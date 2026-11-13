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    13 ноября 2026, 15:22 • Новости дня

    В Госдуму внесен законопроект о регулировании движения беспилотных автомобилей

    Правительство внесло в Госдуму проект о регулировании беспилотных автомобилей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правительство внесло в Госдуму законопроект об установлении постоянных правил эксплуатации беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования.

    К беспилотным планируется относить машины с третьим, четвертым или пятым уровнем автоматизации, передает РИА «Новости» со ссылкой на проект закона.

    Документ определяет условия их допуска к участию в дорожном движении, обязанности изготовителей, владельцев, водителей и операторов дистанционной поддержки, правила страхования.

    «Проект разработан в целях регулирования эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования», – говорится в пояснительной записке.

    Новой нормой также предлагается определить ответственность за ДТП с беспилотными автомобилями. Нести ответственность будет лицо, осуществлявшее контроль за движением в момент причинения вреда. Однако если водитель не установлен или его не было, то ответственность понесет владелец транспортного средства.

    В документе отмечается, что сейчас беспилотники тестируются в рамках экспериментальных правовых режимов с 2018 года. Новый закон позволит легализовать их движение на всех дорогах и трамвайных путях России после окончания сроков действия этих режимов. Уточняется, что к 2050 году доля беспилотных автомобилей на дорогах может достичь 50%.

    Для машин с четвертым и пятым уровнем автоматизации водитель может не находиться в салоне, а за движением будет следить оператор дистанционной поддержки. Беспилотные автомобили должны быть оснащены устройством регистрации данных, аппаратурой ГЛОНАСС и средствами защиты от постороннего вмешательства. Кроме того, предлагается разрешить использовать такие машины для перевозок пассажиров и грузов, в том числе в такси и на регулярных маршрутах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова назвала принятие закона условием массового запуска беспилотных такси в России.

    В августе министр транспорта Андрей Никитин сообщил о введении в 35 российских субъектах экспериментальных требований к работе беспилотных курьеров.

    Весной в Минтрансе заявили об одобрении правительством концепции развития рынка беспилотных грузоперевозок.

    11 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut

    В АвтоВАЗе анонсировали старт продаж кроссовера Lada Azimut в начале декабря

    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Продажи нового отечественного кроссовера Lada Azimut начнутся в начале декабря, сообщили в концерне «АвтоВАЗ».

    Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года, передает РИА «Новости». «Продажи Азимута стартуют в начале декабря, но конкретная дата пока еще не определена», – сообщили в АвтоВАЗе в ответ на появление информации в Telegram-каналах о планах начать реализацию автомобилей с 1 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов лично провел тест-драйв гибридной модификации автомобиля Lada Azimut.

    Президент Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера важным шагом в развитии отечественной автомобильной промышленности.

    Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства этой модели историческим событием для всей российской автомобильной отрасли.

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    12 ноября 2026, 20:35 • Новости дня
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германский автоконцерн Mercedes-Benz принял решение заморозить все дальнейшие инвестиции в производство на территории Германии и допускает закрытие заводов в стране из-за проблем с сокращением расходов на персонал.

    Автоконцерн Mercedes-Benz заморозил дальнейшие капиталовложения в производство на территории ФРГ и допустил закрытие местных заводов на фоне обсуждения сокращения расходов на персонал, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Член правления концерна по вопросам производства Михаэль Шибе сообщил, что руководство приняло такое решение совместно. По его словам, интенсивные консультации с производственным советом и профсоюзом IG Metall не привели к компромиссу. Шибе подчеркнул невозможность дальнейших инвестиций в Германию при текущей структуре издержек, поскольку стоимость рабочего часа на немецких предприятиях местами в пять раз превышает показатели заводов в Восточной Европе. Аналогичный разрыв фиксируется и в административном секторе.

    Ранее топ-менеджер предупреждал, что отсутствие прогресса в оптимизации затрат ставит под угрозу закрытия два немецких предприятия: сборочный завод и площадку по выпуску силовых агрегатов. В целом автомобильная промышленность Германии находится в кризисе, который начался во время пандемии и обострился с 2022 года из-за скачка цен на энергоносители и усиления конкуренции с китайскими производителями. Дополнительными негативными факторами стали американские пошлины и последствия конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz предложил части вспомогательного персонала добровольно покинуть компанию на фоне ухудшения ситуации на рынке.

    Автоконцерн пригрозил закрыть два завода в Германии при отказе сотрудников от неоплачиваемой сверхурочной работы.

    Член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    10 ноября 2026, 18:11 • Новости дня
    Госдума отклонила законопроект о введении штрафов за опасное вождение
    Госдума отклонила законопроект о введении штрафов за опасное вождение
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума отклонила законопроект, предусматривающий административную ответственность и штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за опасное вождение, сообщил зампред комитета нижней палаты по уголовному и административному законодательству Дмитрий Погорелый.

    Документ внесла в июне 2024 года группа депутатов от ЛДПР. Проект предлагал дополнить КоАП новой статьей, устанавливающей наказание за опасное вождение. Инициатива также предусматривала лишение прав на срок от одного до трех месяцев за повторное нарушение, передает РИА «Новости».

    «Главная причина – правовая неопределенность самого термина «опасное вождение». Понятие закреплено в ПДД еще в 2016 году, но за восемь лет так и не появились четкие, формализованные критерии. Формулировка остается слишком широкой, а в административном праве объективная сторона правонарушения должна быть описана однозначно», – заявил Погорелый.

    Депутат пояснил, что при субъективном взгляде инспектора вынужденный маневр, такой как экстренное торможение перед внезапно выбежавшим пешеходом, может быть квалифицирован как опасное вождение. Камеры фото- и видеофиксации также не отличат намеренное хамство от вынужденного действия, что создает почву для нарушений прав добросовестных водителей.

    Погорелый добавил, что за каждый отдельный элемент опасного вождения уже установлена административная ответственность, а для борьбы с умышленным хулиганством на дороге есть работающий механизм, по которому автохамов привлекают к уголовной ответственности. «Санкции здесь жестче, чем предлагал законопроект – штраф от 150 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишение свободы до двух лет. Работа в этом направлении продолжается на площадке МВД и Минтранса. Безопасность на автодорогах – приоритет нашей работы», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за вождение без прав до 30 тыс. рублей.

    В августе прошлого года депутат Сергей Колунов сообщил о возможном повышении административных штрафов за нарушение нормативов шума автомобилями в ночное время.

    Летом прошлого года Госдума одобрила увеличение максимального штрафа за отказ водителя остановиться по требованию полиции до 10 тыс. рублей.

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    12 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati

    SCMP: Китайский бренд электромобилей Maextro договорился о союзе с Maserati

    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская марка люксовых электромобилей Maextro, поддерживаемая технологическим гигантом Huawei, приблизилась к заключению соглашения о совместной разработке автомобилей с итальянской компанией Maserati.

    В рамках сотрудничества компании планируют создать модели для конкуренции на мировом рынке с BMW и Mercedes-Benz. Maextro намерена использовать опыт Maserati в сфере дизайна для привлечения состоятельных покупателей, пишет South China Morning Post.

    Ожидается, что массовое производство новой модели начнется к концу 2027 года. Машины будут продаваться как в Китае, так и за рубежом, причем на международных рынках автомобили получат логотипы итальянского бренда, который принадлежит корпорации Stellantis.

    «Автопроизводители и поставщики по всему миру по-прежнему стремятся объединить международные бренды с китайским производством для создания и продажи большего количества электромобилей», – заявил основатель шанхайской компании CnEVPost Фэйт Чжан.

    В настоящее время автомобили Maextro совместно разрабатываются Huawei и государственной компанией JAC Group. В октябре вокруг марки разгорелся скандал после публикации видео с поломкой педали тормоза на минивэне V800 во время тестов, что привело к расследованию со стороны китайских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре регистрации новых автомобилей китайской компании BYD в Европе выросли более чем в два раза.

    В том же месяце председатель производителя автомобильных компонентов Gestamp Франсиско Риберас предупредил о риске потери автомобильной промышленности в Европе из-за конкуренции со стороны КНР.

    В январе долю китайских машин на европейском рынке назвали рекордной.

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    10 ноября 2026, 21:05 • Новости дня
    Госдума одобрила регистрацию находящихся в международном розыске автомобилей

    Госдума одобрила в первом чтении регистрацию разыскиваемых Интерполом машин

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий регистрировать в России находящиеся в международном розыске автомобили.

    В настоящее время законодательство запрещает совершать регистрационные действия с числящимися в розыске транспортными средствами. Новый документ предусматривает возможность регистрации таких автомобилей с учетом особенностей, которые определит МВД России, передает ТАСС.

    Инициатива направлена на защиту граждан, купивших ввезенные в страну машины и позднее выяснивших факт их нахождения в международном розыске, в том числе по инициативе недружественных государств. Зарубежные правоохранительные органы не всегда предоставляют информацию о причинах объявления техники в розыск, что затрудняет принятие объективных решений.

    В пояснительной записке подчеркивается вынужденность обращения автовладельцев в суды для защиты прав. Однако даже при удовлетворении требований прекращение розыска и удаление сведений из базы данных Интерпола остается исключительной прерогативой инициировавшей розыск страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять законопроект о регистрации находящихся в международном розыске автомобилей.

    В прошлом месяце МВД сообщило о снятии с розыска сотен разыскиваемых Канадой и Германией машин.

    В мае в ведомстве заявили об отсутствии необходимости предоставлять страховку для регистрации транспортного средства.

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    11 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    «Единая Россия» создает условия для поступления ветеранов СВО на муниципальную службу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума единогласно приняла в первом чтении законопроект «Единой России» об учете боевого опыта участников спецоперации в стаже муниципальной службы, сообщила пресс-служба партии.

    Одним из авторов инициативы выступил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, сообщается в канале «Единой России» в Max. Документ позволит бойцам поступать на ведущие должности и получать дополнительные социальные гарантии.

    «Многие ребята, возвращаясь со специальной военной операции, уже продолжили свою службу на благо нашей Родины, в том числе и на муниципальном уровне. Президент Владимир Путин не раз отмечал важность и значимость муниципального уровня. Это одно из самых значимых направлений, потому что там находишься ближе всего к людям и видишь их проблемы. Я был главой муниципального образования и знаю это не понаслышке», – отметил член комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Нурсултан Муссагалеев.

    По его словам, нововведение создаст дополнительные возможности для выпускников третьего потока программы «Время героев», запущенной по предложению главы государства для военных без высшего образования.

    Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Владислав Головин пояснил, что ветераны смогут претендовать на высшие и главные должности с требованиями к стажу от двух лет. Кроме того, стаж обеспечит надбавку к окладу, дополнительный отпуск и пенсию за выслугу лет.

    Член комитета Госдумы по делам национальностей Энвер Набиев добавил, что сейчас время службы по контракту учитывается в общем трудовом стаже и стаже государственной гражданской службы, но не в муниципальном. Принятый закон справедливо закрывает этот пробел, подчеркнул депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутат Госдумы Александр Асафов назвал решение допустить к участию в программе «Время героев» ветеранов без высшего образования ответом на запрос с передовой.

    Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Сайбель заявил о вдохновении участников спецоперации на работу на гражданской службе после слов президента Владимира Путина.

    В прошлый четверг глава государства поручил правительству разработать программу обучения для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

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    11 ноября 2026, 15:07 • Новости дня
    Госдума одобрила повышение порога долга для ареста имущества

    Госдума одобрила повышение порога долга для ареста имущества до 10 тыс. рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий накладывать арест на имущество должника при сумме долга менее 10 тыс. рублей.

    Документ внесло правительство России в июле. Изменения планируется внести в закон «Об исполнительном производстве». Законопроект предлагает проиндексировать сумму взыскания, при которой не допускается арест имущества, с учетом инфляции. Сейчас арест не накладывается при долге менее 3 тыс. рублей, пишет ТАСС.

    Также предлагается увеличить сумму долга, которую судебный пристав может взыскивать из зарплаты и других доходов. В случае принятия закона этот порог вырастет с 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

    Законопроект закрепляет право приставов запрещать регистрацию имущества должника. При этом такой запрет нельзя будет наложить при долге менее 10 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле министр юстиции Константин Чуйченко сообщил об инициативе увеличить минимальный размер долга для ареста имущества до 10 тыс. рублей.

    В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной процедуре реструктуризации долгов граждан по потребкредитам с участием всех кредиторов при сумме от 25 тыс. рублей.

    В январе Министерство юстиции подготовило законопроект об увеличении минимальной суммы долга для ареста имущества с 3 тыс. до 10 тыс. рублей.

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    11 ноября 2026, 13:44 • Новости дня
    Производители вейпов и сигарет лишились права скрывать состав продукции

    Госдума приняла закон об обязательном раскрытии ингредиентов табака и вейпов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, обязывающий производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции.

    Принятый документ вносит изменения в закон о коммерческой тайне, передает РИА «Новости».

    Теперь сведения о наличии и количестве ингредиентов в составе табака и вейпов не могут быть отнесены к закрытой информации.

    Речь идет о веществах, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие, а также имеют канцерогенные, мутагенные и репротоксические свойства либо приобретают их при нагревании или тлении. Новые нормы вступят в силу с 1 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об обязательном раскрытии данных об опасных ингредиентах табачных изделий и вейпов.

    Летом председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал российские регионы изучить практику введения ограничений на розничную продажу вейпов.

    В парламент внесли документ об исключении сведений о составе табачных изделий и вайпов из коммерческой тайны.

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    10 ноября 2026, 20:07 • Новости дня
    Выплаты за поврежденный ВСУ автотранспорт установили в ДНР

    В ДНР ввели компенсации до 1 млн рублей за поврежденный ВСУ автотранспорт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Донецкой народной республике ввели компенсационные выплаты за поврежденный из-за атак Вооруженных сил Украины автотранспорт в размере до 1 млн рублей, соответствующий указ подписал глава региона Денис Пушилин.

    Единовременная выплата предусмотрена для зарегистрированных в ДНР граждан. Размер компенсации будет определяться на основании отчета об оценке или акта экспертного исследования, передает ТАСС.

    При утрате транспортных средств категорий L3 и А выплата ограничивается 350 тыс. рублей, при повреждении – 87,5 тыс. рублей. Владельцы утраченного транспорта категорий М1, М1G, N1, N1G и B смогут получить до 1 млн рублей, за поврежденный – 250 тыс. рублей.

    Отмечается, что размер выплаты включает расходы на оценку повреждений (до 12 тыс. рублей). Порядок предоставления компенсаций будет утвержден Минтрудом республики. Соответствующий указ вступил в силу во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре сенатор России от ДНР Александр Волошин заявил о необходимости выплаты Киевом репараций в размере более 1 трлн рублей для восстановления республики.

    До этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин оценил общие разрушения гражданской инфраструктуры в российских регионах более чем в 1 трлн рублей.

    Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн также сообщил о выделении почти 2,5 млрд рублей на выплаты жителям приграничья за утраченные из-за атак ВСУ автомобили.


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    12 ноября 2026, 07:42 • Новости дня
    МВД назвало причину ДТП с семью погибшими в Марий Эл

    Выезд на встречную полосу стал причиной гибели семи человек в ДТП в Марий Эл

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Причиной столкновения автомобилей Lada Priora и Hyundai Creta в Звениговском районе Марий Эл, предварительно, стал выезд на встречную полосу, сообщили в МВД республики.

    Водитель Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Creta, передает РИА «Новости».

    В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира Lada Priora, а также водитель и пассажирка Hyundai Creta.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Звениговском районе Марий Эл произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли семь человек.

    Ранее на трассе в Моркинском районе республики столкнулись Lada Priora и школьный автобус.

    В том же месяце 10 человек пострадали в ДТП на трассе Йошкар-Ола – Уржум.

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    13 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Сборка внедорожников Tank 400 началась в Калининграде

    «Автотор» приступил к производству бензиновой версии Tank 400 в Калининграде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Калининградский завод «Автотор» начал производство третьей модели бренда Tank – бензиновой версии рамного внедорожника Tank 400, сообщили в пресс-службе концерна Great Wall Motors.

    «В Калининграде началось производство рамного внедорожника Tank 400. На предприятии «Автотор» налажен выпуск бензиновой версии внедорожной модели», – говорится в сообщении пресс-службы концерна.

    На первом этапе автомобили собирают на базе готовых сваренных и окрашенных кузовов. Внедорожник оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 245 лошадиных сил и девятиступенчатой коробкой передач.

    В Great Wall Motors добавили, что автомобиль адаптирован к российским условиям эксплуатации и оборудован зимним пакетом, включающим подогрев сидений, руля, стекол, зеркал и форсунок омывателя, а также бачком омывателя увеличенного объема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре автоконцерн «АвтоВАЗ» приступил к серийному производству обновленной версии внедорожника Niva Bronto.

    В июне на предприятии «Автотор» стартовало локализованное производство внедорожников Tank 300.

    В январе 2025 года в Калининграде началось производство рамных внедорожников BJ60.

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    11 ноября 2026, 13:01 • Новости дня
    Госдума приняла обращение к ООН с призывом прекратить блокаду Кубы

    Госдума направила в ООН призыв прекратить экономическую блокаду Кубы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На пленарном заседании депутаты Госдумы приняли постановление с призывом к Генеральной Ассамблее ООН и парламентам других стран добиться отмены американских санкций против Кубы.

    Российские парламентарии обратились к международному сообществу с просьбой поспособствовать снятию экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США. Документ адресован участникам 81-й сессии Генассамблеи ООН и международным парламентским организациям, передает РИА «Новости».

    В обращении подчеркивается, что санкционная политика Вашингтона выступает недопустимым инструментом внешнеполитического давления, прямо нарушающим Устав ООН и базовые принципы международного права. Ограничения наносят существенный вред жизни кубинцев, лишая их права на развитие, нормальное питание, здравоохранение и доступ к медикаментам.

    Депутаты отметили, что после ужесточения рестрикций в августе 2026 года республика фактически лишилась поставок импортного топлива. К октябрю это спровоцировало глубокий экономический и гуманитарный кризис, который невозможно оправдать политическими мотивами.

    Парламентарии выразили полную солидарность с народом Кубы. Принятое обращение планируется направить президенту Владимиру Путину, в правительство и Совет Федерации, а также в Общественную палату, Межпарламентский союз, ШОС и парламенты стран Организации Объединенных Наций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу комитет Госдумы по международным делам внес проект обращения к Генеральной Ассамблее ООН с призывом прекратить экономическую блокаду Кубы.

    В прошлом месяце МИД сообщил о жестком давлении на многие государства из-за их поддержки резолюции о снятии ограничений с острова.

    Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал блокаду угрозой жизни кубинцев на фоне перебоев с подачей электроэнергии.

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    12 ноября 2026, 19:26 • Новости дня
    Правительство поддержало идею о продаже красивых автономеров с доработкой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Инициатива о резервировании привлекательных автомобильных номеров через портал «Госуслуги» получила поддержку правительства, однако там потребовали доработать ее ко второму чтению в Госдуме.

    Правительство выступило за принятие законопроекта, однако указало на необходимость его корректировки. «Правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учетом указанных замечаний», – цитирует итоговый документ ТАСС.

    Кабмин обратил внимание на то, что новая редакция документа отличается от ранее поддержанной. Депутаты предложили разделить номера на уникальные и индивидуальные, исключив положение об определении перечня доступных комбинаций регистрирующим органом. По оценке властей, это создает правовую неопределенность и лишает процедуру прозрачности.

    Кроме того, исключение полномочий МВД несет риски раскрытия информации об использовании определенных буквенно-цифровых комбинаций на автомобилях охраняемых лиц и государственных органов. В правительстве уверены в необходимости закрепить за министерством полномочия по регулированию порядка резервирования, тогда как кабмин должен устанавливать размер платы и порядок ее взимания через портал государственных услуг.

    Реализация инициативы позволит увеличить доходы федерального бюджета за счет поступления платы за номера без дополнительных государственных расходов. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил вероятность вступления новых правил в силу с 1 сентября 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае инициативу о легальном приобретении регистрационных знаков через портал госуслуг доработали с учетом замечаний правительства.

    В апреле проект о продаже красивых регистрационных знаков решили доработать после рассмотрения профильным комитетом Госдумы.

    В прошлом году президент России Владимир Путин поддержал инициативу о продаже автомобильных номеров через портал «Госуслуги».

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    11 ноября 2026, 06:49 • Новости дня
    Автомобиль насмерть сбил троих пешеходов в Лос-Анджелесе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате наезда легковой машины на людей в американском городе Лос-Анджелес погибли три человека, еще несколько пострадавших получили тяжелые травмы.

    Три человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов в Лос-Анджелесе, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную пожарную службу.

    «Три человека погибли на месте. Медики пожарной службы Лос-Анджелеса перевозят в местные больницы еще как минимум троих пострадавших в критическом состоянии», – говорится в сообщении ведомства.

    В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Ульяновске водитель легкового автомобиля наехал на людей на разделительной полосе.

    В американском городе Уичито автомобиль въехал в толпу на футбольном матче.

    Также в результате наезда автомобиля на пешеходов в Лос-Анджелесе пострадали более 20 человек.

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    12 ноября 2026, 07:15 • Новости дня
    МВД напомнило о сроках использования зимней резины

    МВД напомнило о запрете на летнюю резину с декабря по февраль

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Водителям легковых автомобилей и небольших грузовиков запрещено использовать летнюю резину с начала декабря до конца февраля, сообщили в пресс-службе МВД России.

    «Эксплуатация транспортного средства запрещается в случаях, когда: на транспортных средствах категорий M1 (легковые автомобили) и N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т) не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В МВД добавили, что также запрещено пользоваться транспортом, если на нем установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые с июня по август, а также если зимние шины или шины с шипами установлены не на все колеса.

    Автоюрист Лев Воропаев уточнил, что обязательных требований к смене с 1 декабря летней резины на зимнюю для автобусов и грузовиков массой свыше 3,5 т нет. Однако такие транспортные средства на весь зимний период до конца февраля в случае отсутствия зимней резины должны быть укомплектованы цепями противоскольжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичная Госавтоинспекция включила смену летней резины на зимнюю в чек-лист готовности автомобиля к холодам.

    Также Минтранс сообщил об обязательности перехода на зимние шины до 1 декабря.

    В том же месяце автоюрист Лев Воропаев назвал необязательной смену летней резины на зимнюю в ноябре.

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