США заявили о сбитии двух летевших в Бахрейн иранских беспилотников

СЕНТКОМ: Американские военные отразили атаку иранских дронов на Бахрейн

Tекст: Тимур Шайдуллин

«КСИР запустил два ударных беспилотника в сторону Бахрейна, оба были сбиты американскими военными, пострадавших и разрушений нет», – приводит ТАСС сообщение на странице СЕНТКОМ в соцсети.

Ранее воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции заявили об успешном нанесении удара по радару армии США в Бахрейне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре КСИР заявил об атаке баллистическими ракетами двух эсминцев США. Летом иранская армия сообщила об ударах беспилотников по военной базе Сахир в Бахрейне.