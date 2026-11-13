Сборная России заняла третье место в медальном зачете юношеской Олимпиады

Tекст: Тимур Шайдуллин

На турнире Россию представляли 13 спортсменов. В общей сумме они завоевали 14 медалей: восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые, передает РИА «Новости».

По две золотые медали получили пловцы Богдан Торопкин и Серафима Фокина, по одной – велогонщица Ангелина Новолодская, рапиристка Ульяна Белых, гимнасты Даниил Смирнов и Полина Дмитриева. Серебро взяли тхэквондистка Элина Тхамокова, пловец Торопкин, дзюдоистка Анастасия Добровольская и велогонщик Степан Бортник. Бронзу выиграли Новолодская и тхэквондист Башир Аджиев.

В медальном зачете россияне уступили командам Китая и Японии. Китайские спортсмены (66 человек) завоевали 18 золотых, восемь серебряных и семь бронзовых медалей. Японцы (45 человек) заняли второе место с 11 золотыми, восемью серебряными и девятью бронзовыми наградами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сборная России выиграла восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

Во вторник российская гимнастка Полина Дмитриева выиграла золотую медаль в личном многоборье. В тот же день Даниил Смирнов завоевал золотую медаль в личном многоборье на юношеской Олимпиаде.