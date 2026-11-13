Автомобиль экс-главреда Bild Райхельта сожгли в Берлине

Bild: Сирийские мигранты в Германии могут растянуть депортацию на 3,5 года

Tекст: Антон Антонов

Исследование смоделированной ситуации с учетом данных Федерального агентства по делам миграции и беженцев (BAMF) показало, что сирийские мигранты в Германии могут законными способами растянуть процедуру принятия решения об их депортации до 42 месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

«Если BAMF отменит статус защиты, ему не нужно сразу же покидать Германию. Ведь немецкое законодательство предоставляет несколько возможностей оспорить решения… В период между началом проверки на предмет отзыва статуса и возможной депортацией в результате двух исков и одного ходатайства о принятии срочных мер может составить всего 42 месяца», – говорится в материале.

На первом этапе BAMF проверяет, сохраняются ли основания для предоставления мигранту статуса защиты, и, по оценке самого ведомства, такая процедура занимает до трех месяцев. Затем человек, лишившийся статуса, по расчетной модели Bild через две недели обращается в суд, где рассмотрение и вступление решения в силу могут занять около 15 месяцев, при этом, по данным BAMF, в 2025 году подобные дела в среднем длились более 14 месяцев.

На третьем этапе местное ведомство по делам иностранцев оценивает последствия утраты защитного статуса для вида на жительство, что, по расчетам, занимает шесть месяцев. После этого мигрант через месяц может подать новый иск против решения ведомства и одновременно срочное ходатайство о приостановке депортации, по которому суд за два месяца способен вынести решение о временной правовой защите, тогда как процесс по основному иску продолжается до 14 месяцев плюс месяц на вступление решения в силу, отмечает Bild.

Далее, при отсутствии иных препятствий, начинается подготовка к депортации, включающая оформление документов, организацию транспортировки и взаимодействие с органами страны происхождения, на что, по расчетной модели, уходит шесть недель, так что весь процесс может занять до трех с половиной лет. Издание подчеркивает, что судебные издержки, а также расходы на социальные выплаты, жилье, отопление и медицинскую помощь в этот период ложатся на немецких налогоплательщиков.

Спикер по вопросам правовой политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Гюнтер Крингс заявил, что законодательство ФРГ по вопросам иностранцев стало настолько сложным, что собственные ведомства и суды страны не в состоянии эффективно с ним справиться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава МВД Британии Шабана Махмуд заявила об увеличении срока проживания для легальных мигрантов, претендующих на постоянный вид на жительство.

В августе немецкие миграционные службы отозвали право на убежище почти у 2 тыс. выходцев из Сирии.