейромодель Fable 5.2 компании Anthropic помогла Дэвиду Туртуреану и коллегам строго доказать гипотезу Ааронсона–Амбайниса, что для целого класса задач квантовые компьютеры не дают решающего ускорения.

    Дэвид Туртуреан из стартапа Physical Superintelligence (PSI) с коллегами привлек модель Fable 5.2 от Anthropic для поиска строгого математического доказательства гипотезы Ааронсона–Амбайниса о границах квантового ускорения и получил результат, который был дважды улучшен и затем проверен формальной системой Lean, пишет New Scientist.

    Гипотеза, сформулированная в 2011 году Скоттом Ааронсоном из Техасского университета в Остине и Андрисом Амбайнисом из Латвийского университета, касалась задач с огромными случайными битовыми строками, где нужно ответить «да» или «нет»; ученые предположили, что классические алгоритмы могут приблизиться к квантовым по эффективности и что квантовые компьютеры не получат там решающего преимущества.

    Ключ к доказательству заключался в переводе проблемы в язык многочленов и использовании наработок ряда математиков; на основе вывода Fable 5.2 команда PSI подготовила полное доказательство, которое затем детально развернули и объяснили Гай Блан, Джордан Доктер, Кармен Страссле и Ли-Ян Тан из Стэнфордского университета, заявив, что новый результат заметно превосходит все предшествующие работы и «сплетен» из уже известных идей совершенно новым и более сложным способом.

    «Это очень четкий математический вопрос, который имеет последствия для квантовых вычислений, и он был настолько труден, что я уже смирился, что сам его не решу», – сказал Андрис Амбайнис, тогда как Шахар Ловетт из Калифорнийского университета в Сан-Диего отметил, что новая работа дает математикам приемы, которые можно перенять и использовать, хотя ее практическое влияние на развитие реальных квантовых машин пока остается неочевидным.

    По словам Скотта Ааронсона, доказательство лишь отсекает один, и без того маловероятный, путь поиска квантовых ускорений и не ставит крест на идее задач, где квантовые компьютеры будут незаменимы, а команда PSI и аналитик Мэттью Пайнс видят дальнейшую задачу ИИ уже не в «сбитии» известных проблем, а в формулировке и исследовании новых амбициозных вопросов в квантовой информатике и чистой математике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду физики столкнулись с неустранимыми ошибками при коррекции вычислений квантовых компьютеров, поставив под сомнение их практическое применение. В сентябре нейросетевая модель Claude от компании Anthropic перевела доказательство теоремы Ферма в проверяемый компьютерный код менее чем за две недели. В мае криптовалютная индустрия готовилась к появлению квантовых машин, способных к 2030 году взламывать защитные коды биткоина.

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