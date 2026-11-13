Посол Британии заявил об отмывании российского капитала в Грузии

Посол Великобритании Уорд заявил об отмывании российских денег в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В интервью business-media.ge британский дипломат, регулярно высказывающий противоречивые заявления в адрес грузинских властей, отметил, что «существовали определенные доказательства перемещения и отмывания российского капитала в виде криптовалюты в Грузии».

По словам Уорда, «аналогичные случаи фиксировались в Центральной Азии».

«Из-за санкций российский капитал ищет пути обхода и отмывания денег, в основном в виде криптовалюты. Мы увидели определенные доказательства и в Грузии», – заявил посол Великобритании.

Он сообщил, что Лондон санкционировал несколько криптоплатформ, действующих в Грузии.

При этом посол положительно оценил принятые властями Грузии меры против подозрительных криптосубъектов, «в том числе штрафы и уголовное преследование».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия раскритиковала Британию за введение санкций против лидеров Южной Осетии.



