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    13 ноября 2026, 15:06 • Новости дня

    Посол Британии заявил об отмывании российского капитала в Грузии

    Посол Великобритании Уорд заявил об отмывании российских денег в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Посол Британии в Грузии Гаррет Уорд заявил об «определенных доказательствах» «перемещения и отмывания денег» в Грузии подсанкционного российского капитала, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью business-media.ge британский дипломат, регулярно высказывающий противоречивые заявления в адрес грузинских властей, отметил, что «существовали определенные доказательства перемещения и отмывания российского капитала в виде криптовалюты в Грузии».

    По словам Уорда, «аналогичные случаи фиксировались в Центральной Азии».

    «Из-за санкций российский капитал ищет пути обхода и отмывания денег, в основном в виде криптовалюты. Мы увидели определенные доказательства и в Грузии», – заявил посол Великобритании.

    Он сообщил, что Лондон санкционировал несколько криптоплатформ, действующих в Грузии.

    При этом посол положительно оценил принятые властями Грузии меры против подозрительных криптосубъектов, «в том числе штрафы и уголовное преследование».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия раскритиковала Британию за введение санкций против лидеров Южной Осетии.



    11 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    Индийский фильм впервые вышел на первое место по сборам в Британии

    Variety: Индийский мультфильм «Рамаяна» стал лидером проката в Британии

    Индийский фильм впервые вышел на первое место по сборам в Британии
    @ Nina Prommer/ZUMA/REUTERS

    Анимационная картина «Рамаяна: Рождение легенды» (Ramayana: Rise of a Legend) стала первым индийским фильмом, дебютировавшим на вершине кассового рейтинга Великобритании и Ирландии. За стартовый уикенд лента собрала 2,1 млн фунтов стерлингов, или около 2,8 млн долларов.

    Индийский мультфильм опередил другие новинки проката, пишет Variety. Второе место заняла картина «Дикая лошадь номер девять» (Wild Horse Nine) со сборами 1,9 млн долларов. Третьей стала лента «Годзилла минус ноль» (Godzilla Minus Zero), заработавшая 1,8 млн долларов.

    Ранее высшим достижением индийского кино на рынке Великобритании и Ирландии была вторая строчка. Ее занимали «RRR» режиссера Раджамули в 2022 году, «Патхан» и «Джаван» с Шахрух Ханом в 2023-м, а также «Дхурандхар: Месть» с Ранвиром Сингхом в текущем году.

    В основу «Рамаяны: Рождения легенды» лег древнеиндийский эпос. Его главный герой, принц Рама, вынужден покинуть родину, а его жена Сита следует за ним. Когда царь Равана похищает Ситу, Рама вступает в борьбу за ее освобождение. Приключенческий сюжет раскрывает темы любви, долга и верности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник актер Владимир Вдовиченков заявил о возможности замены киноактеров искусственным интеллектом в будущем. В воскресенье заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин рассказал о заимствовании Голливудом опыта советских кинематографистов при создании фильмов о космосе. В пятницу канадский исполнитель Абель Тесфайе, известный как The Weeknd, установил новый рекорд по кассовым сборам среди мужчин в рамках одного гастрольного тура.

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    13 ноября 2026, 13:27 • Новости дня
    Спикер парламента Грузии: Каллас постыдно продолжает дело СССР
    Спикер парламента Грузии: Каллас постыдно продолжает дело СССР
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас является ответственной за директивы о недопустимости двусторонних контактов стран ЕС с Грузией, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Сегодня Брюссель стремится всячески навредить Грузии – экономически, политически, социально. Но мы продолжим двусторонние контакты со странами ЕС во благо наших народов», – заявил он на пресс-конференции.

    Отвечая на вопрос, кто конкретно в Брюсселе стоит за требованиями к странам Евросоюза не контактировать с Тбилиси, глава высшего законодательного органа заявил, что «Каллас фактически является министром иностранных дел Евросоюза, и это из ее офиса идут прямые указания в столицы (стран ЕС)».

    «Госпожа Каллас родилась и выросла в Эстонской ССР в семье советской номенклатуры, и она словом продолжает дело СССР, давая себе право указывать, с кем дружить, а с кем не дружить, с кем можно разговаривать, а с кем этого не делать», – сказал Шалва Папуашвили.

    «Брюссельская бюрократия ведет себя постыдно. Уважающие свой суверенитет страны ЕС не позволяют Каллас и ее офису раздавать такие директивы», – отметил председатель парламента Грузии.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее на этой неделе в интервью грузинским журналистам во время визита в Прагу глава высшего законодательного органа Грузии заявил, что «Брюссель отдал прямое указание столицам стран Евросоюза не встречаться с грузинскими делегациями».

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 14:52 • Новости дня
    Грузия указала на нежелание Европы заканчивать войну на Украине

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Евросоюз сопротивляется завершению войны на Украине, заявил в четверг председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, что США не имеют права вести переговоры от имени Европы об отмене антироссийских санкций, председатель парламента Грузии назвал его «непоследовательным» и «незрелым».

    «Получается, что Украине, которую Каллас называла «первой линией обороны ЕС», доверили защищать кровью территорию Евросоюза, но не доверили отстаивать интересы Европы за столом переговоров», – сказал он.

    По словам Шалвы Папуашвили, «Украина является стороной переговоров, и ее безопасность – это и безопасность Европы».

    «Если Украина в ходе этих переговоров добьется мира на устраивающих ее условиях, а одно из условий этого будет касаться (антироссийских) санкций ЕС, то Евросоюз сорвет эти договоренности?» – задался вопросом председатель парламента Грузии.

    По его словам, «все в итоге сходится к одному вопросу – имеет или не имеет Украина право закончить войну на своих условиях».

    «ЕС утратил роль глобального политического и экономического игрока. Это цивилизационная пропасть, о которой Евросоюз давно предупреждали», – заявил он.

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    10 ноября 2026, 19:37 • Новости дня
    Европа будет получать электроэнергию из Азербайджана и Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Правительства Азербайджана, Болгарии, Турции и Грузии подписали во вторник в Турции «Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере чистой энергии», которое обеспечит поставки в Европу электроэнергии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщает Минэкономики Грузии, данные страны станут акционерами совместного предприятия, сроки создания которого не уточнены. Стороны обязались создать энергетический коридор мощностью 2-3 тыс. мегаватт для поставок электроэнергии в Турцию и далее в Европу.

    Ожидается, что соглашение укрепит энергетическую безопасность подписантов и стран-партнеров.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в настоящее время также разрабатывается проект прокладки кабеля Black Sea Energy мощностью 4 тыс. МВт и протяженностью 1195 км. Завершение проекта планируется к 2030 году.

    Кабель будет предназначен для поставок «зеленой» электроэнергии по дну Черного моря из Азербайджана и Грузии в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и другие страны Европы.

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    10 ноября 2026, 18:24 • Новости дня
    Жители Британии начали скупать воду и консервы после призыва властей

    В Британии продажи консервов выросли на 37% после призыва готовиться к кризису

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Продажи товаров первой необходимости в Британии резко выросли после того, как правительство рекомендовало гражданам сделать запасы на случай конфликта или масштабного кризиса.

    Жители Британии начали массово закупать бутилированную воду, дезинфицирующие средства и консервы на фоне призыва властей запасаться продуктами первой необходимости, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследовательскую компанию Worldpanel by Numerator.

    «Начиная с 22 октября продажи товаров первой необходимости резко выросли после запуска правительственной информационно-просветительской кампании Be Ready», – говорится в исследовании.

    За десять дней с момента начала акции продажи санитайзеров увеличились на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на бутилированную воду поднялся на 67%, а на консервы – на 37%.

    Число людей, ежедневно покупающих мясные консервы, возросло на 43% и достигло 400 тыс. человек. В целом продажи товаров первой необходимости на территории Соединенного Королевства увеличились на 10%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник британское руководство сделало серию громких заявлений о вероятной войне с Россией.

    В прошлом месяце жители Британии массово раскупили радиоприемники и фонарики после начала правительственной информационной кампании по подготовке к возможной войне.

    В августе власти Соединенного Королевства форсировали разработку плана гражданской обороны на случай начала вооруженного конфликта.

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    10 ноября 2026, 22:24 • Новости дня
    Британская полиция задержала американского военного за шпионаж в пользу России

    Tекст: Вера Басилая

    В Лондоне задержан 41-летний военнослужащий армии США по подозрению в сборе секретной информации и сотрудничестве с российской разведкой, сообщил Скотленд-Ярд.

    Британская полиция сообщила о задержании американского военного за якобы сотрудничество с разведкой России, передает РИА «Новости».

    «Был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 1 и 3 закона о национальной безопасности 2023 года (сбор секретной информации и сотрудничество с иностранной разведкой – прим. ВЗГЛЯД). Обвинения касаются России», – говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

    Отмечается, что 41-летний мужчина был задержан в рамках совместного расследования с министерством обороны США и ФБР. В заявлении подчеркивается, что обвинения являются «серьезными». На данный момент задержанный находится в полицейском участке в Лондоне.

    Глава ФБР Кэш Патель отметил, что дело «вызывает крайнюю обеспокоенность у Соединенных Штатов и их союзников».

    Глава Командования контрразведки Армии США Шон Стинчон заявил, что задержанный «высокопоставленный» военный имел доступ к конфиденциальной информации.

    Национальная прокуратура Польши сообщила о задержании сотрудниками Агентства внутренней безопасности двух украинских граждан по обвинению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий.

    В прошлом месяце правоохранители задержали служащего военно-морского флота Великобритании Тедди Янга за планы передать иностранному государству секретные сведения.

    В апреле бывшую сотрудницу командования специальных операций ВС США задержали по подозрению в передаче секретных данных представителю СМИ.

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    11 ноября 2026, 01:53 • Новости дня
    Минюст США обвинил граждан Ирана и Ирака в подготовке атаки на базу в Британии

    Минюст США предъявил обвинения по делу о подготовке атаки на базу Фэйрфорд

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство юстиции США предъявило обвинения трем людям, связанным с группировкой «Катаиб Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции Ирана, в подготовке почти 20 терактов, включая заговор на британской военной базе ВВС Фэйрфорд, сообщило ведомство.

    Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение из восьми пунктов за правонарушения, связанные с терроризмом. Обвинения выдвинуты обладателю гражданств Ирака и Ирана Мохаммаду аль-Саади, а также иранцу Мохсену Мохаджери и иракцу Мохаммаду Али аль-Хассани, передает РИА «Новости».

    По данным американского минюста, все трое связаны с группировкой «Катаиб Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции Ирана. Их обвиняют почти в 20 нападениях и попытках нападений в Европе и США, а также в террористическом заговоре на британской базе ВВС Фэйрфорд, где располагаются американские военные.

    Сообщение минюста сопровождается несколькими фотографиями, на которых, по заявлению американских властей, видны обвиняемые во время подготовки и осуществления серии терактов. По шести пунктам обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы, еще по двум пунктам – пожизненное заключение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США эвакуировали самолеты-заправщики с военной базы Милденхолл в Британии из-за возможной угрозы со стороны Ирана.

    В прошлом месяце британская полиция повторно задержала двух подозреваемых в попытке совершения теракта возле авиабазы Фэйрфорд по подозрению в работе на иностранную разведку.

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    12 ноября 2026, 10:30 • Новости дня
    Каладзе выразил поддержку избитому Нурмагомедовым грузинскому бойцу Двалишвили

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    «Полностью неприемлемым и постыдным поступком» назвал мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе избиение бойцом смешанного стиля из России Усманом Нурмагомедовым и его командой в холле отеля в Абу-Даби грузинского бойца Мераба Двалишвили, который в это время давал телеинтервью, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Полностью неприемлемым и постыдным поступком» назвал мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе избиение бойцом смешанного стиля из России Усманом Нурмагомедовым и его командой в холле отеля в Абу-Даби грузинского бойца Мераба Двалишвили, который в это время давал телеинтервью.

    «Мераб, мы с тобой! Такие поступки не отвечают ни спортивной чести, ни человеческой!» – заявил также Каха Каладзе.

    Поддержку Двалишвили высказали другие известные грузинские политики и спортсмены.

    СМИ сообщают, что россиянину грозит до года тюрьмы или крупный штраф.

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    11 ноября 2026, 10:09 • Новости дня
    Грузия отказалась от участия в саммите в Брюсселе из-за формата приглашения

    Глава МИД Грузии Бочоришвили объявила о пропуске саммита в Брюсселе

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия намерена не отправлять представителя в Брюссель 16 ноября на саммит министров иностранных дел по «Срединному коридору» из-за приглашения прислать делегацию на пониженном уровне, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы готовы участвовать во всех обсуждениях только на соответствующем уровне проводимых мероприятий», – заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

    Она сказала, что «эту позицию Грузия озвучивала неоднократно, и ее хорошо знают в Еврокомиссии».

    «Если там желают включить Грузию в диалог по важным вопросам, особенно по связуемости, то знают, что должны сделать – пригласить из Грузии соответствующих лиц», – сказала Мака Бочоришвили.

    По ее словам, Брюссель, обвиняющий Грузию в якобы «откате от демократии», использует все возможные инструменты против Тбилиси.

    «Например, я неоднократно встречалась с коллегами так, чтобы это не попадало на фото. Это вызывает улыбку, – сказала она. – Это несерьезно, нам нужно достойное партнерство, навредить репутации страны и ее достоинству мы не дадим».

    Министерская встреча по Черноморскому региону, Южному Кавказу и Центральной Азии состоится в Брюсселе 16 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о директивах Брюсселя о недопустимости двусторонних контактов стран ЕС с Тбилиси.

    Ранее на неделе председатель комитета парламента по евроинтеграции Леван Махашвили сообщил о росте числа недовольных политикой бойкота европейских стран.

    Также отказ Евросоюза пригласить официальных представителей республики на саммит по расширению назвали «детским поведением».

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    10 ноября 2026, 18:29 • Новости дня
    Самолет-разведчик ВВС Британии пролетел у границ Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил патрулирование вблизи Калининградской области.

    Самолет Королевских ВВС вылетел с авиабазы Уоддингтон в 14:58 мск и взял курс на восток. Достигнув Калининградской области, борт прошел вдоль ее северо-западных границ, выполнил петлю и развернулся, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные полетов.

    В 17:55 мск самолет-разведчик следовал в западном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.

    В воскресенье американский самолет совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.

    В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

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    10 ноября 2026, 17:55 • Новости дня
    Британия выделила 121 млн долларов на слежку за судами в Северной Атлантике

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны Соединенного Королевства Люк Поллард заявил о решении инвестировать 121 млн долларов в создание системы подводного наблюдения для противодействия российскому флоту в Северной Атлантике.

    Власти страны намерены сдерживать угрозу, которую якобы представляет Россия для подводной инфраструктуры региона, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Британии. «Мы подписываем рамочное соглашение с базирующейся в Саутгемптоне компанией Ocean Infinity Solutions, которое открывает возможности для первоначальных инвестиций в размере 121 млн долларов», – заявил Поллард.

    По его словам, это позволит уже в следующем году ввести в эксплуатацию систему Atlantic Net. Она станет первым элементом программы Atlantic Bastion по созданию многоуровневой сети обнаружения российских подводных лодок и судов.

    В нее войдут беспилотные аппараты, акустические датчики, искусственный интеллект, военные корабли, субмарины и авиация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник норвежская компания представила беспилотный корабль для поиска российских подводных лодок в Арктике.

    В прошлом месяце британские субмарины признали неспособными конкурировать с Россией в арктическом регионе.

    В сентябре Минфин Британии выделил средства на строительство трех плавучих доков для атомных подлодок в Шотландии.

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    11 ноября 2026, 10:01 • Новости дня
    Лондон отказался подчинять свой финансовый сектор правилам Евросоюза

    Bloomberg: Правительство Британии отвергло финансовые стандарты Евросоюза

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кабинет министров премьера Великобритании Энди Бернема отверг идею автоматического согласования правил оказания финансовых услуг с нормами Евросоюза, сообщили СМИ.

    Британские власти намерены сохранить независимость лондонского Сити и не хотят применять механизм, при котором страна вынуждена автоматически следовать европейским нормативным актам, пишет Bloomberg.

    Лейбористское правительство ведет переговоры об укреплении связей с Брюсселем в сельском хозяйстве и энергетике. Однако переговорщики назвали распространение этих требований на финансовые услуги красной линией, которую страна пересекать не готова.

    Представители отрасли поддерживают отказ от европейских норм. В организациях The CityUK и UK Finance подчеркнули, что банковскому сектору необходима гибкость для оперативного реагирования на рыночные риски. После выхода из блока британские компании добились отмены ограничений на выплату бонусов и не желают вновь подчиняться чужим приоритетам.

    Директор аналитического центра UK in a Changing Europe Ананд Менон отметил, что отказ от правил исключает для Великобритании так называемый норвежский вариант сотрудничества с единым рынком. Аналитик предположил, что Бернем рассматривает индивидуальное соглашение по швейцарскому образцу или полное возвращение в состав Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Великобритании Энди Бернем допустил возвращение страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

    В сентябре глава правительства заявил о возможности возвращения страны в европейский блок.

    Летом британский кабинет министров категорически исключил перспективу присоединения Соединенного Королевства к единому рынку и таможенному союзу.

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    10 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Британского комика Уолльямса обвинили в сексуальных домогательствах

    Звезду «Маленькой Британии» Уолльямса обвинили в сексуальных домогательствах

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский комик и писатель Дэвид Уолльямс обвиняется в домогательствах на рабочем месте и склонении несовершеннолетних к сексуальным отношениям, сам он эти обвинения отрицает.

    Газета The Guardian и телеканал ITV опубликовали расследование в отношении британского комика Дэвида Уолльямса, обвинив его в сексуальных домогательствах. Ранее адвокаты актера пытались запретить публикацию из-за угрозы самоубийства их подзащитного.

    Высокий суд Англии и Уэльса в ноябре отклонил этот запрос, сославшись на необходимость соблюдения свободы слова. В заявлении Уолльямс выразил сожаление о своем поведении, однако подчеркнул, что законов не нарушал.

    Издательство HarperCollins заявило об отказе выпускать новые книги писателя. В период с 2012 по 2022 год Уолльямс являлся членом жюри шоу «Британия ищет таланты», а его книги изданы тиражом более 60 млн экземпляров, пишет The Independent.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе бывшего командира британского патрульного корабля осудили в Британии за домогательства к младшему офицеру.

    В прошлом месяце в Англии и Уэльсе полиция ежедневно регистрировала в среднем около пяти преступлений сексуального характера в отношении детей вблизи школ.

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    12 ноября 2026, 22:01 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил об «очень тяжелом положении украинского народа»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду на эффективность международных переговоров по Украине и отметил, что народ этой страны «доведен до очень тяжелого положения», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы очень надеемся, что в итоге решения будут приняты с учетом интересов украинского народа, чего до сих пор не происходило, – сказал он грузинским журналистам в четверг. – В реальности дело довели до очень тяжелого положения для народа Украины».

    «Интересы народа Украины являются самым важным с учетом суверенитета Украины и ее территориальной целостности», – отметил Кобахидзе.

    Как отметил грузинский премьер, «все должны были хорошо понимать, к чему привели бы конкретные процессы, например, в 2013 году и позже».

    «Войну на Украине можно было предотвратить, и первую, и вторую. К сожалению, конкретные силы, наоборот, все делали, чтобы началась война. Никто не учитывал интересы народа Украины, – заявил председатель грузинского кабмина. – Надеюсь, сейчас, во время переговоров, эти интересы будут учтены».

    Напомним, в среду в Абу-Даби прошли переговоры с участием делегаций России, Соединенных Штатов и Украины.

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал непростым второй день переговоров России, США и Украины.

    В четверг президент Владимир Путин принял американских эмиссаров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремле.

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    12 ноября 2026, 13:07 • Новости дня
    Аргентина пригрозила тюрьмой главе британской нефтяной компании

    The Guardian: Аргентина пригрозила тюрьмой главе нефтяной компании из Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Аргентины пригрозили уголовным преследованием и тюремным сроком главе британской нефтяной компании Rockhopper Exploration Сэму Муди из-за бурения у Фолклендских островов.

    Об угрозах со стороны Буэнос-Айреса говорится в свидетельских показаниях, поданных Британией в Международный трибунал по морскому праву (Itlos), пишет The Guardian.

    Аргентина добивается от трибунала срочной приостановки бурения на шельфовом нефтяном проекте Sea Lion к северу от Фолклендских островов, который ведут Rockhopper Exploration и израильская Navitas. Буэнос-Айрес принял закон, криминализирующий проект.

    «Вплоть до 1 сентября 2026 года Аргентина писала мне и финансовому директору Rockhopper, лично угрожая нам уголовным преследованием, тюремным заключением и штрафами в соответствии со своим внутренним законодательством», – заявил Муди. В его заявлении также отмечается, что Аргентина на 20 лет запретила Navitas работать в стране и призывала банк Standard Chartered отказаться от участия в разработке месторождений на Фолклендах.

    В свою очередь Лондон на слушаниях на этой неделе заявил, что трибунал не обладает юрисдикцией в этом споре. Ожидается, что решение Itlos по заявлению Аргентины будет вынесено 28 ноября.

    Проект Sea Lion призван удвоить ВВП Фолклендских островов, обеспечив правительству территории увеличение доходов на 10,6 млрд долларов за время активной эксплуатации месторождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Международный трибунал ООН по морскому праву назначил слушания по жалобе Аргентины на Британию.

    В сентябре политолог Виктор Хейфец спрогнозировал отказ Лондона от выполнения аргентинского ультиматума по Фолклендам.

    Президент Аргентины Хавьер Милей потребовал от британских властей прекращения нефтяного проекта у спорных островов.

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