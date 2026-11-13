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    13 ноября 2026, 16:26 • Новости дня

    Сборка внедорожников Tank 400 началась в Калининграде

    «Автотор» приступил к производству бензиновой версии Tank 400 в Калининграде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Калининградский завод «Автотор» начал производство третьей модели бренда Tank – бензиновой версии рамного внедорожника Tank 400, сообщили в пресс-службе концерна Great Wall Motors.

    «В Калининграде началось производство рамного внедорожника Tank 400. На предприятии «Автотор» налажен выпуск бензиновой версии внедорожной модели», – говорится в сообщении пресс-службы концерна.

    На первом этапе автомобили собирают на базе готовых сваренных и окрашенных кузовов. Внедорожник оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 245 лошадиных сил и девятиступенчатой коробкой передач.

    В Great Wall Motors добавили, что автомобиль адаптирован к российским условиям эксплуатации и оборудован зимним пакетом, включающим подогрев сидений, руля, стекол, зеркал и форсунок омывателя, а также бачком омывателя увеличенного объема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре автоконцерн «АвтоВАЗ» приступил к серийному производству обновленной версии внедорожника Niva Bronto.

    В июне на предприятии «Автотор» стартовало локализованное производство внедорожников Tank 300.

    В январе 2025 года в Калининграде началось производство рамных внедорожников BJ60.

    11 ноября 2026, 09:42 • Новости дня
    Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске

    ФСБ: Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске

    Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный агент польских спецслужб рассказал на видео ФСБ о выполнении заданий иностранного куратора по сбору информации о военных объектах в Балтийске Калининградской области.

    Агент польских спецслужб признался в выполнении заданий куратора по сбору информации о военных объектах в калининградском Балтийске, передает РИА «Новости».

    «Гражданин Российской Федерации установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польши, который давал задание по сбору информации о военных объектах Министерства обороны Российской Федерации, находящихся в городе Балтийске», – рассказал задержанный на видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Федеральная служба безопасности выявила агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области. Правоохранительные органы задержали двух агентов, собиравших и передававших информацию о военнослужащих и объектах Минобороны России. Кроме того, задержанных интересовала социально-экономическая ситуация, а также миграционная и социальная политика в регионе.

    В прошлом месяце задержанный в Крыму агент Службы безопасности Украины признался в передаче куратору координат кораблей Черноморского флота.

    Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае готовившего подрыв объекта Министерства обороны гражданина России.

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    11 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut

    В АвтоВАЗе анонсировали старт продаж кроссовера Lada Azimut в начале декабря

    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Продажи нового отечественного кроссовера Lada Azimut начнутся в начале декабря, сообщили в концерне «АвтоВАЗ».

    Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года, передает РИА «Новости». «Продажи Азимута стартуют в начале декабря, но конкретная дата пока еще не определена», – сообщили в АвтоВАЗе в ответ на появление информации в Telegram-каналах о планах начать реализацию автомобилей с 1 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов лично провел тест-драйв гибридной модификации автомобиля Lada Azimut.

    Президент Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера важным шагом в развитии отечественной автомобильной промышленности.

    Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства этой модели историческим событием для всей российской автомобильной отрасли.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 20:35 • Новости дня
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германский автоконцерн Mercedes-Benz принял решение заморозить все дальнейшие инвестиции в производство на территории Германии и допускает закрытие заводов в стране из-за проблем с сокращением расходов на персонал.

    Автоконцерн Mercedes-Benz заморозил дальнейшие капиталовложения в производство на территории ФРГ и допустил закрытие местных заводов на фоне обсуждения сокращения расходов на персонал, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Член правления концерна по вопросам производства Михаэль Шибе сообщил, что руководство приняло такое решение совместно. По его словам, интенсивные консультации с производственным советом и профсоюзом IG Metall не привели к компромиссу. Шибе подчеркнул невозможность дальнейших инвестиций в Германию при текущей структуре издержек, поскольку стоимость рабочего часа на немецких предприятиях местами в пять раз превышает показатели заводов в Восточной Европе. Аналогичный разрыв фиксируется и в административном секторе.

    Ранее топ-менеджер предупреждал, что отсутствие прогресса в оптимизации затрат ставит под угрозу закрытия два немецких предприятия: сборочный завод и площадку по выпуску силовых агрегатов. В целом автомобильная промышленность Германии находится в кризисе, который начался во время пандемии и обострился с 2022 года из-за скачка цен на энергоносители и усиления конкуренции с китайскими производителями. Дополнительными негативными факторами стали американские пошлины и последствия конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz предложил части вспомогательного персонала добровольно покинуть компанию на фоне ухудшения ситуации на рынке.

    Автоконцерн пригрозил закрыть два завода в Германии при отказе сотрудников от неоплачиваемой сверхурочной работы.

    Член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

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    10 ноября 2026, 18:11 • Новости дня
    Госдума отклонила законопроект о введении штрафов за опасное вождение
    Госдума отклонила законопроект о введении штрафов за опасное вождение
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума отклонила законопроект, предусматривающий административную ответственность и штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за опасное вождение, сообщил зампред комитета нижней палаты по уголовному и административному законодательству Дмитрий Погорелый.

    Документ внесла в июне 2024 года группа депутатов от ЛДПР. Проект предлагал дополнить КоАП новой статьей, устанавливающей наказание за опасное вождение. Инициатива также предусматривала лишение прав на срок от одного до трех месяцев за повторное нарушение, передает РИА «Новости».

    «Главная причина – правовая неопределенность самого термина «опасное вождение». Понятие закреплено в ПДД еще в 2016 году, но за восемь лет так и не появились четкие, формализованные критерии. Формулировка остается слишком широкой, а в административном праве объективная сторона правонарушения должна быть описана однозначно», – заявил Погорелый.

    Депутат пояснил, что при субъективном взгляде инспектора вынужденный маневр, такой как экстренное торможение перед внезапно выбежавшим пешеходом, может быть квалифицирован как опасное вождение. Камеры фото- и видеофиксации также не отличат намеренное хамство от вынужденного действия, что создает почву для нарушений прав добросовестных водителей.

    Погорелый добавил, что за каждый отдельный элемент опасного вождения уже установлена административная ответственность, а для борьбы с умышленным хулиганством на дороге есть работающий механизм, по которому автохамов привлекают к уголовной ответственности. «Санкции здесь жестче, чем предлагал законопроект – штраф от 150 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишение свободы до двух лет. Работа в этом направлении продолжается на площадке МВД и Минтранса. Безопасность на автодорогах – приоритет нашей работы», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за вождение без прав до 30 тыс. рублей.

    В августе прошлого года депутат Сергей Колунов сообщил о возможном повышении административных штрафов за нарушение нормативов шума автомобилями в ночное время.

    Летом прошлого года Госдума одобрила увеличение максимального штрафа за отказ водителя остановиться по требованию полиции до 10 тыс. рублей.

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    12 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati

    SCMP: Китайский бренд электромобилей Maextro договорился о союзе с Maserati

    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская марка люксовых электромобилей Maextro, поддерживаемая технологическим гигантом Huawei, приблизилась к заключению соглашения о совместной разработке автомобилей с итальянской компанией Maserati.

    В рамках сотрудничества компании планируют создать модели для конкуренции на мировом рынке с BMW и Mercedes-Benz. Maextro намерена использовать опыт Maserati в сфере дизайна для привлечения состоятельных покупателей, пишет South China Morning Post.

    Ожидается, что массовое производство новой модели начнется к концу 2027 года. Машины будут продаваться как в Китае, так и за рубежом, причем на международных рынках автомобили получат логотипы итальянского бренда, который принадлежит корпорации Stellantis.

    «Автопроизводители и поставщики по всему миру по-прежнему стремятся объединить международные бренды с китайским производством для создания и продажи большего количества электромобилей», – заявил основатель шанхайской компании CnEVPost Фэйт Чжан.

    В настоящее время автомобили Maextro совместно разрабатываются Huawei и государственной компанией JAC Group. В октябре вокруг марки разгорелся скандал после публикации видео с поломкой педали тормоза на минивэне V800 во время тестов, что привело к расследованию со стороны китайских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре регистрации новых автомобилей китайской компании BYD в Европе выросли более чем в два раза.

    В том же месяце председатель производителя автомобильных компонентов Gestamp Франсиско Риберас предупредил о риске потери автомобильной промышленности в Европе из-за конкуренции со стороны КНР.

    В январе долю китайских машин на европейском рынке назвали рекордной.

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    11 ноября 2026, 09:02 • Новости дня
    ФСБ пресекла работу агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области

    ФСБ: В Калининграде выявлена собиравшая данные о военных агентурная сеть Польши

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности (ФСБ) выявила и локализовала агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области, собиравшую данные о российских военных объектах.

    Сеть собирала данные о российских военных объектах, а также информацию о социально-экономической ситуации в Калининградской области, миграционной и социальной политике в регионе. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны два агента военной разведки и агентства внутренней безопасности Польши, передает РИА «Новости».

    Семерым гражданам Польши и трем гражданам России объявлены официальные предостережения о недопустимости госизмены и шпионажа.

    В отношении задержанных в Калининграде агентов Польши возбуждены дела о шпионаже по ст. 276 УК России, суд отправил их под стражу.

    Также за пособническую деятельность польским спецслужбам аннулированы российские визы 14 гражданам Польши, шестерым закрыт въезд в Россию на длительный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Польша сообщила о намерении сформировать новую военную бригаду территориальной обороны на границе с Калининградской областью.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что попытки западных стран реализовать планы по блокаде Калининградской области приведут к катастрофе.

    Обвиняемому в диверсии в Калининграде немцу Гайдуку добавили статью о шпионаже.

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    10 ноября 2026, 21:05 • Новости дня
    Госдума одобрила регистрацию находящихся в международном розыске автомобилей

    Госдума одобрила в первом чтении регистрацию разыскиваемых Интерполом машин

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий регистрировать в России находящиеся в международном розыске автомобили.

    В настоящее время законодательство запрещает совершать регистрационные действия с числящимися в розыске транспортными средствами. Новый документ предусматривает возможность регистрации таких автомобилей с учетом особенностей, которые определит МВД России, передает ТАСС.

    Инициатива направлена на защиту граждан, купивших ввезенные в страну машины и позднее выяснивших факт их нахождения в международном розыске, в том числе по инициативе недружественных государств. Зарубежные правоохранительные органы не всегда предоставляют информацию о причинах объявления техники в розыск, что затрудняет принятие объективных решений.

    В пояснительной записке подчеркивается вынужденность обращения автовладельцев в суды для защиты прав. Однако даже при удовлетворении требований прекращение розыска и удаление сведений из базы данных Интерпола остается исключительной прерогативой инициировавшей розыск страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять законопроект о регистрации находящихся в международном розыске автомобилей.

    В прошлом месяце МВД сообщило о снятии с розыска сотен разыскиваемых Канадой и Германией машин.

    В мае в ведомстве заявили об отсутствии необходимости предоставлять страховку для регистрации транспортного средства.

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    10 ноября 2026, 20:07 • Новости дня
    Выплаты за поврежденный ВСУ автотранспорт установили в ДНР

    В ДНР ввели компенсации до 1 млн рублей за поврежденный ВСУ автотранспорт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Донецкой народной республике ввели компенсационные выплаты за поврежденный из-за атак Вооруженных сил Украины автотранспорт в размере до 1 млн рублей, соответствующий указ подписал глава региона Денис Пушилин.

    Единовременная выплата предусмотрена для зарегистрированных в ДНР граждан. Размер компенсации будет определяться на основании отчета об оценке или акта экспертного исследования, передает ТАСС.

    При утрате транспортных средств категорий L3 и А выплата ограничивается 350 тыс. рублей, при повреждении – 87,5 тыс. рублей. Владельцы утраченного транспорта категорий М1, М1G, N1, N1G и B смогут получить до 1 млн рублей, за поврежденный – 250 тыс. рублей.

    Отмечается, что размер выплаты включает расходы на оценку повреждений (до 12 тыс. рублей). Порядок предоставления компенсаций будет утвержден Минтрудом республики. Соответствующий указ вступил в силу во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре сенатор России от ДНР Александр Волошин заявил о необходимости выплаты Киевом репараций в размере более 1 трлн рублей для восстановления республики.

    До этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин оценил общие разрушения гражданской инфраструктуры в российских регионах более чем в 1 трлн рублей.

    Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн также сообщил о выделении почти 2,5 млрд рублей на выплаты жителям приграничья за утраченные из-за атак ВСУ автомобили.


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    12 ноября 2026, 07:42 • Новости дня
    МВД назвало причину ДТП с семью погибшими в Марий Эл

    Выезд на встречную полосу стал причиной гибели семи человек в ДТП в Марий Эл

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Причиной столкновения автомобилей Lada Priora и Hyundai Creta в Звениговском районе Марий Эл, предварительно, стал выезд на встречную полосу, сообщили в МВД республики.

    Водитель Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Creta, передает РИА «Новости».

    В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира Lada Priora, а также водитель и пассажирка Hyundai Creta.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Звениговском районе Марий Эл произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли семь человек.

    Ранее на трассе в Моркинском районе республики столкнулись Lada Priora и школьный автобус.

    В том же месяце 10 человек пострадали в ДТП на трассе Йошкар-Ола – Уржум.

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    12 ноября 2026, 19:26 • Новости дня
    Правительство поддержало идею о продаже красивых автономеров с доработкой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Инициатива о резервировании привлекательных автомобильных номеров через портал «Госуслуги» получила поддержку правительства, однако там потребовали доработать ее ко второму чтению в Госдуме.

    Правительство выступило за принятие законопроекта, однако указало на необходимость его корректировки. «Правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учетом указанных замечаний», – цитирует итоговый документ ТАСС.

    Кабмин обратил внимание на то, что новая редакция документа отличается от ранее поддержанной. Депутаты предложили разделить номера на уникальные и индивидуальные, исключив положение об определении перечня доступных комбинаций регистрирующим органом. По оценке властей, это создает правовую неопределенность и лишает процедуру прозрачности.

    Кроме того, исключение полномочий МВД несет риски раскрытия информации об использовании определенных буквенно-цифровых комбинаций на автомобилях охраняемых лиц и государственных органов. В правительстве уверены в необходимости закрепить за министерством полномочия по регулированию порядка резервирования, тогда как кабмин должен устанавливать размер платы и порядок ее взимания через портал государственных услуг.

    Реализация инициативы позволит увеличить доходы федерального бюджета за счет поступления платы за номера без дополнительных государственных расходов. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил вероятность вступления новых правил в силу с 1 сентября 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае инициативу о легальном приобретении регистрационных знаков через портал госуслуг доработали с учетом замечаний правительства.

    В апреле проект о продаже красивых регистрационных знаков решили доработать после рассмотрения профильным комитетом Госдумы.

    В прошлом году президент России Владимир Путин поддержал инициативу о продаже автомобильных номеров через портал «Госуслуги».

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    11 ноября 2026, 06:49 • Новости дня
    Автомобиль насмерть сбил троих пешеходов в Лос-Анджелесе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате наезда легковой машины на людей в американском городе Лос-Анджелес погибли три человека, еще несколько пострадавших получили тяжелые травмы.

    Три человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов в Лос-Анджелесе, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную пожарную службу.

    «Три человека погибли на месте. Медики пожарной службы Лос-Анджелеса перевозят в местные больницы еще как минимум троих пострадавших в критическом состоянии», – говорится в сообщении ведомства.

    В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Ульяновске водитель легкового автомобиля наехал на людей на разделительной полосе.

    В американском городе Уичито автомобиль въехал в толпу на футбольном матче.

    Также в результате наезда автомобиля на пешеходов в Лос-Анджелесе пострадали более 20 человек.

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    12 ноября 2026, 07:15 • Новости дня
    МВД напомнило о сроках использования зимней резины

    МВД напомнило о запрете на летнюю резину с декабря по февраль

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Водителям легковых автомобилей и небольших грузовиков запрещено использовать летнюю резину с начала декабря до конца февраля, сообщили в пресс-службе МВД России.

    «Эксплуатация транспортного средства запрещается в случаях, когда: на транспортных средствах категорий M1 (легковые автомобили) и N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т) не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В МВД добавили, что также запрещено пользоваться транспортом, если на нем установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые с июня по август, а также если зимние шины или шины с шипами установлены не на все колеса.

    Автоюрист Лев Воропаев уточнил, что обязательных требований к смене с 1 декабря летней резины на зимнюю для автобусов и грузовиков массой свыше 3,5 т нет. Однако такие транспортные средства на весь зимний период до конца февраля в случае отсутствия зимней резины должны быть укомплектованы цепями противоскольжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичная Госавтоинспекция включила смену летней резины на зимнюю в чек-лист готовности автомобиля к холодам.

    Также Минтранс сообщил об обязательности перехода на зимние шины до 1 декабря.

    В том же месяце автоюрист Лев Воропаев назвал необязательной смену летней резины на зимнюю в ноябре.

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    13 ноября 2026, 03:55 • Новости дня
    МВД призвало заменить продленные в 2023 году водительские права

    Tекст: Катерина Туманова

    В МВД России напомнили, что водители, чьи удостоверения истекали в ноябре 2023 года и были автоматически продлены на три года, должны заменить документы в текущем месяце.

    В ведомстве уточнили, что замена обязательна для тех водителей, которые воспользовались постановлением правительства об особенностях разрешительной деятельности, передает РИА «Новости».

    «В ноябре 2026 года необходимо заменить водительское удостоверение… тем, у кого оно истекло в ноябре 2023 года в случае, если владелец удостоверения воспользовался правом продления срока действия», – заявили в пресс-службе ведомства.

    В МВД добавили, что поменять права в этом месяце также обязаны граждане, у которых срок их действия истекает в ноябре 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре эксперт сообщил об изменении правил сдачи теоретического экзамена на водительские права с марта 2027 года. Юрист предупредил автомобилистов об уборке улиц за неоплаченные штрафы. Эксперт заявил об угрозе лишения прав из-за сбитого лося.

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    12 ноября 2026, 19:22 • Новости дня
    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информационный центр о ситуации на автоподходах сообщил о временном прекращении движения автомобилей по Крымскому мосту.

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении центра в Max.

    Причины ограничений не называются. Движение остановили в 19:16 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

    В середине сентября водителей призвали соблюдать спокойствие из-за остановки проезда по путепроводу.

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    12 ноября 2026, 08:11 • Новости дня
    Дептранс Москвы призвал водителей не выезжать на летней резине из-за снега

    Дептранс призвал московских автомобилистов не ездить на летней резине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичный департамент транспорта рекомендовал московским автомобилистам отказаться от поездок на летней резине в четверг из-за прогнозируемого снега с дождем.

    Столичным автомобилистам рекомендуется отказаться от поездок на машинах с летней резиной в связи с ожидающимися осадками, указал департамент в своем Telegram-канале.

    Водителям, которые уже поменяли шины на зимние, посоветовали перед началом поездки проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможных ночных заморозках и гололедице.

    В пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об ожидающихся в столице снеге и гололедице.

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