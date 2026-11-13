Азаров рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве Заворотного

Азаров: Пострадавший при взрыве в Москве Заворотный в критическом состоянии

Tекст: Валерия Городецкая

«К большому сожалению, состояние, в котором он находится сейчас, достаточно критичное», – сказал Азаров в эфире телеканала «Россия 24». Его цитирует РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-депутат Рады Олег Царев назвал вероятных организаторов покушения на Заворотного.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство.

Журналист лишился руки в результате взрыва.