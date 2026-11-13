Wyborcza: Клуб в Варшаве отменил концерт Scally Milano из-за песни о Польше

Tекст: Тимур Шайдуллин

Внимание прессы к творчеству исполнителя привлекла одна из читательниц. Она указала на композицию музыканта, вышедшую в 2021 году, в тексте которой содержится оскорбительная для жителей Польши строчка, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Wyborcza.

«Клуб отменил концерт после того, как Wyborcza спросила, знают ли там трек, в котором артист сравнивает секс с изнасилованиями полек нацистами», – пишет издание.

Выступление 24-летнего артиста в польской столице должно было состояться 4 декабря. Концерт в Варшаве был заявлен как первая остановка в его зарубежном туре, маршрут которого также включает Берлин, Прагу, Вену и Белград.

В 2025 году у музыканта возникли проблемы с российскими правоохранительными органами. Дмитриеву пришлось принести публичные извинения, он также пообещал удалить из песен противоправную информацию. Летом 2025 года суд в Петербурге оштрафовал его на 482 доллара по статье о дискредитации российской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце запланированное в Стамбуле выступление шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом в России) отменили под давлением турецких общественных деятелей из-за высказываний артиста.

В апреле глава министерства иностранных дел Польши запретил Канье Уэсту въезд в страну.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал рэпера Noize MC (признан в России иностранным агентом) на 602,6 доллара за дискредитацию российских Вооруженных сил.