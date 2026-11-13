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    13 ноября 2026, 16:58 • Новости дня

    Сборная России заняла третье место в медальном зачете юношеской Олимпиады

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские спортсмены заняли третье место в медальном зачете юношеских Олимпийских игр в Дакаре, завоевав 14 медалей, восемь из которых – золотые.

    На турнире Россию представляли 13 спортсменов. В общей сумме они завоевали 14 медалей: восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые, передает РИА «Новости».

    По две золотые медали получили пловцы Богдан Торопкин и Серафима Фокина, по одной – велогонщица Ангелина Новолодская, рапиристка Ульяна Белых, гимнасты Даниил Смирнов и Полина Дмитриева. Серебро взяли тхэквондистка Элина Тхамокова, пловец Торопкин, дзюдоистка Анастасия Добровольская и велогонщик Степан Бортник. Бронзу выиграли Новолодская и тхэквондист Башир Аджиев.

    В медальном зачете россияне уступили командам Китая и Японии. Китайские спортсмены (66 человек) завоевали 18 золотых, восемь серебряных и семь бронзовых медалей. Японцы (45 человек) заняли второе место с 11 золотыми, восемью серебряными и девятью бронзовыми наградами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сборная России выиграла восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

    Во вторник российская гимнастка Полина Дмитриева выиграла золотую медаль в личном многоборье. В тот же день Даниил Смирнов завоевал золотую медаль в личном многоборье на юношеской Олимпиаде.

    11 ноября 2026, 20:52 • Новости дня
    Канада отказала в выдаче виз российским хоккеистам на МЧМ

    Канада официально уведомила IIHF о невыдаче виз россиянам на МЧМ

    Канада отказала в выдаче виз российским хоккеистам на МЧМ
    @ DanitaDelimont/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Канады уведомили Международную федерацию хоккея (IIHF) об отказе выдать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира, сообщила телекомпания TSN.

    Правительство Канады официально уведомило IIHF о невыдаче виз российским игрокам на молодежный чемпионат мира по хоккею. Турнир должен пройти с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире, передает РИА «Новости» со ссылкой на TSN.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) и обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам сезона-2026/27. Федерация заявила о выполнении решения суда: в обновленном расписании команда России заменила сборную Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не позволить российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Позже знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    Во вторник министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о подготовке альтернативного плана действий на случай отказа в выдаче виз на молодежный чемпионат мира по хоккею.


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    12 ноября 2026, 05:38 • Новости дня
    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России

    Die Zeit: Семь стран отказались от расписания МЧМ по хоккею с Россией

    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Семь национальных федераций, включая немецкую, отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею из-за включения в него сборной России, сообщил глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц.

    Семь национальных федераций отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц доложил спортивному комитету Бундестага, передает ТАСС со ссылкой на издание Die Zeit.

    В начале ноября стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) разослала национальным федерациям новое расписание с учетом включения сборной России в состав участников турнира. Согласно документу, россияне должны заменить норвежцев.

    «Мы понимаем, что решение не может появиться за одну ночь. Но затягивать этот процесс еще на несколько недель для нас немыслимо», – заявил Лутц, призвав IIHF решить вопрос состава участников турнира как можно скорее.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако ранее правительство Канады заявило национальной ассоциации хоккея и IIHF об отказе выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение властей Канады не выдавать визы спортсменам. Канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    Министр спорта России Дегтярев заявил о подготовке альтернативного плана действий на случай отказа в выдаче виз на молодежный чемпионат мира по хоккею.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    11 ноября 2026, 21:34 • Новости дня
    Сборная России завоевала восемь золотых медалей на юношеской Олимпиаде
    Сборная России завоевала восемь золотых медалей на юношеской Олимпиаде
    @ Schreyer/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сборная России выиграла восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

    Российская команда занимает третье место в медальном зачете. В заключительном для россиян виде программы чемпионы Игр в личном многоборье Даниил Смирнов и Полина Дмитриева не сумели пройти в полуфинал смешанного командного турнира по спортивной гимнастике, передает ТАСС.

    Четвертые юношеские Олимпийские игры продлятся до 13 ноября. Соревнования впервые в истории олимпийского движения проходят в Африке. В Играх принимают участие около 2,7 тыс. атлетов, которые разыграют 153 комплекта наград в 25 видах спорта. Сборная России была представлена 13 спортсменами и выступила с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник гимнастка Полина Дмитриева выиграла золотую медаль в личном многоборье на проходящих в Дакаре юношеских Олимпийских играх.

    В тот же день Даниил Смирнов завоевал золотую медаль в личном многоборье.

    В воскресенье Ульяна Белых завоевала золотую медаль в фехтовании на рапирах на юношеских Олимпийских играх в Сенегале.

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    13 ноября 2026, 07:50 • Новости дня
    Финская лыжная федерация заявила о непонимании решения властей по россиянам

    Лыжная федерация Финляндии не поняла новых визовых ограничений для россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федерация лыжного спорта Финляндии пока не до конца понимает, как на практике будут работать визовые ограничения в отношении российских спортсменов, сообщила исполнительный директор федерации Марлена Валтасола.

    Федерация лыжного спорта Финляндии пока не до конца понимает практические механизмы работы новых визовых ограничений для российских спортсменов. «Предстоит еще много работы, чтобы понять, что это решение означает на практике», – заявила исполнительный директор федерации Марлена Валтасола, чьи слова передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

    Она пояснила, что финской организации предписано следовать рекомендациям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которые непросто координировать с национальным законодательством. Валтасола подчеркнула, что федерация продолжит обсуждения и попытается найти выход из сложной ситуации.

    В четверг правительство Финляндии приняло решение ввести ограничения на въезд граждан России, в том числе профессиональных спортсменов. Правила вступят в силу 16 ноября, а уже с 27 по 29 ноября в финской Руке должен пройти стартовый этап Кубка мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен назвал бестолковым решение финских властей о введении ограничений на въезд для россиян.

    В четверг Министерство иностранных дел Финляндии объявило о введении с 16 ноября новых ограничений на въезд в страну для граждан России и профессиональных спортсменов.

    Международный союз конькобежцев не поддержал решение властей Финляндии об ужесточении визовых ограничений для российских спортсменов.

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    11 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Молодежная сборная России по футболу не смогла вылететь в Турцию

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-служба молодежной сборной России по футболу сообщила об отмене рейса в Турцию, куда команда направлялась на товарищеские матчи.

    Молодежная сборная России по футболу не смогла вовремя вылететь в Турцию из-за отмены рейса, пишет ТАСС. Представители сборной уточнили, что после отмены первого рейса в Турцию билеты обменяли на другой рейс.

    Российские футболисты должны провести в Турции два товарищеских матча с национальной командой Киргизии среди игроков не старше 23 лет. Спортивные встречи запланированы на 13 и 16 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце юношеская сборная России по футболу победила команду Турции на турнире в Азербайджане.

    Летом российские юношеские и девичьи сборные получили право выступить на чемпионате мира.

    В прошлом году футболисты молодежной сборной России из-за технических проблем с самолетом не смогли вовремя покинуть Колумбию.

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    13 ноября 2026, 04:28 • Новости дня
    Комиссар НХЛ допустил отказ стран от бойкота матчей со сборной России по хоккею

    Yle: Комиссар НХЛ допустил отказ стран от бойкота хоккейной сборной РФ

    Комиссар НХЛ допустил отказ стран от бойкота матчей со сборной России по хоккею
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что иностранные федерации могут пересмотреть решение о бойкоте матчей против сборной России по хоккею.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам сезона-2026/27, однако ряд стран объявил о бойкоте игр, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yle.

    «Возможно, некоторые федерации, отказавшиеся играть против России, изменят свое решение», – заявил Беттмэн.

    После вердикта суда об отказе проводить матчи против российских сборных объявили хоккейные федерации Чехии, Латвии, Швеции, Австрии, Швейцарии, Канады и Финляндии.

    Ранее IIHF заявила, что последствия решения CAS и связанные с его исполнением трудности оказались значительно недооценены. При этом суд отметил нехватку предоставленных федерацией правовых оснований для недопуска российских команд к международным соревнованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц сообщил об отказе семи стран утверждать расписание молодежного чемпионата мира из-за сборной России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тупиковой ситуацию с допуском российских хоккеистов к международным турнирам. На прошлой неделе CAS счел необоснованным отстранение российских команд от соревнований.

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    10 ноября 2026, 21:52 • Новости дня
    Россиянка Дмитриева завоевала золото юношеской Олимпиады в многоборье

    Гимнастка Дмитриева выиграла золото юношеских Олимпийских игр в Сенегале

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская гимнастка Полина Дмитриева выиграла золотую медаль в личном многоборье на проходящих в Дакаре юношеских Олимпийских играх.

    Полина Дмитриева заняла первое место по итогам четырех упражнений, набрав 54,665 балла, передает РИА «Новости». Второе место на соревнованиях в Сенегале досталось француженке Луан Плиссон с результатом 53,665 балла. Бронзовую медаль завоевала китаянка Чжун Ци, получившая 53,199 балла.

    Ранее во вторник золотую медаль в мужском многоборье выиграл россиянин Даниил Смирнов. В среду Дмитриева и Смирнов примут участие в финале смешанного командного турнира.

    Российские атлеты выступают на юношеских Олимпийских играх под национальным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российская спортсменка Ульяна Белых завоевала золотую медаль в фехтовании на рапирах на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

    На прошлой неделе российская дзюдоистка Анастасия Добровольская получила серебряную медаль Игр в весовой категории до 78 кг.

    В прошлом месяце россиянка Людмила Рощина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Нидерландах.

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    13 ноября 2026, 12:23 • Новости дня
    Сборная России по боксу отказалась выступать на первенстве Европы без флага

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сборная по боксу отказалась от выступления на первенстве Европы в Хорватии из-за требования соревноваться в нейтральном статусе и проблем с визами, заявил генсек Федерации бокса России Александр Беспутин.

    Сборная России по боксу пропустит первенство Европы, которое пройдет в хорватском Порече с 15 по 24 октября, передает РИА «Новости».

    Соответствующее решение принято в связи с позицией Министерства туризма и спорта Хорватии. Ведомство настаивало на выступлении российской команды без флага и гимна, а также не выдало визы членам делегации.

    «Мы неоднократно заявляли о нашей твердой позиции: без флага и гимна России – никакого участия в международных соревнованиях», – заявил Беспутин.

    По его словам, хорватские чиновники поставили политику выше спорта. От этого решения пострадали не только юниоры, но и болельщики, которых лишили возможности увидеть выступления действующих чемпионов мира и Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце многие российские бодибилдеры не смогли получить шенгенские визы для участия в чемпионате мира.

    Европейская федерация водных видов спорта отказалась проводить соревнования в странах без виз для россиян.

    В августе российские гимнастки лишились возможности выступить на европейском первенстве в Хорватии из-за отказа в выдаче въездных документов.

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    12 ноября 2026, 20:30 • Новости дня
    Сборная России по футболу обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче

    Tекст: Денис Тельманов

    Сборная России по футболу впервые одержала победу над командой Узбекистана в товарищеском матче со счетом 3:2.

    Встреча прошла в Ташкенте и завершилась со счетом 3:2 в пользу россиян, передает РИА «Новости». В составе победителей два гола забил Николай Комличенко, еще один мяч на счету Алексея Миранчука.

    Российский защитник Виктор Мелехин отметился автоголом. В составе сборной Узбекистана отличился Бехруз Каримов.

    Отмечается, что защитник ЦСКА Кирилл Данилов отдал свою первую результативную передачу за национальную команду, а защитник «Ростова» Андрей Лангович дебютировал в ее составе.

    Сборные России и Узбекистана встретились во второй раз. В ноябре 2022 года их матч в Ташкенте завершился вничью со счетом 0:0. Следующую игру россияне проведут 17 ноября в Краснодаре против команды Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полузащитник клуба «Монако» Александр Головин не смог принять участие в ноябрьских товарищеских матчах сборной России по футболу из-за травмы.

    В прошлом месяце РФС сообщил о товарищеском матче сборной России с Венесуэлой.

    В октябре сборная России по футболу сыграла вничью с командой Нигерии со счетом 3:3.

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    12 ноября 2026, 15:29 • Новости дня
    Определен состав сборной России по лыжным гонкам на этапы Кубка мира

    Tекст: Ольга Иванова

    Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на первые этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии, в команду вошли 16 спортсменов.

    В состав мужской команды включены Савелий Коростелев, Илья Семиков, Андрей Сахаров, Владислав Осипов, Данила Карпасюк, Никита Родионов и Кирилл Кочегаров. Женскую сборную представят Наталья Терентьева, Дарья Непряева, Евгения Крупицкая, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Руслана Дьякова, Дарья Канева, Лидия Горбунова и Елизавета Маслакова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию лыжного спорта и сноуборда России.

    «По ряду объективных причин не все спортсмены, даже имея нейтральный статус, могут принять участие в ближайших этапах. Процесс допуска является комплексным и включает в себя решение множества административных, логистических и организационных задач», – заявили в федерации.

    Там уточнили, что Терентьева, Коростелев и Непряева уже прибыли в Скандинавию для участия в предсезонных стартах в Финляндии. Остальные лыжники продолжают подготовку в России в ожидании решения вопросов с выездом. Первые два этапа Кубка мира состоятся с 27 по 29 ноября на финском курорте Рука и с 4 по 6 декабря в норвежском Тронхейме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус еще 12 российским лыжникам.

    Федерация лыжного спорта Финляндии отказалась препятствовать участию россиян в соревнованиях.

    В середине октября Россия получила максимальные квоты для участия в этапах Кубка мира.

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    12 ноября 2026, 06:10 • Новости дня
    Посол упрекнул Канаду в трусости из-за отказа в визах хоккеистам

    Tекст: Катерина Туманова

    Решение властей Канады отказать в выдаче виз российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею является проявлением трусости, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

    «Официальная Оттава струсила, испугалась честного соревнования на льду с российской сборной», – приводит его слова РИА «Новости».

    Степанов добавил, что решение канадского правительства наносит вред спортивной репутации страны, а канадцы, по его мнению, не в восторге от такого поведения властей.

    Дипломат отметил, что кабинет премьер-министра Марка Карни подтвердил «глубину своей русофобии», и назвал такое развитие событий предсказуемым.

    Ранее Карни сообщил о намерении Канады не только не выдавать визы спортсменам из России, но и запретить участие в турнире тем российским игрокам, которые находятся на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России.

    Мария Захарова охарактеризовала решение властей Канады не выдавать визы российским спортсменам как проявление неонацизма.

    Телекомпания TSN сообщила об отказе Канады выдать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира.

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    12 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Россияне Панфилова и Андрейко выиграли юниорский чемпионат мира по батуту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россияне Ульяна Панфилова и Михаил Андрейко завоевали золотые медали в двойном минитрампе на проходящем в китайском Нанкине юниорском чемпионате мира по прыжкам на батуте.

    Панфилова победила на соревнованиях среди девушек в возрасте 13-14 лет, получив за свое выступление 24,900 балла, пишет РИА «Новости». Андрейко выиграл золото среди юношей той же возрастной категории с результатом 27,000 баллов.

    Второе место в этой дисциплине занял еще один россиянин Никита Дымов, набравший 25,900 балла.

    Юниорский чемпионат мира в Китае проходит с 12 по 15 ноября. Российские батутисты выступают на турнире с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин поздравил российских батутистов Дмитрия Нартова, Кирилла Пантелеева и Галину Бегим с завоеванием золотых медалей на взрослом чемпионате мира в Нанкине.

    В воскресенье сборная России одержала победу в общекомандном финале чемпионата мира.

    В субботу Бегим выиграла золотую медаль в соревнованиях на двойном минитрампе.

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    13 ноября 2026, 07:31 • Новости дня
    Тренер из США назвал полезным возвращение российских хоккеистов

    Тренер Игнатьев назвал полезным возвращение российских хоккеистов на турниры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уровень мирового хоккея только выиграет от возвращения сборной России на международные турниры благодаря росту конкуренции, заявил тренер Capitals Hockey Academy в Вашингтоне Иннокентий Игнатьев.

    «Безусловно, от возвращения российской сборной выиграют все, включая наших традиционных соперников. Ведь именно конкуренция сильнейших делает хоккей по-настоящему зрелищным, повышает уровень мастерства игроков и вызывает огромный интерес у болельщиков», – заявил Игнатьев «Новости».

    Тренер выразил уверенность в том, что болельщики во всем мире хотели бы вновь увидеть матчи российской сборной с другими сильнейшими командами. По его словам, игры сборной России с соперниками из Канады, США, Чехии, Швеции, Финляндии и других ведущих хоккейных стран всегда были украшением международных турниров.

    Игнатьев признался, что с большим оптимизмом воспринял решение Спортивного арбитражного суда. Он назвал его важным и знаковым шагом на пути к возвращению российского спорта на международную арену.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне 2026/27. После этого премьер Канады Марк Карни заявил, что Оттава не выдаст визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира, а ряд федераций заявили о планах бойкотировать матчи.

    Федерация хоккея Швейцарии (SIHF) 7 ноября сообщила, что IIHF разослала участникам турнира скорректированное расписание с участием сборной России. Согласно новому расписанию, швейцарцы должны сыграть с россиянами 27 декабря в группе В, однако совет директоров SIHF постановил, что молодежная сборная Швейцарии не выйдет на этот матч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Канады уведомили Международную федерацию хоккея об отказе выдать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тупиковой ситуацию с допуском российских хоккеистов к международным турнирам.

    В тот же день Федерация хоккея Швейцарии объявила об отказе играть с российской командой на чемпионате мира в Канаде.

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    12 ноября 2026, 15:27 • Новости дня
    Россиянка Семьянова завоевала бронзу на чемпионате мира по стендовой стрельбе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская спортсменка Дарья Семьянова стала бронзовым призером чемпионата мира по стендовой стрельбе в упражнении «трап» в катарской Дохе.

    Семьянова в финале поразила 19 мишеней. Золотую медаль выиграла итальянка Джессика Росси, серебро досталось представительнице Гватемалы Адриане Руано Оливе, пишет РИА «Новости».

    Благодаря результату Семьяновой сборная России также получила олимпийскую квоту на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

    Чемпионат мира по стендовой стрельбе в Дохе проходит с 3 по 13 ноября, на турнире распределяются квоты на Олимпийские игры. 24-летняя Семьянова является четырехкратной чемпионкой Европы. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин поздравил Дмитрия Пименова с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе.

    В начале ноября россиянин Антон Аристархов одержал победу в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров на этом же турнире.

    В октябре Семьянова и Рамир Николаев завоевали золотые медали в миксте в трапе на чемпионате Европы по стендовой стрельбе в Афинах.

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    12 ноября 2026, 21:17 • Новости дня
    Глава ПКР анонсировал участие 200 россиян в Паралимпиаде в Лос-Анджелесе

    Глава ПКР Рожков: На Паралимпиаду в Лос-Анджелесе поедут 200 россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 200 российских спортсменов примут участие в летних Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

    Как сообщил глава ПКР на заседании Совета при президенте России по физической культуре и спорту, свыше 200 отечественных спортсменов отправятся на летние Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелес в составе делегации, которая будет насчитывать свыше 300 человек, передает ТАСС.

    «Если говорить о подготовке уже к Паралимпийским играм в Лос-Анджелесе, в результате того, что в прошлом году мы выиграли при вашей поддержке, Генпрокуратуры и Министерства иностранных дел все судебные разборки, выиграли голосование на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета, у нас появилась возможность сегодня практически по всей программе летних Паралимпийских игр в Лос-Анджелесе готовить наши команды. Небольшие проблемы есть с игровыми видами спорта, но в целом ребята очень хорошо выступают», – сказал Рожков.

    Сами соревнования пройдут в Соединенных Штатах с 15 по 27 августа 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил о размещении отечественных атлетов в общежитии на Паралимпийских играх в Лос-Анджелесе.

    Президент Владимир Путин поздравил российских паралимпийцев с успехами на Играх в Италии.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о радости всей страны от выступления отечественных спортсменов.

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