Минздрав Газы сообщил о первой в сезоне смерти ребенка от холода

В секторе Газа от переохлаждения умер девятимесячный ребенок

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ребенок по имени Кинан Ахмад Аркик поступил в больницу «Насер» в Газе уже мертвым. Причиной смерти названо резкое снижение температуры тела, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

По информации палестинских источников Agence France Presse, мальчик находился в палатке в лагере для перемещенных лиц в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Власти анклава ранее неоднократно обращали внимание на ухудшение гуманитарной ситуации из-за сильных ливней, отмечая острую нехватку утепленных палаток, зимней одежды и обогревателей в лагерях беженцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Фахми призвал международное сообщество оказать срочную гуманитарную помощь сектору Газа.

В среду официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Израиль принять срочные меры для недопущения дальнейшей деградации гуманитарной ситуации в анклаве.

В понедельник в секторе Газа из-за сильных ливней пострадали более 70 тыс. палаток временно перемещенных палестинцев.