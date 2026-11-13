Microsoft сообщила о постепенном восстановлении сервисов после сбоя

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы видим обнадеживающий прогресс в восстановлении работы в Европе… В Японии ситуация остается сравнительно более стабильной, в Северной Америке также наблюдаются улучшения», – передает РИА «Новости» сообщение корпорации.

В Microsoft отметили сохранение продленного до 48 часов срока ожидания доставки электронных писем. Мера призвана снизить риск недоставки задержанных сообщений, пока система обрабатывает накопившуюся почту.

Некоторые пользователи все еще могут сталкиваться с перебоями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сбой в работе американской корпорации Microsoft оценили в миллиарды долларов ущерба для Австралии.

Масштабный сбой парализовал работу правительственных ведомств и частных компаний в Японии.

В контрразведке и полиции Австралии также сообщили о проблемах из-за перебоев сервисов Microsoft.